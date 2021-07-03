Белоруссия усилила охрану на границе с Украиной В Белоруссии заявили о попытках Запада разрушить суверенитет страны 3 июля 2021, 20:04 Текст: Алина Назарова

Белоруссия готова к равноправному диалогу со всеми, но такая политика не устраивает Запад, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. «Белоруссия – миролюбивая страна. Мы никому не угрожаем, дружим со всеми, готовы к равноправному общению на доверительной основе. Но такая Белоруссия, к сожалению, мы видим по фактам, не устраивает политиков на коллективном Западе», – сказал госсекретарь, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1». Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о связанных с Западом «спящих» террористических ячейках в Белоруссии, готовящих смену власти в стране.

В Раде предсказали объединение России, Украины и Белоруссии 3 июля 2021, 05:58

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива опубликовал обращение к жителям Белоруссии по случаю дня независимости, предсказав объединение республики с Россией и Украиной. «Придет то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения», – приводит слова украинского парламентария РИА «Новости». Депутат назвал белорусский народ «родным и братским», подчеркнув, что жители соседней страны смогли защитить и отстоять свою независимость, которую Украина, по словам Кивы, потеряла. Парламентарий отметил, что белорусы всегда будут для украинцев «примером борьбы и противостояния за свое настоящее и будущее, за свое историческое прошлое». Кива также добавил, что украинский народ всегда будет нести сердце любовь к своим славянским соседям. Напомним, в четверг белорусский президент Александр Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лукашенко объявил о претензиях к руководству Германии 2 июля 2021, 11:08

Фото: Петр Сивков/ТАСС

Текст: Алина Назарова

В Белоруссии завершилась масштабная антитеррористическая операция, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, «по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии». На мероприятие глава государства пришел чуть позже, чем планировалось, и пояснил, из-за чего ему пришлось задержаться. «Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем», – заявил Лукашенко, передает БелТА. «После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже», – добавил он. Ранее Лукашенко заявил, что санкции Запада представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии. Лукашенко заявил о планах террористов в Белоруссии взорвать узел связи ВМФ России 2 июля 2021, 20:05

Фото: Сергей Войник/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

Раскрытые в Белоруссии «спящие» террористические ячейки намеревались подорвать узел связи Военно-морского флота (ВМФ) России в городе Вилейка в Минской области, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Эти ячейки, называющие себя «отрядами самообороны», намеревались подорвать узел связи ВМФ России, Лукашенко признался, что обсуждал происшествие с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону, передает БелТА. «Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы», – пояснил Лукашенко. Узел связи ВМФ России в Вилейке (радиостанция «Антей») работает там с 1964 года, он обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ с атомными подлодками, несущими дежурство в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. В пятницу Лукашенко сообщил, что в стране раскрыли «спящие» ячейки террористов, связанных с Западом, они готовили насильственную смену власти в Белоруссии. Для этого подозреваемые намеревались поджечь колонну лесозаготовочной техники в лесхозах страны, пояснял белорусский лидер. Лукашенко рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азаренка 2 июля 2021, 18:50

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости рассказал о попытке похищения и убийства журналиста СТВ Григория Азаренка. «Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель (цитирую) – обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам – тот, кто был нанят за десять тысяч долларов – деньги были перечислены – должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернете», – рассказал Александр Лукашенко, передает БелТА. По словам главы республики, это преступление задумывалось как предупреждение: «смотрите, мы вас всех перережем, как минимум отрежем языки, чтобы молчали». «Если не получится – убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы – тепловизоры и прочее, которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике», – сказал Лукашенко. Он отметил, что «все были изобличены», а тайники – найдены. Операция, по словам президента, продолжалась долго. «Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский. Арестован и дает показания», – сообщил глава государства. Имя Григория Азаренка в Беларуси стало символом действующей власти – все репортажи и авторские программы ведущего посвящены политике и разоблачению оппозиции. Ведущий Григорий Азаренок – автор сюжета о «мистической войне» против Александра Лукашенко на белорусском канале СТВ. В период выборов президента Беларуси 2020 года Азаренок регулярно выпускал сюжеты в поддержку действующего президента. Первым из них стал репортаж о сотрудничестве кандидата Светланы Тихановской с французским политическим журналистом Бернаром-Анри Леви, названным репортером «автором цветных революций». Азаренок публично обвинил штаб кандидата в намерении построить в Беларуси «болотный концлагерь» и заверил, что в стране есть «опыт в борьбе с ползучими гадами и трясиной». Ранее Лукашенко сообщил о связанных с Западом «спящих» террористических ячейках в Белоруссии, готовящих смену власти в стране. Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии 1 июля 2021, 13:50

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости разработать стратегию интеграции белорусско-российского Союзного государства, например, до 2030 года, и наполнить ее конкретными проектами. В 2022 году завершается реализация приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства, которые традиционно утверждаются на четыре года, передает БелТА. «Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства (например, до 2030 года), наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития», – сказал Лукашенко. В качестве перспективной сферы для взаимодействия он назвал дальнейшее развитие промышленной интеграции. Президент Белоруссии привел в пример производство интегральных схем. По его словам, этот вопрос главы государств обсуждали ранее. «Нам это очень важно. Мы, к сожалению, после распада Советского Союза немножко подразрушили наши предприятия, которые занимались интегральными схемами и в Белоруссии, и в России. Но мы договорились, что у нас задел неплохой, и мы реанимируем эти предприятия. Они будут работать в ближайшие годы на самом высоком уровне. Как сказал президент (России Владимир Путин), невозможны без этих предприятий никакие высокотехнологичные продукты: ни в космосе, ни в обороне, ни в других отраслях. Мы очень серьезно над этим проектом с россиянами работаем», – добавил Лукашенко. Он также поблагодарил Путина за публичную поддержку Белоруссии в непростой период, особенно на фоне попыток дестабилизировать ситуацию в стране и обрушить экономику. Как рассказал глава белорусского государства, эта тематика обсуждалась и во время сегодняшнего телефонного разговора лидеров двух стран. «Вывод, который мы сделали по результатам разговора: мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств. Мы используем (как это сделала Российская Федерация, когда против нее ввели санкции) этот момент, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми – не только с точки зрения экономики. Это итог наших переговоров», – сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что союз России и Белоруссии – это ценность, которую необходимо сохранить, приумножить и передать будущим поколениям. «Россия всегда была, есть и будет стратегическим партнером Белоруссии, а наш братский союз – это ценность, которую необходимо сохранить, приумножить и передать будущим поколениям», – сказал Лукашенко, добавив, что в этом миссия нынешнего поколения и руководства обеих стран и для этого будет сделано все необходимое. Ранее Лукашенко заявил, что санкции Запада представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии. Перед этим Путин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь братскому народу Белоруссии в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток раскачать ситуацию извне. Лукашенко и Путин в четверг принимают участие в пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки. Путин пообещал поддержку Белоруссии 1 июля 2021, 12:53

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Россия продолжит оказывать помощь братскому народу Белоруссии в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток раскачать ситуацию извне, заявил президент Владимир Путин выступая на Форуме регионов двух стран. «Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней, не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию», – подчеркнул он, передает ТАСС. Глава государства добавил, что Москва будет развивать многоплановые отношения с Минском, поскольку «Белоруссия для нас не просто добрый сосед, а прежде всего ближайший союзник». По словам Путина, отношения Москвы и Минска строятся на принципах взаимного уважения, передает РИА «Новости». Тем временем пресс-служба белорусского президента сообщила, что во время прошедшего в четверг телефонного разговора Лукашенко и Путин договорились о скорых личных контактах. Также главы государств сверили часы по повестке дня, обсудили региональное сотрудничество. «Затронули они также ситуацию вокруг Белоруссии и наиболее актуальные и острые вопросы региональной повестки, взаимодействия с соседними странами», – отмечается в сообщении. Ранее в Кремле сообщили, что Путин обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко проблематику продолжающегося санкционного давления на республику. Лукашенко разрешил иностранцам посещать Белоруссию без визы для вакцинации от COVID 1 июля 2021, 19:22 Текст: Елизавета Булкина

Граждане 73 государств смогут с 15 июля посещать без визы Белоруссию, чтобы вакцинироваться от коронавируса, соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко. «Вакцинацию иностранных граждан от COVID-19 планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Министерством здравоохранения. Советом Министров будет установлен порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси», – говорится в сообщении на сайте главы республики. Отмечается, что установленный порядок проведения вакцинации иностранцев будет применяться в отношении всех граждан зарубежья, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Белоруссию по иным основаниям. Ранее сообщалось, что российское правительство прорабатывает поручение президента Владимира Путина по вакцинации иностранных граждан от коронавируса, в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся в России. Лукашенко сообщил о связанных с Западом «спящих» террористических ячейках в Белоруссии 2 июля 2021, 18:38

Фото: Alexander Astafyev/REUTERS

Текст: Алексей Дегтярев

В Белоруссии раскрыли «спящие» ячейки террористов, готовившие насильственную смену власти, заявил президент страны Александр Лукашенко. «Сегодня вскрыты созданные «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек – насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ», – цитирует Лукашенко БелТА. Он добавил, что в этом участвовали Германия, Украина, США, Польша и Литва. Лукашенко также объявил о завершенной в стране масштабной антитеррористической операции. «Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов», – пояснил белорусский лидер. Он добавил, что белорусская сторона намерена предъявить претензии по этому поводу «уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии», а самому канцлеру страны Ангеле Меркель и другим членам руководства Германии. Напомним, 28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о существовании прямой угрозы суверенитету республики. 9 мая Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» на случай гибели главы республики вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий. Погранслужба Литвы предложила ввести ЧС из-за потока нелегальных мигрантов из Белоруссии 2 июля 2021, 19:47 Текст: Вера Басилая

Из-за резкого роста нелегальной миграции в Литву с территории соседней Белоруссии следует объявить режим чрезвычайной ситуации, предложила Служба охраны государственной границы при МВД Литвы. «Предложение об объявлении чрезвычайной ситуации направлено в МВД. Такая мера позволит упростить процедуру необходимых публичных закупок, участие муниципалитетов в решении вопросов размещения нелегальных мигрантов, организации их питания, охраны», – цитирует ТАСС заместителя начальника погранведомства полковника Видаса Мачайтиса. В связи с этим польская пограничная охрана предложила властям Латвии и Литвы помощь в деле патрулирования границ с Белоруссией. По словам представительницы службы Анны Михальской, отправка транспортных средств, оборудования и личного состава была предложена в ответ на запрос Агентства ЕС по контролю границ Frontex. Речь идет о 30 офицерах, которые будут работать там на ротационной основе. Первые сотрудники могут отправиться на место уже в ближайшие недели. Агентство «Фронтекс» информировало, что уже развернуло операцию на границе с Белоруссией из-за роста нелегальной миграции в Литву и Латвию. Со вчерашнего дня там находятся 10 сотрудников и несколько патрульных автомобилей. Всего власти Литвы просили направить 50 человек. «На данный момент у нас там 10 сотрудников. Они работают со вчерашнего дня и уже начали действовать. Это люди, которые будут помогать патрулировать границы Литвы и Латвии с Белоруссией. Туда отправлено также несколько патрульных автомобилей», – заявил пресс-секретарь организации Кшиштоф Боровский. «Эта операция была запущена в связи с тем, что Литва в последнее время фиксирует очень большое число нелегальных пересечений границы со стороны Белоруссии. За последние 4-5 недель около 500 человек пересекли эту границу нелегально. Это в 5-6 раз больше, чем за весь прошлый год. Очень большое число. Поэтому литовское правительство попросило «Фронтекс» помочь, и мы решили отправить туда сотрудников, чтобы они помогли в патрулировании границ», – уточнил он. По его словам, «число сотрудников в рамках этой операции «Фронтекс» на белорусской границе будет расти в ближайшее время». Планируется размещение около 50 сотрудников. «Это не так просто, потому что нам нужно попросить страны-члены о выделении дополнительных людей», – пояснил он. С начала года в Литве задержаны 822 нелегальных мигранта в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 10 раз больше, чем за весь 2020 год. На Литву приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Белоруссией (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами. Ранее выступая в конце мая в парламенте Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко заявил, что соседняя с Литвой страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. Лукашенко рассказал о террористическом Telegram-ресурсе с владельцем в Германии и российским модератором 2 июля 2021, 19:16 Текст: Алексей Дегтярев

Боевики планировали поджечь колонну техники в Белоруссии, работающей на лесозаготовке, и показать в интернете, что «сопротивление режиму» живо в республике, пояснил глава белорусского государства Александр Лукашенко. «Создан Telegram-ресурс, называется «Отряды самообороны Беларуси». В нем – 2,5 тыс. подписчиков. Не скажу, что все готовы взяться за оружие, но это их (террористов – прим. ВЗГЛЯД) боевой резерв», – заявил Лукашенко в ролике, опубликованном Telegram-каналом «Пул первого». Глава белорусского государства добавил, что правоохранители знают организаторов «в лицо». Владелец канала – гражданин Германии, Д. Хоффман, ранее гражданин России и Украины. «Основной модератор этого действа – гражданка Российской Федерации Дудникова», – продолжил Лукашенко. Он пояснил, что эти ячейки в последние дни пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах. Одна из исполнительниц – Н. Матвеева, «которая сама вызвалась» выполнять поручения по уничтожению техники. Ее перехватила группа «Альфа», сейчас она арестована, и уже дает показания, уточнил Лукашенко. «Какая цель? Поджечь колонну автомобилей ночью, и выложить это в интернете. И показать: «Смотрите, мы живы, мы боремся. Мы этот режим свергнем». Это было 8 июня 2021 года – время ее задержания», – сказал белорусский президент. Он отметил, что покушение не удалось. В пятницу Лукашенко сообщил, что в стране раскрыли «спящие» ячейки террористов, связанных с Западом, они готовили насильственную смену власти в Белоруссии. Политолог: Запад подтолкнул Лукашенко к интеграции с Россией 1 июля 2021, 17:00

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Текст: Елена Лексина

«Новая стратегия Лукашенко по интеграции с Россией стала результатом внешнего давления на страну. Ранее Белоруссия всегда придерживалась концепции многовекторности во внешней политике и торговле», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя призыв президента Белоруссии Александра Лукашенко разработать стратегию интеграции Союзного государства до 2030 года. Как считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, идеальный мир Лукашенко выглядел так: «треть товарооборота приходится на Россию и другие страны ЕАЭС, треть – на ЕС и еще треть – на Китай, США, Ближний Восток и другие страны». «Но теперь сохранить такой баланс невозможно, – особенно с учетом последних западных санкций, которые затрагивают ключевые секторы белорусской экономики. Лукашенко приходится перестраивать свою идеальную схему – и в его стратегии роль России как партнера и инвестора резко возрастает», – пояснил политолог. При этом эксперт призывает излишне не полагаться на обещание белорусского лидера относительно сближения с Москвой. «Если у него появится возможность восстановить отношения с Евросоюзом, то он ее наверняка использует и постарается вернуться к многовекторной политике. Но мне непонятно, как это может произойти даже в теории, – размышляет Кортунов. – Едва ли санкции будут сняты, пока не произойдет смена руководства в Белоруссии». «В определенном смысле Лукашенко загнали в угол. Стоит вопрос, насколько Москва захочет воспользоваться патовой ситуацией своего партнера. Будет ли она настойчиво призывать Лукашенко к отмене тех экономических решений, которые до сих пор служили тормозом для интеграции», – пояснил Кортунов. В случае успеха новой стратегии, интеграция России и Белоруссии может затронуть такие сферы, как промышленность и высокие технологии. «Перспективной областью взаимодействия наших стран остается промышленность, особенно танкостроение и машиностроение. Говоря об интегральных схемах, президент Белоруссии, возможно, имел в виду развитие совместных предприятий. Ведь Белоруссия смогла сохранить значительную часть производства после распада Советского Союза, даже в чем-то его модернизировала», – сказал Кортунов. Москва и Минск по отдельности не являются лидерами в области развития информационных технологий, тем не менее у обеих стран есть потенциал для сотрудничества, добавил эксперт. «В связи с санкционным давлением Белоруссию ждет серьезный вызов – ей надо как-то удержать крупные технологические компании на своей территории», – заключил эксперт. В четверг Александр Лукашенко во время выступления на пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России предложил разработать долгосрочную стратегию интеграции Союзного государства. В 2022 году завершается реализация приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства, которые традиционно утверждаются на четыре года. «Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства (например, до 2030 года), наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития», – сказал Лукашенко. В качестве перспективной сферы для взаимодействия он назвал дальнейшее развитие промышленной интеграции. Лукашенко привел в пример производство интегральных схем. По его словам, этот вопрос главы государств обсуждали ранее. Кроме того, Лукашенко отметил, что «Беларусь и Россия не просто выдержат атаки Запада, но и используют их для усиления сотрудничества». Белорусский лидер поблагодарил президента Владимира Путина за публичную поддержку Белоруссии в непростой период, особенно на фоне попыток дестабилизировать ситуацию в стране и обрушить экономику. Как рассказал глава белорусского государства, эта тематика обсуждалась и во время сегодняшнего телефонного разговора лидеров двух стран, передает БАЛТА. Лукашенко добавил, что «Россия всегда была, есть и будет стратегическим партнером Белоруссии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Берлин отказался комментировать заявления Лукашенко об антитеррористической операции 2 июля 2021, 13:54 Текст: Алина Назарова

Министерство иностранных дел Германии не комментирует заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко про антитеррористическую операцию, заявила представитель ведомства Андера Зассе. «По этим обвинениям я не хочу делать заявлений. Лукашенко просто высказался. Нам к этому нечего добавить», – заявила Зассе, передает РИА «Новости». На уточняющие вопросы она заявила, что МИД «не комментирует заявления Лукашенко». «О задержании немецких граждан мне нечего сообщить», – заявила она на вопрос, известно ли о задержанных гражданах ФРГ. Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Мартина Фитц также не стала отвечать на вопросы. Ранее Лукашенко заявил, что белорусские силовики и правоохранители провели антитеррористическую операцию и Минск планирует «предъявить претензии» властям ФРГ. Лукашенко заявил о попытках Запада «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии 1 июля 2021, 13:33 Текст: Алина Назарова

Санкции Запада представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Мы подвергаемся неприкрытому экономическому и политическому прессингу. Он, может быть, и не понадобился бы сейчас, если бы они выиграли тот блицкриг, который начали в августе прошлого года (после выборов президента в Белоруссии). Что-то у них пошло не так. Вместе с тем понятно, что все санкции – просто бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы наших государств», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости». Он также предложил разработать стратегию интеграции белорусско-российского Союзного государства, например, до 2030 года, наполнить ее конкретными проектами. «Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства, например, до 2030 года, наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития», – сказал Лукашенко. Лукашенко и президент России Владимир Путин в четверг принимают участие в пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки. Ранее Путин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь братскому народу Белоруссии в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток раскачать ситуацию извне. США обвинили власти Белоруссии в попытке отвлечь внимание от репрессий 3 июля 2021, 00:57 Текст: Антон Никитин

Решение властей Белоруссии закрыть границу с Украиной является попыткой отвлечь внимание от кампании репрессий против своего народа, заявил высокопоставленный представитель американской администрации Reuters. «Похоже, режим [президента Белоруссии Александра Лукашенко] снова пытается отвлечь внимание от кампании репрессий против своего народа. Мы продолжим поддерживать белорусский народ и привлекать режим к ответственности», – приводит ТАСС слова представителя администрации США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не дала прямого ответа на вопрос о реакции Соединенных Штатов на решение Лукашенко полностью перекрыть границу с Украиной из-за поступающего через границу большого количества оружия. «За последние несколько недель мы ввели ряд санкций [в отношении Белоруссии] в координации с европейскими партнерами. Я не видела этих сообщений до брифинга, я поговорю с нашей командой по национальной безопасности», – сказала Псаки. В МИД Украины сообщили, что пока не получали официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Белоруссии. «Закрытие границы с Белоруссией пока не подтверждаем. От такого шага пострадает, прежде всего, белорусский народ», – отметил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии изданию УНН. По словам Николенко, политика Украины «направлена на поддержку законных интересов белорусского народа, который заслуживает достойную жизнь в демократической стране, где уважаются права человека и существует верховенство права». Высказанные Лукашенко обвинения в контрабанде оружия в МИД Украины назвали «абсурдными». «Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии и не собирается этого делать в будущем», – заявил Николенко. По его словам, в Киеве «ожидают такой же позиции Минска, чтобы северная граница оставалась пространством безопасности». Накануне Лукашенко заявил о планах террористов взорвать узел связи Военно-морского флота (ВМФ) России, расположенный в городе Вилейка Минской области Белоруссии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин и Лукашенко обсудили санкционное давление на Белоруссию 1 июля 2021, 12:14 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко проблематику продолжающегося санкционного давления на республику, сообщает пресс-служба Кремля. «Внимание также было уделено проблематике продолжающегося санкционного давления на республику. С российской стороны выражена солидарность с Белоруссией, противостоящей односторонним нелегитимным рестрикциям, вводимым западными государствами в нарушение норм международного права», – говорится в сообщении Кремля. В преддверии пленарного заседания восьмого Форума регионов России и Белоруссии, в котором Путин и Лукашенко примут участие в режиме видеоконференции, обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.