В Забайкалье первые грузовые поезда пересекли восстановленный мост

Первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли мост в Забайкалье, восстановленный после паводка, сообщили в РЖД

«Сначала железнодорожники пропустили порожний грузовой поезд. Этого требует технология проверки надежности конструкций. Следом уже груженый состав успешно преодолел восстановленный после разрушения стихией мост через реку Ареда в Забайкальском крае», – сообщили в Telegram-канале компании.

Уточняется, что по завершении проверок будет принято решение об открытии движения для пассажирских поездов.

Ранее РЖД ограничили на трое суток отправку по Транссибирской магистрали на восток всех грузов, кроме продовольствия, из-за режима ЧС в Забайкальском крае.

Напомним, что в пятницу в ГУ МЧС по Забайкалью сообщили, что железнодорожный мост обрушился на Транссибе из-за сильных дождей.