Москвич поскользнулся в «Макдоналдсе» и потребовал с ресторана 2 млн рублей

В Москве на сеть ресторанов «Макдоналдс» подали в суд на 2 млн рублей, мужчина потребовал такой компенсации после получения травм в одном из заведений сети, сообщили в Тверском суде столицы.

Предварительное слушание гражданского дела назначено на 18 августа, сообщила пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева РИА «Новости».

Истец сообщил в исковом заявлении, что поскользнулся на лестнице в ресторане, других подробностей в суде не уточнили. Кроме компенсации за понесенный моральный вред, заявитель потребовал возмещения расходов на лечение.

«Истец просит взыскать с ЗАО «Москва-Макдоналдс» расходы на лечение, возникшие в связи с причинением вреда его здоровью, в размере 64 тыс. 697 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей», – пояснила Бондарева.

В 2010 году жительница Казани сильно поранила лицо, упав в ресторане «Макдоналдс». Она подала иск с требованием выплатить ей 1 млн рублей в качестве компенсации и 10 тыс. рублей на пластическую операцию.