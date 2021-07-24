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Ребенок погиб от удара током на крыльце магазина в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле девятилетний мальчик задел кондиционер в магазине и погиб от удара током, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По предварительной информации, женщина с девятилетним сыном в ночь на субботу гуляла по улице Победы в Нижнем Тагиле, зашла с ребенком в магазин купить воды. Мальчик вышел на улицу из помещения, на крыльце магазина его ударило током.
«Со слов свидетелей, ребенок рукой задел антивандальную решетку внешнего блока кондиционера, установленного слева от крыльца на стене, после чего получил удар током и упал на землю», – рассказали в прокуратуре, передает «Интерфакс».
Ребенка увезли в больницу, но спасти его не удалось. Несчастный случай произошел накануне дня рождения мальчика: 25 июля ему исполнилось бы десять лет.
По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Также прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также защите прав потребителей, в том числе при установке оборудования в магазине.
Ранее ударило током подростка, забравшегося на крышу грузового вагона в Воронеже. Мальчик получил ожоги 80% тела.
Украина сочла неприемлемыми предложения Газпрома о закупках газа
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Предложения Газпрома по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для Киева неприемлемы, заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Во-первых, заявление Алексея Миллера можно совместить с предыдущими заявлениями (президента России Владимира) Путина, фактически в том, что они хотят, чтобы Украина напрямую договаривалась с Россией. Но эти договоренности <...> включали бы и импорт российского газа. И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной», – заявил Витренко в эфире «Украина 24».
По его словам, следствием этого стало то, что Украина в среднем платила на 5 млрд долларов больше за российский газ, чем получала за транзит.
Ранее глава правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что транзитные обязательства могут быть увеличены выше текущих в случае новых закупок газа с транзитом через Украину. До этого МИД назвал условие транзита газа через Украину.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
В Киеве назвали «наипростейший сценарий» спасения ГТС Украины
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После достройки трубопровода «Северный поток – 2» Украине необходимо стать «газовым хабом» Европы, чтобы сохранить стабильность своей газотранспортной системы (ГТС), заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук.
Камельчук заявил в эфире телеканала «Наш», что украинская ГТС перестанет функционировать, если там не будет достаточного количества топлива, передает РИА «Новости».
«Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, – это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы. Например, турецкий, (поставляя) газ, к примеру, из Ирана или Азербайджана, или даже доставляя СПГ (сжиженный природный газ) кораблями, например, из Катара», – сказал он.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
При этом депутат не смог ответить на вопрос, что для этого уже сделано. В то же время он считает, что Украине в решении этой проблемы «вообще ничего не мешает».
Ранее в Кремле оценили возможность переговоров об увеличении транзита через ГТС Украины.
Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.
Также Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
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Садальский предложил принять закон об оральном сексе
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Актер театра и кино Станислав Садальский прокомментировал конфликт Елены Прокловой с Яной Поплавской. Проклова заявила, что у Поплавской, возможно, есть большие проблемы с сексом.
Проклова «посочувствовала актрисе и ее мужчинам, которые якобы не были удостоены оральных ласк». «Елена Игоревна считает, что каждая нормальная женщина может говорить о своих любовных приключениях, а если «Яночка» стесняется это делать и другим не советует, то это плохо», – передает Пятый канал.
Садальский обратил на эту перепалку внимание в Instagram: «На шоу Андрея Малахова прекрасная актриса высказала упрек прекрасной Яне Поплавской. «Яночка, что ли, никогда не занималась оральным сексом? Если нет, то жаль ее мужчин. Почему стыдно и неприлично говорить о том, что было на самом деле?» – удивилась актриса».
Комментируя спор Прокловой и Поплавской, Садальский заявил, что «Проклова – женщина-актриса-герой». Он пожелал ей «здоровья, душевных и физических сил работать и дальше в нужном направлении». «Об оральном сексе... нельзя молчать! И не важно, когда человек об этом заговорил!» – заявил Садальский, добавив, что депутатам Госдумы, возможно, стоит «задуматься и принять закон о минете».
«Я только прилетела, а тут, оказывается, такие страсти разыгрались! Не отпускает Е.П. тема орального секса! Мусолит, слюнявит и обсасывает на федеральных каналах!» – заявила Поплавская.
Напомним, Проклова рассказала в передаче «Секрет на миллион», что в юности к ней приставал известный актер, намного старше нее. Актриса не стала называть имен, однако в Сети догадались, что речь идет об Олеге Табакове, скончавшемся в 2017 году.
Поляки высмеяли министра обороны после слов об «Абрамсах» в России
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Читатели польского издания Gazeta.pl высмеяли министра обороны страны Мариуша Блащака, обещавшего «разместить» американские танки Abrams в России.
Публикация Gazeta.pl о словах Блащака о намерении использовать американские танки на брестском и смоленском направлениях для «сдерживания» России от нападения на Польшу вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Что он несет? Оборонять? Стреляя по беспилотникам, которые разнесут их за 30 минут?», – задался вопросом пользователь 0zatkaokakao0.
«Без поддержки вертолетов и противовоздушной и противоракетной обороны «Абрамсы» имеют ценность металлолома», – написал suwakwrozporku.
«А подводные лодки будут дислоцироваться на «верфи» в Радоме (город в центральной Польше)», – пошутил пользователь polakadam.
«Сильные – в болтовне, сплоченные – за столом, готовые – к бегству!», – сыронизировал barab-ara25.
«Русские попадали. От смеха», – добавил pocomiwaszekonto.
Напомним, глава оборонного ведомства Польши, комментируя закупку страной американских танков Abrams, предложил разместить их в «Смоленских воротах» – на равнине, которая покрывает территорию России и Белоруссии. Министр подчеркнул, что инфраструктура страны от тяжелых американских танков не пострадает, поскольку размещены они будут на равнине.
В Совфеде назвали ошибкой обещание Блащака.
До этого стало известно, что Варшава объявила о закупке сотен американских танков – свежей модификации M1A2 Abrams SEPv3.
Россия захотела увидеть запись отбора биопроб у Навального экспертами ОЗХО
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Немецкой стороне следует опубликовать видеозапись отбора биопроб у Алексея Навального специалистами ОЗХО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Обратили внимание на то, что в уже достаточно нашумевшей истории с якобы «технической ошибкой» в недавно обнародованном докладе ОЗХО об осуществлении КЗХО в 2020 году на предмет даты направления в Берлин спецмиссии Организации для забора биоматериала А.Навального в берлинской клинике «Шаритэ» Технический секретариат ОЗХО, которому принадлежит авторство этого документа, фактически самоустранился от дачи каких-либо разъяснений по этому поводу», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.
Она указала, что «инициативу взяла на себя» Германия, постпред которой «несколько переиначила текст, заменив даты с 20 августа на 4 сентября 2020 года». Захарова отметила, что и сами немцы «запутались во всей этой «мутной» истории».
Так, по версии постпреда, озвученной в сентябре 2020 года, задействовать техническую экспертизу ОЗХО Берлин решил 11 сентября 2020 года, запрос направили на следующий день, до этого действия экспертов ОЗХО «носили, дескать, «подготовительный» характер», рассказала Захарова. Однако руководство техсекретариата ОЗХО тогда уверяло, что «ничего не получало от немецкой стороны», и вплоть до 4 октября 2020 года вообще отрицало направление ею спецмиссии в Берлин в начале сентября.
По словам Захаровой «наспех состряпанная провокация евроатлантического «сообщества» настолько шита «белыми нитками», что при ближайшем рассмотрении у любого здравомыслящего человека возникает масса вопросов на предмет того, что же произошло» с Навальным «на самом деле».
Захарова предложила Берлину представить видеоматериалы, которые «должны были быть отсняты специалистами ОЗХО сначала при отборе биопроб» у Навального в клинике «Шаритэ», а затем при их «разделении и опечатывании для передачи в две назначенные техсекретариатом ОЗХО для проведения исследования лаборатории». Захарова пояснила, что «такие процедуры предусмотрены КЗХО и Приложением к Конвенции по проверке и должны неукоснительно соблюдаться». Без них и «других свидетельств очень трудно поверить в то, что «отравление» Навального «произошло на самом деле».
Напомним, официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что временные нестыковки в проекте доклада ОЗХО в части об утверждаемом отравлении Навального связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили.
До этого МИД России заявил, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложило подтверждающие документы. На ситуацию с этими нестыковками обращал внимание постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Он отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу.
Главной целью операции, связанной с прошлогодним якобы имевшем место отравлением, была дискредитация России и прекращение строительства «Северного потока–2», заявили журналистам европейские эксперты, комментируя скандал с нестыковками в докладе ОЗХО. По их мнению, после того как газопровод будет завершен, таких эпизодов станет меньше.
Зеленский ввел санкции против Wildberries
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях на три года в отношении ряда физлиц, в том числе россиян, юрлиц, и Wildberries, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
«Общество с ограниченной ответственностью Wildberries. Срок действия – три года», – уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в списке юрлиц указаны названия компаний в России, Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане и Украине.
Кроме того, санкции введены на три года против неприбыльных организаций «Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциация Франция – Крым».
Также под санкции попали россияне: Татьяна Бакальчук (гендиректор Wildberries), Владислав Бакальчук (совладелец компании), Андрей Ревяшко (директор по IT Wildberries), Алексей Кузменко. В список санкций попали и два француза – Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан (оба «за содействие ДНР»).
Санкции предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.
Ранее Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики.
Также украинский президент не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей.
Накануне полпред России Борис Грызлов заявил, что Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не может выполнить Минские соглашения в их нынешнем виде. Он также выступил с утверждением, что получение жителями Донбасса российских паспортов якобы является основанием для пересмотра Минских соглашений.
Немцы возмутились условиями для Украины в сделке по «Северному потоку – 2»
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Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали условия для Украины в рамках сделки, заключенной между США и Германией по газопроводу «Северный поток – 2».
Пользователь с ником Wunder666 указал, что «Украина получит кредит на 50 млн долларов (42,4 млн евро) на «зеленые технологии», однако «на эти деньги она наверняка закажет себе танки и ракеты, окрашенные в зеленый цвет!», передает РИА «Новости».
«19.11.2013. Вновь были прерваны поставки газа из России в Европу. Украина признала, что блокировала транзит газа» (цитата из журнала Focus). Уже тогда Украина начала закручивать кран. Об этом все забыли? Два газопровода лучше, чем один. Русские заинтересованы в продажах, а Украина просто сидит на трубе», – считает verlesen.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
«А что нам даст Украина в свою очередь? Почему мы должны зависеть от Украины, когда речь идет о поставках газа в нашу страну?», – возмутился пользователь Lyaran.
«Представьте себе, Россия грозит санкциями Германии за то, что та осуществляет строительные проекты в США и какое-то время мешает довести эти проекты до конца. Интересно было бы посмотреть на соответствующие заголовки наших газет и сравнить их с заголовками газет наших союзников США!», – отметил Jaundso.
«Дружеская услуга, но не для Украины». А почему, собственно, мы обязаны оказывать дружеские услуги Украине и ее олигархам? Самое лучше, что Европа может сделать для Украины, – это не укреплять ее во мнении, будто соглашение Минск-2 выполнять не надо», – подытожили комментаторы.
Ранее в Кремле оценили возможность переговоров об увеличении транзита через ГТС Украины.
Напомним, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной.
Также Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении «Северного потокп – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины для защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
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Эксперт объяснил назначение Карпина тренером сборной страны по футболу
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Если бы этот пост занял иностранец, потребовался бы длительный период адаптации из-за языкового барьера, а времени у нас нет. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Марат Баширов, комментируя назначение тренером национальной сборной Валерия Карпина.
Новый тренер сборной России по футболу должен будет вывести команду на Чемпионат мира-2022 в условиях нынешнего форс-мажора, пояснил политолог Марат Баширов, комментируя назначение наставником национальной сборной Валерия Карпина.
«Сборной сейчас нужен такой человек, который в форс-мажорных обстоятельствах будет вытягивать сборную, чтобы мы поехали в Катар», – пояснил газете ВЗГЛЯД политтехнолог Марат Баширов.
По его словам, именно по причине сложной ситуации после провала на Чемпионате Европы были отклонены кандидатуры европейских тренеров. Например, ходили слухи, что команду мог возглавить немец Йоахим Лёв. «Если бы пост занял иностранный специалист, работу осложнил бы длительный период адаптации из-за языкового барьера, непонимания российских футболистов. А времени у нас нет: в сентябре ждет сложнейший матч с хорватами в рамках отбора на Чемпионат мира», – напомнил специалист.
Если под руководством Карпина сборная не поедет в Катар, тогда у РФС будет право его поменять, считает аналитик. «Его задача не проиграть ни один матч, и тогда мы выйдем. Эта цель достижима, с одной стороны. С другой стороны, права на ошибку нет. Впрочем, игроки его знают, и он понимает возможности большинства подопечных, поэтому можно с оптимизмом смотреть в будущее», – резюмировал Баширов.
В пятницу Российский футбольный союз объявил о назначении наставника «Ростова» Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу. Контракт с 52-летним спортсменом будет действовать до конца нынешнего года с возможностью продления. Специалист будет совмещать работу в сборной с тренерской деятельностью в клубе.
Родившийся в Нарве Карпин начал профессиональную карьеру в качестве игрока в 1986 году в таллинском клубе второго дивизиона «Спорт». В 1990 году перешёл в московский «Спартак», в составе которого трижды выиграл чемпионат России. В 1994 году уехал в Испанию, где играл за Реал Сосьедад, Валенсию и Сельту. Карьеру игрока Карпин закончил в 2005 году.
В 2009 году он получил тренерскую лицензию и был назначен главным тренером «Спартака». Однако, за пять лет не добился громких побед и в 2014 году оставил пост. Затем Карпин на полгода возглавил испанскую «Мальорку» но после неудовлетворительных результатов ушел. В июле 2015 года специалист стал главным тренером «Торпедо» из Армавира, откуда ушел через год на фоне спада игры команды. В декабре 2017 года он был назначен главным тренером «Ростова», а в феврале 2020 года руководство клуба продлило контракт с Карпиным на пять лет.
Фадеев резко выступил против засилия ЛГБТ
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Продюсер и композитор Максим Фадеев резко раскритиковал обилие информации об ЛГБТ в СМИ и соцсетях, призвав вспомнить о традиционных ценностях.
Фадеев написал в Instagram, что «включая телевизор, радио, интернет, любое СМИ, отовсюду звучит ЛГБТ», представителей которого «то притесняют, то унижают, то не дают жениться, то не дают растить детей в однополом браке».
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«И весь этот поток информации уже настолько пульсирует в воздухе, что человек традиционных взглядов будет чувствовать себя в меньшинстве, потому что ценности традиционной любви начинают обесценивать и навязывать новую повестку. Сегодня уже не модно быть мужественным, сегодня многие юноши больше напоминают девочек в пубертате. Они красят ногти, губы, часто плачут, и произносят модные слова типа «токсичный», «полиаморный» или «абьюз» (...) А если ты еще совершил каминг-аут, то ты просто настоящий герой, мужик, и не важно, мужик ли ты! В каком мире мы живем? Почему в сми так мало места осталось для пропаганды традиционных ценностей?», – возмутился продюсер (авторская орфография сохранена – Прим. ВЗГЛЯД).
Он также указал, что «в некоторых странах поговаривают об узаконивание педофилии».
«Сразу скажу, я традиционных взглядов, и верующий человек. Но при этом, никогда не нарушаю личную территорию других людей, чем бы они ни занимались. Мне может кто-нибудь объяснить зачем проводить парад сексуальной направленности? Зачем агрессивно навязывать свою позицию и кричать «мы есть»?! Зачем? Об этом и так все знают. Почему мужчины и женщины традиционных взглядов, не делают свой парад, свой флаг и др.? Я вижу, как переписывают историю, но Библию переписать нельзя, а там об этом очень конкретно и четко сказано. Повторюсь, я не против существования любых направлений в сексуальной жизни, но я против чтобы моим детям навязывали это как норму», – заключил Фадеев.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг тематики ЛГБТ на Западе похожа на махровую диктатуру либерализма.
Напомним, ЕСПЧ потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых отношений. В решении отмечается, что называть такой союз браком не обязательно
Между тем летом 2021 года торговая сеть «ВкусВилл» опубликовала рекламу с однополой парой: фотография девушек появилась в разделе, посвященном историям о покупателях и образу клиента сети. Посыл был таков: семьи в России бывают разные – это может быть человек и его собака, одинокая мама с детьми или две любящие друг друга девушки. На кадре были изображены две лесбиянки, а также сестра и мама одной из героинь.
После публикации рекламного снимка с однополой парой торговая сеть «ВкусВилл» начала получать угрозы: угрожают не только представителям ретейлера, но и самим героиням материала. Позже «ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-парой.
В ноябре 2020 года Госдума приняла законопроект с поправками в Семейный кодекс, запрещающий регистрацию в России однополых браков, заключенных за рубежом. Согласно российской Конституции, брак – это добровольный союз мужчины и женщины. Кремль заявил, что категорически против поиска некой компромиссной формы регистрации отношений однополых пар.
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На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29
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На Украине задумались над «локализацией» производства истребителей Су-27 и МиГ-29, сообщают местные СМИ.
Издание «Украинский милитарный портал» со ссылкой на специалистов государственного НИИ авиации страны сообщает, что разработанные в 1970-е годы Су-27 и МиГ-29 рассматриваются в качестве кандидатов для производства ввиду наличия на Украине двух авиаремонтных предприятий, которые имеют возможность ремонта некоторых частей планера этих истребителей и замены поврежденных элементов, передает РИА «Новости».
В НИИ авиации предложили оснастить изготовленные в стране истребители двигателями, электроникой и вооружением, произведенными украинским военно-промышленным комплексом (ВПК).
Однако в обосновании специалистов отсутствуют информация о том, где предполагается осуществлять изготовление новых планеров для истребителей, а также финансовые расчеты.
Кроме того, не раскрывается вопрос с системами обнаружения, шасси, бортовым радиоэлектронным оборудованием и другими агрегатами указанных самолетов, которые на Украине не производились.
Ранее американская компания Lockheed Martin предложила Украине приобрести у нее партию подержанных истребителей четвертого поколения F-16 в модификации Block 70/72 вместо советских самолетов Су-27.
Пушков отреагировал на угрозы американского сенатора в адрес «Северного потока – 2»
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова американского конгрессмена Теда Круза о противодействии «Северному потоку – 2».
Пушков написал в Telegram, что Круз «слишком далеко заглядывает – за линию политического горизонта».
«Во-первых, на сегодня у республиканцев нет лидера, кроме (экс-президента Дональда) Трампа. И пока никого больше не просматривается», – подчеркнул он.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Сенатор выразил мнение, что Трампу будет нелегко победить на следующих выборах, потому прогноз Круза весьма спорен, а говорить о будущих санкциях против «Северного потока – 2» преждевременно.
«Кроме того, после 2024 года, когда «Поток» уже заработает, санкции маловероятны. Так что заявление Круза – не более, чем выпад против администрации демократов. И не самый удачный», – заключил он.
Ранее Круз заявил, что президент США Джо Байден и его администрация капитулировали перед Россией по вопросу газопровода «Северный поток – 2», но следующий американский лидер якобы подвесит над ним дамоклов меч.
Напомним, сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу, раскритиковали везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, окрестив соглашение «геополитической победой» России.
У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва может считать себя в выигрыше, а позиции Байдена на родине и на Украине теперь проверят на прочность.
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Россиянка Галашина завоевала первую медаль для сборной на Олимпиаде
Россиянка Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки на Олимпийских играх в Токио, сообщают информационные агентства.
В стрельбе с 10 м 24-летняя Галашина набрала 251,1 балла. Первое место заняла китаянка Цянь Ян с 251,8 балла, она установила олимпийский рекорд. Третье место досталось Нине Кристен из Швейцарии (230,6 балла). Это первый разыгранный комплект наград и первая медаль россиян на ОИ–2020, передает РИА «Новости».
Торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио на Олимпийском стадионе в столице Японии прошла 23 июля. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда выступать российские спортсмены будут под флагом Олимпийского комитета России и без гимна страны, который на церемониях заменит музыка из Первого концерта Петра Чайковского.
Минфин США предупредил Конгресс об угрозе дефолта
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Если не повысить потолок госдолга после 31 июля, США грозит дефолт, говорится в письме министра финансов страны Джанет Йеллен к Конгрессу.
Как указала Йеллен, 1 августа уровень задолженности достигнет законодательно установленного максимума. Если до 2 августа не поднять потолок госдолга или не приостановить лимит, минфин должен будет «начать принимать определенные дополнительные чрезвычайные меры, чтобы предотвратить дефолт США по их обязательствам», передает ТАСС.
В таком случае к 1 октября возможности американского правительства выплачивать долги могут быть серьезно подорваны, так как на этот период запланированы серьезные бюджетные расходы. Йеллен предупредила, что дефолт «нанесет непоправимый ущерб экономике» страны. Подчеркивается, что в прошлом экономика страдал даже от «одной лишь угрозы» дефолта. Так, например, было в 2011 году, когда кредитный рейтинг США понизили впервые в истории.
«По этой причине ни один президент или министр финансов ни от одной из партий никогда не допускал даже мысли о дефолте США по каким-либо из обязательств», – заявила она.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что письмо Йеллен – «стандартная практика для министра финансов, когда должен быть вновь продлен потолок госдолга в конце месяца». Она подчеркнула, что это «не то же самое, что дефолт, который ни разу не имел места в истории» США, речь идет о «повышении или продлении потолка госдолга». Псаки напомнила, что при двух предыдущих администрациях «министры финансов направляли около 50 писем на Капитолийский холм на тему потолка госдолга». Кроме того, она отметила, что законодатели «поднимали и замораживали потолок госдолга почти 80 раз».
Напомним, бюджетное управление Конгресса США спрогнозировало дефицит федерального бюджета Соединенных Штатов в 2021 финансовом году (начался 1 октября 2020 года) на уровне 3 трлн долларов.
Эксперт назвал варианты экономического сотрудничества России и Японии на Курилах
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«Ситуация в Японии сложная. Уровень поддержки премьер-министра Ёсихиде Суги очень низок, ему нужны шумные успехи, например, в переговорах с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Казаков. Ранее Владимир Путин анонсировал «уникальные» предложения по вовлечению японцев в экономическую деятельность на Курильских островах.
«Москва сейчас может выступить инициатором экономического взаимодействия на Курилах. Ведь, если не считать островов, у нас с Токио на самом деле очень мало проблемных, спорных тем», – полагает Олег Казаков, старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН.
«Переговоры о совместной деятельности на южных Курилах ведутся на протяжении последних лет, обсуждаются варианты, связанные с теми областями, где опыт сотрудничества есть уже. Это продуманные варианты – они не взяты с потолка. Это и России, и Японии было бы выгодно», – добавил Казаков. Еще в 2016 году Путин и тогдашний премьер-министр Синдзо Абэ обсуждали идею открытия на островах совместных предприятий, напомнил японист. «Но все упиралось в то, что было очень много политики и очень мало экономики, – посетовал он. – На мой взгляд, там стоит, к примеру, строить совместные гостиницы, развивать исторический туризм. Японцы будут туда регулярно ездить, потому как там когда-то жили либо они сами, либо их родители».
«Кроме того, там нужно вообще развивать транспорт, чтобы наши граждане могли бы с комфортом ездить и на российский материк, и на Хоккайдо – в гости к японцам. К слову, медицинский туризм на Курилах уже сейчас развит. Если у жителей Итурупа возникают срочные проблемы со здоровьем, их часто отвозят на лечение на Хоккайдо. Наверное, надо на нашей территории строить больницы и поликлиники, которые были бы оснащены на таком же уровне, – чтобы гражданам России не приходилось ехать в Японию», – считает эксперт.
«Поскольку там хорошая природная зона, то российские и японские ученые могли бы совместно исследовать акваторию. Вместе можно расширять там рыболовный промысел: добывать и сразу обрабатывать морепродукты», – предлагает Казаков.
«Вопрос в том, захотят ли японские деловые люди в этом участвовать. Пока сохраняется увязка экономической деятельности и решения политических вопросов. Правящие круги, которые ведут переговоры с Москвой, понимают: если начнется хозяйственное развитие островов, то политическая тема может уйти на второй план – и они не достигнут целей, которые перед собой ставят. Японское общественное мнение скажет своим политикам: «Как же так? Вы требовали передать нам эти острова, а теперь сами развиваете там экономическую деятельность, то есть действуете в пользу России?» Так что сейчас все зависит от политической воли Токио», – подытожил эксперт.
В пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. «Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки, оценки ситуации на месте, мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем», – сказал Путин, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину. Как передает ТАСС, президент также поручил Мишустину во время предстоящей поездки на Дальний Восток уделить особое внимание Курилам.
Основным препятствием для заключения мирного соглашения Москвы с Токио по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.
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Бывшая жена не дала Грудинину зарегистрироваться на выборах в Госдуму
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Центризбирком исключил из партийного списка КПРФ директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина. В постановлении ЦИК говорится, что при регистрации кандидатом на выборах в Госдуму бизнесмен не предоставил несколько документов, связанных с наличием зарубежных счетов. Ранее бывшая жена Грудинина Ирина направила в ЦИК заявление о наличии у бизнесмена доли в зарубежном офшоре.
В субботу Центризбирком на своем заседании исключил из партсписка КПРФ директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина. Федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы зарегистрирова без него, передает ТАСС. Подовом для такого решения стало непредставление Грудининым ряда документов.
Ранее бывшая жена Грудинина Ирина обратилась в ЦИК с информацией о владении Грудининым иностранных активов, которые не были указаны при его регистрации. По словам ее адвокатов, Грудинин является владельцем 1/3 акций в офшорной компании Bontro LTD в Белизе, через которую он контролировал российские предприятия.
Адвокат Алексей Мельников заявлял, что если информация о наличии у Грудинина доли в офшоре окажется верна, это станет поводом отказать ему в участии в выборах.
Представители Ирины Грудининой опасались, что с получением депутатского мандата у предпринимателя «появятся широкие возможности и новые инструменты в целях оказания давления на нашего доверителя – инвалида II группы». По их словам, бизнесмен остался недоволен решениями судов о разделе общего имущества и пытался мстить бывшей супруге.
В среду рабочая группа Центризбиркома не приняла решений по заявлению Грудининой. Как пояснил зампред ЦИК Николай Булаев, комиссия изначально не имела данных о зарубежных активах Грудинина и доверилась кандидату, поскольку не имелось информации, препятствующей его регистрации. Но позже Генпрокуратура подтвердила наличии у него доли в иностранной компании.
В принятом в субботу постановлении ЦИК указано, что «гражданин РФ, выдвинутый кандидатом на выборах депутатом Госдумы, обязан к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов... закрыть счета, прекратить хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, и осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов».
«В результате проверки из Генпрокуратуры РФ получена информация, из которой следует, что кандидатом Грудининым Павлом Николаевичем (№ 3, общефедеральная часть) указанное требование не выполнено», – говорится в документе.
То, что ЦИК может снять Грудина с выборов, не исключал руководитель Центра политического анализа Павел Данилин. Недопуск бизнесмена к выборам, который находился на третьем месте в избирательном списке КПРФ, для коммунистов «станет серьезным ударом». «По сути, в очередной раз станет очевидным оппортунистический характер партийной верхушки, а также то, что места в списке можно приобрести за разного рода услуги Зюганову. Нет сомнения, что и личные позиции лидера КПРФ пошатнутся», – говорил политолог.
Накануне Ирина Грудинина обратилась с письмом к главе Центризбиркома Элле Памфиловой из-за начавшейся травли после ее обращения в ЦИК в связи с наличием у Грудинина доли в иностранном офшоре. В письме, которое имеется в распоряжении редакции газеты ВЗГЛЯД, женщина написала, что «заказчиком этой кампании, очевидно, является Грудинин». «Не думала никогда раньше, что он на такое способен. Но теперь понимаю, что глубоко ошибалась», – призналась Грудинина.
Она подчеркнула, что происходящее – это «уничтожение» и ее самой, и ее сына: «Я не знаю, как сегодня принято называть таких людей, как Грудинин, но я точно знаю одно: это мстительный, ненавидящий человек, способный на все. В 2019 году мне уже приходилось обращаться за обеспечением охраны в правоохранительные органы – тогда меня услышали. Боюсь, что после выборов даже слушать не станут».
«Это не обращение, а крик души. Услышьте меня: если не как представитель ЦИК, то как женщина. Став депутатом, Грудинин от меня и следа не оставит. В ваших силах этому помешать – стоит лишь разобраться и убедиться в том, что я права. Пожалуйста, не верьте на слово этому человеку, проверьте подлинники документов», – заключила Грудинина.