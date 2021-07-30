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30 июля, пятница | Последнее обновление — 22:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Космонавты Новицкий и Дубров прошли в модуль «Наука» на МКС
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Роскосмос сократил сроки подготовки к экспериментам на МКС на восемь лет
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Сроки подготовки научных экспериментов для их проведения на борту МКС за последние годы удалось сократить с десяти до полутора-двух лет благодаря молодому специалисту Александру Блошенко, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Мы действительно обратили внимание, что до 2018 года очень многие эксперименты разрабатывались и утверждались чрезвычайно долго. До десяти лет доходили некоторые эксперименты, их разработка. Когда уже состарился сам разработчик и сам эксперимент потерял свою научную значимость и актуальность», – пояснил Рогозин, передает РИА «Новости».
Он отметил, что процесс подготовки к экспериментам пересмотрен.
По его словам, во главе теперь этой комиссии, которая утверждает эксперименты, стоит молодой специалист Александр Блошенко, который является исполнительным директором Роскосмоса по науке и перспективным технологиям. «Теперь у нас уходит полтора – максимум два года на постановку эксперимента», – добавил глава Роскосмоса.
Ранее Рогозин заявил, что госкорпорация Роскосмос 24 ноября планирует осуществить запуск к Международной космической станции (МКС) узлового модуля «Причал».
В НАСА оценили ущерб от инцидента с «Наукой» для МКС
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Специалисты НАСА не зафиксировали какого-либо ущерба Международной космической станции (МКС) в результате инцидента с российским модулем «Наука», заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.
«Мы не заметили никакого ущерба МКС. Мы проведем в ближайшее время проверку всех телеметрических данных, но пока ничего не видим. Мы спросили экипаж, трясется ли станция или происходит что-то еще в таком роде. Ответ был отрицательным, ничего такого не происходит», – приводит ТАСС слова руководителя американской программы МКС.
«Мы будем работать с российскими коллегами, проверять модули на станции. Не только на ее поверхности, но и по всей станции. Будем искать, есть ли какие-то причины для беспокойства. Но пока рано об этом говорить, посмотрим, что можно сделать», – сказал Монталбано.
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука». После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС.
Названа причина включения двигателей модуля «Наука»
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Двигательная установка многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» включилась в четверг из-за кратковременного сбоя программного обеспечения, сообщил генконструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
«Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом», – передает ТАСС слова Соловьева.
По словам руководителя полетом РС МКС, эта ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигательной установки модуля «Звезда».
Соловьев подчеркнул, что на всех этапах полета модуля к МКС система сближения «Науки» работала надежно и устойчиво. На ближнем участке сближения были незначительные колебания, с которыми удалось справиться системе стыковки.
«Это привело к спокойной стыковке и касанию с номинальными скоростями, что, в свою очередь, привело к механическому соединению. Механика стыковки отработала надежно, без замечаний и привела к закрытию обоих стыковочных механизмов – станции и модуля», – добавил Соловьев.
По его словам, ориентация МКС в настоящий момент является штатной.«Все системы МКС и МЛМ (многоцелевого лабораторного модуля «Наука») работают нормально», – отметил Соловьев.
По словам генконструктора, создан надежный внутренний силовой и командный интерфейс, а также интерфейс энергопитания, которые связали модуль «Наука» с МКС.
В настоящий момент экипаж станции выравнивает давление в «Науке», что займет много времени из-за большого объема модуля. «Во второй половине дня экипаж откроет люки, войдет в модуль и включит необходимые средства очистки атмосферы и приступит к нормальной штатной работе», – добавил руководитель полетом РС МКС.
Соловьев подчеркнул, что главная оперативная группа управления работает в штатном режиме и управляет всем комплексом, включая модуль «Наука».
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».
После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом. Роскосмос решил не расследовать инцидент с модулем «Наука».
Газета ВЗГЛЯД писала, как российский модуль проявил самодеятельность на орбите.
Начштаба ВВС Британии обвинил Россию в опасных действиях в космосе
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Начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон выступил с утверждением, что деятельность России и Китая в космосе представляет угрозу для безопасности Соединенного Королевства.
Как заявил начальник штаба ВВС Соединенного Королевства в интервью The Daily Telegraph, Москва и Пекин осуществляют «сомнительные операции» в космосе, в том числе проводят полеты собственных спутников в «непосредственной близости» от других, а также на ежедневной основе занимаются иной «опасной деятельностью», которая может привести к уничтожению спутников третьих стран, передает ТАСС.
Уигстон предположил, что Россия и Китай собирают разведывательные данные в космосе, поскольку, по его словам, есть основания полагать, что будущие конфликты «будут выигрываться или проигрываться в космическом пространстве». Он также выступил с утверждением, что за последний год Россия вывела в космос целый ряд спутников, которые «имеют характеристики оружия».
Кроме того, Уигстон заявил, что Китай продолжает «совершенствовать противоспутниковые технологии». В качестве примера британский военачальник указал на разработку ракет, которые могут напрямую уничтожать спутники, а также на «лазерное ослепляющее оружие» и механизмы «осуществления умышленных радиопомех». Он добавил, что Китай проводил соответствующие испытания против «собственных устаревших спутников с целью демонстрации своих возможностей».
Соответствующие высказывания Уигстона прозвучали на фоне официальной церемонии создания космического командования Соединенного Королевства, которая состоялась в четверг на авиабазе в городе Хай-Уиком на юго-востоке Англии. Начальной задачей новой структуры станет осуществление первого запуска британской ракеты со спутником с территории Шотландии в 2022 году.
В начале мая командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд выступил с утверждением, что Россия и Китай разработали оружие, которое может вывести из строя американские спутники в космосе. В том же месяце ученые и эксперты из США заявили о продолжающейся милитаризации космоса и предупредили, что она может перерасти в полномасштабный конфликт между Россией, Китаем и Соединенными Штатами.
В МИД России подчеркивали, что подобные заявления являются «инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве».
В Кремле неоднократно заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Более того, Россия обвиняла США и другие страны Запада в циничной милитаризации космоса под прикрытием международных соглашений. Так, в июне 2020 года Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая. При этом предложение Москвы и Пекина о подготовке международного договора о неразмещении оружия в космосе в США объявили «плохим».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как совершенствование российской системы противоракетной обороны срывает американские планы в космосе.
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НАСА отложило запуск корабля Starliner после инцидента с «Наукой»
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Намеченный на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС отложен на неопределенный срок после инцидента с незапланированным включением двигателей российского модуля «Наука», сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
«НАСА и Boeing решили отменить пятничный запуск [корабля Starliner] <…>. Данный шаг даст экипажу Международной космической станции (МКС) время для продолжения проверок недавно прибывшего модуля «Наука» и позволит удостовериться, что станция будет готова к прибытию Starliner», – приводит текст сообщения ТАСС.
В НАСА отметили, что специалисты «изучают следующую доступную возможность» для проведения запуска.
Ранее в четверг российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе незапланированное включение двигателей «Науки» объяснили выработкой остатков топлива.
Корабль Starliner, разработанный компанией Boeing, имеет массу 13 тонн и рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов. Он был впервые запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида). Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок ее отменили. Одной из причин был назван сбой в системе подсчета полетного времени, в итоге корабль был возвращен на Землю. Второй испытательный беспилотный запуск корабля Starliner к МКС был запланирован на 30 июля. Ожидалось, что аппарат совершит стыковку со станцией 31 июля.
Роскосмос решил не расследовать инцидент с модулем «Наука»
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Роскосмос не планирует создавать комиссию по расследованию незапланированного включения двигателей модуля «Наука», а информация НАСА о создании такой комиссии не соответствует действительности, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.
«В Роскосмосе удивлены реакцией американцев на особенности стыковки модуля «Наука» с МКС. Никаких комиссий по этому вопросу, тем более с инженерами НАСА, создаваться не будет, ситуация принята как штатная», – сообщил источник РИА «Новости».
«Заявления НАСА о переносе запуска корабля Starliner к МКС в Роскосмосе связывают с его технической неготовностью», – сказал собеседник агентства.
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».
После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом.
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Рогозин назвал причину включения двигателей модуля «Наука»
Двигатели на многофункциональном лабораторном модуле «Наука» могли включиться из-за человеческого фактора, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Был кратковременный сбой в программе. Модуль вроде успокоился, специалисты Центра управления полетами провели все необходимые операции. Стыковка прошла идеально, на минимальной скорости. Все шло хорошо, но человеческий фактор. Была такая эйфория, в каком-то смысле расслабились. Возможно, кто-то из операторов не учел, что, возможно, система управления самого блока будет продолжать себя корректировать», – цитирует Рогозина «Комсомольская правда».
Он добавил, что система определила свой момент спустя три часа, после чего произошло включение двигателя, которое тут же компенсировалось двигателем модуля «Звезда» и корабля «Прогресс».
Также глава госкорпорации объяснил, что решение о запуске модуля было принято из-за того, что он стоил очень дорого.
«Потерять 18 млрд рублей это намного хуже (потери рабочего места). Бочка, тот самый корпус, он действительно старый. Мы постарались сделать начинку максимально новой. Конечно, от каких-то решений не смогли отказаться. С ними и связаны проблемы», – сказал Рогозин.
Ранее генконструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что двигательная установка МЛМ «Наука» включилась в четверг из-за кратковременного сбоя программного обеспечения.
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение МКС в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».
В НАСА рассказали о нештатных ситуациях на МКС в прошлом
Ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом, сообщил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.
По словам Монталбано, за время существования орбитального комплекса «было, возможно, еще два случая, когда имело место ненамеренное включение двигателей», передает ТАСС.
«Определенно, такое не происходит регулярно. Я бы сказал, что это, может быть, третий или четвертый случай за более чем 20-летнюю историю существования [МКС]», – сообщил руководитель американской программы МКС.
«Роскосмос сыграет ключевую роль в установлении причин произошедшего, а также того, что происходит с модулем «Наука». Мы же займемся изучением состояния МКС», – сказал Монталбано, добавив, что рассчитывает на обмен данными с российскими специалистами.
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».
После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали.
Рогозин анонсировал запуск еще одного российского модуля к МКС
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Госкорпорация «Роскосмос» 24 ноября планирует осуществить запуск к Международной космической станции (МКС) узлового модуля «Причал», сообщил директор корпорации Дмитрий Рогозин.
«Предварительно на 24 ноября планируем запуск на МКС еще одного модуля – узлового («Причал») <…> Это позволит нам расширить возможности стыковок со станцией наших кораблей, в том числе нового «лунного» корабля «Орел», – написал Рогозин в своем Twitter.
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».
После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали.
Космонавты Новицкий и Дубров прошли в модуль «Наука» на МКС
Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров впервые прошли в многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука», недавно пристыкованный к МКС, сообщили в Роскосмосе.
«Российские члены экспедиции МКС-65 Олег Новицкий и Петр Дубров открыли люк переходного отсека модуля «Звезда» и через несколько минут вошли в жилую зону приборно-герметичного отсека лабораторного модуля», – цитирует сообщение корпорации ТАСС.
Согласно плану работ на пятницу, на борту модуля космонавты проведут контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и поставят агрегат фильтра отчистки атмосферы, пояснили в Роскосмосе.
Ранее в пятницу космонавты впервые открыли люк в МЛМ «Наука».
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС.
Российские космонавты собрались перейти на американский сегмент МКС
Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) в пятницу могут временно перебраться к «соседям», чтобы специалисты привели топливную систему модуля «Наука» в безопасное состояние, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Согласно переговорам, космонавт Олег Новицкий попросил специалиста подмосковного Центра управления полетами согласовать с американскими коллегами вопрос о том, будут ли российские космонавты временно находиться на американском сегменте МКС в пятницу во время операции по приведению топливной системы модуля «Наука» в безопасное состояние путем продувки ее топливных магистралей гелием, передает РИА «Новости».
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».
После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом. Расследованием причин произошедшего займется Роскосмос.
В НАСА заявили о продолжении утечки воздуха с МКС
Утечка воздуха с МКС продолжается, ее объемы составляют около фунта (примерно 450 г, менее 0,5 кубометра) за сутки, заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.
«Мы держим люк в сервисный модуль, где происходят небольшие утечки воздуха, по большей части закрытым. Мы еще фиксируем незначительные утечки. Это немногим больше фунта в день. Это нас не беспокоит», – приводит слова Монталбано ТАСС.
Руководитель американской программы МКС не стал увязывать инцидент с модулем «Наука» с утечками воздуха на космической стации. По его словам, после инцидента вокруг МКС не фиксируется каких-либо обломков, которые могли бы повредить станцию.
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».
После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом. Расследованием причин произошедшего займется Роскосмос.
Напомним, небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года была найдена первая трещина в промежуточной камере, в марте 2021 года ее заделали. Позднее обнаружилась и была заделана вторая трещина, но утечка воздуха продолжилась. В конце апреля поиск временно прекратили, а люк в отсек был закрыт.
Российский космонавт попросил не беспокоиться после инцидента с «Наукой»
Российский космонавт Олег Новицкий с борта Международной космической станции (МКС) призвал не беспокоиться из-за ситуации с самопроизвольно включившимися двигателями нового модуля «Наука».
«Друзья, читаю ваши многочисленные комментарии. Не беспокойтесь! Наша работа на МКС по интеграции вновь прибывшего модуля «Наука» продолжается!», – передает РИА «Новости» слова Новицкого.
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».
После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом. Роскосмос решил не расследовать инцидент с модулем «Наука».
Газета ВЗГЛЯД писала, как российский модуль проявил самодеятельность на орбите.
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Осуществивших полет «Науки» к МКС решили наградить
Специалисты, проявившие профессионализм при полете многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» к МКС, будут представлены к наградам, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Все специалисты, проявившие в ходе подготовки МЛМ к запуску и во время самого полета свой высокий профессионализм и волевые качества, будут представлены к наградам», – передает РИА «Новости» слова Рогозина.
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».
После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом. Роскосмос решил не расследовать инцидент с модулем «Наука».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как российский модуль проявил самодеятельность на орбите.
-
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В Британии создали Космическое командование
В Великобритании появилось Космическое командование в составе Королевских ВВС, нацеленное на защиту интересов Соединенного Королевства в космосе, говорится в сообщении британского правительства.
Штаб-квартира Космического командования открылась в Хай-Уиком к западу от Лондона. Отмечается, что создание Космического командования является «важным шагом для обеспечения защиты интересов Великобритании в космосе» и реализуется в рамках заявленных ранее дополнительных инвестиций в размере 1,4 млрд фунтов стерлингов в космос в течение следующих 10 лет. «Способность работать в космосе еще больше укрепляется за счет увеличения финансирования обороны на 24 млрд фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет, как было объявлено премьер-министром в прошлом году», – передает РИА «Новости» сообщение правительства.
«По мере того как наши противники развивают свои космические возможности, нам жизненно важно инвестировать в космос, чтобы обеспечить себе преимущество в борьбе в этой быстро развивающейся области. Создание Космического командования – это важный шаг в нашем стремлении эффективно работать в космосе», – отметил министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куин.
Отмечается, что под руководством вице-маршала авиации Пола Годфри командование будет осуществлять надзор за всем развитием космического потенциала в министерстве обороны по трем основным направлениям: космические операции, подготовка и наращивание космических кадров и потенциал для разработки и доставки программ космического оборудования. Предполагается, что Космическое командование Великобритании будет сотрудничать со Стратегическим командованием Великобритании и Лабораторией оборонной науки и техники.
Космическое командование Великобритании будет выполнять обязательства страны в рамках Объединенной инициативы по космическим операциям, в которую входят семь стран: Австралия, Канада, Франция, Германия, Новая Зеландия, Великобритания и США.
Ранее начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон выступил с утверждением, что деятельность России и Китая в космосе представляет угрозу для безопасности Соединенного Королевства.
НАСА рассчитывает получить подробности от Роскосмоса о расследовании инцидента с модулем «Наука»
НАСА рассчитывает, что Роскосмос будет информировать партнеров по расследованию незапланированного включения двигателей модуля «Наука», заявил представитель НАСА Дэниел Хуот.
«Как мы говорили вчера, наши партнеры в Роскосмосе будут руководить расследованием инцидента … и в рамках заведенной практики в случае нештатных ситуаций будут делиться информацией с НАСА и другими международными партнерами», – пояснил представитель НАСА, передает РИА «Новости».
В настоящее время на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
29 июля российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. Двигательная установка многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» включилась из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука». После инцидента
НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом. Роскосмос решил не расследовать инцидент с модулем «Наука».
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