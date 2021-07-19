Эксперт назвал места, где в ходе выборов можно смотреть трансляции с избирательных участков Выборы-2021: «Единая Россия» ищет идеи для народной программы, Явлинский открестился от сторонников Навального 19 июля 2021, 08:50 Текст: Анастасия Куликова

Партия «Единая Россия» запустила новый интернет-портал для сбора предложений в свою народную программу. В РПСС обнаружили, что многие члены УИК от КПРФ раньше работали на «Единую Россию», а Григорий Явлинский отказался от поддержки сторонников блогера Алексея Навального. «Единая Россия» начал сбор идей и предложений для народной программы партии. Теперь каждый житель может внести свою инициативу на соответствующем сайте и стать соавтором ключевого партийного документа. «Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам», – отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В РПСС указали, что КПРФ отправляет в состав местных избиркомов бывших единороссов. В частности, программист Алексей Коваленко проанализировал списки членов избиркомов от КПРФ и выявил, что около 700 человек ранее шли на выборы от «Единой России». Коваленко добавил, что ранее сам работал в ЦК КПРФ и в 2016 году обращал внимание ее руководства на ситуацию в некоторых УИКах, где при председателях от КПРФ партия получала ноль голосов. Тогда к обращениям программиста, по его словам, не прислушались. Пресс-секретарь председателя ЦК КПРФ Александр Ющенко в ответ заявил, что в партии исходят прежде всего из качества наблюдения за выборами, за которое отвечают руководители региональных отделений. По словам Ющенко, он не видит ничего страшного в том, что люди могли менять свою позицию и переходить в КПРФ из ЕР. Между тем один из лидеров РПСС Максим Шевченко риторически назвал КПРФ «верным партнером» правящей партии. В свою очередь лидер «Яблока» Григорий Явлинский объяснил отказ от потенциальных избирателей блогера Алексея Навального нежеланием выполнять его политику и обманывать людей. «Я много раз отвечал на этот вопрос. Смысл такой. Ни я, ни все наши товарищи, ни моя партия не будем выполнять политику Навального. Мы просто не хотим вас (избирателей) обманывать, да и вы к этому не привыкли. Я говорю, что мы будем выполнять другую политику, и говорю какую», – заявил Явлинский в эфире радио «Комсомольская правда». Как считает политтехнолог Алена Август, решение «Единой России» запустить сайт с предложениями к программе партии выглядит правильным, но запоздалым. «Обязательно найдутся люди, которые захотят написать свои идеи, и партия на них откликнется. Но до выборов осталось два месяца, – напомнила она. – Было бы логично, если бы такая возможность была предложена партией до съезда. А сейчас получается так, будто бы единороссы долго рассуждали о ключевых пунктах программы, после чего решили послушать еще кого-то». «С другой стороны, подобные платформы должны быть у всех партий и работать постоянно. Механизм может быть следующим: партия получает предложение от своих избирателей, направляет на него ответ и, возможно, превращает такое предложение в законодательную инициативу. Тогда люди будут верить в то, что создание таких сайтов – это не предвыборный пиар, а постоянно работающий канал коммуникации между партией и избирателями», – считает политтехнолог. «На этом фоне довольно странно выглядит продолжающийся конфликт между РПСС и КПРФ. То, что Шувалова недавно отказалась баллотироваться от РПСС, рисует не лучший образ партии. Теперь же мы видим где-то забавные, а где-то странные истории, которые свидетельствую о том, что у партии так и не появилась внятная стратегия работы на выборах. Поэтому формально партия может участвовать в избирательном процессе, но донести свою идеологию до граждан – вряд ли», – продолжила собеседница. «Что касается членов УИК, то они не обязательно являются членами каких-либо партий, – указала Август. – Более того, было бы правильно не допускать членов партий к работе УИКов. У «партийцев» зачастую сужено поле зрения: они готовы защищать лишь интересы своей партию и биться со всеми остальными. От этого, к сожалению, иногда страдает чистота выборов». «При этом звучащая в адрес КПРФ критика вполне справедлива. Нам достались не те коммунисты. Избиратель ждал серьезную левую партию, в то время как сама партия приторговывает местами в списке. Если поскрести этих коммунистов, то под ними окажутся олигархи, с которыми они, по их же словам, борются. Это выглядит очень странно и лишает партию доверия», – добавила собеседница. «В то же время Явлинский сделал вполне логичное заявление в отношении сторонников Навального. Блогер обманывал и продолжает обманывать людей. Как на это заявление отреагирует паства Навального? Думаю, оставшиеся верующие наверняка будут возмущаться в Facebook, а разочаровавшиеся – вполне могут поддержать партию Явлинского на выборах. Это будет весьма забавно для нашей политической конструкции», – резюмировала Август. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.

Украина запросила аварийную помощь у России из-за нехватки электричества 18 июля 2021, 16:56

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Украинская Национальная энергетическая компания (НАК) «Укрэнерго» запрашивала помощь у России и Белоруссии из-за ситуации с электроэнергией в стране, пишут украинские СМИ. Ситуация с электроснабжением в стране стала близка к критической, из-за жары сильно возросло потребление электроэнергии, а на складах электростанций начали сокращаться запасы угля. На ТЭЦ и на ТЭС не работает более 20 энергоблоков, сообщает «Страна.ua». Экс-министр ЖКХ страны Алексей Кучеренко заявил изданию, что «Укрэнерго» запрашивал аварийную помощь у России в связи с ситуацией в субботу, а в воскресенье обратился к Белоруссии. Глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил, что Киев якобы готов закупать электричество у Белоруссии по цене 2,8 гривны за киловатт. Ранее в воскресенье украинская госслужба по ЧС сообщала, что в трех областях страны более 100 населенных пунктов остались без света из-за сильного ветра и дождя, в результате непогоды два человека погибли. Новейший российский однодвигательный истребитель показали без чехла 18 июля 2021, 19:07

Фото: istorijaoruzija/Telegram

Текст: Алексей Дегтярев

Видеозапись с новейшим российским боевым самолетом опубликовали в Сети, презентация самого воздушного судна пройдет на авиасалоне МАКС-2021. На видео запечатлен российский самолет, созданный с применением технологий малозаметности, он раскрашен в камуфляжные цвета. Ролик опубликован в Telegram-канале «Война. История. Оружие». В неофициальном Telegram-канале Ростеха опубликован снимок носовой части самолета. «Ищите на МАКС. Увидимся 20 июля», – гласит подпись к картинке. На изображении заметны внутренние отсеки для авиационного вооружения. На самолет нанесен бортовой номер 75. На самом снимке размещена надпись на английском: «Ребята, вы действительно думаете, что нам все еще по-прежнему нечем вас удивить?». Ранее госкорпорация публиковала изображение части фюзеляжа нового самолета, проводившего полет над морем. В мае 2021 года в СМИ сообщили о разработке в России однодвигательного истребителя. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин, и откуда возникла идея возродить их производство. Сатановский: Шойгу может прибыть по вызову СБУ с эскортом в несколько дивизий 18 июля 2021, 12:37

Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба

Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал заявление Службы безопасности Украины (СБУ), которая «вызвала» министра обороны России Сергея Шойгу в Мариуполь для «вручения письменного подозрения» и «проведения процессуальных действий». Эксперт поинтересовался, почему украинская сторона вызвала человека такого калибра, как Шойгу, в Мариуполь, а не в Киев. «Он человек мобильный в принципе, если такая задача будет поставлена, может и приехать. Не один, правда, а с армией. Но тут уж...» – написал он в своем Telegram. Сатановский напомнил, что в середине прошлого века кое-кто очень хотел увидеть Москву. По его словам, их мечта в итоге сбылась, когда по московским улицам провели колонны, «не триумфальным маршем, как они когда-то по Парижу прошли, а в качестве военнопленных». «Они же хотели Москву увидеть? Хотели. Ну увидели. Полегчало им от этого? Вряд ли. Но желание исполнилось – к кому какие претензии? Вот и с вызовом на Украину Шойгу так же. С эскортом в несколько дивизий, чего ж не прибыть по такому вызову?» – отметил эксперт. Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) «вызвала» министра обороны России Сергея Шойгу для «вручения письменного подозрения» и «проведения процессуальных действий». По версии издания «Главком», СБУ вменяет Шойгу «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований». Напомним, в августе 2016 года Юрий Луценко, занимавший в то время пост генпрокурора Украины, заявил о планах Киева «конфисковать» якобы находящееся на Украине имущество министра обороны России Сергея Шойгу. 5 августа 2014 года Печерский райсуд Киева заочно арестовал Шойгу по подозрению в финансировании «террористических организаций» ДНР и ЛНР, а также «в призывах к нарушению территориальной целостности Украины». Также на Украине обвинили Шойгу в якобы организации участия «неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях». Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на юго-востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В Москве отмечают, что все обвинения в ее адрес бездоказательны. Украинских пограничников избили и лишили оружия на границе с Россией 18 июля 2021, 15:30

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

На границе Сумской области Украины с Россией произошло нападение на украинских пограничников, неизвестные отобрали у них табельное оружие, сообщило МВД Украины. «Ночью на украинско-российском участке государственной границы, в Сумской области, произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием», – сообщается на сайте ведомства. Позже правоохранители сумели вернуть отобранное оружие, но подозреваемых пока не задержали. Злоумышленникам в случае поимки грозит лишение свободы на срок до 15 лет. После инцидента решено усилить охрану участка границы. В начале декабря 2020 года в ФСБ сообщали о пресечении пограничным нарядом попытки нарушения границы тремя вооруженными неизвестными с территории Украины. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины. Напавшие на украинских пограничников оказались сотрудниками СБУ 18 июля 2021, 20:08 Текст: Алексей Дегтярев

В числе нападавших на украинских пограничников на границе с Россией в Сумской области были два сотрудника Службы безопасности Украины, сообщили в СБУ. «На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы», – цитирует сообщение ведомства РБК «Украина». Обоих подозреваемых передали органам следствия. В СБУ пояснили, что намерены сотрудничать со следствием для привлечения виновных в нападении к ответственности. Отмечается, что информации о третьем участнике нападения информации пока нет. Ранее МВД Украины заявило, что на границе Сумской области Украины с Россией произошло нападение на украинских пограничников, неизвестные отобрали у них табельное оружие. Табельное оружие удалось вернуть. На Украине назвали причины поражения в борьбе с «Северным потоком – 2» 18 июля 2021, 17:53

Фото: REUTERS/Oliver Denzer

Текст: Елена Мирошниченко

Украина потерпела поражение в борьбе со строительством газопровода «Северный поток – 2» из-за двух критических ошибок, которые допустили власти страны после обострения отношений с Россией, заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Олег Дунда. «Нужно признать честно, вот честно, история с «Северным потоком» Украиной была проиграна достаточно давно, давным-давно, три-четыре года назад, пять лет назад», – сказал он в эфире телеканала «НАШ». По его словам, ответственность за неудачу в этом противостоянии лежит на правительстве. По мнению Дунды, при обсуждении газового проекта властями Германии и Франции украинское руководство не учитывало общественное мнение жителей этих стран. Кроме того, как полагает депутат, официальному Киеву следовало акцентировать внимание на «угрозе национальной безопасности» от завершения проекта, тогда как власти говорили прежде всего о финансовых потерях. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Владимира Зеленского обсудить «Северный поток – 2» в нормандском формате заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров, но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке». Позже президент Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате. Захарова назвала подлогом ошибку с датой в докладе ОЗХО по Навальному 18 июля 2021, 18:14

Фото: пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона не верит в то, что техсекретариат ОЗХО ошибся с датой в докладе по инциденту с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы действительно как люди, как представители тех профессий, которыми занимаемся, имеем право на ошибку. Но после каждой ошибки, во-первых, ее нужно исправлять, а во-вторых, нужно объясняться. И это является подтверждением того, что это не злонамеренное действие, а ошибка», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости». Дипломат отметила, что постпред России при ОЗХО Александр Шульгин на заседании, где представляли проект доклада, задавал «конкретные вопросы», он просил объясниться, откуда взялась дата. «Технический секретариат молчал. Исполнительный директор техсекретариата молчал», – напомнила представитель МИД. Она также отметила, что техсекретариат не отвечал на запросы Москвы по ситуации с Навальным. «Это система, это череда подлогов для формирования новой, нужной конъюнктурной повестки западным странам», – подчеркнула Захарова. Ранее Шульгин сообщал, что никаких комментариев техсекретариата ОЗХО относительно нестыковок в докладе по инциденту с Навальным не последовало. МИД России отмечал, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложило подтверждающие документы. Выяснилось, что Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу. Официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что нестыковки связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ответ: «Вот так все и рисуют на коленке, исправляют, меняют местами, изымают факты, подбрасывают фейки. Ровно поэтому и не отвечают на запросы Генпрокуратуры России – потому что все шито белыми нитками. Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия». Журналистку «Ленты.ру» задержали в Москве 18 июля 2021, 19:38 Текст: Алексей Дегтярев

В центре Москвы задержали журналистку «Ленты.ру» Анастасию Завьялову, которая стала свидетельницей задержания женщины с ребенком, в процессе задержания журналистке нанесли травмы. Инцидент произошел вечером 17 июля, Завьялова увидела, как на Чистых прудах правоохранители начали задерживать женщину с ребенком. После начала видеосъемки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД России «попытались уклониться от попадания в кадр своих нагрудных знаков», а затем задержали Завьялову, сообщает «Лента.ру». В ходе задержания журналистку толкнули, ударили головой об стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки, утверждает издание. После того, как ее доставили в отдел, более шести часов ей не разъясняли суть претензий и не выдавали протокол об административном правонарушении. В конечном итоге Завьялову обвинили по статье 20.1.2 КОАП («Мелкое хулиганство») и задержали до решения суда до понедельника. Издание выразило возмущение произошедшим и потребовало тщательного расследования инцидента. Наличие мельдония в пробах гребцов сборной России подтвердилось 18 июля 2021, 11:06

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Вскрытие допинг-проб Б российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина подтвердило наличие мельдония в организме спортсменов, сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин. «Вскрытие проб Б гребцов Моргачева и Сорина подтвердило наличие мельдония в организме спортсменов. Этот факт стал одной из причин нашего очень тяжелого решения снять с участия в Олимпийских играх наш экипаж мужской четверки парной. Но мы посчитали этот шаг единственно верным на данный момент. Что касается возможного нарушения антидопинговых правил нашими спортсменами, то расследование всех обстоятельств случившегося обязательно будет продолжено», – цитирует ТАСС Свирина. В воскресенье тренерский штаб сборной России принял решение снять с выступления экипаж мужской четверки парной, в которой изначально должны были выступить Моргачев и Сорин. Напомним, 7 июля стало известно, что в пробах гребцов сборной России Никиты Моргачева и Павла Сорина, сданных 17 июня на тренировке в Греции, нашли мельдоний. Хинштейн пообещал обжаловать домашний арест сбившей детей на переходе москвички 18 июля 2021, 13:00

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о намерении обратиться в прокуратуру и призвать обжаловать домашний арест девушки, которая сбила на пешеходном переходе в Москве троих детей. «Сделаем все, чтобы не «отделалась». Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», – написал Хинштейн в своем Twitter. Напомним, 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей (девяти месяцев, трех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Меркель ужаснулась разрушениям на западе Германии 18 июля 2021, 16:33

Фото: Christof Stache/POOL/EPA/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Вызванные наводнением в Германии разрушения ужасны, картина последствий в наиболее пострадавших районах сюрреалистична, заявила канцлер страны Ангела Меркель. «Это ужасно. Хочу сказать, что немецкий язык едва ли знает слова для описания причиненных разрушений», – заявила Меркель в ходе посещения города Аденау, передает ТАСС со ссылкой на немецкое телевидение. Она добавила, что федеральные и местные власти намерены действовать вместе, чтобы привести все в порядок после разрушений. «Уже в среду мы, правительство, примем программу, с тем чтобы вместе с регионом принять меры для скорой помощи, выполнения среднесрочных задач и восстановления инфраструктуры», – указала канцлер. Меркель отметила, что стихийное бедствие в стране показало необходимость внимания к проблемам изменения климата. Власти намерены вести долгосрочную политику, «которая будет учитывать природу и климат в большей степени, нежели в последние годы». Ранее в немецком правительстве пообещали пострадавшим от наводнения чрезвычайную финансовую помощь в размере более чем 300 млн евро. Число погибших из-за последствий опустошительного наводнения на западе Германии достигло как минимум 156. Напомним, на западе Германии объявили режим военной катастрофы: из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов. Президент России Владимир Путин направлял соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Германии. СК начал проверку после видео с таскающим за волосы женщину полицейским в Москве 18 июля 2021, 21:08 Текст: Алексей Дегтярев

Следователи начали проверку после видеозаписи, на которой полицейский схватил женщину за волосы после того, как та толкнула его коллегу, сообщили в ГСУ СК по Москве. «По данному факту следственными органами ГСУ СК по Москве организована доследственная проверка. В ближайшее время будут опрошены все участники инцидента», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Там отметили, что в ролике запечатлено, как женщина толкнула одного полицейского, после чего другой взял ее за волосы и посадил в служебный автомобиль. Следователи проверят действия полицейских и женщины. «В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти)», – пояснили в СК. Ранее Telegram-канал «Москва с огоньком» опубликовал видеозапись с таскающим за волосы женщину полицейским. По этим данным, инцидент произошел в одном из столичных районов. Юрист предположил наказание для сбившей троих детей москвичке 18 июля 2021, 15:14 Текст: Алексей Дегтярев

Сбившая троих детей на пешеходном переходе жительница Москвы может получить наказание в виде лишения свободы более чем на 10 лет, заявил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. «Наезд был на пешеходном переходе, автомобиль на параллельной полосе совершил остановку, чтобы пропустить пешеходов. Обстоятельства происшествия довольно простые, и, скорее всего, вина ее будет судом доказана, и она получит наказание. Если она была пьяна, и погибло два человека, то там наказание очень жесткое, вплоть до 15 лет лишения свободы», – заявил юрист в эфире «Говорит Москва». При этом адвокат счел заключение девушки под домашний арест справедливым. «Что касается меры пресечения, то в каждом конкретном случае она определяется с учетом личности виновника, обстоятельств происшествия. Возможно, сыграло роль то, что у нее есть у самой дети, может быть, какие-то медицинские противопоказания, потому что есть перечень болезней, при которых мера пресечения в виде заключения под стражу не может применяться. Могут быть эти обстоятельства. В данном случае следствие посчитало, что этой меры будет достаточно, тем более что она никуда скрыться не сможет, за ней будет установлено наблюдение. Мера пресечения является абсолютно справедливой», – указал Радько. Напомним, 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что обратится в прокуратуру, чтобы обжаловать домашний арест девушки, а СК повторно инициировал передачу дела от полиции. На Камчатке заметили «смерч» из комаров 18 июля 2021, 14:55 Текст: Алексей Дегтярев

В населенном пункте Усть-Камчатск местные жители сняли на видео «торнадо» из комаров, сообщают местные СМИ. «Сказать, какой высоты эти столбы (из комаров) были, не могу, кажется, до самых облаков. Их было много, и в самом поселке, и вокруг. У нас такая беда всегда в середине лета, а тут только дождь прошел, вот они и повылазили. Мне кажется, в этом году их больше, чем обычно», – сказал житель Усть-Камчатского района Алексей Пономарев порталу «Камчатка-информ». На видеозаписи зафиксировано, как рой насекомых образовал что-то похожее на воронку, а затем распался. Энтомолог Людмила Лобкова пояснила, что на видео запечатлены комары-самцы, которые не охотятся на теплокровных. «[Они] кружатся вокруг одной или нескольких самок, для того, чтобы спариться. Мне присылали подобное видео с озера Азабачье, где их было сумасшедшее количество. Это явление ежегодное, но не всегда удается это увидеть, все зависит от численности насекомых и погодных условий», – указала исследователь. Следователи озвучили четыре версии лобового столкновения поездов в Приамурье 18 июля 2021, 17:07 Текст: Алексей Дегтярев

Следователи изучают четыре версии лобового столкновения поездов в Амурской области, которое прозошло в субботу, сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК. «Следствием проверяются следующие версии случившегося: технические неисправности, повлекшие столкновение поездов; ошибка управления локомотивами; ошибка информирования локомотивных бригад о ходе следования; потеря контроля за управлением одним из локомотивов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Напомним, в Приамурье столкнулись грузовые поезда, два человека из числа локомотивной бригады пострадали, двое погибли, возбуждено уголовное дело. Причиной столкновения двух грузовых поездов в Приамурье мог стать сердечный приступ у машиниста, сообщали в компании «Эльгауголь». В минздраве региона отмечали, что трое пострадавших при столкновении находятся в больнице, у них черепно-мозговые травмы и ожоги, состояние оценивается врачами как средней степени тяжести.