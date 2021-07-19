На Украине начались экзамены на уровень владения государственным языком

Экзамены на уровень владения государственным языком стартовали в понедельник на Украине, говорится в сообщении Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

«С понедельника, 19 июля, с 09.00 (совпадает с мск) мы открываем первую испытательную сессию. Первые две недели, до 1 августа у нас каждый день, три раза будет проходить экзамен», – сказала председатель Нацкомиссии Арина Демская, передает ТАСС.

Во время регистрации участнику необходимо уточнить, с какой целью он планирует сдавать экзамен на уровень владения госязыком: для выполнения служебных обязанностей или для получения гражданства Украины. По словам Демской, экзамен можно пересдать не раньше, чем через четыре месяца. Нацкомиссия призвала регистрироваться на тестирование «ответственно». «Если вы не придете на экзамен в указанное время на выбранную экзаменационную площадку, то подать следующую заявку вы сможете только через четыре месяца», – сказано в сообщении.

Порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком предусматривает испытание на знание государственного языка, который состоит из письменной и устной частей и проходит в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники. Экзамен для лиц, которым нужно подтвердить уровень владения государственным языком для выполнения служебных обязанностей, состоит из четырех частей: «Культура речи» и «Чтение», «Письмо» и «Устная речь». Объединенные части «Культура речи» и «Чтение» содержат 44 задания, максимально возможное количество баллов – 66. Отведенное время на выполнение этих заданий – один час. Часть «Письмо» содержит одно задание, максимально возможное количество баллов – 37. Отведенное время – 40 минут. Часть «Устная речь» содержит два задания (монолог и диалог), максимально возможное количество баллов – 59. Отведенное время – 20 минут.

Второй экзамен предназначен для определения уровня владения госязыком лицами, претендующих на получение гражданства Украины. Он содержит четыре части: «Слушание» и «Чтение», «Письмо» и «Устная речь».

С 16 июля на Украине вступили новые нормы закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов на уровень владения государственным языком. Теперь для поступления на государственную службу необходимо подавать еще один документ – сертификат об уровне владения государственным языком.