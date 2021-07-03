Британская телеведущая сравнила карту Украины на форме сборной с пятном грязи

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3 июля, суббота | Последнее обновление — 10:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кабардино-Балкарии ликвидировали пятерых боевиков в ходе КТО
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После отставки Рамсфелд приложил много усилий, чтобы оправдаться за иракскую авантюру, но сделать это ему, кажется, так и не удалось. Такой уж была его роль – стать мальчиком для битья.
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«Что касается ректора – ректор не должен быть вечным. Человек в такой ситуации неизбежно превращается в памятник, теряет вкус к изменениям», – заявил «вечный» ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, возглавлявший его с момента основания на протяжении 28 лет и решивший уйти в отставку.
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Чем скорее мы сумеем добиться паритета с Западом в производстве «железа» и «софта», как когда-то добились паритета в производстве бомб и средств доставки – тем меньше будет обвинений в нашу сторону.
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23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Британская телеведущая сравнила карту Украины на форме сборной с пятном грязи
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Ведущая телешоу «Доброе утро, Британия» Кейт Гэрруэй сравнила контур карты Украины на футболке сборной страны по футболу с грязным пятном, сообщило Daily Star.
В передаче также принимал участие посол Украины Вадим Пристайко.
«Я не знаю, хорошо ли вам видно, но на передней части вашей футболки изображена карта. Тяжело разглядеть <…> Это похоже на футболку, которую мой сын поднял с пола и сказал, что она еще не совсем грязная», – передает слова журналистки РИА «Новости».
На форму украинской сборной нанесена карта Украины с силуэтом Крыма.
Перед началом чемпионата в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.
Британское посольство пожелало сборной Украины поехать в отпуск в Крым
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Посольство Британии перед матчем Англия – Украина выразило надежду, что украинская сборная в ближайшее время сможет сыграть в Донецке, а затем поехать в отпуск в Крым.
«Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни. Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом провести послесезонный отпуск в украинском Крыму», – такое сообщение посольство опубликовало в Twitter, сообщает РИА «Новости».
Посольство также подчеркнуло, что Лондон является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития.
Напомним, во вторник сборная Украины в Глазго обыграла Швецию со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в четвертьфинал ЧЕ-2020, она встретится со сборной Англии. Матч пройдет 3 июля в Риме. Сборная Англии обыграла команду Германии со счетом 2:0.
Ракетный катер ЧФ отправился спасать терпящих бедствие украинских рыбаков
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На помощь экипажу терпящего бедствие в Черном море украинского рыболовного судна направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, сообщил Национальный центр управления обороной России.
«Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна ОД-2592 (экипаж – четыре человека, порт приписки – Очаков), экипаж которого в 01.27 3 июля 2021 г. запросил помощь», – приводит текст сообщения ТАСС.
Отмечается, что ранее экипаж «Ивановца» по международному каналу связи принял сигнал бедствия рыболовецкого судна ОД-2592, капитан которого сообщал, что у судна отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе, и просил помощи об информировании властей Украины об аварии.
«Об аварийной ситуации с гражданским судном доложено в Национальный центр управления обороной Российской Федерации, который проинформировал украинские власти о получении сигнала бедствия от судна ОД-2592», – добавили в центре.
В настоящее время в районе терпящего бедствие судна в готовности к оказанию помощи находятся ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный корабль «Безупречный» Пограничной службы ФСБ России.
Напомним, в ноябре 2016 года большой противолодочный корабль Северного флота России «Вице-адмирал Кулаков» спас экипаж украинского судна в Средиземном море. Российские моряки передали терпевшее бедствие украинское рыболовецкое судно спасателям из Греции.
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Песков назвал «неудачными» слова Зеленского о флаге Украины на Госдуме
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Слова президента Украины Владимира Зеленского о «желто-голубом флаге Украины на здании Госдумы» не укладываются в процесс подготовки ко встрече с российским лидером Владимиром Путиным, хотя такая работа и не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Подобные заявления (Зеленского) никак, наверное, не укладываются в процесс подготовки встречи. Да и к слову сказать, если абстрагироваться от таких неудачных, с нашей точки зрения, заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос, актуальна и возможна ли встреча президентов РФ и Украины после противоположной риторики в отношении двух стран.
Также, комментируя высказывания украинского лидера про «желто-голубой флаг (Украины) на здании Госдумы», Песков, заявил, что у России нет намерений размещать свой триколор на Украине, так как российская сторона с уважением относится к украинскому суверенитету.
«У нас нет желания размещать флаг на Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно как-то реагировать на подобные слова президента Зеленского. Здесь я затрудняюсь в том, чтобы хоть как-то проанализировать, почему сказаны эти слова. С другой стороны, может быть, они как-то выдраны из контекста. Этого я тоже не могу исключить. Звучит странно», – сказал Песков.
Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. В Кремле в ответ назвали Украину несамостоятельным государством.
Крымские татары назвали «клоунадой» закон о коренных народах Украины
С помощью закона «О коренных народах Украины» киевские власти надеются «вернуть» Крым, Киеву стоит прекратить эту «клоунаду», заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров.
«Очередной виток виртуальной политики Украины в отношении российского Крыма. Закон выглядит неполноценным, недальновидным и главное – никоим образом не сможет повлиять на положение народов Крыма. Я бы попросил очередной раз политиков сопредельного государства прекратить эту клоунаду, оставить мой народ в покое и заниматься внутренней политикой Украины и разрешением конфликта в Донбассе», – сказал РИА «Новости» Умеров.
Он отметил, что все народы Крыма уже обеспечены всеми необходимыми правами, в том числе коренные: идет «строительный бум» религиозных объектов, строятся мечети, «нет притеснений ни по религиозному, ни по социальному, ни по национальным признакам».
«Это отмечают все без исключения иностранные граждане, посещающие республику. Сами коренные народы чувствуют себя более чем комфортно», – сказал Умеров.
В четверг Верховная рада приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в законопроекте отдельно прописаны как коренные народы Украины те, что сформировались на территории Крыма – крымские татары, караимы и крымчаки.
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что принятый украинской Радой закон о коренных народах «вычеркнул» из общей истории 20 миллионов русских.
Напомним, в среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым, сравнив возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Ранее Путин отмечал, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии.
Россия расширила список запрещенных к ввозу с Украины продуктов
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Правительство России расширило перечень запрещенных к ввозу с территории Украины продуктов, следует из соответствующего постановления за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.
Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения внесены в приложение к постановлению от 29 декабря 2018 года.
Согласно документу, теперь в Россию с территории соседней страны нельзя ввозить сахар, макаронные изделия, необезжиренную какао-пасту, некоторые готовые продукты из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез, продукты для приготовления соусов и готовые соусы, готовые супы и бульоны, а также заготовки для них, мороженое и сладкие воды.
Кроме того, эта мера коснулась ячменя, пальмового масла и его фракций в таре-нетто массой 20 тонн или меньше, готовых или консервированных продуктов из мяса, готовых или консервированных ракообразных и моллюсков.
Также ограничен ввоз некоторых остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов на корм скоту, ферментов и ферментных препаратов, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары из древесины.
Напомним, в марте Украина запретила ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла и туалетной бумаги. Киев уже несколько раз расширял перечень товаров, запрещенных для ввоза из России. Россия в ответ в декабре 2018 года также ввела новые санкции против Украины. В апреле 2019 года Россия вновь расширила запрет на оборот товаров с Украиной.
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В Раде предсказали объединение России, Украины и Белоруссии
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива опубликовал обращение к жителям Белоруссии по случаю дня независимости, предсказав объединение республики с Россией и Украиной.
«Придет то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения», – приводит слова украинского парламентария РИА «Новости».
Депутат назвал белорусский народ «родным и братским», подчеркнув, что жители соседней страны смогли защитить и отстоять свою независимость, которую Украина, по словам Кивы, потеряла.
Парламентарий отметил, что белорусы всегда будут для украинцев «примером борьбы и противостояния за свое настоящее и будущее, за свое историческое прошлое».
Кива также добавил, что украинский народ всегда будет нести сердце любовь к своим славянским соседям.
Напомним, в четверг белорусский президент Александр Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии.
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Военнослужащий ДНР погиб в результате обстрела ВСУ
В результате обстрелов со стороны украинских силовиков за прошлую неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике погиб один человек, трое получили ранения, сообщили в аппарате омбудсмена ДНР.
«С 26 июня по 2 июля получили ранения двое военнослужащих республики и один гражданский житель республики, погиб один военнослужащий республики», – заявили в пресс-службе аппарата омбудсмена ДНР, передает РИА «Новости».
Накануне подразделения украинских силовиков обстреляли село Новоласпа на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив по нему 25 артснарядов. Кроме того, ранее противовоздушная оборона Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбила два киевских беспилотных летательных аппарата, которые проводили разведку в районе поселков Донецкий и Калиново.
На Украине отказались от каблуков для женщин на параде ко Дню независимости
Минобороны Украины согласилось заменить туфли на каблуках на другую обувь для женщин-военнослужащих на параде по случаю Дня Независимости.
Ведомство было вынуждено принять такое решение после того, как депутаты Верховной рады потребовали провести расследование по факту использования такого рода обуви во время марша.
«Поговорили с министром обороны Украины Андреем Тараном о подготовке парада и вчерашних каблуках. Обувь на параде будет другой», – сообщила в Facebook депутат украинского парламента от правящей партии «Слуга народа» Марина Бардина.
Кроме того, по ее словам, с министром договорились поработать над равенством в ВСУ и поддержкой женщин на службе. Для этого уже были зарегистрированы три законопроекта.
«Далее – надлежащее вещевое обеспечение женщин и соответствующая нормативная база», – пообещала Бардина.
Напомним, ранее Минобороны опубликовало фото, как девушки-военнослужащие тренируются ходить строевым шагом в туфлях. После этого группа депутатов Рады выступила с открытым обращением к Минобороны страны с требованием провести служебное расследование по факту марша в туфлях на каблуках. Парламентарии эту ситуацию охарактеризовали как «лютый треш», а также заявили, что такая форма в армии превращает «женщин в карнавальных кукол» и не соответствует стандартам НАТО.
В Раде потребовали объяснить решение вывести женщин-военных на парад на каблуках
Депутаты Верховной рады Украины потребовали разъяснений от министра обороны Андрея Тарана по поводу планов вывести женщин-военнослужащих на парад к 30-летию независимости страны на каблуках.
«Сегодня в вооруженных силах Украины служат более 31 тыс. женщин, из них более 4100 являются офицерами. Статус участника боевых действий получили более 13,5 тыс. женщин. По сравнению с 2014 годом женщин в армии стало больше в разы. Вы знаете, как много женщин вдохновились после этих изменений идти и служить в войсках. И как можно опорочить эту простую идею вдохновения? Это провести военный парад к 30-летию нашей независимости, где военные женщины должны шагать на каблуках. Этот лютый треш, простите, мы увидели на сайте министерства обороны. Господин министр обороны, вы так приближаете нашу армию к стандартам НАТО?» – приводит слова вице-спикера Рады Елены Кондратюк РИА «Новости».
Она также заявила, что депутаты требуют от Минобороны провести служебное расследование и доложить обществу: кто принял такое решение, сколько средств потрачено на закупку такой обуви и кто понесет материальную ответственность за это. От министра обороны потребовали извиниться перед армией.
Депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко сообщила в своем Telegram-канале, что депутаты партии вручили главе Минобороны и президенту Украины Владимиру Зеленскому туфли на каблуках, чтобы те «сходили на парад».
Накануне министерство обороны Украины в Facebook опубликовало пост о том, как женщины-курсанты военных институтов Украины тренируют строевой шаг к параду в День независимости. Сообщение министерства сопровождалось фотографиями, на которых девушки-курсанты маршируют в военной форме и туфлях на каблуках.
Украинские военные поделились опытом установки минных заграждений на Sea Breeze
Занятия по минной безопасности прошли в рамках международных учений Sea Breeze в Украине: морские пехотинцы обменялись опытом по минно-взрывному делу, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
«Прошли занятия по минной безопасности, во время которых военные обменялись опытом по минно-взрывному делу. Украинские морские пехотинцы ознакомили иностранных коллег со средствами поражения, которые используются в Вооруженных силах Украины, и рассказали об их строении, тактико-технических характеристиках, приемах и способах применения», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
По данным пресс-службы, украинские морские пехотинцы продемонстрировали порядок установки и снятия минно-взрывных заграждений, их маркировки и оборудования.
Ранее морпехи Украины и США отработали рейдовые действия вблизи Крыма.
На Украине мужчина умер после прививки Pfizer
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Мужчина 47 лет умер в Винницкой области Украины через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer против коронавируса, сообщила пресс-служба украинского министерства здравоохранения.
«Второго июля в 18.02 (мск) была зафиксирована смерть 47-летнего мужчины. Прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13.45. В 17.00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18.02 медики констатировали смерть мужчины», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Отмечается, что в течение первого часа после прививки никаких неблагоприятных реакций на препарат зафиксировано не было.
«По информации департамента здравоохранения Винницкой области, мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У пяти других человек, которые прививались из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное», – добавили в минздраве.
Напомним, в апреле жительницу Киева парализовало на третий день после вакцинации от коронавируса препаратом CoviShield, разработанным компанией AstraZeneca. Ранее в том же месяце на Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки Covishield.
Кроме того, в апреле в Эстонии мужчина умер после получения вакцины от коронавируса Comirnaty производства компании Pfizer/BioNtech.
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Росморречфлот рассказал об экипаже терпящего бедствие в Черном море украинского судна
Жизни людей, находящихся на борту украинского судна, которое терпит бедствие в Черном море, ничего не угрожает, к нему вышел буксир из Одессы, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
«В 50 милях от Очакова в Черном море в зоне ответственности Одесского морского спасательно-координационного центра (Украина) у фелюги [небольшое судно прибрежного плавания] отказал главный двигатель. На борту – четыре человека. Погода нормальная. Судовладелец направил к ним буксир. Жизни людей ничего не угрожает», – передает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.
Ранее Национальный центр управления обороной России сообщил, что на помощь экипажу терпящего бедствие в Черном море украинского рыболовного судна направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота.
На Украине обвинили ЕС в нежелании «разрушить» Россию санкциями
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Киев» упрекнул Евросоюз за то, что он не желает не хочет вводить против России более жесткие санкции, чтобы «разрушить» ее.
«Нам бы хотелось, чтобы санкции реально как ударили по России и убили, но санкции действуют стратегически. Есть ли желание в Европейском союзе вводить новые санкции, которые разрушат Россию? Нет, сто процентов я вам скажу, при этом в любой стране. Может быть в Литве на что-то готовы, а в ЕС – нет», – передает его слова РИА «Новости».
По мнению Климкина, США усилят антироссийскую санкционную политику только в том случае, если в Вашингтоне решат, что у них не получится «договориться» с Москвой. Однако даже в этом случае США будут действовать постепенно, поскольку в Вашингтоне, по его словам, есть стороны, которые заинтересованы в сохранении экономических связей с Россией.
Кроме того, экс-министр подчеркнул, что Киев «проиграл битву» за «Северный поток – 2».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что продление Украиной санкций в отношении российских компаний можно расценивать как шаг по недопущению встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги.
Черчесов пожелал футболистам сборной порой быть хулиганами
Игроки сборной России по футболу слишком четко выполняли командный распорядок при подготовке к чемпионату Европы, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов.
«Во время чемпионата Европы у меня не было претензий к игрокам. У меня только одно замечание, которому они, возможно, сейчас удивятся. Никто из них даже ни разу не опоздал, не было повода для внутреннего конфликта. Думал, может специально организовать его», – передает ТАСС слова Черчесова.
«Оказалось, что слишком воспитанные... Иногда нужно быть немножко хулиганами», – добавил он.
Черчесов также не согласился с критикой в адрес команды по итогам чемпионата Европы.
«Что касается тактики, мы заранее знали, с кем играем. Естественно, игру выстраиваем, чтобы в данном матче сыграть. Мы готовимся, чтобы быть конкурентоспособными. С Бельгией, когда пропускаем из ничего, меняется тактика, плюс в первом тайме у нас сломались [Юрий] Жирков и [Далер] Кузяев», – сказал он.
Черчесов отметил, что до определенного момента соперники не могли справиться с российской сборной: «Мы играли в два нападающих. Все матчи сыграли по-разному, до определенного момента соперники не могли с нами справиться, а когда что-то непредвиденное, нужно реагировать. Мы стараемся быть гибкими, тактику меняли».
«[Александр] Головин больше года не был в сборной, [Алексей] Миранчук тоже долго не был. У нас игры не каждый день. Они получили много критики, с чем я не согласен, – подчеркнул Черчесов. – Не согласен с разделением команды на «иностранцев» и россиян».
Главный тренер сборной отметил также, что Жирков, Артем Дзюба и Федор Кудряшов могут в теории принять решение о завершении карьеры в национальной команде.
«С Жирковым общался недавно, не знаем, что будет дальше. Он заканчивает уже шестой год, но я находил слова, чтобы он оставался у нас. У Кудряшова сейчас нет клуба, не знаю, что Дзюба решит по своей карьере в сборной. Есть опытные игроки, которые могут принять решение по карьере в сборной», – сказал Черчесов.
Жиркову 37 лет, в его активе 105 матчей за сборную России, 34-летний Кудряшов сыграл за национальную команду 45 матчей. Дзюбе 32 года, он является капитаном сборной, в составе команды провел 55 матчей и забил 30 мячей.
Ранее Черчесов, отвечая на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера сборной России по футболу, заявил, что на данный момент остается в должности и думает о матче против команды Хорватии в отборочном цикле чемпионата мира-2022.
Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке
Станислав Черчесов, отвечая на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера сборной России по футболу, заявил, что на данный момент остается в должности и думает о матче против команды Хорватии в отборочном цикле чемпионата мира-2022.
«Здесь (на табличке) пока написано – Черчесов Станислав Саламович, главный тренер сборной. У меня мысли о том, как 1 сентября обыграть Хорватию», – цитирует РИА «Новости» Черчесова.
«Мы спокойно, по-деловому решим [подавать или не подавать в отставку]. Детального разговора с моим руководством не было», – передает ТАСС слова главного тренера сборной России по футболу.
Черчесов заявил также, что поздравил своего украинского коллегу Андрея Шевченко с выходом в четвертьфинал чемпионата Европы.
«Андрея я поздравил вчера», – сказал Черчесов, отвечая на вопрос, будет ли он болеть за сборную Украины в предстоящем матче с англичанами.
Ранее Черчесов заявил, что не снимает с себя ответственности за выступление сборной.
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