Из детсада в Москве сбежали двое воспитанников Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов без очереди 26 июля 2021, 16:10 Текст: Алексей Дегтярев

Детей-инвалидов и сопровождающих их в кафе, поликлиниках, магазинах будут обслуживать вне очереди, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. «Внести в указ президента РФ от 2 октября 1992 года №1557 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»... изменение, дополнив абзац седьмой пункта 1 после слов «инвалиды I и II групп» словами «дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей», – цитирует документ РИА «Новости». В соответствующем абзаце закона говорится об обслуживании вне очереди на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях. Указ вступает в силу со дня подписания.

Путин подписал указ об изменении флагов ВМФ 23 июля 2021, 19:18

Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин подписал указ о Военно-морском флаге России, согласно которому меняется конфигурация некоторых флагов кораблей флота. Изменения коснутся орденских и гвардейских орденских флагов. Если раньше орден размещался в левом верхнем углу флага, то теперь его (или несколько орденов) будут изображать в центре Андреевского креста, причем высота ордена должна составлять треть ширины флага, говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации. В утвержденном положении уточняется, что корабли ВМФ ни при каких обстоятельствах не должны спускать флаг перед противником. Каждый член экипажа корабля обязан «самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать Военно-морской флаг в бою». Сбитое полотнище флага должно заменяться на другое. «В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля», – поясняется в указе. Кроме того, в документе также описывается, что флаг не поднимают на кораблях, находящихся на ремонте, консервации или модернизации, если на нем не проживает экипаж, состоящий из военнослужащих. «В целях сохранения и развития исторических традиций Военно-морские флаги кораблей, отличившихся при защите Отечества и исключенных из состава Военно-морского флота, могут храниться на кораблях как реликвии», – уточняется в указе президента России. Ранее в ВМФ сообщили, что новые суда связи для ВМФ будут заложены на кораблестроительном Зеленодольском заводе в Татарстане. Кроме того, Минобороны открыло на сайте в преддверии Дня Военно-морского флота России новый мультимедийный раздел, посвященный предстоящему главному военно-морскому параду. Путин принял участие в спуске на воду супертраулера новейшего поколения 25 июля 2021, 13:35

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения – большого морозильного рыболовного траулера «Механик Сизов» на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. В церемонии спуска траулера участвовали генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, а также заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут, которая стала «крестной матерью» траулера. Перед спуском на воду состоялась церемония освящения судна, передает РИА «Новости». Супертраулер «Механик Сизов» – третий в серии супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу «Русской рыбопромышленной компании». Он был заложен в июне 2020 года. Супертраулер назван в честь старшего механика Владимира Абрамовича Сизова, посвятившего более 30 лет работе на рыбопромысловом флоте. В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт, где пройдет главный военно-морской парад в честь 325-летия российского флота. Глава государства на катере обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил личный состав экипажей с Днем военно-морского флота. Водитель BMW сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Москве 25 июля 2021, 04:28 Текст: Антон Антонов

В Москве автомобиль BMW сбил 15-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает столичная Госавтоинспекция. Девочка доставлена в больницу с «ушибами конечностей». ДТП произошло в столичном районе Марьино, передает Агентство городских новостей «Москва». Напомним, 18-летняя москвичка Валерия Башкирова на Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, но позднее Тверской районный суд арестовал ее до 16 сентября. Австрийский мальчик рассказал, почему решил написать письмо Путину 26 июля 2021, 10:32

Фото: РИА Новости/YouTube

Текст: Евгения Шестак

Десятилетний австриец Маттеус Брандштеттер, призвавший в своем письме президента Владимира Путина не терять веру в Европу, по-русски рассказал о своей любви к России и показал, где повесит фото российского лидера с автографом. «Иногда я слышал в новостях, что Россия и Европа недостаточно хорошо сотрудничают. При этом у России есть какие-то товары, у Европы – другие, поэтому я решил, что хорошо, если бы они сотрудничали», – рассказал Маттеус, объясняя, почему решил написать российскому президенту. По его словам, он не ожидал, что получит ответ от Путина на свое письмо. Маттеус поделился, что учит русский язык для того, чтобы в будущем стать футбольным вратарем в России. Также мальчик признался в любви к истории России, передает РИА «Новости». В свою очередь отец мальчика рассказал, что хорошо общается с сопредседателем российско-австрийского форума «Сочинский диалог» Кристофом Ляйтлем, который и передал письмо его сына российскому посольству в Австрии. По словам мужчины, Ляйтль лично знаком с Путиным и очень высокого мнения о президенте России. «Сначала я прочитал на Facebook, что получу фото с автографом, но я еще не был уверен, но на следующий день оно пришло по почте. Книги передал Кристоф Ляйтль», – поделился Маттеус, показывая полученные подарки. Он сказал, что повесит фотографию Путина с его автографом над кроватью в своей комнате. По словам родителей, идея написать письмо Путину принадлежит исключительно Маттеусу, текст тоже придумал он, взрослые лишь исправили грамматику и напечатали на компьютере. «Мы всегда его учили: говори, что чувствуешь и считаешь правильным, не бойся говорить об этом. Ты потеряешь много друзей, но получишь лучших», – сказала мама мальчика, объясняя желание сына обратиться к российскому лидеру. Независимо от того, как развернется эта история, семья планирует когда-нибудь отправиться в Россию. «Мы давно хотим посетить ее. Конкретных планов пока нет, да и коронавирус их корректирует. Но мы бы хотели как-нибудь поехать летом», – сказал отец семейства. Посольство России в Австрии ранее сообщило, что десятилетний Маттиас Брандштеттер в письме Путину попросил не терять веру в Европу. Он также рассказал, что очень интересуется Россией и начал учить русский язык. По его словам, страны Европы и Россия – близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом, и он думает, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче. Детский омбудсмен Москвы взяла под контроль ситуацию со сбежавшим от семьи ребенком 25 июля 2021, 19:40 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве ребенок сбежал из дома и сообщил правоохранителям, что к нему применили физическую силу, детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская взяла на контроль эту ситуацию. «Я знаю об этой ситуации, мы работаем с правоохранительными органами. Держу ситуацию на контроле», – пояснила Ярославская РИА «Новости». Прокуратура столицы сообщала на своем сайте, что 11-летний ребенок из многодетной семьи сбежал из дома и сообщил правоохранителям о применении к нему родителями физической силы и недопустимых методов воспитания. Ведомство начало проверку. Безруков стал отцом в пятый раз 24 июля 2021, 04:07

Фото: instagram.com/s_bezrukov/

Текст: Антон Антонов

Народный артист России Сергей Безруков сообщил, что его супруга Анна Матисон родила сына. «Анечка родила мне сына Василия! Ура! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом», – сообщил он в Instagram. У Безрукова и Матисон это третий общим ребенок. У артиста есть двое детей от актрисы Кристины Смирновой, передает РИА «Новости». Безруков женился на режиссере Матисон в марте 2016 года. Путин: У ВМФ России есть все необходимое для гарантированной защиты страны 25 июля 2021, 11:43

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Россия способна найти и нанести военный удар любому противнику, у ВМФ России есть все необходимое для гарантированной защиты страны, заявил президент Владимир Путин во время главного военно-морского парада в Петербурге в честь 325-летия создания российского флота. «Сегодня у Военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар», – передает его слова РИА «Новости». Также Путин отметил, что Россия постоянно и успешно совершенствует новые виды вооружения. «Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров, обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия, надежные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно», – приводит его слова ТАСС. Напомним, главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ начался в Петербурге с прохождения группы противодиверсионных катеров, которую возглавляет «Нахимовец». В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт, где пройдет главный военно-морской парад в честь 325-летия российского флота. Глава государства на катере обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил личный состав экипажей с Днем военно-морского флота. Ребенок погиб от удара током на крыльце магазина в Нижнем Тагиле 24 июля 2021, 18:21 Текст: Вера Басилая

В Нижнем Тагиле девятилетний мальчик задел кондиционер в магазине и погиб от удара током, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. По предварительной информации, женщина с девятилетним сыном в ночь на субботу гуляла по улице Победы в Нижнем Тагиле, зашла с ребенком в магазин купить воды. Мальчик вышел на улицу из помещения, на крыльце магазина его ударило током. «Со слов свидетелей, ребенок рукой задел антивандальную решетку внешнего блока кондиционера, установленного слева от крыльца на стене, после чего получил удар током и упал на землю», – рассказали в прокуратуре, передает «Интерфакс». Ребенка увезли в больницу, но спасти его не удалось. Несчастный случай произошел накануне дня рождения мальчика: 25 июля ему исполнилось бы десять лет. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Также прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также защите прав потребителей, в том числе при установке оборудования в магазине. Ранее ударило током подростка, забравшегося на крышу грузового вагона в Воронеже. Мальчик получил ожоги 80% тела. Путин обсудил с Токаевым сотрудничество России и Казахстана 24 июля 2021, 17:36 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым двустороннее сотрудничество и региональные проблемы, сообщила пресс-служба Кремля. «В дружественном ключе лидеры обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые региональные проблемы», – говорится на сайте Кремля. Отмечается, что было условлено о продолжении контактов. В мае Путин и Токаев обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и обсудили взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза. В России разрешили вакцинировать от коронавируса беременных 24 июля 2021, 14:49

Фото: Liz Gregg/moodboard/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Минздрав обновил временные методические рекомендации по вакцинации взрослого населения от коронавируса, разрешив, в частности, делать прививки беременным женщинам, сообщает пресс-служба министерства. В новой редакции документа сказано, что «основанием для постоянного медицинского отвода считается гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, а также период грудного вскармливания (при этом сама беременность не учитывается как противопоказание для инъекции)», передает РИА «Новости». Однако об обязательной вакцинации беременных речи не идет. Подчеркивается, что рекомендации были доработаны «с учетом опыта применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок». Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что беременных женщин, которые находятся в группе риска тяжелого течения коронавируса, целесообразно прививать с 22 недели. Он также заверил, что научные исследования не подтверждают влияние вакцинации против коронавируса на репродуктивную функцию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД К посадившему за руль ребенка депутату решили не принимать мер 24 июля 2021, 13:12 Текст: Наталья Ануфриева

Депутат Госдумы, член комиссии по депутатской этике Ярослав Нилов прокомментировал инцидент с коллегой Александром Васильевым, который опубликовал в Сети кадры, где за рулем автомобиля находится ребенок. Васильев разместил в своем Instagram видеозапись, на которой показано, что он дал на время поуправлять автомобилем своей дочери. При этом на водительское сиденье вместе с ней залезла собака. Депутат сообщил, что учит таким образом трех своих детей управлять автомобилем, «воспитывая правильное отношение» к вождению, передает «Ридус». При этом он выразил готовность понести административную ответственность, добавив, что пускает детей за руль только в поле по дороге на дачу. Нилов заявил, что в комиссию по этике жалобы на Васильева и его методы обучения детей вождению ранее не поступали и что, скорее всего, народные избранники не стали бы принимать какие-то меры против него. «Это, скорее, должно решаться не в рамках работы комиссии. Это, скорее, вопрос правоприменения со стороны госавтоинспекции», – сказал депутат. Ранее полиция заинтересовалась опубликованным в соцсетях видео, где ребенок, который, вероятно, является сыном блогера, экс-участника шоу «Дома-2» Антона Гусева, едет за рулем Mercedes. Позже Гусева задержали. Путин рассказал о требованиях к следователям в «бурную технологическую эпоху» 25 июля 2021, 00:53 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин поздравил следователей с профессиональным праздником. В День сотрудника органов следствия Путин поблагодарил следователей за службу. Президент подчеркнул, что сегодня они должны «обладать самыми современными компетенциями, постоянно углублять свои знания и навыки, изучать новейшие методики расследования», так как им приходится «отвечать на вызовы бурной технологической эпохи». В частности, следователи должны «эффективно распутывать сложные цепочки преступлений в цифровом пространстве, защищать права, свободы людей от киберпреступности». Он отметил роль СК, соответствующих подразделений в структуре МВД и ФСБ в борьбе с преступностью и коррупцией. Путин подчеркнул, что следователю необходимы «твердость и проницательность, безупречная честность и верность долгу», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24». «Знаю, что абсолютное большинство российских следователей стремится соответствовать этим строгим критериям, продолжает лучшие традиции своей профессии», – сказал он, отметив важность самостоятельности следователя в принятии процессуальных решений. «Уверен, каждый из вас понимает, что значит быть следователем, какую высокую планку задает эта профессия, и будет всегда руководствоваться только законом и совестью», – заявил глава российского государства. Путин предложил построить вокруг Петербурга новую кольцевую дорогу 26 июля 2021, 13:51

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Вокруг Санкт-Петербурга можно было бы построить новую кольцевую автодорогу, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла. «Мы сейчас привлекаем средства ФНБ для того, чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань. Таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала. В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье», – сказал глава государства, передает ТАСС. Также Путин, говоря о развитии транспорта в Петербурге и Ленинградской области, заявил, что приоритет должен и дальше отдаваться экологически чистому транспорту, так как экологическая ситуация в регионе непростая. «Обновляется и парк общественного транспорта Петербурга, причем приоритет отдается экологически чистому транспорту, использованию электротранспорта, газомоторного топлива и так далее. Здесь, конечно, нужно подумать о реализации таких проектов, которые улучшали бы и дальше экологическую ситуацию в регионе, она здесь непростая», – сказал президент, передает РИА «Новости». Также Путин отметил планы переноса порта из Петербурга для городского строительства на его месте. «Знаю, что есть планы переноса портовых сооружений и использования этих площадок для городского строительства», – сказал президент. Он попросил доложить на совещании о развитии авиационной составляющей и о других транспортных темах, предложив выступить руководителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а затем – представителям РЖД, ВТБ и других крупных структур. Путин поздравил личный состав экипажей с Днем ВМФ 25 июля 2021, 10:22

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин на катере обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил личный состав экипажей с Днем военно-морского флота. Парадная линия из боевых кораблей выстроилась в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде. «Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота», – приветствовал глава государства личный состав, сообщает РИА «Новости». В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт, где пройдет главный военно-морской парад в честь 325-летия российского флота. Напомним, в преддверии Дня Военно-морского флота России Минобороны открыло на сайте новый мультимедийный раздел, посвященный предстоящему главному военно-морскому параду. Путин обсудил с президентом Узбекистана стратегическое партнерство 24 июля 2021, 12:41 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения, лидеры обсудили российско-узбекские отношения и борьбу с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля. «В ходе телефонного разговора с президентом Республики Узбекистан президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения. Обсужден также ряд вопросов российско-узбекистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества, в том числе взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Затрагивалась актуальная региональная проблематика, прежде всего, ситуация в Афганистане», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Главы государства условились о дальнейших контактах, ранее Путин направил Мирзиееву поздравительную телеграмму. Ранее президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону борьбу с пандемией, в том числе организацию производства вакцины от коронавируса на территории республики.