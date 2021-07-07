В Кремле из-за COVID приостановили церемонию развода караулов Президентского полка Немецкий эпидемиолог: Необходимости прививаться каждый год от COVID не будет 7 июля 2021, 17:58 Текст: Алексей Дегтярев

Нужды в ежегодных прививках от коронавируса не будет, как это происходит с гриппом, нужно будет вакцинироваться «раз в пару лет», заявил эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор Университета Аккон Тимо Ульрихс. «Повторные прививки в целом не являются обязательными, но для пожилых они имеют смысл, они были привиты первыми, и их иммунная система и так слаба. <...> Необходимости прививаться каждый год как против сезонного гриппа не будет. Но, возможно, нужно будет делать раз в пару лет повторные прививки – также, как и с другими регулярными прививками», – пояснил Ульрихс РИА «Новости». Ученый, комментируя решение российских властей о повторной вакцинации, отметил, что «было бы более разумным достичь более высокой доли привитого населения и лучше, чтобы они были полностью привиты, чтобы дельта-вирус («индийский» штамм) не мог распространяться». По его словам, в Германии, где почти полностью привиты 40% жителей, а 57% сделали только одну инъекцию, ситуация «не столь плоха». «Мы продвигаемся вперед в вакцинации, но нужно еще привить еще больше, чтобы увеличить процентную долю привитых к осени», – указал профессор. Ранее премьер России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву актуализировать модель вакцинации россиян от коронавируса с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до 80-90%.

Стало известно об ухудшении состояния Веры Алентовой 7 июля 2021, 13:12

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Супруга режиссера Владимира Меньшова актриса Вера Алентова вновь оказалась в реанимации из-за коронавирусной инфекции, сообщил Пятый канал со ссылкой на источник. По словам источника, еще в понедельник днем актрису на фоне улучшения самочувствия перевели в обычную палату, однако позже стало известно, что ее перевели обратно в реанимацию. Врачи оценивают состояние пациентки как среднетяжелое, но стабильное, передает РИА «Новости». Алентову госпитализировали 28 июня с подозрением на коронавирус. Позже диагноз подтвердился. В понедельник стало известно о смерти мужа актрисы – народного артиста РСФСР, режиссера Владимира Меньшова. В конце июня у него тоже выявили COVID-19. Рошаль объяснил, почему некоторые врачи не рекомендуют прививаться от COVID-19 7 июля 2021, 13:25

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Татьяна Косолапова

Поскольку все врачи – люди, то и они могут ошибаться, сказал газете ВЗГЛЯД сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль, отвечая на вопрос, почему некоторые врачи отговаривают пациентов проходить вакцинацию против коронавирусной инфекции. После объявления массовой вакцинации от COVID-19 в России в Сети все чаще стали появляться сообщения от обычных граждан о том, что врач (причем это может быть как терапевт, так и медик другой специализации) отговаривает их от вакцинации против коронавируса. «Врачи тоже люди и, к сожалению, могут и они ошибиться. Считаю, что «Спутник V», который прошел все стадии испытаний, и которым привились уже миллионы, в том числе и я, отвечает всем требованиям», – заявил Рошаль. По данным на 7 июля, в России выявлено 5,7 млн случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране заболели почти 24 тыс. граждан. Из них 5621 зарегистрировано в Москве, 2531 в Московской области и 1906 в Санкт-Петербурге. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава ВОЗ предупредил о наступлении очень опасной стадии пандемии 7 июля 2021, 05:56

Фото: Zhang Cheng/XinHua/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Наступил очень опасный этап пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, сейчас государства, у которых есть инструменты для борьбы с вирусом, прежде всего – вакцины, смягчают ограничения, передает РИА «Новости». «Тем временем страны, не имеющие доступа к эффективным средствам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертей. Это усугубляется новыми штаммами вируса», – продолжил глава ВОЗ. Как считает Гебрейесус, единственный выход в такой ситуации – это справедливое распределение тестов, вакцин, медикаментов и средств защиты между странами. «Это не ракетостроение и не благотворительность. Это разумное общественное здравоохранение, отвечающее всеобщим интересам», – добавил он. Глава организации подчеркнул, что есть надежда на перемены в лучшую сторону, в частности, это программа распределения вакцин COVAX. Он призвал страны увеличить усилия в этом направлении. COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. Накануне директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире стабилизировалась «на очень высоком уровне». В тот же день американские ученые спрогнозировали появление десятков новых мутаций коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Журнал Nature подтвердил данные об эффективности «Спутника V» 7 июля 2021, 10:49

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Российская вакцина «Спутник V», созданная Центром имени Гамалеи, подтвердила эффективность и безопасность, написал ведущий научный журнал Nature. В публикации указывается, что несмотря на то, что вакцина пока не одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), несколько стран, среди которых Южная Корея, Аргентина и Индия, уже производят «Спутник V». Кроме того, многие другие государства импортируют вакцину, передает ТАСС. Журнал напоминает, что в Венгрии и Иране российский препарат стал ключевым в кампании по вакцинации. Издание приводит информацию из апрельского пресс-релиза Центра имени Гамалеи, согласно которой данные о 3,8 млн вакцинированных «Спутником V» россиян указывают на эффективность препарата на уровне 97,6%. К похожим выводам пришло министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), данные которого свидетельствуют о том, что по результатам вакцинации 81 тыс. человек «Спутник V» демонстрирует эффективность в 97,8% в предотвращении симптоматического COVID-19 и 100% в предотвращении тяжелого течения болезни. В министерстве здравоохранения Аргентины сообщили, что одна доза однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» снижает симптоматические инфекции на 78,6%, а количество госпитализаций – на 87,6%. Данные основаны на исследовании, которое проводилось с участием 40 тыс. 387 вакцинированных и 146 тыс. 194 невакцинированных граждан в возрасте от 60 до 79 лет. На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что «Спутник V» – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса. Ранее заместитель директора разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавируса составляет около 90%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД С большей части российских туристов на Кубе сняли карантинные ограничения 6 июля 2021, 18:25 Текст: Елена Мирошниченко

Генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе сообщила, что результаты тестирования на коронавирус позволили снять ограничения с 228 российских туристов, изолированных на Кубе. «Вчера кубинцы приняли решение о проведении экспресс-тестов. Главный врач международной клиники в Варадеро сообщил, что из 230 экспресс-тестов для изолированных туристов, прилетевших с 30 июня по 4 июля, положительный результат был лишь у двоих человек... все туристы с отрицательным тестом уже продолжают отдых», – рассказала она РИА «Новости». Напомним, в понедельник утром более 150 туристов из России после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 россиян изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Повторные тесты 52 изолированных на Кубе россиян выявили коронавирус. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД России заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации. Разработчики «КовиВак» заявили о его эффективности против штамма COVID «дельта» 7 июля 2021, 15:34 Текст: Елена Мирошниченко

Вакцина против коронавируса российского производства «КовиВак» эффективна против штамма коронавируса «дельта», заявил директор разработавшего препарат Центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов. «Проведенные исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины «КовиВак» против вируса «дельта» в сравнении с альфа-штаммом коронавируса», – приводит его слова ТАСС. Вакцина «КовиВак», созданная в Центре Чумакова, – то так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу «КовиВака» лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство «КовиВака» официально началось 25 марта. Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида – B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм «дельта» в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии. Аккаунт митрополита Илариона в Instagram заблокировали 7 июля 2021, 15:28 Текст: Елизавета Булкина

Соцсеть Instagram заблокировала аккаунт председателя Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), по мнению священника, это связано с его позицией по вакцинации от коронавируса. По данным соцсети, аккаунт заблокирован за нарушения условий использования ресурса. В перечне якобы допущенных митрополитом нарушений – «неподобающее поведение после многочисленных предупреждений со стороны администрации», «публикация контента, нарушающего законы, чьи-либо права», передает РИА «Новости». Митрополит Иларион предположил, что на его аккаунт пожаловались противники вакцинации от коронавируса. «Очень сожалею, что такими методами социальная сеть реагирует на жалобы тех, кто выступает против вакцинации и пытается заблокировать любое альтернативное мнение. Но выражать свою точку зрения я буду вне зависимости от этого, потому что речь идет о спасении жизни людей», – сказал священнослужитель. На момент блокировки на профиль митрополита было подписано 52 тыс. человек. Ранее Илларион выступал в поддержку обязательной вакцинации 60% сотрудников ряда отраслей. Между тем, по мнению священника, коронавирус имеет искусственное происхождение, а в антипрививочной кампании заинтересованы те, кто этот вирус запустил. Мишустин призвал достичь 80-90% коллективного иммунитета 7 июля 2021, 13:31

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Глава правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву актуализировать модель вакцинации россиян от коронавируса с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до 80-90%. «Роспотребнадзору ... Минздраву России... актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения России, имея в виду необходимость: достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%; ревакцинации населения с учетом рисков вирусных мутаций», – сообщается на сайте кабмина. Отмечается, что следует также учитывать необходимость вакцинации от коронавируса иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в России и других актуальный факторов. Ведомствам необходимо представить расчеты потребности в вакцинах против COVID-19. Срок исполнения поручения – до 8 июля 2021 года. Ранее в Минобороны сообщили, что в российских Вооруженных силах сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в течение месяца-полутора будут привиты около 1,5-2 млн человек. По его словам, ситуация с распространением коронавируса в Москве остается крайне сложной. За сутки в России выявили 23,9 тыс. случаев коронавируса 7 июля 2021, 11:17

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявили 23962 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 962 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 12,3% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5621, Московской области – 2531, Санкт-Петербурге – 1906. Всего в стране выявлено 5 682 634 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 121 919 человек, из них 20 067 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 725 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 140 041 человек. Накануне, 6 июля, в России было выявлено 23 378 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 584. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве первый компонент «Спутника V» получили 11 детей 6 июля 2021, 22:15 Текст: Ксения Панькова

Первый компонент вакцины от коронавируса получили 11 детей в Москве, они чувствуют себя хорошо, сообщил главный педиатр Москвы Исмаил Османов. «Сейчас на данный момент у нас привиты 11 человек», – сообщил Османов в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА «Новости». Как уточнил врач, все участвующие в исследовании вакцины дети проходили тщательный отбор, который проводился в течение нескольких месяцев. По его словам, медики изучали медицинскую карту, чтобы у ребенка не было никаких противопоказаний и отклонений по состоянию здоровья. «Вчера пришли уже на вакцинацию, тоже мы провели ряд исследований и сегодня они получили первую дозу вакцины... Все себя чувствуют хорошо. Никаких осложнений, ни местных, ни тем более общих реакций нет, которые кстати, могут быть на любую прививку», – отметил он. Накануне московские медики начали клиническое исследование «Спутника V» для подростков 12-17 лет. В конце июня в Москве начали поиск добровольцев для исследования «Спутника V» среди подростков. Тогда же ВОЗ пришла к выводу, что детей целесообразно вакцинировать от коронавируса. В то же время врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что если ребенок находится в группе риска, или же он старше 15 лет и ведет социально активный образ жизни, то родителям стоит задуматься о том, чтобы сделать ему прививку от коронавируса. Однако делать вакцинацию детям, младше 12 лет он не видит необходимости. В Париже покажут «Москва слезам не верит» в память о Меньшове 6 июля 2021, 20:35 Текст: Елена Мирошниченко

В парижском кинотеатре «Бальзак» повторно покажут фильм «Москва слезам не верит» в память об ушедшем из жизни российском режиссере Владимире Меньшове, рассказал один из организаторов фестиваля российского кино Quand les russes («Когда русские…») продюсер Марк Рюскар. «В четверг в 16:00 мы организуем показ «Москва слезам не верит» в память о Меньшове», – приводит его слова ТАСС. Он добавил, что в воскресенье, в заключительный день кинофестиваля, также был организован показ этой картины российского режиссера и зал был полный. По словам Рюскара, фильм всегда пользуется успехом и занимает почетное место в списке бессмертной российской классики. «Я, к сожалению, с ним так и не успел встретиться. Раньше, до пандемии, к нам каждый год регулярно приезжали яркие представители российской киноиндустрии, но в этом году у нас не получилось никого привезти. Мы и Меньшова хотели позвать на показ его картины, но вот из-за ковида не получилось (организовать визит)», – рассказал он. Марк Рюскар является одним из вдохновителей кинофестиваля Quand les russes, который впервые прошел в Париже в 2015 году. В этом году фестиваль прошел под лозунгом «Когда русские нас потрясают» (Quand les Russes nous bouleversent). В его ходе были показаны десятки старых и новых картин, а также организован конкурс полнометражных фильмов. Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Меньшова его жене, дочери и близким. Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова. Врачи обнаружили признаки энцефалопатии у пациентов после COVID-19 7 июля 2021, 13:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Специалисты в Москве наблюдают обострение хронических заболеваний, а также энцефалопатию у тех пациентов, которое перенесли коронавирус, сообщила главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко. «Ковидный «хвост» все расширяется и расширяется. Думаю, что в МКБ (международная классификация болезней) будет внесен термин «постковидный синдром», потому что это целый комплекс проблем, которые вызывает эта инфекция. К сожалению, дебюты серьезных расстройств здоровья происходят не только у тяжело переболевших пациентов. Эта проблема возникает и у тех пациентов, которые легко переносят эту инфекцию – очень многие жалуются, что у них проявления энцефалопатии, то есть они не могут собраться, нарушается сон, теряется концентрация на работе», – передает ТАСС слова Лысенко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Она отметила, что есть еще такое понятие как мультисистемный воспалительный синдром – это тяжелое заболевание, которое в основном было описано у детей, но сейчас есть и у взрослых. К сожалению, появляются и системные заболевания. Например, системная красная волчанка с поражением почек. «Безусловно, обостряются легочные заболевания и многие другие», – подчеркнула главврач. По ее словам, у женщин, которые перенесли индийский штамм коронавируса, появляются на свет инфицированные вирусом дети. «Почему так долго решался вопрос о вакцинации беременных? Это абсолютно нормальный процесс, так как есть материалы, которые запрещают проводить клинические испытания на беременных женщинах и детях до того, как препарат прошел все фазы проверок и апробации. На сегодня после 22 недель можно прививаться, и никакой опасности для ребенка нет. Наоборот, ребенок получит от мамы антитела и будет защищен», – уточнила Лысенко. Она добавила, что женщинам, которые только собираются завести детей, стоит сначала укрепить иммунитет. Ранее ученые назвали длительность последствий коронавируса у переболевших. Минобрнауки решило провести очный всероссийский выпускной для студентов в 2022 6 июля 2021, 20:58 Текст: Елена Мирошниченко

Министерство науки и высшего образования России планирует провести очный всероссийский выпускной для студентов в 2022 году, заявила заместитель главы Минобрнауки Елена Дружинина. «Мы в министерстве верим, что в 2022 году мы наконец-то перейдем в живой формат. Но чтобы не потерять ощущение праздника, мы с нашими коллегам с АНО «Россия – страна возможностей» постарались максимально насытить онлайн-программу выпускного», – приводит ее слова ТАСС. Она также отметила, что всероссийский выпускной в нынешнем году пройдет в дистанционном формате 10 июля. «Обидно, конечно, учитывая, что мы видим примеры городов в других странах, где уже полностью отменяются ковидные ограничения из-за успешной программы по вакцинации, поэтому я призываю всех студентов и выпускников прививаться, чтобы мы могли как можно скорее вернуться в привычный и очень любимый нами режим», – добавила Дружинина. По ее словам, в этом году из вузов выпускаются более 900 тыс. человек. Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рекомендовал вузам провести выпускные вечера в онлайн-формате вне зависимости от эпидемической обстановки в регионе. Напомним, сообщалось, что в этом году выпускной для всех российских школьников состоится 25 июня в онлайн-формате. Древнейшие в мире украшения нашли в Германии 7 июля 2021, 09:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Археологи обнаружили у входа в пещеру Единорога (находится у подножия гор Гарц в Германии) копыто оленя возрастом более 51 тыс. лет, украшенное резьбой. Эксперты полагают, что эта находка размером около шести сантиметров в длину и четырех в ширину – старейшее украшение в мире. Создали его неандертальцы, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью в журнале Nature Ecology & Evolution. К такому выводу ученые пришли после детального изучения копыта. Они обнаружили, что на нем искусно выгравированы насечки, расположенные на равном расстоянии друг от друга под прямым углом. Более того, перед тем как нанести узор, костяшку изначально варили, чтобы она стала мягче. Затем с помощью острых как бритва каменных пластинок делали резьбу. «Это выдающийся пример их когнитивных способностей. Резьба по кости – уникальное явление для неандертальцев, – прокомментировал руководитель исследования доктор Дирк Ледер. – Что еще делает этот предмет столь интересным, так это четкий узор и очень глубокие насечки. Чтобы вырезать такие, потребовалось бы около 90 минут». Все это натолкнуло ученых на мысль, что для древних людей создание подобных вещиц имело «символическое значение» - они заранее продумывали художественное произведение. «Неандертальцы были способны к сложному поведению, в том числе передавать свои впечатления с помощью творчества», – добавил Ледер. Хотя экспертам еще предстоит выяснить для чего древние люди могли использовать копыто с резьбой, эта находка доказывает, что поведение неандертальцев было приближено к Homo sapiens (Человеку разумному). Ранее британские ученые выяснили, что неандертальцы вымерли из-за того, что, по сравнению с человеком, обладали более острым зрением, крупным телосложением и прилагали слишком мало усилий для осуществления мыслительной деятельности. В Кремле из-за COVID приостановили церемонию развода караулов Президентского полка 7 июля 2021, 17:12

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Из-за пандемии коронавируса с 10 июля будет приостановлена церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля, говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО России. «В связи с обострением эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Москве проведение церемониального развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля с 10 июля 2021 года временно приостанавливается. О возобновлении проведения торжественной церемонии будет сообщено дополнительно», – приводит сообщение РИА «Новости». Напомним, за минувшие сутки в России выявили 23 962 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания. На фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. Также систему доступа по QR-кодам ввели на некоторые спектакли Большого театра. О запуске системы объявили Музей космонавтики, музей-заповедник «Коломенское», музей-заповедник «Царицыно», музей-усадьба «Кусково».