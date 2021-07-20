Стало известно о скором соглашении США и Германии по «Северному потоку – 2» Названа вероятная дата консультаций России и США по стратегической стабильности 20 июля 2021, 00:49 Текст: Антон Антонов

Консультации России и США по вопросам стратегической стабильности могут пройти в конце июля, сообщают СМИ. Как ожидается, представители двух стран «встретятся 28 июля». Источник информации американская газета Hill не уточняет. В Госдепе пока не ответили на просьбу подтвердить сообщение Hill, передает ТАСС. При этом сама статья посвящена попыткам сенатора-республиканца Теда Круза задержать утверждение кандидатур на ключевые посты в нынешней администрации США. Таким образом Круз добивается введения санкций против газопровода «Северный поток – 2». В частности, блокируется утверждение Бонни Дженкинс на должность замглавы Госдепа по контролю над вооружениями и международной безопасности. Дженкинс, как ожидается, «будет высшим должностным лицом» от США на «исторических переговорах» с Россией, пишет издание. Напомним, российская сторона 14 июля сообщала, что консультаций России и США по стратегической стабильности состоятся через неделю. Россия выступает за то, чтобы обсуждать все без исключения виды вооружений, которые так или иначе влияют на стратегическую стабильность.

Украине предрекли тяжелые времена после статьи Путина 19 июля 2021, 07:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин предрек Украине тяжелые времена из-за отсутствия правильной, по его мнению, реакции Киева на статью президента России Владимира Путина об Украине. Парламентарий выделил «три самых важных правовых аспекта» в статье российского лидера и подчеркнул, что провластные украинские политики предпочли их не замечать, передает РИА «Новости». Во-первых, Кузьмин отметил вопрос присоединения к Украине территорий современного юго-востока и запада страны во времена СССР, которые раньше не принадлежали Киеву. «Это означает, что Украина могла выйти из СССР, только вернув правопреемнику СССР, то есть России, эти земли: с чем пришла, с тем и должна была уйти. Фактически же Украина вышла из СССР, сохранив за собой территории Донбасса, Крыма, Херсона, Николаева, Одессы и западных областей с их многомиллионным населением и общесоюзной собственностью. Именно по этой причине Путин считает, что Россию, цитирую, «ограбили», – считает Кузьмин. Во-вторых, депутат выделил тезис Путина о превращении Украины в проект «анти-Россия» после госпереворота в 2014 году. При этом парламентарий подчеркнул такие действия нынешних украинских властей, как «ущемление прав населения, придерживающегося общих для славян культурных, языковых и религиозных ценностей», и репрессии против оппозиционеров. «И, наконец, третье. Путин заявил, что Россия не допустит того, чтобы украинские власти использовали когда-то принадлежащие России территории и проживающих там людей против России, и предупредил руководителей Украины, что в противном случае, цитирую, «они разрушат свою страну», – отметил Кузьмин. По мнению парламентария, из статьи Путина следует, что такие действия, так же, как и насильственная украинизация русскоязычного населения Украины, могут привести к утрате украинской государственности. «Именно на эти три основных правовых аспекта должны были бы обратить внимание украинские власти, политические эксперты и юридические консультанты-международники. Похоже, ни украинский МИД, ни офис президента, ни СНБО так ничего и не поняли. Похоже, нас ждут тяжелые времена...» – заключил Кузьмин. Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на юго-востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Видеоролик с новейшим российским истребителем вызвал у иностранцев восторг 19 июля 2021, 05:56 Текст: Антон Никитин

Зарубежные пользователи восторженно прокомментировали видеоролик, посвященный новейшему российскому истребителю, который представят на авиасалоне МАКС-2021. Видеокадры с воздушным судном опубликовала на своем YouTube-канале госкорпорация «Ростех». На них впервые показаны контуры самолета анфас, а также раскрыт разработчик боевой машины – компания «Сухой». Также в ролике можно увидеть элементы панели приборов и механизмы управления истребителем. Многие комментаторы признались, что заинтригованы новинкой и с нетерпением ждут официальной презентации самолета, передает РИА «Новости». «Поздравляю вас, русские братья. Отличная работа дизайнеров, инженеров и всех, кто в ней участвует. Вы доказываете, что Россия достойна звания первоклассной державы. Привет из Греции», – написал Atalaclys. «Это было очень круто, мне понравилось, не могу дождаться завтра. Удачи, «Ростех», – прокомментировал Viper 6. «Получится отлично, привет из Вьетнама», – Minh Nhat Tran. Также пользователи пришли к выводу, что истребитель будет пользоваться большим успехом у иностранных покупателей. «Будущий истребитель ВВС Сербии, отлично сработано, Россия!» – подчеркнул You Mad. «Отлично, надеемся, власти Аргентины порадуют нас», – отметил Emanuel Ledesma. «Это прекрасно, я надеюсь, что в ближайшие годы отношения между США и Россией улучшатся, а не ухудшатся. Может быть, однажды мы увидим F-22, летящий бок о бок с Су-57 или этим новым самолетом, хотя я слышал, что он в основном идет на экспорт», – выразил мнение PanzerKitsune. В прошлую пятницу Ростех опубликовал фотографию перспективного однодвигательного истребителя, который станет главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021. Позже новейший российский однодвигательный истребитель показали без чехла. Напомним, Объединенная авиастроительная корпорация презентует на МАКС-2021 принципиально новый военный самолет. Глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев предположил, что речь идет о легком многоцелевом истребителе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин и откуда возникла идея возродить их производство. Фрегат «Адмирал Горшков» поразил цель ракетой «Циркон» 19 июля 2021, 09:04

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км, сообщили в Минобороны. Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу в акватории Белого моря. Наземная цель была расположена на побережье Баренцева моря. «По данным объективного контроля, ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила цель на дальности свыше 350 км. В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты «Циркон». Скорость полета составила около семи Махов», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России. Эксперт объяснил, почему власти США игнорируют Тихановскую 19 июля 2021, 11:48

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Белоруссия интересует администрацию Байдена только в контексте отношений с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя планы лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской провести встречи с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном. При этом в Белом доме и Госдепе встречу с Тихановской не планировали. «Тихановскую действительно игнорируют в Белом доме. Ранее она пыталась оказаться на инаугурации Джо Байдена. Вроде бы были соответствующие договоренности, но в итоге ее так и не пригласили», – напомнил политолог-американист Малек Дудаков. По словам эксперта, «при Дональде Трампе вопрос Белоруссии был важен для США только в контексте открытия нового рынка для продажи сланцевой нефти». «Трампу вообще была не интересна история со сменой режимов в Белоруссии. Местная оппозиция надеялась, что после прихода новой администрации демократов, которые традиционно больше внимания уделяют правам человека, что-то поменяется», – пояснил американист. «Но пока Белоруссия интересует администрацию Байдена лишь в широком контексте взаимоотношений с Россией», – добавил эксперт, указав на то, что эта тема поднималась на встрече лидеров России и США в Женеве. «Этот вопрос не первостепенный для администрации американского президента. Байден сейчас пытается перефокусировать внимание внешней политики США на противодействие Китаю, на перезаключение иранской ядерной сделки», – пояснил собеседник. «Тематика Восточной Европы не имеет для Байдена особого значения. Это для него важно только в рамках понимания взаимоотношений с Россией, – отметил Дудаков. – Вашингтону интересны не доброжелательные, а предсказуемые отношения с Кремлем. А Белоруссия – очаг напряженности в связи с тем, что оппозиция может снова начать выходить на улицы. Кроме того, в Вашингтоне наблюдается общее непонимание происходящего в белорусской политике». Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что в ходе своей поездки в Вашингтон планирует провести встречи с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Мы о посредничестве [между оппозицией и властями Белоруссии] говорим тоже везде. Кто-то должен взять на себя ответственность за это. И, конечно же, США, на которые смотрит весь мир, могут быть «чемпионом» в этом. Поэтому будем много о чем говорить, прежде всего о поддержке [властями США] гражданского общества [в Белоруссии]», – сказала Тихановская, отвечая на вопрос о теме переговоров с властями США в ходе поездки в Вашингтон. В то же время в графике госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена на понедельник не значится встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Это следует из расписания дня шефа американской дипломатии на 19 июля, которое распространила пресс-служба Госдепартамента США. Накануне стало известно, что Тихановская собралась встретиться в Вашингтоне с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии. США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова после наводнения в Германии напомнила немецким СМИ об этике 19 июля 2021, 13:00 Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о карикатуре, которую в 2019 году опубликовала Deutsche Welle после наводнения в Красноярском крае, и добавила, что Россия искренне сочувствует пострадавшей от разрушительного наводнения Германии. Нарисованная два года назад карикатура посвящена эмоциональному высказыванию губернатора Красноярского края Александра Усса, на ней в том числе изображен вертолет с фамилией губернатора на борту. «Советую DW присмотреться к карикатуре еще раз, она может пригодиться для демонстрации общения немецких политиков с гражданами Германии после потопов в ФРГ. В пассажире вертолета легко узнается, например, Штайнмайер. … Текст, в принципе, можно и оставить, маркировав борт именем любого регионального немецкого политика. Хотя можно и дописать: «Wer andern eine Grube grabt, fallt selbst hinein» (Не рой яму другому, сам в нее попадешь – прим. ВЗГЛЯД). «Мы же искренне сочувствуем немцам и желаем им стойкости в преодолении последствий стихии», – добавила Захарова в Telegram. Напомним, на западе Германии объявили режим военной катастрофы: из-за проливных дождей из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек остались без электричества. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов. Число погибших из-за последствий опустошительного наводнения на западе Германии достигло как минимум 156. В немецком правительстве пообещали пострадавшим от наводнения чрезвычайную финансовую помощь в размере более чем 300 млн евро. Президент России Владимир Путин направлял соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения. На пост генсека НАТО претендуют три женщины 19 июля 2021, 16:46

Фото: Pawel Supernak/EPA, Zuma, EPA/Valda Kalnina/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте, глава Эстонии Керсти Кальюлайд и экс-лидер Хорватии Колинда Грабар-Китарович претендуют на пост генерального секретаря Североатлантического альянса, пишут СМИ. Эти политики могут сменить Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО осенью 2022 года, передает ФАН со ссылкой на издание Politico. По данным источников в Брюсселе, большая часть стран объединения готовы впервые назначить женщину на пост руководителя альянса. При этом собеседники издания пояснили, что руководитель НАТО из Восточной Европы должен стать «важным сигналом» для Москвы, сообщает ТАСС. Даля Грибаускайте занимала пост президента Литвы с 2009 по 2019 год (переизбрана в 2014 году). Также была еврокомиссаром по финансовому программированию и бюджету. Кроме родного литовского языка владеет английским, польским, русским. Керсти Кальюлайд является президентом Эстонии с октября 2016 года. До этого была членом счетной палаты ЕС (с 2004 по 2016 годы). В ноябре 2017 года заняла 78-е место в списке Forbes «100 самых влиятельных женщин в мире». Колинда Грабар-Китарович с 2003 по 2005 год была министром европейской интеграции Хорватии, с 2005 по 2008 год – министром иностранных дел и европейской интеграции. С 2008 по 2011 год была послом Хорватии в США. С 2011 по 2014 год занимала пост помощника генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии. С 2015 по 2020 год была президентом Хорватии. Напомним, 13-й генсек НАТО Йенс Столтенберг занимает этот пост с 1 октября 2014 года. До этого он был премьером Норвегии в 2000–2001 и 2005–2013 годах. До него должность занимал датский политик, экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен. На Украине обеспокоились катастрофическим обмелением Днепра 19 июля 2021, 13:46

Фото: Christophe Gateau/dpa/

picture-alliance/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Главная водная артерия Украины – Днепр – находится на грани экологической катастрофы. К такому выводы пришли эксперты Счетной палаты страны и украинские экологи. «В теперешних условиях при смене климата мы не имеем существенных изменений в количестве атмосферных осадков – они являются главным источником притока воды в реку. Сток Днепра резко падает – это показано сменой режима осадков. Если раньше мы имели зимой снежное покрытие, которое давало бы весной весеннее половодье, то сейчас этого покрытия нет», – передает ТАСС слова главы национального экологического центра Украины и ученого секретаря в Институте геологических наук НАН Украины Руслана Гаврилюка. В результате, подчеркнул он, воды в реке становится меньше. Последний раз ученые фиксировали полноценное насыщение реки, уточнил Гаврилюк, в 2013 году, а 2020 год был в этом смысле худшим за всю историю наблюдений.



Эксперты Счетной палаты Украины ранее опубликовали отчет, в котором сказано, что экологическое состояние реки – катастрофическое. «В поверхностных водах речного бассейна Днепра обнаружен 161 загрязнитель, в частности, гербицид атразин, металлы кадмий и никель. Это угрожает здоровью населения Украины и может привести к экологической катастрофе», – свидетельствуют результаты аудита эффективности выполнения мероприятий Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года. Проведенные исследования также выявили значительные превышения содержания синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов, тяжелых металлов: цинка и меди, а также ртути. Осложняет процесс самоочищения реки тот факт, что Днепр представляет собой каскад водохранилищ, а дамбы, по словам главы Национального экологического центра Украины, мешают самоочищению реки. «Днепр в Киеве является хвостовой частью Каневского водохранилища. Фактически между Киевским и Каневским водохранилищами вообще нет природного течения – и так до Каховского водохранилища. Река превращена в озеро. Если бы река имела течение, то вода могла бы нормально насыщаться кислородом и была бы более стойкой к внешнему загрязнению», – пояснил он. Кроме того, по словам эколога, на Украине отсутствуют технологии, которые могли бы обеспечить нормальное очищение воды Днепра. В настоящее время в Министерстве окружающей среды и природных ресурсов идут дискуссии относительно улучшения состояния Днепра и разработки водной стратегии Украины. По мнению заместителя министра окружающей среды и природных ресурсов Михаила Хорева, необходимо принять ряд изменений в законодательство и выделить средства на модернизацию систем очищения сточных вод. Ранее стало известно об аварийном режиме работы водохранилищ на Украине. Жена офицера Генштаба без прав сбила мужчину с ребенком в Подмосковье 19 июля 2021, 12:21 Текст: Алина Назарова

Супруга офицера российского Генерального штаба тренировалась в Подмосковье перед экзаменом на права и сбила на тротуаре мужчину с младенцем на руках. 29 июня в Балашихе полковник российской армии пустил за руль свою супругу, которой предстояла сдача экзамена на права. Женщина не справилась с управлением и выехала на тротуар, где сбила мужчину с младенцем на руках. Ребенок сильно пострадал в результате ДТП и оказался в больнице. Военный взял вину на себя, сообщив, что за рулем автомобиля находился он, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza. Однако позже полицейские изучили видео с камер наблюдения и убедились, что полковник пытается выгородить свою жену. Супруга призналась, что муж оговорил себя, желая защитить ее от уголовной ответственности. В Минобороны России не смогли оперативно прокомментировать произошедшее. Ранее резонансное ДТП произошло в Москве. 18-летняя девушка за рулем Mazda сбила троих детей девяти месяцев, четырех и пяти лет, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу. Пятилетний и трехлетний мальчики умерли в больнице, девятимесячная девочка находится под наблюдением медиков. По предварительным данным, водитель авто была в состоянии алкогольного опьянения. Суд отправил ее под домашний арест, что вызвало возмущение как в блогосфере, так и среди политиков. После этого СК повторно инициировал передачу дела от полиции, а прокуратура потребовала ужесточить обвинение девушке. «Академик Черский» приступил к укладке участка «Северного потока – 2» в водах Германии 19 июля 2021, 11:03

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Судно «Академик Черский» покинуло воды Дании, где строило «Северный поток – 2», и будет укладывать участок второй нитки газопровода в 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии, сообщили в пресс-службе Nord Stream 2 AG. Как свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarrineTraffic, «Академик Черский» покинул воды Дании в ночь на 19 июля. Сейчас судно находится в немецких водах, в исключительной экономической зоне Германии. При этом судно «Фортуна» остается на данный момент в датских водах, передает РИА «Новости». «Трубоукладочное судно «Академик Черский» уложит 2,6-километровый участок второй нитки трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями», – пояснили в компании. В Nord Stream 2 AG отметили, что соответствующие извещения мореплавателям опубликованы профильными германскими службами. Ранее в июле глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил, что компания рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа. Сейчас проект готов на 98%, при этом строительство первой нитки уже завершено. Около двух-трех месяцев требуется на тесты и сертификацию, работы по первой нитке в этом направлении уже начаты. Отец сбившей детей москвички рассказал о состоянии дочери 19 июля 2021, 15:11

Фото: кадр канала Москва 24

Текст: Алексей Дегтярев

Сбившая троих детей жительница Москвы сейчас в тяжелом психологическом состоянии, она не намерена скрываться от правосудия, заявил ее отец в интервью. Мужчина рассказал, что его дочь пьет таблетки и работает с психологом, интервью опубликовано в Telegram-канале «Москва 24». Также он предположил, из-за чего могла произойти трагическая авария. «Неопытность, и не заметила [переходивших дорогу] из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило», – пояснил отец. Он добавил, что «не выгораживает» дочь, такие выводы он сделал о самом происшествии после анализа. Отец пояснил, что девушка находится в тяжелом психологическом состоянии, употребляет таблетки. «Я, как могу, ее поддерживаю. Конечно, она никуда не денется, естественно. Мы никуда не бегаем, не прячемся, любая помощь [потерпевшим] – абсолютно. Как себе», – заключил он. 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, комментируя газете ВЗГЛЯД ДТП, пояснил, что автомобилистам просто необходимо всегда обращать внимание на других участников движения, следить за дорожной ситуацией, особенно при плохой видимости. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему это ДТП вызвало возмущение среди политиков и в блогосфере, и какое наказание грозит автолюбительнице. Эксперт рассказал, как можно было избежать гибели детей на пешеходном переходе в Москве 19 июля 2021, 13:12

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Автомобилистам просто необходимо всегда обращать внимание на других участников движения, следить за дорожной ситуацией, особенно при плохой видимости, притормаживать, как и другие машины, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, комментируя ДТП со сбитыми на пешеходном переходе детьми. Днем 16 июня 18-летняя москвичка, находясь за рулем Mazda 3, сбила на пешеходном переходе семью с детьми. Все трое детей получили тяжелые травмы. Оба мальчика трех и пяти лет умерли в больнице, девятимесячная девочка, которую везли в коляске, продолжает бороться за жизнь. По словам девушки, она не увидела пешеходов, потому что ее ослепило солнце. Отметим, что в полосе правее перед зеброй остановился автомобиль. «По себе и своим друзьям скажу: все зависит от опыта вождения. У меня тоже был подобный случай, но, слава Богу, я никого не сбил. Но тем не менее чуть не попал в серьезное ДТП: загорелся зеленый, я на скорости подъезжал к перекрестку, в правом ряду перед стоп-линией стояла машина. Стояла не просто так, пропускала летящий на скорости автомобиль. И тогда я интуитивно начал подтормаживать и избежал аварии, хотя не видел никакой помехи», – говорит Солдунов. Поэтому просто необходимо обращать внимание на всех участников движения, следить за их действиями, продолжает автоэксперт. Когда справа тормозит машина, а водитель видит, что у него нет видимости, то обязательно надо сбавлять ход. Это, по словам собеседника, приходит с опытом, но лучше этому сразу учиться. «Особенно перед пешеходными переходами нужно быть крайне внимательными. Я не хочу никого осуждать, но если ты за рулем, владеешь транспортным средством повышенной опасности, то все равно нужно на такие, казалось бы, мелочи обращать внимание. Особенно на нерегулируемых перекрестках. То есть необходимо смотреть за дорожной ситуацией, и если ты видишь, что автомобиль затормозил справа – снижай скорость и останавливайся тоже», – рекомендует специалист. Кроме того, он усомнился, что солнечный свет мог настолько ослепить девушку, что она не заметила ни начало пешеходного перехода, при переезде через который, согласно ПДД, даже при отсутствии людей на всей улице следует притормаживать, ни машину, остановившуюся в правом ряду. «Тем более, если слепит солнце, снижать скорость надо. Дорожку она все равно так или иначе видела с одной или с другой стороны. Скорее всего, тут сыграл наш русский «авось» или элементарная нехватка опыта. Я ей очень сочувствую, но беда произошла... И, к сожалению, во всей ситуации виновата она, как не крути», – считает Солдунов. Кроме того, он призвал пешеходов даже на пешеходных переходах переходить дорогу с большей осторожностью. То есть приближаясь к дороге, лучше сто раз посмотреть, лишний раз подождать, ни в коем случае нельзя бежать. «Не нужно надеяться на то, что машина притормозит, она не умеет внезапно останавливаться, ей все равно требуется какой-то временной промежуток. Поэтому я бы хотел предупредить самонадеянных пешеходов, чтобы они всегда смотрели на дорогу лишний раз. В Америке даже есть кладбище, где написано: «Они были правы». Понятно, что автомобилист не прав, но беда тем не менее случается. Поэтому необходимо уважительно с обеих сторон относиться друг к другу. И пешеходам, и автомобилистам», – заключил автоэксперт. Ранее газета ВЗГЛЯД побеседовала с экспертами на тему того, что же стало причиной ДТП с детьми, какое наказание грозит молодой автолюбительнице и как исключить подобные трагедии в будущем. Ветераны МВД предположили назначение подземной тюрьмы под Петербургом 19 июля 2021, 20:13

Фото: 47news.ru

Текст: Татьяна Косолапова

Подземная тюрьма с крематорием в Петербурге, скорее всего, использовалась либо для для преступлений, связанных с имитацией лишения свободы, либо для реабилитации людей с наркотической зависимостью, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные ветераны МВД. В Ленинградской области в заброшенном коттеджном поселке Новый Петербург в Агалатовском поселении Всеволжского района обнаружили подземную двухэтажную тюрьму, в которой есть три камеры с рукомойниками, унитазами и двухъярусными кроватями. На территории в бане также найдена замаскированная печь размером с человеческое тело, место напоминает крематорий.



«Был период, когда и в правительстве, и в силовых структурах шли разговоры о разрешении частных колоний, следственных изоляторов, частных тюрем. Но потом эта тема была закрыта, государство идею не поддержало. Тем не менее, я полагаю, что место это могло быть построено как раз с расчетом на нововведение, которое и не произошло», – полагает полковник МВД в отставке, адвокат Евгений Черноусов. Однако генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов сомневается, что такое дорогостоящее сооружение стали бы возводить заранее. По его мнению, бункер – дело рук профессионала, человека, который очень хорошо знает, как выглядят настоящие тюрьмы изнутри, знающего их порядок и устройство, поскольку все спроектировано абсолютно профессионально и качественно. Во многом данное сооружение даже копирует реальное место лишения свободы. «Тайные тюрьмы или места для насильственного содержания людей – вещь не новая. Они неоднократно встречались в нашей криминальной истории, их создавали различные криминальные группировки, в том числе на территории республик Северного Кавказа. В других странах такая практика тоже отмечается. В США, Мексике и других странах тоже периодически находят подобного рода объекты в каких-то частных домах или на предприятиях, которые используются для незаконного удержания людей», – говорит собеседник. Он обращает внимание на то, что данное в подземное сооружение вложено очень много денег. По данным издания 47news.ru – около полмиллиона долларов. Из этого эксперт сделал вывод, что подземная тюрьма явно построена для постоянной эксплуатации. «Скорее всего, это было построено либо для долгого задержания каких-то людей, либо для проведения каких-то обманных мероприятий. То есть человеку могли устроить якобы реальное задержание, а затем проводить соответствующие работы по вымогательству и еще чего-нибудь. Скорее всего, это место создавалось для этого, но это только догадки», – рассуждает Ворожцов. Также он предположил, что данное место могло быть построено в качестве реабилитационного центра для имеющих наркотическую зависимость. «Бывали истории, когда родители в подобные места сдавали своих детей-наркоманов, их запирали в камеры, там у них проходила ломка, этот ужасный период, а потом шла реабилитация. Такое тоже может быть», – заключил ветеран МВД. Позже стало известно, что к дому с подземной тюрьмой приехала тяжелая техника и засыпала вход землей, а следственные действия на участке уже закончились. Минздрав назвал новые симптомы коронавируса 19 июля 2021, 10:51

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

У новых штаммов коронавируса появились новые симптомы, а выраженное поражение легких наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как раньше, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24». «Появились ряд новых симптомов (коронавирусной инфекции), отмечаются иногда какие-то кишечные проявления, чаще видят проявления сходные с ангиной и ряд других», – сказал он, передает ТАСС. «Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, это то, что если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым, седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам», – добавил министр. Ранее глава Минздрава объяснил, как получить медотвод от вакцинации против COVID-19. Минобороны решило ускорить поставки БПЛА «Охотник» 19 июля 2021, 04:55

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Минобороны обратилось к промышленности с просьбой ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам тяжелого беспилотника «Охотник», рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов в преддверии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2021. «Прорабатываются детали и сроки поставки. Действительно, сформулирован запрос Минобороны к промышленности ускорить проведение опытно-конструкторских работ, сдвинуть начало поставок влево, в сроки, о которых говорил [вице-премьер] Юрий Иванович [Борисов]. Промышленность работает над реализацией этой задачи», – сказал Смирнов в интервью РИА «Новости». «Тяжелый беспилотник «Охотник» обладает выдающимися возможностями, передовым составом оборудования. Машины подобного класса проектируют и строят в мире всего несколько стран», – отметил Смирнов. Он напомнил, что первый «Охотник» уже совершил пробные полеты, а на Новосибирском авиазаводе (НАЗ) идет изготовление следующих образцов для статических и летных испытаний. Ранее в Военно-промышленной комиссии назвали планируемые сроки начала поставок БПЛА «Охотник» в войска. Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем Су-57. Во второй половине 2021 года «Охотник» в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушным мишеням. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». В перспективе летчик истребителя Су-57 одновременно сможет координировать действия четырех «Охотников». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль отводится БПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам искусственный интеллект и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57? Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Суд арестовал сбившую троих детей в Москве девушку 19 июля 2021, 20:28

Фото: Агентство «Москва»

Текст: Елена Мирошниченко

Тверской районный суд арестовал до 16 сентября Валерию Башкирову по делу о ДТП на западе Москвы, в котором погибли двое детей, сообщили в пресс-службе суда. «Суд удовлетворил ходатайство следствия», – сказали в пресс-службе суда, передает РИА «Новости». Срок ареста установлен на два месяца, до 16 сентября. Ранее в прокуратуре сообщали, что полиция ужесточила обвинение сбившей детей девушке. В МВД потребовали ареста подозреваемой. В Следственном комитете поясняли, что готовы расследовать преступление, но для передачи дела требуется решение прокурора. В прокуратуре Москвы заявляли, что законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящее время не имеется. 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему это ДТП вызвало возмущение среди политиков и в блогосфере и какое наказание грозит автолюбительнице.