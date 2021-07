Кремль призвал отвечать медалями на выпады в адрес россиян на ОИ Российских олимпийцев в Токио поддержали песней Цоя США впервые за сто лет остались без медалей Олимпиады в теннисе 30 июля 2021, 13:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Американцы Остин Крайчек и Теннис Сандгрен проиграли новозеландцам Маркусу Даниэллу и Майклу Винусу в матче за бронзовые медали олимпийского теннисного турнира в парном разряде. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:2 в пользу новозеландцев. Американские теннисисты не завоевали ни одной медали на Олимпийских играх в Токио. В парных женских соревнованиях американки проиграли в четвертьфинале, в миксте спортсмены из США не смогли пройти стадию первого круга, в мужском одиночном разряде теннисисты не прошли дальше второго круга, в женском – завершили выступление в первом раунде, передает ТАСС. В последний раз спортсмены из США не смогли завоевать наград в теннисе на Олимпийских играх 1920 года в бельгийском Антверпене. После Игр 1924 года в Париже теннис был исключен из программы соревнований и вернулся только на Олимпиаде-1988. Американцы за историю Олимпиад завоевали в теннисе 21 золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых медалей.

Пловец Рылов после двух золотых медалей ответил на слова американского соперника 30 июля 2021, 08:50

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Двукратный чемпион Олимпийских игр в Токио пловец Евгений Рылов, комментируя слова своего американского соперника Райана Мёрфи, заявил, что никогда не смог бы себе простить употребление допинга. «Честно, не слышал этот комментарий, поэтому ничего ответить не могу. Я всегда был за честный спорт, я всегда сдаю допинг-тесты, заполняю АДАМС (систему антидопингового администрирования и менеджмента) и всегда плыву от всей души и честно. Этому я посвятил всю жизнь, и не мог бы себе простить, если бы что-то применял. Я не хочу ничего отвечать на этот вопрос», – сказал Рылов, передает ТАСС. В то же время он добавил, что возможно Мёрфи «имеет полное право так думать». «Поводы были, никто факта проблемы не отменял. Как есть, так есть, мы здесь и сейчас, а не в прошлом, будем ждать, что будет дальше. Открыто он мне ничего не предъявил, поэтому я ничего против него не имею», – добавил россиянин. Рылов стал первым отечественным пловцом, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 метров на спине с 1988 года. Также Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Вторым в заплыве на дистанции 200 метров на спине финишировал американец Райан Мёрфи. После финиша в беседе с журналистами он предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA). «Здесь нет никаких обвинений, я не подозреваю Евгения, он сделал отличную работу. Я говорил о проблеме допинга в плавании, о том, что Международная федерация плавания (FINA) должна быть более транспарентной», – сказал Мерфи. Позже Рылов написал в Instagram: «Мы пообщались с Райаном и еще раз убедились в том, что это было недопонимание. У нас никогда не было претензий друг к другу, мы остаемся хорошими соперниками. Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым». Незадолго до старта Олимпиады FINA временно отстранила от соревнований российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Пловцы успешно опротестовали решение в Спортивном арбитражном суде, что позволило им выступить на Олимпиаде. В решении суда по делу Андрусенко и Кудашева говорится, что представленные FINA факты не доказывают вину спортсменов. «Люди должны знать больше об этой ситуации. При этом я верю, что в плавании есть допинг», – отметил Мёрфи. Соловьев резко ответил на заявление американской спортсменки о россиянах 30 июля 2021, 11:01

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова американской гребчихи Меган Калмо, которая заявила, что ей противны медали российских спортсменов, так как их команда не должна была участвовать в Олимпийских играх в Токио. «Достойно проигрывать дамочка не научилась», – написал Соловьев в Telegram, комментируя слова американской гребчихи. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков также отреагировал на слова Калмо. «Знаете, как глава Олимпийского комитета России считаю, что самым важным в спорте является налаживание мостов между странами и народами. Поэтому такие заявления этому не способствуют», – цитирует Позднякова Sport24. Напомним, Калмо, комментируя серебряную медаль россиянок Василисы Степановой и Елены Орябинской в соревнованиях двоек распашных в академической гребле, написала в Twitter, что россиян вообще не должно быть на Олимпиаде в Токио. «Отвратительное чувство, когда видишь, как уходит с серебром команда, которой вообще не должно здесь быть. Очень разочаровывающе. Мне было действительно сложно смотреть на то, что они здесь, и на то, что они забрали одну из медалей. Я считаю, что им здесь быть не следовало. Здесь много других женщин, которые, я думаю, достаточно квалифицированны, чтобы выиграть одну из этих медалей. Но то, что из-за этой лодки у них такой возможности не было, очень проблематично», – написала Калмо. Как передает RT, американская пара Калмо и Айссер оказалась на четвертом месте в гонке. Отметим, что большинство пользователей Сети не поддержали Калмо. «В первую очередь это ваши коллеги-спортсмены, которые боролись за это серебро. И вы знаете, что это тяжелая работа! Всегда неприятно видеть, как другие выигрывают. Почему один спортсмен должен нести ответственность за ошибки других членов своей команды», – написала одна из них, имея в виду лишение российской олимпийской сборной гимна и флага на Играх в Токио за некоторые случаи допинга среди спортсменов. «Вы не должны были писать это, но вы написали. А теперь получите закономерную реакцию в комментариях, может быть, она вас чему-то научит», – добавил другой. «Почему нельзя поставить дизлайк в Twitter? … Я очень разочарована в тебе и во всех, кому понравился этот пост. Это просто недопустимо, ужасно, омерзительно. У меня нет слов, чтобы это описать», – написала еще одна пользовательница. «Зачем равнять всех россиян под одну гребенку? Я понимаю, что этой системе сложно доверять, но, безусловно, некоторые из них заслуживают того, чтобы быть на Олимпийских играх», – отметил еще один пользователь. Это не первый скандал с критикой российских спортсменов на Играх. Ранее американский пловец Райан Мёрфи, которого обошел россиянин Евгений Рылов, предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA). До этого журналист из Чили, обращаясь к теннисисту Даниилу Медведеву, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом. Медведев заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования. Заключенные женской новосибирской колонии станцевали в поддержку российских олимпийцев 29 июля 2021, 18:05

Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

Осужденные в женской новосибирской колонии №9 станцевали в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио, сообщают местные СМИ. Женщины станцевали вместе на плацу под музыку и пожелали атлетам побед, передает «Тайга.инфо» со ссылкой на новосибирское УФСИН. «Мы очень неравнодушны к Олимпийским играм, постоянно смотрим трансляции. Желаем вам побед, уверенности в себе. Вы у нас самые лучшие! И как можно больше золотых медалей», – сказала осужденная Руслана Мартынова. В четверг российские рапиристки завоевали восьмое для сборной золото на Олимпийских играх в Токио. Российские рапиристки завоевали золотую медаль на ОИ 29 июля 2021, 15:24

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российские рапиристки завоевали золото на Олимпийских играх в Токио в командном турнире, сообщают информационные агентства. Спортсменки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова победили в командном турнире Олимпиады по фехтованию на рапирах, передает РИА «Новости». Эта золотая медаль стала для сборной восьмой на Играх в Токио. В финале Дериглазова, Коробейникова и Мартьянова победили команду Франции со счетом 45:34. Ранее в четверг дзюдоист Нияз Ильясов победил представителя Грузии Варлама Липартелиани в поединке за бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 100 кг. Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото Олимпиады 30 июля 2021, 08:36

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Россиянка Виталина Бацарашкина принесла сборной России десятую золотую медаль Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пистолета с 25 метров. Бацарашкина в финале в перестрелке победила кореянку Ким Минджун. Бронзовую медаль завоевала китаянка Сяо Цзяжуйсюань, сообщил источник РИА «Новости». Ранее Бацарашкина в Токио стала олимпийской чемпионкой в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров и серебряным призером в стрельбе из пистолета с 10 м в миксте. Глава ОКР ответил злопыхателям российской сборной на ОИ 30 июля 2021, 11:12

Фото: SERGEI ILNITSKY/ЕРА/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Результаты российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио звучат убедительнее комментариев «экспертов», заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. «Думаю, результаты наших спортсменов на этих Играх звучат убедительнее всех возможных комментариев по этой теме. Что тут можно сказать, если экспертный уровень людей, которые высказываются в адрес побед наших атлетов, не распространяется дальше заголовков «Нью-Йорк таймс». Разве что только напомнить, что Олимпийские игры созданы для того, чтобы через спорт делать этот мир лучше, а народы всех стран ближе. К сожалению, не все понимают идею Олимпийских игр в том виде, как задумывал это родоначальник соревнований барон де Кубертен», – передает ТАСС слова Позднякова. Между тем глава Минспорта Олег Матыцин заявил, что российский пловец Евгений Рылов, завоевавший две золотые медали, является настоящим героем Олимпийских игр в Токио. «Евгений Рылов был главным претендентом на победу на своей коронной дистанции и в Токио подтвердил лидерство, – сказал Матыцин. – Он – настоящий герой Олимпиады, им гордится вся Россия. Евгений стал примером для тысяч мальчишек и девчонок, которые после блестящих олимпийских побед нашего чемпиона пойдут заниматься плаванием. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Всероссийскую федерацию плавания». Рылов стал первым отечественным пловцом, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 метров на спине с 1988 года. Также Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Вторым в заплыве на дистанции 200 метров на спине финишировал американец Райан Мёрфи. После финиша в беседе с журналистами он предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA). «Здесь нет никаких обвинений, я не подозреваю Евгения, он сделал отличную работу. Я говорил о проблеме допинга в плавании, о том, что Международная федерация плавания (FINA) должна быть более транспарентной», – сказал Мерфи. Ранее Рылов, комментируя слова Мерфи, заявил, что никогда не смог бы себе простить употребление допинга. РУСАДА заявило о «чистоте» Рылова перед Олимпиадой. Российский пловец Рылов завоевал второе золото на Олимпиаде в Токио 30 июля 2021, 05:32

Фото: HOW HWEE YOUNG/EPA/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль на дистанции 200 м на спине на Олимпийских играх в Токио. Российский спортсмен проплыл дистанцию за 1 минуту 53,27 секунды и установил новый олимпийский рекорд. Вторым финишировал американец Райан Мерфи (+0,88), третьим – британец Люк Гринбэнк (+1,45), передает ТАСС. Рылов стал первым отечественным пловцом, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 метров на спине с 1988 года. Тогда на Играх в Сеуле победу одержал Игорь Полянский. Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио, завоевав девять золотых, 12 серебряных и девять бронзовых медалей. Лидирует команда Китая (15 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых наград), вторыми идут спортсмены из Японии (15-4-6), третьими – атлеты из США (14-16-11). Напомним, во вторник Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. В среду Рылов в составе российской команды пловцов завоевал на ОИ в Токио серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем. Президент России Владимир Путин поздравил Рылова с победой на Олимпиаде. Ранее журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил причину «всероссийской прухи» на Олимпиаде в Токио. В Госдуме призвали американского пловца извиниться перед Рыловым 30 июля 2021, 10:20

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Американский пловец Райан Мёрфи должен принести извинения двукратному олимпийскому чемпиону россиянину Евгению Рылову за свои слова, заявил почетный президент Олимпийского комитета России, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. «Обидно проигрывать. Но это, конечно, некрасиво по отношению к нашим. Надо уметь проигрывать, думаю, он (Мёрфи) должен извиниться», – сказал Жуков, передает ТАСС. Рылов стал первым отечественным пловцом, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 метров на спине с 1988 года. Вторым в заплыве на дистанции 200 метров на спине финишировал американец Райан Мёрфи. После финиша в беседе с журналистами он предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA). Сам Рылов, комментируя слова своего американского соперника, заявил, что никогда не смог бы простить себе употребление допинга. Российские теннисисты вышли в полуфинал в миксте на ОИ 29 июля 2021, 16:52 Текст: Дарья Григоренко

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в полуфинал соревнований на Олимпийских играх в Токио в миксе. Веснина и Карацев взяли верх над Игой Швентек и Лукашем Куботом из Польши – 6:4, 6:4. Матч продолжался полтора часа, передает РИА «Новости». Благодаря этой победе у России точно будет олимпийская медаль в этой дисциплине, так как ранее в полуфинал микста вышли Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, которые находятся в другой половине сетки. Напомним, что российские рапиристки завоевали золото на Олимпийских играх в Токио в командном турнире. Вернувшейся с серебром ОИ баскетболистке жених сделал предложение в Шереметьево 29 июля 2021, 19:25

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Российская баскетболистка Анастасия Логунова, выигравшая серебро на Олимпиаде в Токио, после возращения домой, прямо в аэропорту Шереметьево получила заветное предложение руки и сердца. После завершения соревнований россиянка вместе с другими членами российской сборной по баскетболу отправилась домой. Грандиозный сюрприз ее ждал уже в аэропорту Шереметьево. Возлюбленный Логуновой приехал ее встречать с большим букетом красных роз и кольцом. Он сделал баскетболистке предложение руки и сердца, на что она, не сдерживая слезы, ответила согласием, передает ФАН. Накануне российская женская сборная завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио по баскетболу 3х3. Российские спортсменки уступили в финале турнира американской сборной со счетом 15:18. Канделаки осудила травлю российских спортсменов в Сети 30 июля 2021, 11:45

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки осудила пользователей Сети, которые оказывают давление на российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. «Многократной чемпионке России Жене Чикуновой на дистанции 200 метров брассом не хватило 0,04 секунды до бронзовой медали. Евгении всего 16 лет, и после заплыва она рассказала о сумасшедшем давлении, которое создается в комментариях в соцсетях. Вплоть до прямых оскорблений», – написала Канделаки в Telegram. Она подчеркнула, что на Олимпиаде Россию представляют лучшие спортсмены. «Они безусловно заслуживают всемерной поддержки, а никак не хейта, который мешает готовиться к решающим стартам. И, выходя бороться за медали, они должны быть уверены в том, что вся страна стоит за них горой», – добавила она. В пятницу 16-летняя Чикунова заняла четвертое место в плавании на 200 метров брассом. При этом российская пловчиха не смогла сдержать слез, говоря о травле в социальных сетях во время Олимпийских игр в Токио. «Вчера после заплыва я заходила читать свои интервью. Это невообразимо, что пишут в комментариях, я не представляю, как у людей хватает мозгов такое писать. В основном пишут о том, что я не достойна, что если я не возьму медаль, то меня смешают с грязью», – сказала Чикунова журналистам и расплакалась. Спортсменка отметила, что комментарии в соцсетях повлияли на ее настрой перед заплывом. «Выступление – это огромный стресс, это тяжело, даже попасть на Олимпиаду – много стоит. У нас это очень большая проблема, я не понимаю, почему люди обесценивают труд спортсменов. Не описать словами, как это тяжело, особенно когда тебе 16 лет, а тебя уже два года обвиняют во всех грехах», – сказала она, передает ТАСС. Чикунова является многократной чемпионкой России. На чемпионате Европы 2021 года Чикунова завоевала серебряную медаль в комбинированной эстафете. На апрельском чемпионате России Чикунова заняла первое место на дистанции 200 метров брассом. Серебряный призер Олимпиады 2016 года и бронзовый призер Игр-2012 на 200 м брассом Юлия Ефимова стала третьей и не отобралась на Олимпиаду на этой дистанции. Россиянка Пракатень завоевала серебро ОИ в академической гребле 30 июля 2021, 04:30 Текст: Антон Никитин

Россиянка Анна Пракатень стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в академической гребле в одиночках. Золотую медаль с олимпийским рекордом завоевала новозеландка Эмма Туигг (7 минут 13,97 секунды). Пракатень отстала от нее на 3,42 секунды. Третьей стала австрийка Магдалена Лобниг (+5,75), передает ТАСС. Пракатень стала первой отечественной спортсменкой с 1980 года, завоевавшей олимпийскую медаль в академической гребле в одиночках, тогда второй стала Антонина Махина. Пракатень 28 лет, она является чемпионкой Европы. На счету 34-летней Туигг победа на чемпионате мира 2014 года. В медальном зачете сборная России занимает четвертое место с результатом восемь золотых, 12 серебряных и девять бронзовых наград. Лидирует команда Китая (15-7-9), вторыми идут японцы (15-4-6), третьими – американцы (14-14-10). Олимпийские игры завершатся 8 августа. Накануне президент Владимир Путин поздравил российских рапиристок с золотой медалью Олимпийских игр в Токио, отметив значение этого события для авторитета России как спортивной державы. Ранее журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил причину «всероссийской прухи» на Олимпиаде в Токио. Кремль призвал отвечать медалями на выпады в адрес россиян на ОИ 30 июля 2021, 13:18

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал выпады западных спортсменов в адрес россиян на Олимпиаде, отметив, что российским спортсменам надо получать медали, лучше золотые, и не обращать на это внимания. «Вы знаете, нашим ребятам нужно получать медали, предпочтительно золотые, и не обращать внимание на это все», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Он также отметил, что в Москве их поддерживают, добавив, что медалисты вне критики. «Хочется еще раз отметить наших олимпийских медалистов, чемпионов олимпийских. И, конечно, прежде всего, наверное, сегодня это Марта Мартьянова. Вот это настоящая девушка-герой, которая и дала своей команде шанс получить золотую медаль, несмотря на травму. Вот такими нужно гордиться. Вы знаете, что ее поздравил президент», – рассказал Песков журналистам. Рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова завоевали золотые медали Олимпиады в Токио в четверг. В финале соревнований россиянки победили сборную Франции со счетом 45:34, при том, что во время выступления Мартьянова получила травму связок ноги. Напомним, в четверг президент Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму Дериглазовой, Загидуллиной, Коробейниковой и Мартьяновой в связи с победой на Олимпийских играх в Токио, отметив, что их успех станет вкладом в развитие отечественной школы фехтования. Путин поздравил российских рапиристок с золотой медалью ОИ в Токио 29 июля 2021, 18:28 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму россиянкам Инне Дериглазовой, Аделине Загидуллиной, Ларисе Коробейниковой и Марте Мартьяновой в связи с победой на Олимпийских играх в Токио, отметив, что их успех станет вкладом в развитие отечественной школы фехтования. «Уважаемые Инна Васильевна, Аделина Рустемовна, Лариса Викторовна, Марта Валерьевна! Рад поздравить вас, ваших тренеров и наставников с триумфом в Токио. Без сомнения, ваш успех станет достойным вкладом в развитие отечественной школы фехтования, в укрепление авторитета России как спортивной державы. Молодцы!», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что сплоченность, мастерство и настрой на победу помогли девушкам уверенно дойти до финала и в решающий момент взять верх над сильными соперницами Спортсменки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова победили в командном турнире Олимпиады по фехтованию на рапирах, обыграв команду Франции со счетом 45:34. Япония расширила область действия режима ЧС из-за коронавируса 30 июля 2021, 03:57 Текст: Антон Никитин

