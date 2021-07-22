В Крыму поддержали подачу жалобы против Украины в ЕСПЧ

Жалоба России в ЕСПЧ, касающаяся в том числе водной блокады Крыма, означает неизбежность ответственности ее организаторов, заявил глава комитета по законодательству крымского госсовета, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

«Мы материалы по этим событиям (перекрытию канала) подавали в Минюст России еще с 2015 года. Думаю, что по результатам данный иск и родился. Эта инициатива очень важна. Важно, чтобы каждый нынешний и последующий руководитель Украины понимал, что все равно ответственность настигает неминуемо. Спрятаться через три-четыре года после того, как они были у власти, не удастся. Они все равно будут нести персональную ответственность за совершенные злодеяния в отношении крымчан», – сказал Трофимов, передает РИА «Новости».

Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она «относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года».

Также Россия попросила ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма. По оценке Москвы, перекрытие главного источника пресной воды (обеспечивал до 85% потребности) «имело для жителей Крыма крайне негативные последствия гуманитарного, экологического и экономического характера». Ухудшились условия существования всего населения полуострова, в особенности наиболее уязвимых категорий – инвалидов, пожилых людей, детей и беременных женщин.