Британская телеведущая сравнила карту Украины на форме сборной с пятном грязи

Черчесов пожелал футболистам сборной порой быть хулиганами

Игроки сборной России по футболу слишком четко выполняли командный распорядок при подготовке к чемпионату Европы, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов.

«Во время чемпионата Европы у меня не было претензий к игрокам. У меня только одно замечание, которому они, возможно, сейчас удивятся. Никто из них даже ни разу не опоздал, не было повода для внутреннего конфликта. Думал, может специально организовать его», – передает ТАСС слова Черчесова.

«Оказалось, что слишком воспитанные... Иногда нужно быть немножко хулиганами», – добавил он.

Черчесов также не согласился с критикой в адрес команды по итогам чемпионата Европы.

«Что касается тактики, мы заранее знали, с кем играем. Естественно, игру выстраиваем, чтобы в данном матче сыграть. Мы готовимся, чтобы быть конкурентоспособными. С Бельгией, когда пропускаем из ничего, меняется тактика, плюс в первом тайме у нас сломались [Юрий] Жирков и [Далер] Кузяев», – сказал он.

Черчесов отметил, что до определенного момента соперники не могли справиться с российской сборной: «Мы играли в два нападающих. Все матчи сыграли по-разному, до определенного момента соперники не могли с нами справиться, а когда что-то непредвиденное, нужно реагировать. Мы стараемся быть гибкими, тактику меняли».

«[Александр] Головин больше года не был в сборной, [Алексей] Миранчук тоже долго не был. У нас игры не каждый день. Они получили много критики, с чем я не согласен, – подчеркнул Черчесов. – Не согласен с разделением команды на «иностранцев» и россиян».

Главный тренер сборной отметил также, что Жирков, Артем Дзюба и Федор Кудряшов могут в теории принять решение о завершении карьеры в национальной команде.

«С Жирковым общался недавно, не знаем, что будет дальше. Он заканчивает уже шестой год, но я находил слова, чтобы он оставался у нас. У Кудряшова сейчас нет клуба, не знаю, что Дзюба решит по своей карьере в сборной. Есть опытные игроки, которые могут принять решение по карьере в сборной», – сказал Черчесов.

Жиркову 37 лет, в его активе 105 матчей за сборную России, 34-летний Кудряшов сыграл за национальную команду 45 матчей. Дзюбе 32 года, он является капитаном сборной, в составе команды провел 55 матчей и забил 30 мячей.

Ранее Черчесов, отвечая на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера сборной России по футболу, заявил, что на данный момент остается в должности и думает о матче против команды Хорватии в отборочном цикле чемпионата мира-2022.