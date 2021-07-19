Зарубежные страны проявили интерес к самолету МС-21

Иностранные авиакомпании проявляют интерес к российскому среднемагистральному самолету МС-21, но в приоритете – обеспечение самолетами отечественных авиакомпаний, рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.

«К самолету есть интерес со стороны зарубежных авиакомпаний. Однако на нынешнем этапе программы приоритетными задачами являются завершение сертификации, последовательное увеличение темпов серийного производства и развертывание эффективной системы поддержки эксплуатации. Потребности российских авиакомпаний в среднемагистральных самолетах достаточно велики, что учитывается при продвижении программы МС-21. Насыщение нашего рынка и развитие системы послепродажной поддержки создаст условия для активизации продвижения МС-21 на экспорт», – передает РИА «Новости» слова Смирнова в преддверии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2021.

Действующие твердые контракты предусматривают поставку 175 самолетов МС-21, эксплуатантами которых станут российские компании. Имеющихся твердых заказов достаточно для загрузки производства на ближнюю перспективу, отметил Смирнов.

По его словам, беспилотная версия нового легкого многоцелевого самолета «Байкал», разработанного на замену Ан-2, будет создана к 2024 году.

«На мой взгляд, наиболее любопытен «Байкал» –так называемый «летающий внедорожник» малой вместимости по доступной цене. Создан для эксплуатации в регионах со слаборазвитой инфраструктурой, на грунтовых взлетно-посадочных полосах, в сложных географических условиях. <...> Начиная с 2024 года предполагается создание беспилотной версии. Ведутся переговоры со стартовыми заказчиками», – сказал он, говоря о новинках, которые будут представлены на авиасалоне МАКС-2021.

Смирнов отметил, что «Байкал» прост в обслуживании, может ремонтироваться в полевых условиях и храниться вне ангаров при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. В зависимости от компоновки салона может использоваться как пассажирский, грузовой, сельскохозяйственный или медицинский самолет.

Модернизированная версия истребителя Су-57 получит новые боевые возможности. «В рамках дальнейшего наращивания потенциала Су-57 будут реализованы дополнительные мероприятия, существенно расширяющие его боевые возможности за счёт наращивания функциональных возможностей комплекса бортового оборудования, расширения номенклатуры применяемых авиационных средств поражения и некоторых других мероприятий. Одним из ключевых элементов развития платформы является новая силовая установка, над которой работает Объединенная двигателестроительная корпорация», – сказал Смирнов.

По его словам, поставки истребителей пятого поколения следующего этапа планируется начать в соответствии с требованиями государственного контракта.

«Реализуется комплекс опытно-конструкторских работ. Совместно с заказчиком определен облик самолета. Идет поэтапная передача рабочей конструкторской документации на завод-изготовитель, идет подготовка к производству опытных образцов», – добавил Смирнов.

Как ранее сообщалось, новый бомбардировщик разрабатывается ПАО «Туполев». Его предполагается принять на вооружение до 2027 года. Ожидается, что самолет заменит в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС.

Напомним, в апреле Министерство обороны утвердило окончательный облик стелс-бомбардировщика, известного как Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который разрабатывает ПАО «Туполев».