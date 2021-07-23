Полиция решила проверить видео экс-участника «Дома-2» с ребенком за рулем

Взгляд
23 июля, пятница  |  Последнее обновление — 14:12  |  vz.ru
Разделы

Российские вооружения нанесли удар по монополии доллара

Россия спрятала продажи оружия от США Дмитрий Рогулин/ТАСС
Россия почти полностью отказалась от доллара при поставках своего вооружения за рубеж, признался «Рособоронэкспорт». Это еще один значимый шаг Москвы в снижении зависимости от американской валюты. Однако уход от доллара не только страхует наши экспортные сделки от потенциальных новых санкций, но и создает некоторые проблемы.  Подробности...
Перейти в раздел…

Россия представила Европе грехи Украины

Одним из основных пунктов обвинений в адрес ВСУ стали обстрелы городов Донбасса Mstyslav Chernov/AP/ТАСС
Москва впервые подала иск в Страсбургский суд против другой страны. Ответчиком названа Украина. Силовой захват власти, террор на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, развязывание гражданской войны, дискриминация русских – таковы главные пункты обвинений, от которых судьям ЕСПЧ трудно будет отвернуться. Почему иск о событиях 2014-го подан только теперь, семь лет спустя?  Подробности...
Перейти в раздел…

Российским космонавтам добавят на орбите жилья и работы

Модуль «Наука» в сборочном цеху РКК "Энергия"/Роскосмос
Самый знаменитый космический долгострой России – модуль «Наука», создававшийся целых двадцать пять лет – наконец-то отправился на МКС. Почему промышленность билась с ним так долго, с какими проблемами пришлось столкнуться при его создании и почему этот модуль так важен для российских космонавтов, работающих на орбите? Подробности...
Перейти в раздел…

Киргизам пришлось извиняться за насилие над русским мальчиком

Побои были зафиксированы официально 24.kg
Несколько дней вся Киргизия была взбудоражена вопиющим происшествием – девятилетнего мальчика регулярно избивали сверстники только за то, что он русский и православный. Как часто русские подвергаются в Киргизии насилию по этническому признаку, какой была реакция руководства страны и чем в итоге закончилась эта история?  Подробности...
Перейти в раздел…

Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Деньги МВФ для Украины пахнут утратой суверенитета

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Если руководство МВФ и пойдет навстречу Украине, то только в том, что касается интересов лишь киевской власти, но никак не самой Украины. Подробности...

Попытка госпереворота изменила политику Эрдогана

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Наряду с самостоятельностью и воинственностью внешней политики Турции, новым ее элементом стала большая ориентация на Россию. Между Путиным и Эрдоганом возникло личное доверие, которому позавидовали бы лидеры стран – членов НАТО. Подробности...

Деньги на защиту от наводнений Германия потратила на беженцев

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Система гражданской обороны и оповещения в ФРГ практически демонтирована. В целях экономии нет уже никаких сирен – власти рассылают СМС, которые, конечно, очень помогают спящим людям в ночи. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
Перейти в раздел…

Онлайн-букмекеры: вред и польза

«Северный поток – 2»: что теперь будет

НАТО доверят женщине

Перейти в раздел…

В Жуковском открылся авиасалон МАКС-2021

В подмосковном Жуковском открылся салон МАКС-2021. Каждый раз выставка радует громкими премьерами. На этот раз среди новинок особо выделялся однодвигательный истребитель пятого поколения и бесшумный беспилотник ZALA с гибридной силовой установкой. В первый день работы салона его посетил президент России Владимир Путин
Подробности...

В Москве простились с Петром Мамоновым

В Донском монастыре простились с основателем группы «Звуки Му», актером Петром Мамоновым. Мамонов скончался на 71-м году жизни в Москве 15 июля от последствий коронавируса
Подробности...

Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение

В Германии растет число погибших при сильнейшем наводнении. Уже известно более чем о 40 жертвах. Стихийное бедствие вызвано дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе страны. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В затопленных районах продолжается экстренная эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы в округе Ойскирхен
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по &laquo;Северному потоку-2&raquo;?
  • Германия

  • Россия

  • США

  • Украина
Вы готовы пройти вакцинацию/ревакцинацию от COVID ради работы?
  • Да

  • Нет

  • Сделал(а) прививку ради своей безопасности
Как вы относитесь к талисманам российской сборной на Олимпиаде в Токио?
  • Нравятся

  • Не нравятся
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5% годовых
    Лавров: Запад пытается расшатать ситуацию в России перед выборами Кремль прокомментировал ситуацию с Крымом на сайте Олимпиады В Еврейской АО закрыли последний роддом «Бразильский» вариант коронавируса «гамма» обнаружили в Якутии
    Аргентина пожаловалась на проблемы с поставками «Спутника» В США пообещали подвесить дамоклов меч над «Северным потоком – 2» Танк из бригады имени Мазепы случайно обстрелял украинское село В Подмосковье назвали причину ввода штрафов за неправильный выгул собак
    Китайцы о сделке по «Северному потоку – 2»: Украина может только смотреть на себя и плакать В Германии возмутились обязательством вкладывать деньги в развитие Украины По делу Дудя о пропаганде наркотиков назначили психолого-лингвистическую экспертизу ЕСПЧ поддержал грузинских производителей презервативов с царицей Тамар

    Главная тема


    Киргизам пришлось извиняться за насилие над русским мальчиком

    ожидание компенсаций


    Погребинский: Украина ничего не получила за поражение в войне против «Северного потока – 2»

    иностранный агент


    Лавров рассказал о просьбе Байдена к Путину «отстать» от «Радио Свобода»

    сторожевик «Беззаветный»


    Умер таранивший американский крейсер «Йорктаун» контр-адмирал Богдашин

    Видео

    средняя азия


    Границу с Афганистаном готовят к худшему сценарию

    «Георгий Победоносец»


    У главной золотой монеты России огромный потенциал

    многовекторная политика


    Киев вспомнил о покровительстве Китая назло Западу

    радикально плохой вариант


    У НАТО будет женское лицо

    особый случай


    Какие уроки следует извлечь из дела автоинспектора с золотым унитазом

    Новая энергия


    Василий Федорцев: Берлин договорился с США о своём месте в новом миропорядке

    Новая реальность


    Дмитрий Дробницкий: Властелинам цифровой среды нужна безраздельная власть

    Собрание заблуждений


    Сергей Худиев: «Интернет-пузыри» возникли задолго до пандемии

    на ваш взгляд


    Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?

    Полиция решила проверить видео экс-участника «Дома-2» с ребенком за рулем

    23 июля 2021, 14:06

    Текст: Наталья Ануфриева

    Полиция заинтересовалась опубликованным в соцсетях видео, где ребенок, который, вероятно, является сыном блогера, экс-участника шоу «Дома-2» Антона Гусева, едет за рулем Mercedes, сообщили в пресс-службе московского главка МВД.

    В МВД сообщили, что инцидент произошел на территории Московской области, «информация оперативно передана коллегам из УГИБДД по Московской области», передает РИА «Новости».

    Ранее Гусев опубликовал в соцсетях видео, где он за рулем автомобиля, а на коленях у него сидит ребенок (вероятно, сын). При этом автомобилем частично управляет мальчик.

    Напомним, в мае стало известно, что екатеринбургский школьник месяц ездил в школу на разбитом автомобиле.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Сбившая детей москвичка запретила рассказывать об условиях ее содержания в СИЗО
       20 июля 2021, 18:30
    Фото: Пресс-служба Тверского районного суда/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Обвиняемая по делу о сбитых детях в Москве Валерия Башкирова запретила правозащитникам рассказывать об условиях ее содержания в женском СИЗО-6, сообщила член ОНК столицы Ольга Дружинина.

    «Во вторник ее посетили правозащитники, она находится в женском СИЗО-6. Однако Валерия Башкирова не дала членам московской Общественной наблюдательной комиссии согласия на разглашение какой-либо информации об ее условиях содержания в следственном изоляторе», – пояснила Дружинина РИА «Новости».

    Напомним, 18-летняя москвичка Валерия Башкирова на Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, но позднее Тверской районный суд арестовал ее до 16 сентября.

    Коментарии (71)
    Эксперт: У Венгрии найдутся в ЕС союзники в борьбе с гей-пропагандой
       21 июля 2021, 17:32
    Фото: Emmanuele Contini/
    Global Look Press
    Текст: Елена Лексина

    «Если референдум пройдет удачно для Будапешта, то будет создан прецедент, которым смогут в будущем воспользоваться другие страны Евросоюза», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал намерение премьера Венгрии Орбана провести плебисцит о законе против ЛГБТ-пропаганды среди детей.

    «Идея проведения такого референдума вполне понятна. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан опирается на консервативное большинство общества. А заявленные на референдум вопросы сформулированы таким образом, будто подсказывают участникам голосования правильные ответы», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

    По его словам, для Орбана проведение референдума о законе против ЛГБТ-пропаганды среди детей станет дополнительным источником легитимности, а также своего рода оружием в борьбе с руководством Евросоюза. «В случае успеха Орбан всегда сможет сослаться на народное волеизъявление, сказав, что венгерский народ не приемлет европейских экспериментов в этой сфере».

    Собеседник предполагает, что со стороны ЕС последует критика в адрес реализации таких идей. «Наверняка будут комментарии о том, что детей и подростков нужно просвещать и прививать им толерантность, в том числе и в этой области жизни. И конечно, такой шаг Орбана не снимет проблемы между Будапештом и Брюсселем, скорее наоборот – еще больше усугубит разногласия», – отмечает Кортунов.

    В Брюсселе просто не смогут принять положительный исход голосования, подчеркнул собеседник. «Причина проста – в таком случае начнет рассыпаться единая концепция ценностей Европейского союза. Поэтому наверняка будут вестись судебные процессы, Европарламент будет устраивать демарши, а европейские фонды и общественные организации будут всячески поддерживать сексуальные меньшинства Венгрии», – полагает эксперт.

    Кортунов подчеркивает, что борьба Венгрии с Евросоюзом за право иметь собственное мнение по этой теме будет продолжаться. «Но дойдет ли дело до каких-то серьезных санкций в отношении Венгрии – пока вопрос открытый. Внутри Евросоюза есть целый ряд политиков, которые в душе симпатизируют позиции премьер-министра Венгрии», – подчеркнул эксперт. По его мнению, если все пройдет удачно для Венгрии, то будет создан серьезный прецедент, которым смогут воспользоваться другие государства Евросоюза, которые не разделяют новации в области семьи и брака, указывает эксперт-международник. «Союзники у Венгрии найдутся. В частности, это Польша и государства Балканского полуострова», – полагает Кортунов.

    «Орбан – очень опытный политик. Он хорошо ориентируется в брюссельских коридорах власти. И если он идет на такой риск – значит, у него есть значительная доля уверенности в том, что результаты референдума будут соответствовать его ожиданиям. Скорее всего, он знает, что этот референдум не будет иметь серьезных последствий для Венгрии», – уверен политолог.

    Кроме того, Кортунов считает, что неправильно сравнивать гипотетические последствия от решения Орбана провести референдум с политическим крахом Дэвида Кэмерона, который после голосования британского общества за выход Великобритании из ЕС был вынужден уйти в отставку. «Кэмерон – представитель старой консервативной британской элиты. Когда он объявил тот злополучный референдум, выяснилось, что он плохо представлял себе настроения части британского общества и в целом плохо подготовился к этому мероприятию», – указал политолог.

    «Орбан, в отличие от Кэмерона, популист. Он всегда держит руку на пульсе общественных настроений. Конечно, всякое может быть. Если референдум не оправдает его надежд, он столкнется с негативными последствиями для себя. Не факт, что он сразу уйдет в отставку, как Кэмерон, но это будет означать некую смену политического тренда в стране и начало конца его политической карьеры», – полагает Кортунов.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти Венгрии намерены провести референдум касательно закона о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей. Ранее соответствующий закон приняло национальное собрание страны. Лидеры 17 из 27 стран ЕС подписали документ с призывом к Венгрии отменить закон и соблюдать права человека. Позже Еврокомиссия пригрозила судом властям Венгрии, а также и Польши, из-за действующих в стране законов, которые ущемляют ЛГБТ-сообщество.

    «Брюссель совершал откровенные нападки на Венгрию в последние недели из-за закона о защите детей. В Западной Европе активисты ЛГБТК-движения посещают детские сады, школы, проводят мастер-классы по сексуальному просвещению. Они хотят делать то же самое в Венгрии», – цитирует РИА «Новости» Орбана. По его словам, именно поэтому «бюрократы из Брюсселя» инициируют процедуры о нарушении прав, таким образом «злоупотребляя своей властью». Также он добавил, что в такой ситуации только «общая воля народа» может защитить страну.

    Отмечается, что на референдуме гражданам надо будет ответить на пять вопросов: поддерживают ли они проведение презентаций для несовершеннолетних в образовательных учреждениях на тему сексуальной ориентации без одобрения родителей, пропаганду операций по смене пола, предоставление доступа несовершеннолетним к услугам по смене пола, показ в СМИ контента на тему смены пола и другого контента сексуального характера, который может повлиять на их развитие.

    Кроме того, Орбан напомнил, что пять лет назад благодаря проведению референдума Брюсселю не удалось принудить Венгрию принимать мигрантов.

    Коментарии (2)
    Чехия пожаловалась на блокировку Роскомнадзором сайта «Радио Прага»

    21 июля 2021, 04:45

    Текст: Антон Антонов

    Москва должна объяснить, почему заблокировали сайт Radia Prague International «Радио Прага» – русскоязычной службы Чешского Радио, заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

    Кулганек заявил, что «удивлен» решением о блокировке и «не понимает», чем такое решение вызвано. МИД Чехии намерен «требовать объяснений по поводу этого абсурдного цензурного вмешательства». Местные СМИ сообщают, что Роскомнадзор заблокировал сайт 17 июля, передает ТАСС.

    Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия бездоказательно обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.

    Коментарии (11)
    Газета ВЗГЛЯД подверглась DDoS-атаке

    21 июля 2021, 23:06

    Текст: Антон Никитин

    Уже более 12 часов на сайт газеты ВЗГЛЯД ведется DDoS-атака с ip-адресов Литвы, Польши, Германии, США, Канады, Китая и Южной Кореи. Многотысячные запросы поступают на серверы газеты с целью перегрузки мощностей и ограничения доступа читателей.

    «Атака производится на ресурсы газеты, находящиеся в разных дата-центрах и городах, что говорит о явно спланированной акции. В среду днем на короткий промежуток времени у небольшого процента пользователей сайт vz.ru мог открываться с некоторой задержкой. Стабильность работы сайта была оперативно восстановлена.  Наши IT-специалисты мониторят ситуацию», – прокомментировал ситуацию главный редактор газеты ВЗГЛЯД Константин Кондрашин.

    Напомним, 30 июня хакеры попытались атаковать прямую линию президента России Владимира Путина. Кроме того, 15 июля массированной кибератаке подверглись сайты органов власти Крыма. Днем позже DDoS-атаке подвергся официальный сайт Минобороны России.

    Ранее замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов сообщил на «Инфофоруме» в Сочи, что в 2020 году «большинство компьютерных атак на российское информационное пространство было совершено из-за рубежа, главным образом с территории США, Германии и Нидерландов.

    Коментарии (41)
    В Подмосковье нашли семерых брошенных матерью бродяжничавших детей
       22 июля 2021, 19:52
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Московской области семеро оставленных матерью детей бродяжничали месяц без присмотра и жили в шалаше, их нашли и поместили в больницу, сообщили в региональной прокуратуре.

    «Мать семерых несовершеннолетних, зарегистрированная в Москве, временно проживающая в Рузском городском округе Московской области, ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, в том числе содержала детей в ненадлежащих условиях, оставляла их без присмотра», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    Детей нашли, их поместили в больницу в Рузском городском округе, после чего передали в медучреждение в Москве.

    Прокуратура направила в орган дознания материалы проверки для возбуждения уголовного дела по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

    Представитель ГСУ СК по региону Ольга Врадий пояснила, что ведомство проводит проверку по факту происшествия. Мать и ее сожитель выгнали детей, те месяц бродяжничали и жили в шалашах.

    «В рамках проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка действиям либо бездействию должностных лиц отдела по делам несовершеннолетних и органов опеки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – пояснила представитель СК.

    Глава пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяна Петрова пояснила, что в отношении 45-летней женщины составили протокол об административном правонарушении, его направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их права администрации Рузского городского округа.

    «Ранее гражданка неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Информация о данной семье направлялась в субъекты системы профилактики», – заключила Петрова.

    Коментарии (4)
    Youtube удалил видеоролики президента Бразилии
       22 июля 2021, 15:03
    Фото: ADRIANO MACHADO/REUTERS
    Текст: Алина Назарова

    Видеохостинг YouTube заблокировал доступ к роликам в аккаунте президента Бразилии Жаира Болсонару, в которых политик высказывал скептическое отношение по поводу пандемии коронавируса и предлагал использовать для лечения препараты с недоказанной эффективностью.

    «Наша политика не позволяет наличие контента, в котором утверждается, что гидроксихлорохин и ивермектин эффективны при лечении или профилактике COVID-19  и дают гарантию излечения от данного заболевания. Мы также выступаем против заявлений о том, что маски не помогают предотвратить распространение коронавируса», – говорится в заявлении YouTube, пишет New York Times.

    В заявлении отмечается, что ресурс в данном вопросе исходит из рекомендаций национальных и мировых инстанций, занимающихся вопросами здравоохранения. «Мы последовательно реализуем нашу политику, причем независимо от того, кто является автором контента, или от его политических взглядов», – подчеркнули в YouTube, не уточнив, какие именно видеоролики были удалены и сколько их было, передает ТАСС.

    Это уже не первый случай, когда видеохостинг удаляет размещенные в аккаунте Болсонару материалы с упоминанием коронавируса и препаратов, которые бразильский лидер считает эффективными. Ранее таким образом цензуре со стороны YouTube подверглись не менее 17 видеороликов в аккаунте политика. Согласно правилам платформы, аккаунт может быть удален за троекратное нарушение пользовательского соглашения в течение 90 дней, однако канал Болсонару по-прежнему доступен.

    Коментарии (3)
    Появились сведения о состоянии сбитых под Анапой пешеходов

    23 июля 2021, 00:32

    Текст: Антон Никитин

    Состояние пострадавших в анапском селе Сукко пешеходов при выезде на тротуар кроссовера стабильное, сообщили в администрации города.

    «Им оказывается вся необходимая помощь. По словам врачей, пациенты находятся в сознании, их состояние стабильное, реанимационные мероприятия не понадобились, прогнозы благоприятные», – приводит слова представителя администрации ТАСС.

    Главный травматолог Анапы Артем Айрапетян пояснил, что при обследовании выявлены почти у всех пострадавших легкие черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, у двоих взрослых пациентов переломы без смещения, не требующие хирургических вмешательств. Они находятся в отделении травматологии и ортопедии.

    Накануне водитель кроссовера сбил под Анапой шестерых пешеходов, в результате пострадали шесть человек, включая троих детей. При опросе водитель заявлял, что он мог потерять за рулем сознание. По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, за рулем автомобиля Тойота находился 66-летний мужчина, возраст пострадавших детей – три, восемь и девять лет.

    Коментарии (0)
    Названы опасные последствия коронавируса у детей

    20 июля 2021, 17:56

    Текст: Алексей Дегтярев

    Коронавирусная инфекция у детей может оказывать влияние на сердце, суставы и желудок, заявили в Научно–исследовательском клиническом институте детства минздрава Московской области.

    «Перенесенный детьми коронавирус может вызывать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы: миокардит, который проявляется клинически где-то на второй-четвертой неделе с момента развития симптомов, вызванных ковидом, или таким грозным осложнением, как мультисистемный воспалительный синдром», – сказала главный внештатный детский специалист кардиолог Подмосковья Альфия Дроздова РИА «Новости».

    Этот синдром может возникнуть в отсроченном периоде через месяц-полтора после коронавирусной инфекции, он проявляется высокой температурой, полисерозитами, лимфоаденопатией и болями в животе.

    Ранее главный врач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко сообщила, что у перенесших коронавирус людей наблюдаются обострение хронических заболеваний, а также энцефалопатия.

    Коментарии (4)
    В Евросоюзе предложили запретить анонимные кошельки с криптовалютой

    20 июля 2021, 18:45

    Еврокомиссия предложила наложить запрет на использование в Евросоюзе анонимных электронных кошельков для транзакций с криптовалютами.

    «Анонимные кошельки для криптоактивов будут запрещены в полном соответствии с правилами <...> ЕС в области криптовалют», – цитирует сообщение ЕК ТАСС.

    Отмечается, что поправки обеспечат полную прозрачность оборота криптоактивов и позволят предотвращать и обнаруживать их возможное использование при отмывании денег или финансировании терроризма.

    В пресс-релизе уточняется, что на данный момент существующие в Евросоюзе правила регулируют деятельность лишь некоторых категорий поставщиков платежных услуг. Предложенные изменения в законодательство расширят действие правил на весь криптосектор, обязывая поставщиков услуг проводить комплексную проверку своих клиентов.

    Коментарии (4)
    ОП представит антирейтинг нарушающих законодательство соцсетей

    21 июля 2021, 17:30

    Текст: Евгения Шестак

    Общественная палата России в начале августа презентует новый антирейтинг социальных сетей, которые лидируют по распространению запрещенного контента и нарушению прав российских пользователей Сети, сообщила директор Лиги безопасного интернета, член ОП Екатерина Мизулина.

    «В связи с резким увеличением распространения фейков о коронавирусе и вакцинации, а также в целом в связи с увеличением деструктивного контента в иностранных соцсетях мы намерены в ближайшее время представить в Общественной палате обновленный антирейтинг социальных сетей – злостных нарушителей российского законодательства», – сказала она ТАСС.

    Отмечается, что лидером первого антирейтинга зимой этого года стала социальная сеть Twitter, позже Роскомнадзор замедлил ее трафик на территории России в связи с систематическим нарушением закона.

    Ранее мессенджер WhatsApp, а также соцсети Facebook и Twitter не подтвердили локализацию баз данных российских пользователей на территории России, из-за чего в их отношении будут составлены административные протоколы. 

    Напомним, закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. В конце мая Роскомнадзор предупреждал, что «до 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей».

    Коментарии (0)
    В Улан-Удэ возбудили дело из-за издевательств над детьми в приемной семье

    20 июля 2021, 14:28

    Текст: Алексей Дегтярев

    Жительницу Бурятии заподозрили в истязании детей, одну из девочек доставили в больницу Улан-Удэ с истощением, сообщил Следственный комитет.

    В июле в городскую больницу доставили восьмилетнюю девочку с повреждением пальца руки, причиненным острым предметом, сообщается на сайте ведомства.

    При осмотре на теле девочки нашли другие кровоподтеки и ссадины, вес ребенка составлял всего 16 кг, она была напугана и замкнута. Сначала ребенок объяснял, что травму получил после того, как упал на косу.

    Следователи выяснили, что ранение ей причинила жена опекуна, когда решила, что пропавший градусник потеряли дети. В наказание за это она нанесла по кисти девочки удар ножом, причинив резаную рану и перелом пальца.

    «У младшей шестилетней сестры потерпевшей девочки на обеих ладонях обнаружены ожоги, которые, по версии следствия, также умышленно ей причинила подозреваемая женщина при помощи зажигалки в наказание за мелкую провинность», – пояснили в СК.

    Следователи решили ходатайствовать об аресте подозреваемой, проводятся следственные действия. Потерпевших детей изъяли из семьи опекуна и поместили в социально-реабилитационный центр.

    Также в отдельное производство выделят дело в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства, которые не предприняли меры по защите детей в приемной семье.

    В 2020 году в Омске суд вынес приговор матери по делу об истязании восьмилетнего мальчика. Он сбежал из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его по девять часов стоять на коленях на гречке.

    Коментарии (0)
    Twitter оштрафовали за неудаление запрещенного контента

    22 июля 2021, 19:32

    Текст: Алексей Дегтярев

    Соцсеть Twitter оштрафовали на 5,5 миллионов рублей за неудаленный запрещенный контент по двум протоколам, сообщил мировой суд 422-го судебного участка Москвы.

    «Твиттер, Инк. (Twitter, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», – сообщили РИА «Новости» в суде.

    Там пояснили, что по другому такому же протоколу компанию оштрафовали на 2,5 млн рублей.

    По состоянию на конец мая Twitter оштрафовали на 27,9 млн рублей по административным штрафам.

    Ранее в четверг суд в Москве оштрафовал на 6 млн рублей американскую компанию Facebook за отказ удалить запрещенную информацию. Также был оштрафован Telegram на 11 млн рублей по той же причине.

    Коментарии (0)
    Нидерландские власти крупно оштрафовали TikTok за нарушение закона о детях

    22 июля 2021, 17:35

    Текст: Алексей Дегтярев

    Социальную сеть TikTok в Нидерландах оштрафовали 750 тыс. евро за нарушение закона о конфиденциальности в отношении маленьких детей, соответствующее решение вынесло нидерландское управление по защите данных (DPA).

    Соглашение об обработке персональных данных при установке приложения появлялось на английском языке, маленькие дети могли столкнуться со сложностями при прочтении информации и не понять деталей соглашения, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    «Управление по защите данных Нидерландов (DPA) накладывает штраф в размере 750 тыс. евро на социальную сеть TikTok за нарушение закона о конфиденциальности в отношении маленьких детей. Информация, предоставленная TikTok голландским пользователям, многие из которых являются маленькими детьми, при установке и эксплуатации приложения была на английском языке и потому не всегда понятна», – отметили в управлении.

    Руководство TikTok не смогло предоставить объяснения о том, как приложение собирает, обрабатывает и использует личные данные пользователей.

    Ранее депутат Европарламента от Германии Маркус Бухайт предложил ввести ограничения со стороны Евросоюза в отношении китайских соцсети TikTok и мессенджера WeChat.

    Коментарии (0)
    Кремль счел актуальными учения по работе Рунета при отключении от глобальной сети

    22 июля 2021, 13:33

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Кремль считает актуальными учения по работе Рунета при отключении от глобальной сети: в век санкционной политики нужно быть готовым ко всему, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нам известно об этих учениях, они актуальны. Мы с вами живем в век, когда киберпреступность набирает обороты и по-прежнему существует дефицит активного международного взаимодействия в борьбе с киберпреступностью. Кроме того, мы также живем с вами в век, когда многие страны являются апологетами санкционной политики, политики рестрикций. Инструментарий этой политики является абсолютно непредсказуемым, поэтому нужно быть готовым ко всему, рассчитывая на взаимодействие и сотрудничество в первую очередь», – передает ТАСС слова Пескова.

    При этом вопрос о результатах учений представитель Кремля переадресовал в Роскомнадзор и Минсвязи.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как защитят российский интернет в случае кибервойны.

    Коментарии (0)
    Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунт Прилепина в Instagram

    23 июля 2021, 10:47

    Текст: Алина Назарова

    Роскомнадзор потребовал от социальной сети Instagram разблокировать аккаунт кандидата в депутаты Госдумы Захара Прилепина.

    «Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Facebook Inc (владеет Instagram) с требованием в максимально короткий срок восстановить доступ к Instagram-аккаунту российского писателя, сопредседателя политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Захара Прилепина», – сказано в сообщении Роскомнадзора.

    В письме отмечается, что подобные действия администрации социальной сети носят политических характер, являются актом цензуры, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней и могут быть расценены как вмешательство в выборы в Госдуму.

    Ведомство требует в максимально короткие сроки снять все наложенные ранее ограничения на указанный Instagram-аккаунт, а также объяснить причины их введения.

    Коментарии (2)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •