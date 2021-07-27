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Эксперт оценил приговор осужденному за шпионаж в пользу Москвы литовскому политику
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«Детали судебного процесса скрываются от всех в самой Литве. Но известно, что аргументы обвинения, да и вся доказательная база была предельна слаба», — заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Так он оценил приговор по делу Альгирдаса Палецкиса, осужденного в Литве за работу на российскую разведку.
«Никто на процессе даже не пытался говорить о передаче каких-то военных сведений, хотя формально Палецкиса обвинил в шпионаже. Речь идет лишь об альтернативной трактовке недавней литовской истории», – считает президент Российская ассоциация прибалтийских исследований Николай Межевич.
МИД России выступал с критикой политики Вильнюса в области прав человека, но в случае Палецкиса, видимо, на Литву следовало оказать еще более сильное давление, чтобы добиться его освобождения, уверен Межевич, – но, видимо, «каких-то моментов в системе принятия решений не хватило». Межевич надеется, что оппозиционер сможет выйти из тюрьмы, отсидев лишь часть срока, – это возможно в случае, «если будет хорошая координация российской и белорусской дипломатии», в противном случае Палецкису предстоит отсидеть полный срок.
Политолог сомневается в том, что после освобождения Палецкис может стать одним из лидеров оппозиционных сил республики. «В нынешнем литовском государстве у Палецкиса хорошей политической судьбы быть не может», – подчеркнул политолог. «С точки зрения правящих кругов Литвы для оппозиционера не может быть другого наказания, кроме как политическая смерть», – считает эксперт.
Во вторник Шяуляйский окружной суд Литвы признал виновным в шпионаже в пользу России оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса. «Его признали виновным в инкриминируемых ему деяниях – шпионаже в пользу России. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы», – сообщил РИА «Новости» представитель суда Витаутас Йончас. Посольство России в Вильнюсе назвало приговор Палецкису примером политизированного судилища, а возбужденное против него уголовное дело «было шито белыми нитками».
«Это полностью политизированное дело. Палецкис несет угрозу безопасности политической номенклатуры, которые пришла в 90-е года во власти и никак не хочет уходить», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов. По его словам, суды в Литве принимают решения «по указке сверху», поэтому не приходится говорить о какой-либо справедливости.
Напомним, Альгидрас Палецкис – внук первого председателя Президиума Верховного совета Литовской ССР, бывший вице-мэр Вильнюса. Он был арестован осенью 2018 года по подозрению в шпионаже в пользу России. По версии следствия, с февраля 2017 года по октябрь 2018 года оппозиционер в составе организованной преступной группы вместе с другими гражданами собирал информацию, интересовавшую российскую разведку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официально Палецкиса обвиняют в «шпионаже на Россию», в реальности в Литве под уголовным делом может оказаться любой, кто положительно отзывается о России и публично отрицает постулаты литовской политической пропаганды. Палецкис отстаивает историческую правду о событиях 1991 года.
Сам оппозиционер называл уголовное дело местью властей за его высказывания по поводу столкновений у телецентра в Вильнюсе 13 января 1991 года. Палецкис, в частности, заявлял, что в тот день «свои стреляли в своих».
Российская гимнастка резко раскритиковала США
Российская гимнастка Каролина Севастьянова ответила на вопрос подписчика о том, как она относится к Соединенным Штатам.
«Скажу так: мне США не нравятся от слова совсем. Ни политикой, ни мировоззрением, ни тем, что они несут в массы. Особенно плохо то, что они делают с современным обществом и неокрепшими умами детей и подростков. Жить там я бы точно не хотела и не хочу», – написала спортсменка в сторис в Instagram.
Севастьянова завершила спортивную карьеру после победы на олимпийских играх в 2012 году. Также 26-летняя гимнастка имеет победы в двух дисциплинах на чемпионате Европы.
Япония отреагировала на российские предложения по Курилам
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Правительство Японии в курсе высказываний премьер-министра России Михаила Мишустина по льготам для инвесторов на Курильских островах, однако не знает деталей, поэтому воздержится от конкретных комментариев, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.
«Мы в курсе высказываний премьер-министра Мишустина, но поскольку мы не знаем деталей, то хотели бы воздержаться от каких-либо конкретных комментариев», – приводит ТАСС ответ Като на просьбу прокомментировать слова Мишустина о возможности освобождения инвесторов на Курилах от части налогов, а также установления там режима свободной таможенной зоны.
Като в очередной раз подчеркнул, что Япония все это время вела с Россией переговоры о возможной совместной хозяйственной деятельности на островах в таком формате, «который не нарушал бы правовые позиции обеих стран».
Накануне Мишустин анонсировал беспрецедентный набор мер по поддержке Курил. Ранее президент России Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
В понедельник Москва заявила послу Японии решительный протест в связи с недружественными шагами Токио по отношению к России. Перед этим первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. Однако Россия отказалась принять ноту. После этого посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России для обсуждения двусторонних отношений. Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал «нервную реакцию» Японии на развитие Южных Курил.
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Закупленные Украиной БПЛА Bayraktar назвали прямой угрозой гражданам России
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Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России, заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
«Закупка Украиной «Байрактаров» связана прежде всего с идеей Киева использовать их против республик Донбасса. В случае, если украинские военнослужащие будут должным образом обучены их применению, то даже несколько десятков таких ударных дронов будут представлять угрозу безопасности жителей ДНР и ЛНР, многие из которых являются гражданами России. Очевидно, что мы не можем спокойно реагировать на эти поставки, так как безопасность наших граждан является предметом первостепенного внимания для Москвы», – сказал Коротченко, передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что эффективность этих беспилотников была подтверждена в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. По мнению Коротченко, именно «Байрактары» стали одним из решающих факторов успеха азербайджанской армии. «Данный опыт не мог быть не принят во внимание в Киеве», – добавил Коротченко.
Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал в интервью «Ленте.ру» призвал Москву смириться с тем, что Анкара будет и дальше развивать связи с Киевом. По его словам, из-за поставок пары десятков турецких беспилотников Украина не станет превосходить Россию в военной мощи, а потому это не должно повлиять на отношения Турции и России.
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.
Польша похвалилась «спасением Европы» от «Северного потока – 2»
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Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с Польским Радио заявил, что Варшава пыталась затормозить строительство газопровода «Северный поток – 2».
«Мы задерживали финализацию «Северного потока – 2» на протяжении нескольких лет. Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен <...>. Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза», – приводит слова Пшидача РИА «Новости».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в свою очередь выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года. Киев и Варшава договорились продолжить противодействие проекту с целью помешать запуску газопровода.
Напомним, 21 июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
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Эксперт: США унизили Зеленского с помощью министра-гея
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«Отправляя на саммит министра-гея, Вашингтон политкорректно обозначил вектор движения Украины в сторону ЕС и НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко, комментируя сообщения об участии в «Крымской платформе» первого открытого гея на посту министра США, главы Минтранса Питера Буттиджича.
«Во-первых, отказ Джо Байдена и Камалы Харрис посетить «Крымскую платформу» означает политическое поражение украинской дипломатии и отказ Вашингтона от той модели развития Украины, которая была заложена после 2014 года», – полагает киевский политолог Владимир Скачко.
«После саммита лидеров США и России в Женеве Зеленскому и его администрации был послан унизительный сигнал о том, что Украина должна готовиться жить в новых геополитических и геоэкономических реалиях. США больше не намерены содержать украинских политиков за красивые глаза, попрошайничество и клятвы в верности демократии. В результате Украина может превратиться в разменную карту на переговорах о новом геополитическом раскладе между Вашингтоном, Москвой и Пекином», – объяснил эксперт.
Во-вторых, отправка на «Крымскую платформу» Питера Буттиджича имеет несколько смысловых значений. «С одной стороны, США указали Украине необходимость следовать западным образцам толерантности, включая принятие ЛГБТ-ценностей. С другой стороны, Вашингтон политкорректно обозначил, так сказать, вектор движения Украины в сторону ЕС и НАТО», – подчеркнул Скачко.
Собеседник напомнил, что саммит «Крымской платформы» задумывался для того, чтобы «вернуть в повестку дня вопрос Крыма, а также связать его с проблематикой Донбасса и таким образом способствовать отказу Украины от Минских соглашений». Кроме того, саммит подразумевался как антироссийская площадка, мобилизующая противников Москвы в регионе и в мире.
«Приезд Джо Байдена на саммит как «светоча либеральной демократии» поднял бы статус этого мероприятия. Но его отказ от приезда существенно снижает значимость «платформы» и подает сигналы лидерам других государств о том, что на саммит можно не ехать. В итоге «платформа» превратится в собрание геополитических лузеров, которые создают истеричный фон, но никаких серьезных решений не принимают», – резюмировал Скачко.
Ранее стало известно, что вместо президента США Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис участие в «Крымской платформе» на Украине может принять первый открытый гей на посту министра США, глава Минтранса Питер Буттиджич.
Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады, сопредседатель «Крымской платформы» Мустафа Джемилев. При этом официально Белый дом пока не объявлял, кто именно возглавит американскую делегацию на саммите.
«Америка с тонким чувством юмора показала истинное отношение к саммиту «Крымской платформы», отправив своего представителя, официального *** (гея – прим. ВЗГЛЯД) Питера Пола Монтгомери Буттиджича. В народе уже говорят: опущенное мероприятие!» – написал депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.
Комментируя заявление Кивы, тележурналист Владимир Соловьев с иронией отметил, что украинский депутат слишком жестко обходится с либеральными ценностями в США. «Упс. Как-то жестковато обходится с либеральными ценностями народный депутат Украины Кива. Так может и под раздачу попасть на очередном заседании СНБО Украины», – написал Соловьев в Telegram.
«Уровень, конечно. К Зеленскому на форум «Крымская платформа» отрядили целого министра транспорта США Пола Буттиджича. Интересно, он с мужем приедет?» – добавил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.
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Погребинский оценил согласие почти половины украинцев на единство с русскими
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«Несмотря на пропаганду, на Украине сохраняется значительное число людей, поддерживающих тезис о единстве украинцев и русских. Это важно», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал данные опросов, из которых следует, что почти половина украинцев согласны с заявлением президента России Владимира Путина о том, что «русские и украинцы — один народ».
«Эти данные коррелируют с результатами опросов, которые проводят другие социологи. Ранее более 40% опрошенных украинцев относились к России хорошо либо очень хорошо. Нынешние 41% – маркер отношения к России, а не только показатель согласия с тезисом Владимира Путина», – считает киевский политолог Михаил Погребинский.
«Если бы этот результат включал в себя мнение жителей Донбасса, то процент был бы гораздо выше. Более того, такая постановка вопроса не выглядит пропутинской или откровенно пророссийской. Далеко не все украинцы читали статью Путина, тем не менее, они считают, что русские и украинцы – очень близкие народы или даже один народ», – добавил эксперт.
«Сама Украина – не один народ, так как есть народ западной части страны и восточной. Они сильно отличаются. Я против таких определений, но важно то, что несмотря на такую сумасшедшую антироссийскую пропаганду сохраняется довольно высокий процент людей, которые поддерживают этот тезис», – указал политолог.
«И то, что 22% западных украинцев поддержали тезис Путина, говорит о многом. Действительно, там есть люди, которые голосуют не за националистические партии. Возможно, их количественно больше, чем об этом говорят в СМИ», – предположил собеседник.
«Что касается возможной реакции властей на такие результаты опроса, то нельзя исключать и нового витка украинизации. Но куда больше? Может быть, что-то такое и будет. Вопрос в том, будет ли откат текущей украинизации. Я не ожидаю такого поворота. Зеленский закусил удила и конкурирует с Порошенко и украинскими националистами в том, кто из них больший враг России. Я не думаю, что этот рейтинг остановит власти Украины от антироссийской политики. Остановить может только жесткая установка Вашингтона», – полагает Погребинский.
«Этот опрос не является угрозой для украинской власти, поэтому его результаты будут игнорироваться. 41% – это большая часть населения, но все же не большинство», – считает украинский политолог Руслан Бортник.
По его словам, «в нынешней Украине подобные вопросы воспринимаются не исторически, а политически». «Люди на самом деле отвечают на вопрос «С Россией ли мы сейчас?», – поясняет собеседник.
Эксперт отметил, что «процесс украинизации в стране продолжается по всем направлениям – история, гуманитарная политика, религия, язык». «Сложно не согласиться с тем, что украинцы и русские были одним народом. Но сегодня Украина гуманитарно, политически, экономически, социально – абсолютно не Россия, а моментами анти-Россия», – констатировал Бортник.
«Гуманитарные процессы, которые последние семь лет идут ускоренными темпами, формируют отдельный украинский народ. Этот процесс еще не завершен, но еще семь-десять лет, и на Украине будет сформирована отдельная политическая нация. Она будет кардинально отличаться от российской, и такого рода опросы будут давать абсолютно другие результаты», – прогнозирует собеседник.
Ранее стало известно, что 41% украинцев согласны с мнением президента России Владимира Путина о том, что русские и украинцы – один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству. На Востоке страны, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласны более 60%, а на Западной Украине - 22%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг».
По мнению киевского журналиста Вячеслава Чечило, такие результаты опроса являются «невиданной зрадой». «Учитывая, что вопрос задавался политически острый и многие, особенно в центральных и западных областях, могли не сказать правду, реальная цифра может быть даже выше. Или опрос – манипуляция, обоснование для нового витка украинизации», – предполагает журналист.
Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
По мнению киевского журналиста Вячеслава Чечило, такие результаты опроса являются «невиданной зрадой». «Учитывая, что вопрос задавался политически острый и многие, особенно в центральных и западных областях, могли не сказать правду, реальная цифра может быть даже выше. Или опрос – манипуляция, обоснование для нового витка украинизации», – предполагает журналист.
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Пекин прокомментировал спор России и Японии вокруг Курил
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Китай считает спор вокруг Курильских островов вопросом двусторонних отношений России и Японии, но выступает за уважение итогов Второй мировой войны, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Мы видели эти сообщения. Это двусторонний вопрос России и Японии, он должен быть урегулирован непосредственно между двумя сторонами. Вместе с тем китайская сторона последовательно выступает за уважение и выполнение итогов мировой войны против фашизма», – заявил на брифинге Чжао Лицзянь, передает РИА «Новости».
В понедельник Москва заявила послу Японии решительный протест в связи с недружественными шагами Токио по отношению к России. Перед этим первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. Однако Россия отказалась принять ноту. После этого посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России для обсуждения двусторонних отношений.
Также накануне премьер Михаил Мишустин анонсировал беспрецедентный набор мер по поддержке Курил. Ранее президент России Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
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Летчик описал сценарий боя между Checkmate и F-35
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Летчик-испытатель Анатолий Кнышев описал возможный сценарий боя между российским легким тактическим самолетом (ЛТС) Checkmate (Су-75) и американским истребителем пятого поколения F-35.
«Насколько мне известно, в концепции модернизированного F-35 американцы потихоньку ослабили требование к сверхманевренности своей машины, делая главный упор на общей динамичности боевой системы истребителя. А у российского Су-75 наоборот – сверхманевренность поставлена во главу угла. Следовательно, здесь «Шах и Мат» получает очень важное преимущество в воздушном бою», – заявил Кнышев «Комсомольской правде».
По его словам, хотя истребитель F-35 может летать под углом атаки в 50 градусов, он не способен при этом на боевой разворот, а Су-75 способен, что гарантирует ему преимущество.
Летчик также напомнил, что бортовое оборудование российского самолета может атаковать шесть и отслеживать до 30 воздушных целей. Противник в этом уступает. Кроме того, дальность радара у Су-75 будет выше, что позволит быстрее обнаружить противника. Кнышев напомнил, что «Шах и мат» будет оснащен элементами искусственного интеллекта, которые подсказывают алгоритм действий в бою.
«Вам, конечно, хочется услышать от меня: «Я американца уделаю!» Нет, я так не скажу. Я скажу лишь, что бой будет вестись примерно равными боевыми машинами, а исход будет зависеть от умения летчика выжать из своего самолета максимум. Ну а тут, как в известной песне: «Или я его, или он меня», – заключил Кнышев.
Новый российский легкий истребитель Checkmate сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.
Российские фехтовальщики пожаловались на невыносимую ситуацию с допинг-тестами
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Первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР), главный тренер сборной России Ильгар Мамедов заявил, что в Международный олимпийский комитет (МОК) была направлена просьба наладить процедуру допинг-тестирования и логистику на олимпийском турнире.
«После произошедшего мы написали обращение в Международную федерацию фехтования. Наше обращение уже передано в Международный олимпийский комитет, будет какой-то ответ. Соревнования еще идут, и для спортсменов эта ситуация просто невыносима, многим из них еще выступать в командных соревнованиях. Причем касается это не только нашей сборной, в такой ситуации, как выяснилось, оказались многие фехтовальщики из других команд», – передает РИА «Новости» слова Мамедова.
Ранее физиотерапевт национальной команды Александр Буров сообщил, что саблистка Софья Великая не спала сутки из-за затянувшегося допинг-тестирования и доставки в Олимпийскую деревню, а рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова смогли лечь спать после олимпийского турнира в три часа ночи.
Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину
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Газпром вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август, следует из данных системы бронирования Regional Booking Platform.
«Оператор газотранспортной системы Украины» во вторник выставлял на аукцион дополнительные прерываемые транзитные мощности на июль (63,7 млн куб. м в сутки), они оказались полностью невостребованными, передает «Интерфакс».
У Газпрома на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 19 июля – всего 124 млн куб. м в сутки. В июле концерн прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.
Если аукцион на твердые мощности проходит со стопроцентной реализацией, могут быть организованы торги на прерываемые мощности (в зависимости от возможностей оператора газотранспортной системы).
Ранее в этом году Газпром не бронировал прерываемые мощности – так было с аукционами на май, июнь и даже на июль, несмотря на плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна: «Северный поток» и «Ямал – Европа». Но концерн не стал увеличивать бронирование украинских мощностей, а компенсировал выпадающий транзит отбором газа из хранилищ в Европе.
Посадивший самолет с Протасевичем диспетчер уехал из Белоруссии
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Диспетчер минского аэропорта Олег Галегов, экстренно посадивший в мае самолет Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем на борту, уехал из республики вместе с семьей, сообщил источник в «Белаэронавигации» изданию «Наша Ніва».
По словам источника, в конце июня Галегов ушел в отпуск, но в июле на работу не вернулся. Коллеги Галегова добавили, что он также удалил аккаунты в социальных сетях. В «Белаэронавигации» утверждают, что до диспетчера не смогли дозвониться, но якобы знают, что он живет у тещи. По другим данным, мужчина забрал семью и уехал в Грузию, уроженцем которой является, сообщил телеканал «360».
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Глава авиакомпании Ryanair обвинил власти Белоруссии в «воздушном пиратстве» и «угоне» лайнера. В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом. Россия выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. Законодатели США, Британии и стран ЕС призвали отстранить Белоруссию от ИКАО и приостановить возможности Минска использовать международные организации.
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Кремль оценил идею о «сделке» России и Турции по Крыму
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Российские регионы никогда не будут предметом сделок с другими странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова профессора из Турции Хасана Унала.
«Конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
Таким образом он прокомментировал высказывание профессора из Турции Хасана Унала, который предположил, что Москва и Анкара смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Россия признает независимым государством Турецкую республику Северного Кипра.
«Вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары», – добавил Песков.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в свою очередь заявил, что считает неправомерным в принципе ставить вопрос о «сделке» между Россией и Турцией по обмену признания Крыма и турецкой республики Северного Кипра.
«Я вообще не приемлю слово «сделка». Мы говорим о свободе и волеизъявлении народа, проживающего как на территории Северного Кипра, так и на территории Крыма. И в данном случае Крым – это волеизлияние людей, которые референдумом подтверждают свое желание, и только поэтому мы защитили людей, проживающих на территории Крыма. Неважно, русскоязычные это, украинцы или крымские татары», – сказал Чепа РИА «Новости».
По его словам, те, кто проживают на территории Северного Кипра, тоже должны высказать свое мнение на референдуме, и «надо определяться с этим». «А сделка – это очень плохое слово, мне оно не нравится», – добавил депутат Госдумы.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Губерниев объяснил причину «всероссийской прухи» на Олимпиаде в Токио
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Причина успешного выступления российской команды на Олимпиаде в Токио кроется в ее хорошей подготовке, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя золотые медали наших спортсменов на Олимпийских играх–2020.
Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде. Таким образом девушки принесли стране шестую по счету золотую медаль на Играх в Токио.
«Мы сейчас переживаем возрождение явления «всероссийской прухи». А когда начинается всероссийская пруха, нас не остановить! У нас выросло прекрасное молодое поколение спортсменов. Я горжусь своей страной и этим поколением. Мы выиграем еще немало золотых наград на этой Олимпиаде», – говорит Губерниев.
При этом он призывает пока не подсчитывать общекомандный зачет, поскольку без легкой атлетики это сделать очень трудно. Поэтому, по его словам, пока следует отдельно радоваться каждой победе, очередной медали, делать максимум для развития спорта, в том числе и детского, потому что после Олимпиады появится очень много желающих попробовать себя в том или ином виде спорта.
«Не важно, что это, тхэквондо, гимнастика – нужно помогать массовому спорту. А причина такой прухи очень простая: у нас готовая команда. Я еще ранее говорил, что в эпоху ковида сильные станут сильнее, а слабые – слабее. Мы – сильные», – заключил собеседник.
Напомним, первую золотую медаль на Олимпийских играх–2020 России принесла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Позже золото стране завоевали гимнасты в командном турнире, а сборная по тхэквондо впервые в истории стала победителем медального зачета, досрочно обеспечив себе первое место. Кроме того, золото и серебро принесли стране российские фехтовальщицы и пловцы.
В Кремле прокомментировали позицию Польши по «Северному потоку – 2»
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Москва не понимает причины негативного отношения Варшавы к проекту «Северный поток – 2», который почти достроен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания замглавы МИД Польши Марчина Пшидача.
«Мы, честно говоря, затрудняемся в понимании причин такого отношения Польши к такому важному и полезному для всей Европы проекту», – сказал представитель Кремля, отметив, что «Северный поток – 2» обязательно «внесет существенный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы».
«Он близок к завершению», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с «Польским радио» заявил, что Варшава пыталась затормозить строительство газопровода «Северный поток – 2».
Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последуют «еще два тайма и серия пенальти».
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Российскому чемпиону ОИ запретили выходить на награждение в маске с котиком
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Россиянин Евгений Рылов, выигравший Олимпиаду в заплыве на 100 метров на спине, рассказал, что организаторы игр запретили ему выходить на награждение в счастливой маске «с котиком».
«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали: «Извините, в такой маске нельзя». Ну я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», – передает «Чемпионат» слова Рылова после церемонии награждения.
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На маску Рылова болельщики обратили внимание еще в апреле на чемпионате России в Казани. Он объяснил, откуда она у него взялась и почему.
«Маску мне девушка подарила. Уговаривать не пришлось, котиков я люблю», – признался тогда пловец.
Рылов выходил в своей маске на заплывы и на чемпионате Европы в мае. В Казани в комментариях к трансляции болельщики задавались вопросом: возьмет ли ее Евгений с собой в Токио? Взял. Вышел. Выиграл.
Теперь болельщики ждут «котика» в финальном заплыве на дистанции 200 метров и в комплексной эстафете.
Ранее во вторник россиянин Евгений Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Серебряным призером стал россиянин Климент Колесников.