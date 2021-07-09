Россия выразила готовность к диалогу и координации шагов с США по Ливии

Москва готова к диалогу и координации шагов по Ливии с Вашингтоном и другими заинтересованными сторонами, однако до сих пор не получила ответа США на свое предложение запустить механизм российско-американских консультаций по ливийскому урегулированию, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

Вершинин заявил, что «мы открыты к диалогу по Ливии со всеми заинтересованными сторонами, включая, разумеется, и США», передает РИА «Новости».

«В этой связи хотел бы отметить, что еще в декабре 2019 года в ходе переговоров с госсекретарем США Майком Помпео министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил предложение о запуске механизма российско-американских консультаций по всему спектру вопросов содействия инклюзивному межливийскому политическому урегулированию. Реакцию на эту инициативу мы, к сожалению, так и не получили», – добавил он.

При этом, по его словам, это не означает, что Москва совсем не взаимодействует с США по ливийской проблематике.

«В ноябре прошлого года провели в Москве обстоятельные консультации со спецпредставителем США по Ливии, послом США в Триполи Норландом. На полях Берлинской конференции я провел с ним полезную сверку часов. Еще раз повторю: мы готовы к координации шагов на ливийском направлении с Вашингтоном и другими влиятельными игроками. Уверен, что это было бы полезно для продвижения к долгосрочному урегулированию в Ливии при ведущей роли ООН», – добавил Вершинин.

Вместе с тем Москва не ведет предметных переговоров о выводе из Ливии иностранных наемников ни с Турцией, ни с другой страной, так как эту проблему должны решать сами ливийцы. Однако эта проблема «присутствует в наших двусторонних контактах с зарубежными партнерами, которым мы разъясняем российскую позицию по данному вопросу».

«Она (проблема) хорошо известна и заключается в том, что процесс эвакуации иностранных военных элементов должен быть синхронизирован по времени и затрагивать все неливийские вооруженные формирования, находящиеся в стране. Иначе будет нарушен сложившийся баланс сил, благодаря которому в стране уже на протяжении года сохраняется затишье», – сказал дипломат.

Вместе с тем он подчеркнул, что решать данную проблему «должны в первую очередь сами ливийцы в лице руководства страны».

Газета ВЗГЛЯД писала, как США огрызаются на Россию за изгнание из Ливии.