Захарова оценила визит представителя ОБСЕ на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила визит представителя ОБСЕ по свободе слова Терезы Рибейро на Украину, при этом она отметила отсутствие разбора «безобразий» в этой стране.

«То запредельно удручающее положение дел с обеспечением свободы слова, выражения мнений, прав журналистов и СМИ, до которого довели свою страну киевские власти, уже давно заслуживало обстоятельной адресной реакции наделенного соответствующими полномочиями международного чиновника. И что же на выходе от визита? Серьезного разбора творящихся там безобразий мир так и не дождался», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

По мнению представителя российского МИД, были сделаны лишь «полуробкие замечания, отретушированные намеки и абстрактные пожелания».

«Гораздо больше впечатлили чуть ли не победные реляции мининдел Украины Дмитрия Кулебы, на все лады расхваливавшего «передовой опыт» сочащегося от демократии Киева в зачистке медийного пространства от всякой «дезинформации», что с современного украинского переводится как любая точка зрения, отличная от позиции официальных властей», – отметила Захарова. Она также назвала заявления из Киева «театром абсурда» относительно борьбы с дезинформацией.



Ранее, как сообщает РИА «Новости», представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Рибейро призвала Киев найти правильные методы для борьбы с дезинформацией, которая распространилась в мире.