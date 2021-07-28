В Госдуме оценили заявления Байдена о «вмешательстве» России в будущие выборы США

Заявление президента США Джо Байдена о якобы вмешательстве России в предстоящие в 2022 году американские выборы расценивается Москвой как установка разведсообществу США активизировать работу на российском направлении, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Новые обвинения в адрес нашей страны во вмешательстве в выборы в США, теперь уже 2022 года, выглядят как попытка Вашингтона завуалировать собственное вмешательство в выборы в России. Джо Байден по традиции не привел ни одного примера российского вмешательства во внутренние дела США», – указал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.

Он добавил, что в отличие от американской администрации Россия всегда предоставляет конкретные доказательства вмешательства в наши выборы. «Комиссия в ежедневном режиме фиксирует такие попытки и только за последнее время направила соответствующие материалы в ЦИК, МИД и Генпрокуратуру России. Информация о внешнем вмешательстве была предоставлена также нашим партнерам по ОДКБ», – отметил Пискарев.

Он добавил, что выступление Джо Байдена расценивается как установка разведсообществу США активизировать работу на российском направлении.

Ранее Байден заявил, что Россия якобы пытается «вмешиваться» в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком и неправдой публикацию издания Guardian о том, что власти России в 2016 году якобы договаривались о поддержке Дональда Трампа. Песков также назвал «отличным бульварным чтивом» предположение о том, что Москва договаривалась о поддержке Трампа.