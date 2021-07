На сайт «Ведомостей» началась DDoS-атака после статьи Сафронова Полиция решила проверить видео экс-участника «Дома-2» с ребенком за рулем 23 июля 2021, 14:06 Текст: Наталья Ануфриева

Полиция заинтересовалась опубликованным в соцсетях видео, где ребенок, который, вероятно, является сыном блогера, экс-участника шоу «Дома-2» Антона Гусева, едет за рулем Mercedes, сообщили в пресс-службе московского главка МВД. В МВД сообщили, что инцидент произошел на территории Московской области, «информация оперативно передана коллегам из УГИБДД по Московской области», передает РИА «Новости». Ранее Гусев опубликовал в соцсетях видео, где он за рулем автомобиля, а на коленях у него сидит ребенок (вероятно, сын). При этом автомобилем частично управляет мальчик. Напомним, в мае стало известно, что екатеринбургский школьник месяц ездил в школу на разбитом автомобиле.

20 июля 2021, 18:30

Обвиняемая по делу о сбитых детях в Москве Валерия Башкирова запретила правозащитникам рассказывать об условиях ее содержания в женском СИЗО-6, сообщила член ОНК столицы Ольга Дружинина. «Во вторник ее посетили правозащитники, она находится в женском СИЗО-6. Однако Валерия Башкирова не дала членам московской Общественной наблюдательной комиссии согласия на разглашение какой-либо информации об ее условиях содержания в следственном изоляторе», – пояснила Дружинина РИА «Новости». Напомним, 18-летняя москвичка Валерия Башкирова на Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, но позднее Тверской районный суд арестовал ее до 16 сентября. Эксперт: У Венгрии найдутся в ЕС союзники в борьбе с гей-пропагандой 21 июля 2021, 17:32

«Если референдум пройдет удачно для Будапешта, то будет создан прецедент, которым смогут в будущем воспользоваться другие страны Евросоюза», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал намерение премьера Венгрии Орбана провести плебисцит о законе против ЛГБТ-пропаганды среди детей. «Идея проведения такого референдума вполне понятна. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан опирается на консервативное большинство общества. А заявленные на референдум вопросы сформулированы таким образом, будто подсказывают участникам голосования правильные ответы», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, для Орбана проведение референдума о законе против ЛГБТ-пропаганды среди детей станет дополнительным источником легитимности, а также своего рода оружием в борьбе с руководством Евросоюза. «В случае успеха Орбан всегда сможет сослаться на народное волеизъявление, сказав, что венгерский народ не приемлет европейских экспериментов в этой сфере». Собеседник предполагает, что со стороны ЕС последует критика в адрес реализации таких идей. «Наверняка будут комментарии о том, что детей и подростков нужно просвещать и прививать им толерантность, в том числе и в этой области жизни. И конечно, такой шаг Орбана не снимет проблемы между Будапештом и Брюсселем, скорее наоборот – еще больше усугубит разногласия», – отмечает Кортунов. В Брюсселе просто не смогут принять положительный исход голосования, подчеркнул собеседник. «Причина проста – в таком случае начнет рассыпаться единая концепция ценностей Европейского союза. Поэтому наверняка будут вестись судебные процессы, Европарламент будет устраивать демарши, а европейские фонды и общественные организации будут всячески поддерживать сексуальные меньшинства Венгрии», – полагает эксперт. Кортунов подчеркивает, что борьба Венгрии с Евросоюзом за право иметь собственное мнение по этой теме будет продолжаться. «Но дойдет ли дело до каких-то серьезных санкций в отношении Венгрии – пока вопрос открытый. Внутри Евросоюза есть целый ряд политиков, которые в душе симпатизируют позиции премьер-министра Венгрии», – подчеркнул эксперт. По его мнению, если все пройдет удачно для Венгрии, то будет создан серьезный прецедент, которым смогут воспользоваться другие государства Евросоюза, которые не разделяют новации в области семьи и брака, указывает эксперт-международник. «Союзники у Венгрии найдутся. В частности, это Польша и государства Балканского полуострова», – полагает Кортунов. «Орбан – очень опытный политик. Он хорошо ориентируется в брюссельских коридорах власти. И если он идет на такой риск – значит, у него есть значительная доля уверенности в том, что результаты референдума будут соответствовать его ожиданиям. Скорее всего, он знает, что этот референдум не будет иметь серьезных последствий для Венгрии», – уверен политолог. Кроме того, Кортунов считает, что неправильно сравнивать гипотетические последствия от решения Орбана провести референдум с политическим крахом Дэвида Кэмерона, который после голосования британского общества за выход Великобритании из ЕС был вынужден уйти в отставку. «Кэмерон – представитель старой консервативной британской элиты. Когда он объявил тот злополучный референдум, выяснилось, что он плохо представлял себе настроения части британского общества и в целом плохо подготовился к этому мероприятию», – указал политолог. «Орбан, в отличие от Кэмерона, популист. Он всегда держит руку на пульсе общественных настроений. Конечно, всякое может быть. Если референдум не оправдает его надежд, он столкнется с негативными последствиями для себя. Не факт, что он сразу уйдет в отставку, как Кэмерон, но это будет означать некую смену политического тренда в стране и начало конца его политической карьеры», – полагает Кортунов. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти Венгрии намерены провести референдум касательно закона о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей. Ранее соответствующий закон приняло национальное собрание страны. Лидеры 17 из 27 стран ЕС подписали документ с призывом к Венгрии отменить закон и соблюдать права человека. Позже Еврокомиссия пригрозила судом властям Венгрии, а также и Польши, из-за действующих в стране законов, которые ущемляют ЛГБТ-сообщество. «Брюссель совершал откровенные нападки на Венгрию в последние недели из-за закона о защите детей. В Западной Европе активисты ЛГБТК-движения посещают детские сады, школы, проводят мастер-классы по сексуальному просвещению. Они хотят делать то же самое в Венгрии», – цитирует РИА «Новости» Орбана. По его словам, именно поэтому «бюрократы из Брюсселя» инициируют процедуры о нарушении прав, таким образом «злоупотребляя своей властью». Также он добавил, что в такой ситуации только «общая воля народа» может защитить страну. Отмечается, что на референдуме гражданам надо будет ответить на пять вопросов: поддерживают ли они проведение презентаций для несовершеннолетних в образовательных учреждениях на тему сексуальной ориентации без одобрения родителей, пропаганду операций по смене пола, предоставление доступа несовершеннолетним к услугам по смене пола, показ в СМИ контента на тему смены пола и другого контента сексуального характера, который может повлиять на их развитие. Кроме того, Орбан напомнил, что пять лет назад благодаря проведению референдума Брюсселю не удалось принудить Венгрию принимать мигрантов. 21 июля 2021, 04:45

Москва должна объяснить, почему заблокировали сайт Radia Prague International «Радио Прага» – русскоязычной службы Чешского Радио, заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек. Кулганек заявил, что «удивлен» решением о блокировке и «не понимает», чем такое решение вызвано. МИД Чехии намерен «требовать объяснений по поводу этого абсурдного цензурного вмешательства». Местные СМИ сообщают, что Роскомнадзор заблокировал сайт 17 июля, передает ТАСС. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия бездоказательно обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Газета ВЗГЛЯД подверглась DDoS-атаке 21 июля 2021, 23:06 Текст: Антон Никитин

Уже более 12 часов на сайт газеты ВЗГЛЯД ведется DDoS-атака с ip-адресов Литвы, Польши, Германии, США, Канады, Китая и Южной Кореи. Многотысячные запросы поступают на серверы газеты с целью перегрузки мощностей и ограничения доступа читателей. «Атака производится на ресурсы газеты, находящиеся в разных дата-центрах и городах, что говорит о явно спланированной акции. В среду днем на короткий промежуток времени у небольшого процента пользователей сайт vz.ru мог открываться с некоторой задержкой. Стабильность работы сайта была оперативно восстановлена. Наши IT-специалисты мониторят ситуацию», – прокомментировал ситуацию главный редактор газеты ВЗГЛЯД Константин Кондрашин. Напомним, 30 июня хакеры попытались атаковать прямую линию президента России Владимира Путина. Кроме того, 15 июля массированной кибератаке подверглись сайты органов власти Крыма. Днем позже DDoS-атаке подвергся официальный сайт Минобороны России. Ранее замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов сообщил на «Инфофоруме» в Сочи, что в 2020 году «большинство компьютерных атак на российское информационное пространство было совершено из-за рубежа, главным образом с территории США, Германии и Нидерландов. В Подмосковье нашли семерых брошенных матерью бродяжничавших детей 22 июля 2021, 19:52

В Московской области семеро оставленных матерью детей бродяжничали месяц без присмотра и жили в шалаше, их нашли и поместили в больницу, сообщили в региональной прокуратуре. «Мать семерых несовершеннолетних, зарегистрированная в Москве, временно проживающая в Рузском городском округе Московской области, ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, в том числе содержала детей в ненадлежащих условиях, оставляла их без присмотра», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Детей нашли, их поместили в больницу в Рузском городском округе, после чего передали в медучреждение в Москве. Прокуратура направила в орган дознания материалы проверки для возбуждения уголовного дела по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Представитель ГСУ СК по региону Ольга Врадий пояснила, что ведомство проводит проверку по факту происшествия. Мать и ее сожитель выгнали детей, те месяц бродяжничали и жили в шалашах. «В рамках проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка действиям либо бездействию должностных лиц отдела по делам несовершеннолетних и органов опеки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – пояснила представитель СК. Глава пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяна Петрова пояснила, что в отношении 45-летней женщины составили протокол об административном правонарушении, его направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их права администрации Рузского городского округа. «Ранее гражданка неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Информация о данной семье направлялась в субъекты системы профилактики», – заключила Петрова. Youtube удалил видеоролики президента Бразилии 22 июля 2021, 15:03

Видеохостинг YouTube заблокировал доступ к роликам в аккаунте президента Бразилии Жаира Болсонару, в которых политик высказывал скептическое отношение по поводу пандемии коронавируса и предлагал использовать для лечения препараты с недоказанной эффективностью. «Наша политика не позволяет наличие контента, в котором утверждается, что гидроксихлорохин и ивермектин эффективны при лечении или профилактике COVID-19 и дают гарантию излечения от данного заболевания. Мы также выступаем против заявлений о том, что маски не помогают предотвратить распространение коронавируса», – говорится в заявлении YouTube, пишет New York Times. В заявлении отмечается, что ресурс в данном вопросе исходит из рекомендаций национальных и мировых инстанций, занимающихся вопросами здравоохранения. «Мы последовательно реализуем нашу политику, причем независимо от того, кто является автором контента, или от его политических взглядов», – подчеркнули в YouTube, не уточнив, какие именно видеоролики были удалены и сколько их было, передает ТАСС. Это уже не первый случай, когда видеохостинг удаляет размещенные в аккаунте Болсонару материалы с упоминанием коронавируса и препаратов, которые бразильский лидер считает эффективными. Ранее таким образом цензуре со стороны YouTube подверглись не менее 17 видеороликов в аккаунте политика. Согласно правилам платформы, аккаунт может быть удален за троекратное нарушение пользовательского соглашения в течение 90 дней, однако канал Болсонару по-прежнему доступен. Появились сведения о состоянии сбитых под Анапой пешеходов 23 июля 2021, 00:32 Текст: Антон Никитин

Состояние пострадавших в анапском селе Сукко пешеходов при выезде на тротуар кроссовера стабильное, сообщили в администрации города. «Им оказывается вся необходимая помощь. По словам врачей, пациенты находятся в сознании, их состояние стабильное, реанимационные мероприятия не понадобились, прогнозы благоприятные», – приводит слова представителя администрации ТАСС. Главный травматолог Анапы Артем Айрапетян пояснил, что при обследовании выявлены почти у всех пострадавших легкие черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, у двоих взрослых пациентов переломы без смещения, не требующие хирургических вмешательств. Они находятся в отделении травматологии и ортопедии. Накануне водитель кроссовера сбил под Анапой шестерых пешеходов, в результате пострадали шесть человек, включая троих детей. При опросе водитель заявлял, что он мог потерять за рулем сознание. По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, за рулем автомобиля Тойота находился 66-летний мужчина, возраст пострадавших детей – три, восемь и девять лет. Названы опасные последствия коронавируса у детей 20 июля 2021, 17:56 Текст: Алексей Дегтярев

Коронавирусная инфекция у детей может оказывать влияние на сердце, суставы и желудок, заявили в Научно–исследовательском клиническом институте детства минздрава Московской области. «Перенесенный детьми коронавирус может вызывать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы: миокардит, который проявляется клинически где-то на второй-четвертой неделе с момента развития симптомов, вызванных ковидом, или таким грозным осложнением, как мультисистемный воспалительный синдром», – сказала главный внештатный детский специалист кардиолог Подмосковья Альфия Дроздова РИА «Новости». Этот синдром может возникнуть в отсроченном периоде через месяц-полтора после коронавирусной инфекции, он проявляется высокой температурой, полисерозитами, лимфоаденопатией и болями в животе. Ранее главный врач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко сообщила, что у перенесших коронавирус людей наблюдаются обострение хронических заболеваний, а также энцефалопатия. В Евросоюзе предложили запретить анонимные кошельки с криптовалютой 20 июля 2021, 18:45 Еврокомиссия предложила наложить запрет на использование в Евросоюзе анонимных электронных кошельков для транзакций с криптовалютами. «Анонимные кошельки для криптоактивов будут запрещены в полном соответствии с правилами <...> ЕС в области криптовалют», – цитирует сообщение ЕК ТАСС. Отмечается, что поправки обеспечат полную прозрачность оборота криптоактивов и позволят предотвращать и обнаруживать их возможное использование при отмывании денег или финансировании терроризма. В пресс-релизе уточняется, что на данный момент существующие в Евросоюзе правила регулируют деятельность лишь некоторых категорий поставщиков платежных услуг. Предложенные изменения в законодательство расширят действие правил на весь криптосектор, обязывая поставщиков услуг проводить комплексную проверку своих клиентов. ОП представит антирейтинг нарушающих законодательство соцсетей 21 июля 2021, 17:30 Текст: Евгения Шестак

Общественная палата России в начале августа презентует новый антирейтинг социальных сетей, которые лидируют по распространению запрещенного контента и нарушению прав российских пользователей Сети, сообщила директор Лиги безопасного интернета, член ОП Екатерина Мизулина. «В связи с резким увеличением распространения фейков о коронавирусе и вакцинации, а также в целом в связи с увеличением деструктивного контента в иностранных соцсетях мы намерены в ближайшее время представить в Общественной палате обновленный антирейтинг социальных сетей – злостных нарушителей российского законодательства», – сказала она ТАСС. Отмечается, что лидером первого антирейтинга зимой этого года стала социальная сеть Twitter, позже Роскомнадзор замедлил ее трафик на территории России в связи с систематическим нарушением закона. Ранее мессенджер WhatsApp, а также соцсети Facebook и Twitter не подтвердили локализацию баз данных российских пользователей на территории России, из-за чего в их отношении будут составлены административные протоколы. Напомним, закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. В конце мая Роскомнадзор предупреждал, что «до 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей». В Улан-Удэ возбудили дело из-за издевательств над детьми в приемной семье 20 июля 2021, 14:28 Текст: Алексей Дегтярев

Жительницу Бурятии заподозрили в истязании детей, одну из девочек доставили в больницу Улан-Удэ с истощением, сообщил Следственный комитет. В июле в городскую больницу доставили восьмилетнюю девочку с повреждением пальца руки, причиненным острым предметом, сообщается на сайте ведомства. При осмотре на теле девочки нашли другие кровоподтеки и ссадины, вес ребенка составлял всего 16 кг, она была напугана и замкнута. Сначала ребенок объяснял, что травму получил после того, как упал на косу. Следователи выяснили, что ранение ей причинила жена опекуна, когда решила, что пропавший градусник потеряли дети. В наказание за это она нанесла по кисти девочки удар ножом, причинив резаную рану и перелом пальца. «У младшей шестилетней сестры потерпевшей девочки на обеих ладонях обнаружены ожоги, которые, по версии следствия, также умышленно ей причинила подозреваемая женщина при помощи зажигалки в наказание за мелкую провинность», – пояснили в СК. Следователи решили ходатайствовать об аресте подозреваемой, проводятся следственные действия. Потерпевших детей изъяли из семьи опекуна и поместили в социально-реабилитационный центр. Также в отдельное производство выделят дело в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства, которые не предприняли меры по защите детей в приемной семье. В 2020 году в Омске суд вынес приговор матери по делу об истязании восьмилетнего мальчика. Он сбежал из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его по девять часов стоять на коленях на гречке. Twitter оштрафовали за неудаление запрещенного контента 22 июля 2021, 19:32 Текст: Алексей Дегтярев

Соцсеть Twitter оштрафовали на 5,5 миллионов рублей за неудаленный запрещенный контент по двум протоколам, сообщил мировой суд 422-го судебного участка Москвы. «Твиттер, Инк. (Twitter, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», – сообщили РИА «Новости» в суде. Там пояснили, что по другому такому же протоколу компанию оштрафовали на 2,5 млн рублей. По состоянию на конец мая Twitter оштрафовали на 27,9 млн рублей по административным штрафам. Ранее в четверг суд в Москве оштрафовал на 6 млн рублей американскую компанию Facebook за отказ удалить запрещенную информацию. Также был оштрафован Telegram на 11 млн рублей по той же причине. Нидерландские власти крупно оштрафовали TikTok за нарушение закона о детях 22 июля 2021, 17:35 Текст: Алексей Дегтярев

Социальную сеть TikTok в Нидерландах оштрафовали 750 тыс. евро за нарушение закона о конфиденциальности в отношении маленьких детей, соответствующее решение вынесло нидерландское управление по защите данных (DPA). Соглашение об обработке персональных данных при установке приложения появлялось на английском языке, маленькие дети могли столкнуться со сложностями при прочтении информации и не понять деталей соглашения, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство. «Управление по защите данных Нидерландов (DPA) накладывает штраф в размере 750 тыс. евро на социальную сеть TikTok за нарушение закона о конфиденциальности в отношении маленьких детей. Информация, предоставленная TikTok голландским пользователям, многие из которых являются маленькими детьми, при установке и эксплуатации приложения была на английском языке и потому не всегда понятна», – отметили в управлении. Руководство TikTok не смогло предоставить объяснения о том, как приложение собирает, обрабатывает и использует личные данные пользователей. Ранее депутат Европарламента от Германии Маркус Бухайт предложил ввести ограничения со стороны Евросоюза в отношении китайских соцсети TikTok и мессенджера WeChat. Кремль счел актуальными учения по работе Рунета при отключении от глобальной сети 22 июля 2021, 13:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Кремль считает актуальными учения по работе Рунета при отключении от глобальной сети: в век санкционной политики нужно быть готовым ко всему, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нам известно об этих учениях, они актуальны. Мы с вами живем в век, когда киберпреступность набирает обороты и по-прежнему существует дефицит активного международного взаимодействия в борьбе с киберпреступностью. Кроме того, мы также живем с вами в век, когда многие страны являются апологетами санкционной политики, политики рестрикций. Инструментарий этой политики является абсолютно непредсказуемым, поэтому нужно быть готовым ко всему, рассчитывая на взаимодействие и сотрудничество в первую очередь», – передает ТАСС слова Пескова. При этом вопрос о результатах учений представитель Кремля переадресовал в Роскомнадзор и Минсвязи. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как защитят российский интернет в случае кибервойны. Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунт Прилепина в Instagram 23 июля 2021, 10:47 Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Instagram разблокировать аккаунт кандидата в депутаты Госдумы Захара Прилепина. «Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Facebook Inc (владеет Instagram) с требованием в максимально короткий срок восстановить доступ к Instagram-аккаунту российского писателя, сопредседателя политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Захара Прилепина», – сказано в сообщении Роскомнадзора. В письме отмечается, что подобные действия администрации социальной сети носят политических характер, являются актом цензуры, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней и могут быть расценены как вмешательство в выборы в Госдуму. Ведомство требует в максимально короткие сроки снять все наложенные ранее ограничения на указанный Instagram-аккаунт, а также объяснить причины их введения.