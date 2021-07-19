Австралия выдворила британского комментатора за издевательства над карантином

Власти Австралии аннулировали визу британского политического комментатора, придерживающегося крайне правых взглядов, Кэти Хопкинс, за рассказы о том, как она нарушала правила карантина после прилета на континент, сообщила министр внутренних дел страны Кэрен Эндрюс.

По словам главы ведомства, виза Хопкинс аннулирована, а сама она будет до конца дня депортирована из Австралии за «неприемлемое поведение по отношению ко всем австралийцам». «Тот факт, что она нарушала правила карантина и хвасталась этим, просто ужасен. Это пощечина всем австралийцам, которые находятся в изоляции», – передает ТАСС слова Эндрюс в интервью вещательной корпорации Эй-би-си.

Хопкинс – бывшая радиоведущая, которую на родине часто обвиняют в неполиткорректности, приехала в Австралию для участия в телешоу Big Brother. После того, как она опубликовала в соцсети Instagram ролик о том, что австралийский карантин – это мистификация, ее отстранили от съемок и исключили из числа участников программы. В своей публикации женщина подробно рассказала о том, как издевалась над сотрудниками карантинного отеля и нарушала санитарные правила и нормы. Пост Хопкинс вызвал крайне негативную реакцию австралийских пользователей соцсетей, возмущенных тем, что она смогла свободно прилететь в Сидней, тогда как тысячи граждан страны вынуждены месяцами ждать возможности вернуться на родину.

Ранее карантин в Сиднее продлили до конца июля.

