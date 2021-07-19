На МАКС-2021 намерены показать ударно-разведывательный БПЛА «Орион» Украина продемонстрирует ракетные комплексы «Нептун» на параде в Киеве 19 июля 2021, 16:16 Текст: Алексей Дегтярев

На военном параде в Киеве в конце августа планируется показать ракетные комплексы «Нептун», заявил генеральный директор КБ «Луч» Олег Коростелев. «Согласно нашим планам, семь машин», – заявил Коростелев, отвечая на вопрос местных СМИ о том, сколько «Нептунов» покажут на параде, передает РИА «Новости». Гендиректор пояснил, что войска первого дивизиона получат на вооружение комплексы в первом квартале 2022 года. КБ, по его словам, необходимы год-полтора на завершение морской версии комлекса. В начале июля президент Украины Владимир Зеленский объявил о завершении государственных испытаний и принятии на вооружение ракетного комплекса «Нептун». По словам Зеленского, «Нептун» якобы может «противодействовать российской агрессии» в акватории Черного и Азовского морей. Киев считает «Нептун» своим «супероружием». Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Газета ВЗГЛЯД писала, какую угрозу эти комплексы могут представлять для кораблей российского ВМФ и что Россия могла бы ей противопоставить.

Украина запросила аварийную помощь у России из-за нехватки электричества 18 июля 2021, 16:56

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Украинская Национальная энергетическая компания (НАК) «Укрэнерго» запрашивала помощь у России и Белоруссии из-за ситуации с электроэнергией в стране, пишут украинские СМИ. Ситуация с электроснабжением в стране стала близка к критической, из-за жары сильно возросло потребление электроэнергии, а на складах электростанций начали сокращаться запасы угля. На ТЭЦ и на ТЭС не работает более 20 энергоблоков, сообщает «Страна.ua». Экс-министр ЖКХ страны Алексей Кучеренко заявил изданию, что «Укрэнерго» запрашивал аварийную помощь у России в связи с ситуацией в субботу, а в воскресенье обратился к Белоруссии. Глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил, что Киев якобы готов закупать электричество у Белоруссии по цене 2,8 гривны за киловатт. Ранее в воскресенье украинская госслужба по ЧС сообщала, что в трех областях страны более 100 населенных пунктов остались без света из-за сильного ветра и дождя, в результате непогоды два человека погибли. Новейший российский однодвигательный истребитель показали без чехла 18 июля 2021, 19:07

Фото: istorijaoruzija/Telegram

Текст: Алексей Дегтярев

Видеозапись с новейшим российским боевым самолетом опубликовали в Сети, презентация самого воздушного судна пройдет на авиасалоне МАКС-2021. На видео запечатлен российский самолет, созданный с применением технологий малозаметности, он раскрашен в камуфляжные цвета. Ролик опубликован в Telegram-канале «Война. История. Оружие». В неофициальном Telegram-канале Ростеха опубликован снимок носовой части самолета. «Ищите на МАКС. Увидимся 20 июля», – гласит подпись к картинке. На изображении заметны внутренние отсеки для авиационного вооружения. На самолет нанесен бортовой номер 75. На самом снимке размещена надпись на английском: «Ребята, вы действительно думаете, что нам все еще по-прежнему нечем вас удивить?». Ранее госкорпорация публиковала изображение части фюзеляжа нового самолета, проводившего полет над морем. В мае 2021 года в СМИ сообщили о разработке в России однодвигательного истребителя. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин, и откуда возникла идея возродить их производство. Напавшие на украинских пограничников оказались сотрудниками СБУ 18 июля 2021, 20:08 Текст: Алексей Дегтярев

В числе нападавших на украинских пограничников на границе с Россией в Сумской области были два сотрудника Службы безопасности Украины, сообщили в СБУ. «На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы», – цитирует сообщение ведомства РБК «Украина». Обоих подозреваемых передали органам следствия. В СБУ пояснили, что намерены сотрудничать со следствием для привлечения виновных в нападении к ответственности. Отмечается, что информации о третьем участнике нападения информации пока нет. Ранее МВД Украины заявило, что на границе Сумской области Украины с Россией произошло нападение на украинских пограничников, неизвестные отобрали у них табельное оружие. Табельное оружие удалось вернуть. Украине предрекли тяжелые времена после статьи Путина 19 июля 2021, 07:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин предрек Украине тяжелые времена из-за отсутствия правильной, по его мнению, реакции Киева на статью президента России Владимира Путина об Украине. Парламентарий выделил «три самых важных правовых аспекта» в статье российского лидера и подчеркнул, что провластные украинские политики предпочли их не замечать, передает РИА «Новости». Во-первых, Кузьмин отметил вопрос присоединения к Украине территорий современного юго-востока и запада страны во времена СССР, которые раньше не принадлежали Киеву. «Это означает, что Украина могла выйти из СССР, только вернув правопреемнику СССР, то есть России, эти земли: с чем пришла, с тем и должна была уйти. Фактически же Украина вышла из СССР, сохранив за собой территории Донбасса, Крыма, Херсона, Николаева, Одессы и западных областей с их многомиллионным населением и общесоюзной собственностью. Именно по этой причине Путин считает, что Россию, цитирую, «ограбили», – считает Кузьмин. Во-вторых, депутат выделил тезис Путина о превращении Украины в проект «анти-Россия» после госпереворота в 2014 году. При этом парламентарий подчеркнул такие действия нынешних украинских властей, как «ущемление прав населения, придерживающегося общих для славян культурных, языковых и религиозных ценностей», и репрессии против оппозиционеров. «И, наконец, третье. Путин заявил, что Россия не допустит того, чтобы украинские власти использовали когда-то принадлежащие России территории и проживающих там людей против России, и предупредил руководителей Украины, что в противном случае, цитирую, «они разрушат свою страну», – отметил Кузьмин. По мнению парламентария, из статьи Путина следует, что такие действия, так же, как и насильственная украинизация русскоязычного населения Украины, могут привести к утрате украинской государственности. «Именно на эти три основных правовых аспекта должны были бы обратить внимание украинские власти, политические эксперты и юридические консультанты-международники. Похоже, ни украинский МИД, ни офис президента, ни СНБО так ничего и не поняли. Похоже, нас ждут тяжелые времена...» – заключил Кузьмин. Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на юго-востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. На Украине назвали причины поражения в борьбе с «Северным потоком – 2» 18 июля 2021, 17:53

Фото: REUTERS/Oliver Denzer

Текст: Елена Мирошниченко

Украина потерпела поражение в борьбе со строительством газопровода «Северный поток – 2» из-за двух критических ошибок, которые допустили власти страны после обострения отношений с Россией, заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Олег Дунда. «Нужно признать честно, вот честно, история с «Северным потоком» Украиной была проиграна достаточно давно, давным-давно, три-четыре года назад, пять лет назад», – сказал он в эфире телеканала «НАШ». По его словам, ответственность за неудачу в этом противостоянии лежит на правительстве. По мнению Дунды, при обсуждении газового проекта властями Германии и Франции украинское руководство не учитывало общественное мнение жителей этих стран. Кроме того, как полагает депутат, официальному Киеву следовало акцентировать внимание на «угрозе национальной безопасности» от завершения проекта, тогда как власти говорили прежде всего о финансовых потерях. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Владимира Зеленского обсудить «Северный поток – 2» в нормандском формате заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров, но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке». Позже президент Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате. Видеоролик с новейшим российским истребителем вызвал у иностранцев восторг 19 июля 2021, 05:56 Текст: Антон Никитин

Зарубежные пользователи восторженно прокомментировали видеоролик, посвященный новейшему российскому истребителю, который представят на авиасалоне МАКС-2021. Видеокадры с воздушным судном опубликовала на своем YouTube-канале госкорпорация «Ростех». На них впервые показаны контуры самолета анфас, а также раскрыт разработчик боевой машины – компания «Сухой». Также в ролике можно увидеть элементы панели приборов и механизмы управления истребителем. Многие комментаторы признались, что заинтригованы новинкой и с нетерпением ждут официальной презентации самолета, передает РИА «Новости». «Поздравляю вас, русские братья. Отличная работа дизайнеров, инженеров и всех, кто в ней участвует. Вы доказываете, что Россия достойна звания первоклассной державы. Привет из Греции», – написал Atalaclys. «Это было очень круто, мне понравилось, не могу дождаться завтра. Удачи, «Ростех», – прокомментировал Viper 6. «Получится отлично, привет из Вьетнама», – Minh Nhat Tran. Также пользователи пришли к выводу, что истребитель будет пользоваться большим успехом у иностранных покупателей. «Будущий истребитель ВВС Сербии, отлично сработано, Россия!» – подчеркнул You Mad. «Отлично, надеемся, власти Аргентины порадуют нас», – отметил Emanuel Ledesma. «Это прекрасно, я надеюсь, что в ближайшие годы отношения между США и Россией улучшатся, а не ухудшатся. Может быть, однажды мы увидим F-22, летящий бок о бок с Су-57 или этим новым самолетом, хотя я слышал, что он в основном идет на экспорт», – выразил мнение PanzerKitsune. В прошлую пятницу Ростех опубликовал фотографию перспективного однодвигательного истребителя, который станет главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021. Позже новейший российский однодвигательный истребитель показали без чехла. Напомним, Объединенная авиастроительная корпорация презентует на МАКС-2021 принципиально новый военный самолет. Глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев предположил, что речь идет о легком многоцелевом истребителе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин и откуда возникла идея возродить их производство. Фрегат «Адмирал Горшков» поразил цель ракетой «Циркон» 19 июля 2021, 09:04

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км, сообщили в Минобороны. Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу в акватории Белого моря. Наземная цель была расположена на побережье Баренцева моря. «По данным объективного контроля, ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила цель на дальности свыше 350 км. В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты «Циркон». Скорость полета составила около семи Махов», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России. На Украине обеспокоились катастрофическим обмелением Днепра 19 июля 2021, 13:46

Фото: Christophe Gateau/dpa/

picture-alliance/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Главная водная артерия Украины – Днепр – находится на грани экологической катастрофы. К такому выводы пришли эксперты Счетной палаты страны и украинские экологи. «В теперешних условиях при смене климата мы не имеем существенных изменений в количестве атмосферных осадков – они являются главным источником притока воды в реку. Сток Днепра резко падает – это показано сменой режима осадков. Если раньше мы имели зимой снежное покрытие, которое давало бы весной весеннее половодье, то сейчас этого покрытия нет», – передает ТАСС слова главы национального экологического центра Украины и ученого секретаря в Институте геологических наук НАН Украины Руслана Гаврилюка. В результате, подчеркнул он, воды в реке становится меньше. Последний раз ученые фиксировали полноценное насыщение реки, уточнил Гаврилюк, в 2013 году, а 2020 год был в этом смысле худшим за всю историю наблюдений.



Эксперты Счетной палаты Украины ранее опубликовали отчет, в котором сказано, что экологическое состояние реки – катастрофическое. «В поверхностных водах речного бассейна Днепра обнаружен 161 загрязнитель, в частности, гербицид атразин, металлы кадмий и никель. Это угрожает здоровью населения Украины и может привести к экологической катастрофе», – свидетельствуют результаты аудита эффективности выполнения мероприятий Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года. Проведенные исследования также выявили значительные превышения содержания синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов, тяжелых металлов: цинка и меди, а также ртути. Осложняет процесс самоочищения реки тот факт, что Днепр представляет собой каскад водохранилищ, а дамбы, по словам главы Национального экологического центра Украины, мешают самоочищению реки. «Днепр в Киеве является хвостовой частью Каневского водохранилища. Фактически между Киевским и Каневским водохранилищами вообще нет природного течения – и так до Каховского водохранилища. Река превращена в озеро. Если бы река имела течение, то вода могла бы нормально насыщаться кислородом и была бы более стойкой к внешнему загрязнению», – пояснил он. Кроме того, по словам эколога, на Украине отсутствуют технологии, которые могли бы обеспечить нормальное очищение воды Днепра. В настоящее время в Министерстве окружающей среды и природных ресурсов идут дискуссии относительно улучшения состояния Днепра и разработки водной стратегии Украины. По мнению заместителя министра окружающей среды и природных ресурсов Михаила Хорева, необходимо принять ряд изменений в законодательство и выделить средства на модернизацию систем очищения сточных вод. Ранее стало известно об аварийном режиме работы водохранилищ на Украине. Минобороны решило ускорить поставки БПЛА «Охотник» 19 июля 2021, 04:55

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Минобороны обратилось к промышленности с просьбой ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам тяжелого беспилотника «Охотник», рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов в преддверии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2021. «Прорабатываются детали и сроки поставки. Действительно, сформулирован запрос Минобороны к промышленности ускорить проведение опытно-конструкторских работ, сдвинуть начало поставок влево, в сроки, о которых говорил [вице-премьер] Юрий Иванович [Борисов]. Промышленность работает над реализацией этой задачи», – сказал Смирнов в интервью РИА «Новости». «Тяжелый беспилотник «Охотник» обладает выдающимися возможностями, передовым составом оборудования. Машины подобного класса проектируют и строят в мире всего несколько стран», – отметил Смирнов. Он напомнил, что первый «Охотник» уже совершил пробные полеты, а на Новосибирском авиазаводе (НАЗ) идет изготовление следующих образцов для статических и летных испытаний. Ранее в Военно-промышленной комиссии назвали планируемые сроки начала поставок БПЛА «Охотник» в войска. Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем Су-57. Во второй половине 2021 года «Охотник» в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушным мишеням. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». В перспективе летчик истребителя Су-57 одновременно сможет координировать действия четырех «Охотников». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль отводится БПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам искусственный интеллект и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57? Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украинцев предупредили о наступлении «эпохи голода и нищеты» 19 июля 2021, 08:28 Текст: Алина Назарова

Времена бедности на Украине сменились эпохой голода и нищеты, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Илья Кива, комментируя отчет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о количестве недоедающих украинцев. «Эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты. По данным ЮНИСЕФ 1,1 млн человек испытывают в Украине голод! Мы самая недоедающая страна в Европе», – написал Кива в Telegram. Парламентарий также подчеркнул, что, согласно данным ЮНИСЕФ, Украина занимает первое место среди европейских стран по общему числу людей, которым не хватает продуктов питания. Согласно недавно опубликованному отчету ЮНИСЕФ, около 9,8 млн граждан Украины испытывают нехватку еды, а больше 1 млн жителей страны вынужденно пропускают приемы пищи, что на 200 тыс. человек больше, чем во время предыдущих исследований фонда, передает РИА «Новости». Тем временем депутат Верховной рады Ренат Кузьмин предрек Украине тяжелые времена из-за отсутствия правильной, по его мнению, реакции Киева на статью президента России Владимира Путина об Украине. Зарубежные страны проявили интерес к самолету МС-21 19 июля 2021, 11:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Иностранные авиакомпании проявляют интерес к российскому среднемагистральному самолету МС-21, но в приоритете – обеспечение самолетами отечественных авиакомпаний, рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов. «К самолету есть интерес со стороны зарубежных авиакомпаний. Однако на нынешнем этапе программы приоритетными задачами являются завершение сертификации, последовательное увеличение темпов серийного производства и развертывание эффективной системы поддержки эксплуатации. Потребности российских авиакомпаний в среднемагистральных самолетах достаточно велики, что учитывается при продвижении программы МС-21. Насыщение нашего рынка и развитие системы послепродажной поддержки создаст условия для активизации продвижения МС-21 на экспорт», – передает РИА «Новости» слова Смирнова в преддверии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2021. Действующие твердые контракты предусматривают поставку 175 самолетов МС-21, эксплуатантами которых станут российские компании. Имеющихся твердых заказов достаточно для загрузки производства на ближнюю перспективу, отметил Смирнов. По его словам, беспилотная версия нового легкого многоцелевого самолета «Байкал», разработанного на замену Ан-2, будет создана к 2024 году. «На мой взгляд, наиболее любопытен «Байкал» –так называемый «летающий внедорожник» малой вместимости по доступной цене. Создан для эксплуатации в регионах со слаборазвитой инфраструктурой, на грунтовых взлетно-посадочных полосах, в сложных географических условиях. <...> Начиная с 2024 года предполагается создание беспилотной версии. Ведутся переговоры со стартовыми заказчиками», – сказал он, говоря о новинках, которые будут представлены на авиасалоне МАКС-2021. Смирнов отметил, что «Байкал» прост в обслуживании, может ремонтироваться в полевых условиях и храниться вне ангаров при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. В зависимости от компоновки салона может использоваться как пассажирский, грузовой, сельскохозяйственный или медицинский самолет. Модернизированная версия истребителя Су-57 получит новые боевые возможности. «В рамках дальнейшего наращивания потенциала Су-57 будут реализованы дополнительные мероприятия, существенно расширяющие его боевые возможности за счёт наращивания функциональных возможностей комплекса бортового оборудования, расширения номенклатуры применяемых авиационных средств поражения и некоторых других мероприятий. Одним из ключевых элементов развития платформы является новая силовая установка, над которой работает Объединенная двигателестроительная корпорация», – сказал Смирнов. По его словам, поставки истребителей пятого поколения следующего этапа планируется начать в соответствии с требованиями государственного контракта. «Реализуется комплекс опытно-конструкторских работ. Совместно с заказчиком определен облик самолета. Идет поэтапная передача рабочей конструкторской документации на завод-изготовитель, идет подготовка к производству опытных образцов», – добавил Смирнов. Как ранее сообщалось, новый бомбардировщик разрабатывается ПАО «Туполев». Его предполагается принять на вооружение до 2027 года. Ожидается, что самолет заменит в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС. Напомним, в апреле Министерство обороны утвердило окончательный облик стелс-бомбардировщика, известного как Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который разрабатывает ПАО «Туполев». Грузия к визиту Зеленского помиловала украинских нарушителей границы 19 июля 2021, 08:57 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Два украинских яхтсмена и бывший охранник экс-президента Михаила Саакашвили, нарушившие границу Грузии в ноябре прошлого года и приговоренные на днях судом Батуми к четырем годам лишения свободы, помилованы президентом Грузии Саломе Зурабишвили, сообщил один из адвокатов Бека Басилая, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Граждане Украины Юрий Хомич и Владимир Дьяченко и гражданин Грузии Михаил Батурин, бывший телохранитель Саакашвили, были задержаны в Аджарии в конце ноября прошлого года. Моторная яхта шла в сторону Турции. Примечательно, что это сделано к визиту в Грузию президента Украины Владимира Зеленского. Он, президент Молдавии Майя Санду и глава Евросовета Шарль Мишель примут участие 19 июля в международной конференции в Батуми «Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона». На Украине начались экзамены на уровень владения государственным языком 19 июля 2021, 10:44 Текст: Алина Назарова

Экзамены на уровень владения государственным языком стартовали в понедельник на Украине, говорится в сообщении Национальной комиссии по стандартам государственного языка. «С понедельника, 19 июля, с 09.00 (совпадает с мск) мы открываем первую испытательную сессию. Первые две недели, до 1 августа у нас каждый день, три раза будет проходить экзамен», – сказала председатель Нацкомиссии Арина Демская, передает ТАСС. Во время регистрации участнику необходимо уточнить, с какой целью он планирует сдавать экзамен на уровень владения госязыком: для выполнения служебных обязанностей или для получения гражданства Украины. По словам Демской, экзамен можно пересдать не раньше, чем через четыре месяца. Нацкомиссия призвала регистрироваться на тестирование «ответственно». «Если вы не придете на экзамен в указанное время на выбранную экзаменационную площадку, то подать следующую заявку вы сможете только через четыре месяца», – сказано в сообщении. Порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком предусматривает испытание на знание государственного языка, который состоит из письменной и устной частей и проходит в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники. Экзамен для лиц, которым нужно подтвердить уровень владения государственным языком для выполнения служебных обязанностей, состоит из четырех частей: «Культура речи» и «Чтение», «Письмо» и «Устная речь». Объединенные части «Культура речи» и «Чтение» содержат 44 задания, максимально возможное количество баллов – 66. Отведенное время на выполнение этих заданий – один час. Часть «Письмо» содержит одно задание, максимально возможное количество баллов – 37. Отведенное время – 40 минут. Часть «Устная речь» содержит два задания (монолог и диалог), максимально возможное количество баллов – 59. Отведенное время – 20 минут. Второй экзамен предназначен для определения уровня владения госязыком лицами, претендующих на получение гражданства Украины. Он содержит четыре части: «Слушание» и «Чтение», «Письмо» и «Устная речь». С 16 июля на Украине вступили новые нормы закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов на уровень владения государственным языком. Теперь для поступления на государственную службу необходимо подавать еще один документ – сертификат об уровне владения государственным языком. «Алмаз-Антей» создал радиолокатор для предотвращения катастроф на летном поле 19 июля 2021, 09:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Новый радиолокатор обзора летного поля «Алькор», разработанный концерном ВКО «Алмаз-Антей», является ответом на резонансные авиакатастрофы, произошедшие на аэродромах, сообщил заместитель гендиректора холдинга Дмитрий Савицкий. «Концерн покажет абсолютно новый и надежный радиолокатор обзора летного поля с очень приличными техническими характеристиками. Эта высокоинтеллектуальная система позволяет видеть не только на земле, но и на небольшой высоте при взлетах воздушных судов и при их заходах на посадку, а также все возможные препятствия, будь то человек, машина или собака», – передает ТАСС слова Савицкого. Он отметил, что новый локатор «Алькор» является ответом на ряд резонансных авиакатастроф, произошедших на территориях аэродромов. «Будем считать это нашей попыткой нейтрализовать какие-то потенциальные вызовы и угрозы безопасности», – сказал Савицкий. Радиолокационная станция обзора летного поля «Алькор» предназначена для обнаружения и определения координат воздушных судов, специального автотранспорта и других объектов, находящихся на рабочей площади аэродрома, и последующей передачи радиолокационной информации в систему контроля и управления аэродромного движения. Ранее «Алмаз-Антей» рассказал об особых возможностях ЗРК «Ресурс». В Киеве закрыли две станции метро из-за потопа 19 июля 2021, 14:24 Текст: Алексей Дегтярев

В Киеве закрыли две станции метро из-за попадания воды в вестибюли из-за ливней, сообщила пресс-служба КП «Киевский метрополитен». «Внимание! Станция «Берестейская» закрыта на вход и выход по техническим причинам (попадания воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты. Об открытии станции будет сообщено дополнительно», – цитирует сообщение метрополитена РИА «Новости». Также закрыт на вход и выход оказался вестибюль №1 станции «Академгородок». В горадминистрации отметили, что коммунальщики откачивают воду с улиц города. «Киев накрыл мощный ливень – за 30 минут выпало 18 миллиметров осадков, что составляет почти недельную норму. Сейчас в ликвидации последствий непогоды привлечены 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке КК «Киевавтодор» – всего 326 работников дорожно-эксплуатационных предприятий. К работе задействована специальная техника – гидромониторы, илососы, мотопомпы», – пояснила пресс-служба городского руководства. Kиквидация подтоплений продолжается на проспекте Палладина, улице Стеценко, площади Героев Бреста, в тоннеле на улице Елены Телиги, на улицах Кирилловской, Автозаводской, Победы и других. В конце июня из-за сильного ливня в Москве затопило станцию метро «Ясенево». Вода проникла на платформу, движение поездов приостановили. Также было остановлено движение поездов в московском метро между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская».