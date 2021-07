Заключенные женской новосибирской колонии станцевали в поддержку российских олимпийцев Путин поздравил российских рапиристок с золотой медалью ОИ в Токио 29 июля 2021, 18:28 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму россиянкам Инне Дериглазовой, Аделине Загидуллиной, Ларисе Коробейниковой и Марте Мартьяновой в связи с победой на Олимпийских играх в Токио, отметив, что их успех станет вкладом в развитие отечественной школы фехтования. «Уважаемые Инна Васильевна, Аделина Рустемовна, Лариса Викторовна, Марта Валерьевна! Рад поздравить вас, ваших тренеров и наставников с триумфом в Токио. Без сомнения, ваш успех станет достойным вкладом в развитие отечественной школы фехтования, в укрепление авторитета России как спортивной державы. Молодцы!», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что сплоченность, мастерство и настрой на победу помогли девушкам уверенно дойти до финала и в решающий момент взять верх над сильными соперницами Спортсменки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова победили в командном турнире Олимпиады по фехтованию на рапирах, обыграв команду Франции со счетом 45:34.

Российские рапиристки после выхода в финал ОИ процитировали сборной США Омара Хайама 29 июля 2021, 10:01

Российские рапиристки после победы в полуфинальном поединке против сборной США поприветствовали соперника цитатой из стихотворения Омара Хайяма. В четверг Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова в полуфинале победили американок со счетом 45:42. Большую часть боя российские рапиристки уступали в счете. После боя на приветствии россиянки хором прокричали фразу из стихотворения Хайяма: «Кто понял жизнь, тот больше не спешит», передает РИА «Новости». В финале олимпийского турнира по фехтованию на рапирах россиянки встретятся с командой Франции, которая в полуфинальном поединке победила итальянок – 45:43. Ранее саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Олимпиады Софью Великую. Пловчиху Ефимову попытались спровоцировать на Олимпиаде по примеру Медведева 29 июля 2021, 13:28

Зарубежные журналисты попытались спровоцировать вопросами российскую пловчиху Юлию Ефимову на Олимпиаде, как ранее это было сделано с теннисистом Даниилом Медведевым, рассказала спортсменка. Ефимова рассказала, что «была одна журналистка, которая пыталась сказать запретное для нас на этой Олимпиаде слово, но я не поддалась на провокацию», передает ТАСС. Она отметила, что «Медведев правильно ответил журналисту». В четверг российская делегация попросила оргкомитет Олимпийских игр в Токио расследовать инцидент с журналистами. Позднее стало известно, что оргкомитет ОИ начал расследование. На ваш взгляд Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Да

Украинская сборная на Олимпийских играх в Японии на пятый день соревнований выбыла из топ-50 общего медального зачета среди всех стран, сообщают украинские СМИ. Сборная Украины 28 июля не смогла завоевать ни одной медали, это послужило причиной выпадения страны из списка, пишет УНИАН. Отмечается, что лишь трое украинцев в среду могли теоретически бороться за медали. Сейчас общемедальный зачет в Токио возглавляет Япония (13 золотых наград, четыре серебра и пять бронз), второе место занимает Китай (12-6-9), третье – США (11-11-9). Россия занимает четвертую позицию (7-10-6). В среду мужская сборная России завоевала серебро в дебютном олимпийском турнире в Токио по баскетболу 3х3. До этого 28 июля российская женская сборная завоевала серебряную медаль в той же дисциплине. Канделаки ответила на критику «Голоса Америки» из-за «наших» на Олимпиаде 29 июля 2021, 11:37

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки и журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов ответили корреспонденту Русской службы «Голоса Америки*» (признано в России иноагентом) Рафаэля Саакова, которому не понравилось, что телеканал «Матч ТВ» называет российских спортсменом на Олимпиаде в Токио «нашими». «Тут вашингтонский колхозник с «Голоса Америки*» вздумал указывать, как нам называть наших спортсменов. Как хотим, так и называем. Наши – прекрасная идея. На месте «Матч ТВ» и после Олимпиады так называл бы», – написал в Telegram Смирнов. На этот комментарий отреагировала и Канделаки. «Забыли согласовать с мистером Сааковым. Видимо, родственник Саакашвили. Я этим недогрузинам активно не нравлюсь многие годы», – написала она в Telegram. Ранее DJ Smash в поддержку олимпийской сборной и хештега #wewillROCyou выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использует вместо гимна на Олимпиаде. Под этот трек он запустил челлендж в Tik-Tok. Его уже поддержали топ-блогеры. Акция в поддержку хештега #wewillROCyou с каждым днем набирает популярность. Посты собрали миллионы просмотров и тысячи комментариев. Британцы раскритиковали Байдена за слова о «проблемах» Путина 29 июля 2021, 09:02

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, напомнив, что в первую очередь Вашингтону следует решать проблемы в США. Комментаторы призвали Байдена обратить внимание на внутренние проблемы Соединенных Штатов, передает РИА «Новости». «Байден шутит, верно? Наша экономика смешна: цены растут, а мигранты прибывают с такой скоростью, что мы не успеваем уследить. Наш девальвированный доллар скоро будет стоить около десяти центов, а он ругает Путина. Лучше заниматься своими проблемами, чем беспокоиться о делах других стран», – утверждает DAYZEE31. «Путин сидит на ядерном оружии и нефти, в то время как США сидят на долге в размере 30 триллионов долларов», – отметил PaulS72. «Проснись, Байден, США – не тот крупный производитель стали, автомобилей и электроники, которыми они были раньше, и не Великобритания. В чужом глазу видит соринку, а в своем бревна не замечает», – написал EnglandMyEngland. Некоторые пользователи и вовсе перешли на личности. «А проблема Америки в том, что у нас в Овальном кабинете сидит идиот. У России хотя бы нет такой проблемы», – резко высказался TheCynical1. «У них есть товары. Еда, напитки, одежда и так далее. Тебе действительно стоит просто замолчать, Джо», – уверен Okey-dokey. «Боже, я скучаю по Трампу», – признался Maidstalk. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина «проблемы» и «это делает его опасней». Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова американского лидера неверными по своей сути. Он отметил низкое качество справочной информации, которую сотрудники аппарата Белого дома готовят для Байдена. По словам Пескова, если в 2010 году доходы от нефти и газа в российском бюджете составляли 46%, то к 2020 году их доля упала до 28%. Оргкомитет ОИ начал расследование инцидента с провокацией против Медведева 29 июля 2021, 10:15

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио начал расследование в отношении чилийского журналиста, провоцировавшего российского теннисиста Даниила Медведева, сообщили в службе информации Олимпийского комитета России (ОКР). «Мы получили ответ от Оргкомитета на наш запрос относительно инцидента в микст-зоне после матча Медведева. Оргкомитет начал расследование», – передает РИА «Новости» заявление службы информации ОКР. В среду Медведев выиграл матч третьего круга Олимпиады у итальянца Фабио Фоньини. После игры в микст-зоне журналист из Чили, обращаясь к Медведеву, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом. Медведев заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования. На ваш взгляд Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Да

Олимпийский комитет России направил обращение в оргкомитет Олимпийских игр в Токио с копией письма в Международный олимпийский комитет по поводу провокационного вопроса, который чилийский журналист задал российскому теннисисту Даниилу Медведеву, сообщил пресс-атташе ОКР Константин Выборнов. «Мы обратились в оргкомитет Олимпийских игр в Токио и направили копию письма в МОК», – передает РИА «Новости» слова Выборнова. В среду Медведев выиграл матч третьего круга Олимпиады у итальянца Фабио Фоньини. После игры в микст-зоне журналист из Чили, обращаясь к Медведеву, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом. Медведев заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования. На ваш взгляд Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Да

К участию в Олимпийских играх в Токио не допустили 20 легкоатлетов из шести стран, сообщает Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU). В сообщении от 28 июля, опубликованном на сайте AIU, говорится, что спортсмены нарушили антидопинговое правило, в соответствии с которым атлет за 10 месяцев должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период с интервалом не менее трех недель. Были наказаны 10 атлетов из Нигерии, по три – из Белоруссии и с Украины, двое из Кении и по одному из Марокко и Эфиопии, передает РИА «Новости». 23 июля летние Олимпийские игры в Токио были объявлены открытыми. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (СAS) российские спортсмены выступают под флагом ОКР и без гимна России, который на церемониях заменяет музыка из Первого концерта Петра Чайковского. На ваш взгляд Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Да

Российский теннисист Даниил Медведев в эфире «Матч ТВ» признался в страхе проиграть в матче 1/8 финала Олимпийских игр в Токио в мужском одиночном разряде, причина его страха – стыд перед россиянами. «Я знал, что люди смотрят, болеют – и было бы стыдно проиграть», – передает его слова «Лента.ру». По словам спортсмена, во время матча ему было тяжело дышать, поэтому пришлось вызвать физиотерапевта. Напомним, во время игры против итальянца Фоньини у российского спортсмена возникли проблемы со здоровьем, ему пришлось вызвать врача на корт. «Я могу доиграть матч, но могу и умереть. Если я умру, кто будет нести ответственность?» – приводит слова Медведева британский журналист Тымани Карайол во время диалога с медиком. После того, как 25-летнему теннисисту оказали помощь, он продолжил матч. Россиянин выиграл за 2 часа 25 минут – 6:2, 3:6, 6:2. Следующий соперник Медведева – шестой номер посева Олимпиады испанец Пабло Карреньо Буста. Российские рапиристки завоевали золотую медаль на ОИ 29 июля 2021, 15:24

Российские рапиристки завоевали золото на Олимпийских играх в Токио в командном турнире, сообщают информационные агентства. Спортсменки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова победили в командном турнире Олимпиады по фехтованию на рапирах, передает РИА «Новости». Эта золотая медаль стала для сборной восьмой на Играх в Токио. В финале Дериглазова, Коробейникова и Мартьянова победили команду Франции со счетом 45:34. Ранее в четверг дзюдоист Нияз Ильясов победил представителя Грузии Варлама Липартелиани в поединке за бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 100 кг. Российский пловец Колесников завоевал бронзу на Олимпиаде 29 июля 2021, 06:09

На Олимпийских играх в Токио россиянин Климент Колесников завоевал бронзовую медаль в плавании вольным стилем, сообщают информационные агентства. Колесников стал третьим на дистанции 100 м. Он уступил 0,42 секунды победителю – американцу Калебу Дресселу, который установил новый олимпийский рекорд (47,02 секунды). Второе место занял австралиец Кайл Чалмерс, который отстал от лидера на 0,06 секунды, передает ТАСС. Напомним, медаль Колесникова стала 25-й для российской сборной (семь золотых, 11 серебряных и семь бронзовых). Ранее россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская получили серебряную медаль в академической гребле. На ваш взгляд Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Да

На Олимпийских играх в Токио россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская получили серебряную медаль в академической гребле, сообщают информационные агентства. В соревнованиях двоек распашных без рулевого 28-летняя Степанова и 27-летняя Орябинская показали результат 6 минут 51,45 секунды. Победили в финале Грейс Прендергаст и Керри Гаулер из Новой Зеландии, которые обошли российскую команду на 1,26 секунды. Бронза досталась канадской команде в составе Кейли Филмер и Хиллари Джанссенс (плюс 1,91 секунды), передает РИА «Новости». Напомним, это 24-я медаль российских спортсменов на ОИ в Токио (семь золотых, 11 серебряных и шесть бронзовых). 23 июля летние Олимпийские игры в Токио были объявлены открытыми. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (СAS) российские спортсмены выступают под флагом ОКР и без гимна России, который на церемониях заменяет музыка из Первого концерта Петра Чайковского. На ваш взгляд Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Да

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в полуфинал соревнований на Олимпийских играх в Токио в миксе. Веснина и Карацев взяли верх над Игой Швентек и Лукашем Куботом из Польши – 6:4, 6:4. Матч продолжался полтора часа, передает РИА «Новости». Благодаря этой победе у России точно будет олимпийская медаль в этой дисциплине, так как ранее в полуфинал микста вышли Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, которые находятся в другой половине сетки. Напомним, что российские рапиристки завоевали золото на Олимпийских играх в Токио в командном турнире. Пловец Колесников оценил ощущения от отсутствия гимна и флага на ОИ 29 июля 2021, 08:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Двукратный олимпийский призер российский пловец Климент Колесников испытывал странные ощущения в связи с отсутствием на церемониях награждения Игр в Токио гимна и флага страны. «Это немного странное ощущение, потому что когда Женя Рылов занял первое место, и мы были на пьедестале, то вместо гимна России играла музыка Чайковского. Было немного странно, хотелось петь гимн своей страны», – передает ТАСС слова Колесникова после завоевания бронзы на дистанции 100 м вольным стилем. «Но для меня это не играет большой роли и не имеет значения, потому что я полностью сосредоточен на своем результате», – добавил он. Колесникову 21 год, на Олимпиаде в Токио он также завоевал серебро на дистанции 100 м на спине. Пловец является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4х100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4х100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на дистанции 50 м на спине (23,80). В полуфинальном заплыве Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем россиянин установил новый европейский рекорд (47,11). Напомним, ранее в четверг Колесников завоевал бронзу на Олимпиаде. Путин счел неуместным формальный подход к обеспечению регионов медкадрами 29 июля 2021, 14:43 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым заявил, что формальный подход к обеспеченности регионов медицинскими работниками неуместен, необходимо смотреть на ситуацию, а не на имеющиеся вакансии. Путин на встрече с Гладковым в режиме видеоконференции отметил, что обеспеченность врачами на душу населения в области сейчас ниже, чем во многих регионах страны. Врио губернатора сообщил, что власти намерены решить кадровые вопросы в этой сфере до 1 января 2022 года, передает РИА «Новости». «Все выполняем, готов доложить по итогам этого года, что у меня ноль вакансий будет», – сказал Гладков. Он добавил, что для того, чтобы заполнить вакантные должности, необходимо найти еще 160 работников. «Вы человек опытный и понимаете, что здесь формальный подход неуместен. Вакансии – не вакансии, обеспеченность на душу населения меньше, вот из этого нужно исходить», – сказал ему Путин. Ранее Путин попросил Гладкова заняться вопросами здравоохранения и обратить внимание на сокращающийся уровень постоянного населения региона.