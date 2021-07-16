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Украина ужесточила требования для въезда из России и Белоруссии
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Украина ужесточает правила для въезжающих из пяти стран, в том числе России и Белоруссии, из-за распространения «индийского» штамма коронавируса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
«Речь идет о тех странах, у нас есть четыре страны плюс одна, там будут жесткие ограничения ставить к этим странам, непосредственно, где бушует («индийский» штамм) – это Индия, Белоруссия, Россия и еще две страны ЕС. И мы будем ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые будут приезжать. Кроме того, мы не исключаем, что кабмин примет дополнительные меры по этим странам», – пояснил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО, передает РИА «Новости».
Напомним, что Япония ужесточает ограничения для въезжающих из Москвы из-за штамма коронавируса, «вызывающего серьезную обеспокоенность». С 18 июля всем въезжающим из Москвы в Японию нужно будет шесть дней находиться на карантине в специализированном учреждении или отеле.
В начале июля правила пересечения российско-эстонской границы стали ужесточены из-за распространения коронавируса в России.
Аваков собрался покинуть Украину
После отставки с поста главы МВД Украины Арсен Аваков временно покинет страну, но позднее «обязательно вернется», заявил замминистра Антон Геращенко.
Геращенко сказал, что Аваков «собирается уехать в отпуск» и «впервые за семь с половиной лет отдохнуть, будучи обычным гражданином». Однако «после он обязательно вернется в Украину и дальше будет помогать президенту в том, чтобы сохранять, беречь Украину и усиливать ее во всех направлениях, там, где определит президент», сказал замминистра.
По его словам, Аваков также намерен «помогать и содействовать новому министру внутренних дел Денису Монастырскому». Как пояснил Геращенко, Аваков и Монастырский «хорошо знакомы», это «определенная преемственность». «Хорошо, что во главе министерства может стать человек, который два года руководил законодательной ветвью власти в вопросах реформ правоохранительной деятельности», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Геращенко добавил, что пока предложений ему самому остаться заместителем министра не поступало, однако, по его мнению, до назначения такие должности предлагать «некорректно».
Во вторник Аваков написал заявление об отставке. В четверг Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Глава правительства Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении депутата от фракции партии «Слуга народа», председателя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского главой МВД страны.
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В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины
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Канцлер Германии Ангела Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными. «А не принесли (результатов – прим. ВЗГЛЯД) потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России», – передает РИА «Новости» слова Арестовича.
По утверждению советника, Зеленский не нашел «общего языка» с Меркель по целому ряду вопросов, включая достройку газопровода «Северный поток – 2» и выполнение «формулы Штайнмайера». «Вежливые заявления во время пресс-конференции – это просто чтобы не ссориться», – добавил Арестович, назвав при этом канцлера «уходящим политиком».
Он также выразил мнение, что западные страны обеспокоены ростом влияния Китая и готовы договариваться с Россией. «Я так понимаю, что немцы называют это защитой немецких национальных интересов. <...> Цена может быть тяжелой для Украины, даже в окружении (президента США Джо) Байдена есть такие люди», – заключил советник.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе.
В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке».
Позже президент России Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате.
В Москве сделали необязательными QR-коды для посещения ресторанов
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С понедельника, 19 июля, система QR-кодов в заведениях общепита Москвы становится необязательной, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Собянин заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, что «в связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений (...) с 19 июля мы отменяем обязательные QR-коды в общепите», передает РИА «Новости».
При этом «ситуация в Москве продолжает еще оставаться сложной, но тем не менее мы уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей», и «от пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом», передает ТАСС.
«Мы должны понимать, что находимся в зоне риска, в зоне эпидемии, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения. Хотел бы поблагодарить москвичей за активное участие в мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости, и выполнение требований, которые предписаны врачами Роспотребнадзора», – добавил мэр.
Он подчеркнул, что надеется «на дальнейшее понимание ситуации».
Также Собянин сообщил, что «заполняемость коечного фонда снизилась, поэтому мы приняли решение о выводе из ковидной группировки более 6 тыс. коек, они в ближайшее время начнут обычную свою, плановую работу».
Кроме того, «за предыдущие шесть месяцев было привито первой компонентой 1,7 млн человек, а за последний месяц, за один месяц – более 2 млн человек».
«Почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций. Конечно, это стало возможным благодаря ограничительным мерам, которые были введены», – сказал он.
Сергей Собянин также поблагодарил московский бизнес за помощь в борьбе с пандемией, «за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, в совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики».
«Тем не менее, мы должны понимать, что мы находимся еще в зоне риска, в зоне эпидемии, которая продолжается, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и, конечно, обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения, беречь себя и своих родных», – добавил он.
Напомним, в июне на фоне роста случаев коронавируса Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку.
Также с 22 июня был введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно было посещать без QR-кода.
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Ученые нашли способное нейтрализовать коронавирусы «суперантитело»
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Американские ученые из Исследовательского центра онкологии Фреда Хатчинсона нашли антитело, способное бороться с COVID-19 и близкородственными коронавирусами. Ученые опробовали свою находку на хомяках: «суперантитело» защитило их от заражения.
Исследователи изучили 12 антител, выделенных компанией Vir Biotechnology от людей, перенесших различные формы COVID-19. Эти антитела прикрепляются к фрагменту вирусного белка, который связывается с рецепторами клеток носителя и называется рецептор-связывающим доменом, передает «Ридус» со ссылкой журнал Nature.
После был составлен список из тысяч мутаций в связывающих доменах различных вариантов COVID-19 и других подобных вирусов, принадлежащих к группе сарбековирусов. Одно из антител оказалось способно прикрепляться к связывающим доменам всех сарбековирусов, тем самым нейтрализовать их эффект в живых клетках.
«Суперантитело» назвали S2H97. Несмотря на то, что в мире уже существуют эффективные вакцины против COVID-19, специалисты уверены, что вирус и дальше будет мутировать, а значит, необходимо универсальное антитело.
Пока неизвестно, будет ли способно S2H97 защитить организм от новых штаммов, однако, как считают ученые, открытие поможет подготовить мир к борьбе со следующим вариантом инфекции.
Ранее были определены сроки начала клинических исследований пятой российской вакцины от COVID.
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Соловьев счел инфантильной реакцию Киева на решение Германии по «Северному потоку – 2»
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Тележурналист Владимир Соловьев назвал политическим инфантилизмом реакцию Киева на отказ Германии не прекращать строительство газопровода «Северный поток – 2».
«Забавно, что карамелька-Аристович считал украинские интересы для Меркель более значимыми, чем немецкие. Это какой-то политический инфантилизм. Меркель – канцлер Германии и руководствуется в первую очередь интересами своего народа. Зеленскому и его команде это понять крайне сложно, так как интересами граждан Украины они совсем не интересуются, пытаясь угодить своим «заморском хозяевам», – написал Соловьев, комментируя пост газеты ВЗГЛЯД в Telegram о том, что Киев обвинил Меркель в сдаче интересов Украины.
Напомним, советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России.
«Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России», – заявил Арестович.
Ранее Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе.
В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке».
Позже президент России Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате.
Россия оказалась вынуждена закупать медицинский кислород за рубежом
В России не хватает мощностей по производству медицинского кислорода, в связи с чем страна вынуждена закупать его за рубежом, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Министр объяснил, что четыре основных производителя в России работают с полной загрузкой, выпуская в сутки 1,5 тыс. тонн кислорода. На его производство переведены более 90% мощностей этих предприятий. Также задействованы химические, металлургические, нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия судостроения, атомной отрасли и ОПК, которые переводят более 100 тонн суточного объема технического кислорода в медицинский, передает РБК.
Однако, по его словам, для увеличения запасов медицинского кислорода в южных регионах страны, Минпромторг закупил 100 тонн медицинского кислорода в Казахстане. Мантуров отметил, что еще столько же придет к концу июля.
В свою очередь в северные районы страны отдельными партиями по 20 тонн идут поставки из Финляндии, а также ведутся переговоры о регулярных поставках в объеме 240 тонн в месяц.
Также Мантуров отметил, что для организации запасов кислорода в Сибири и на Дальнем Востоке Минпромторг «отрабатывает варианты прямой контрактации» сжиженного кислорода из Китая.
Ранее первый замминистра промышленности Василий Осьмаков попросил российские металлургические компании сократить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы.
Радикальная феминистка порадовалась смерти Петра Мамонова
Публицистка и феминистка Лена Климанская отреагировала на смерть советского и российского музыканта и актера Петра Мамонова словами «наконец-то».
Комментируя в Facebook новость о смерти Мамонова, она написала: «Не только увы, но и наконец-то». В качестве пояснения она сослалась на интервью его супруги и продюсера Ольги Мамоновой. В комментариях к записи Климанской ее единомышленницы оценили интервью как «тотальное растворение в мужике».
Напомним, Петр Мамонов, долгое время находившийся в больнице с коронавирусной инфекцией, умер в четверг в возрасте 70 лет. Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям.
Определены сроки начала клинических исследований пятой российской вакцины от COVID
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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получит разрешение на клинические испытания своей вакцины от коронавируса на этой неделе, заявила глава ведомства Вероника Скворцова.
«В отношении вакцины <...> мы закончили доклинику, мы сейчас получаем на этой неделе разрешение на начало клинических исследований», – сказала Скворцова на встрече с наставниками конкурса «Лидеры России», передает ТАСС.
Она отметила, что проводимый на протяжении многих месяцев эпидемиологический надзор во всех 85 субъектах России показывает, что, «безусловно, вакцинироваться нужно».
Ранее Скворцова сообщила, что доклинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), успешно завершены, клинические испытания начнутся в ближайшее время.
Вакцина ФМБА разработана на новой технологической платформе и нацелена, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета. Она использует в качестве «мишени» консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.
Киев заявил о гибели в Донбассе за год 45 украинских военных
С начала действия дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года в Донбассе погибли 45 украинских военных, сообщил постпред Украины при международных делегациях в Вене Евгений Цымбалюк.
На заседании постоянного совета ОБСЕ он отметил, что «на следующей неделе исполнится один год с момента вступления в силу дополнительных мер». По его словам, «этот период должен был стать прочной основой для дальнейшего прогресса в сфере безопасности». Цымбалюк утверждает, что с 22 июля 2020 года до 14 июля 2021 года, якобы присутствующие в Донбассе «российские вооруженные формирования» 1938 раз «нарушили режим прекращения огня». При этом в 464 случаях, по его версии, использовались «запрещенные минскими договоренностями вооружения».
Как утверждает Цымбалюк, «российские оккупационные войска 27 раз обстреляли жилые районы, было зафиксировано 100 случаев использования ими БПЛА и 44 случая дистанционного минирования, в том числе запрещенными противопехотными минами», передает «Укринформ».
При этом в ЛНР и ДНР также сообщают о постоянных нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, которые открывают огонь, в частности, и из запрещенных минскими договоренностями минометов, передает РИА «Новости».
Напомним, полпред России Борис Грызлов заявлял, что Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы. Украинские силы устраивают провокации у линии соприкосновения, в результате которых гибнут военные ДНР и ЛНР. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
Захарова упрекнула КС Украины в незнании конституции
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова раскритиковала решение Конституционного суда Украины признать соответствующим конституции страны закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Она заявила в Telegram: «Еще одна разновидность борьбы с собственной идентичностью – оскопление своей культуры по-киевски». Захарова предположила, что у КС Украины «под рукой не было» украинской конституции, иначе там «нашли бы статью 10».
«В которой говорится: «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения. Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом», – указано в сообщении.
В 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. 14 июля 2021 года КС Украины признал закон о государственном украинском языке конституционным. Напомним, Захарова, комментируя недавнее празднование 25-летия основного закона Украины, пожелала конституции этой страны не повторить судьбу «Декларации» Гуляйпольской республики.
Рада приняла закон о создании национального сопротивления на Украине
Верховная рада Украины приняла закон о создании в стране национального сопротивления для повышения обороноспособности страны.
Такое решение поддержали 313 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Закон будет введен в действие с 1 января 2022 года, передает РИА «Новости».
В пояснительной записке к документу указано, что задачами закона являются формирование на Украине национального сопротивления и содействие максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства.
Отмечается, что национальное сопротивление – это составляющая обороны Украины, которая включает в себя комплекс мер, нацеленных на максимально широкое привлечение граждан к обеспечению военной безопасности, сдерживанию агрессии и нанесению противнику потерь.
В частности, планируется в мирное время привлекать граждан к общей военной подготовке для овладения базовыми военными умениями и навыками. Общее руководство национальным сопротивлением осуществляет президент. Закон также предусматривает создание сил территориальной обороны в вооруженных силах Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как украинский лидер Владимир Зеленский делает Украину по-настоящему фашистской.
Отставку Авакова объяснили просьбой Зеленского, а не визитом дипломата США
Арсен Аваков решил уйти в отставку с поста главы МВД Украины после просьбы президента страны Владимира Зеленского, сообщил замминистра Антон Геращенко.
По словам Геращенко, Зеленский решил предложить Авакову «уйти в отставку», тот «принял это решение». Замминистра заявил, что «решение было абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно».
При этом Геращенко заверил, что «никакого отношения визит и встреча со временным поверенным США Джорджем Кентом не имело к событиям по отставке министра абсолютно», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Во вторник Аваков написал заявление об отставке. В четверг Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Глава правительства Украины Денис Шмыгаль внес в Раду представление о назначении депутата от фракции партии «Слуга народа» Дениса Монастырского главой МВД.
Кент 12 июля встречался с Аваковым. Именно с этой встречей многие связывают внезапное желание Авакова оставить пост министра внутренних дел.
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РФПИ заявил о скором начале совместных испытаний «Спутника V» с иностранными производителями
Российский фонд прямых инвестиций заявил, что в ближайшее время объявит о новых совместных испытаниях с другими производителями вакцин от коронавируса.
«Мы были первыми, кто начал совместные испытания с AstraZeneca в феврале, и в скором времени объявим о других коллаборациях», – говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter.
В сообщении отмечается, что другим производителям вакцин стоит объединить усилия с производителями «Спутника V» для совместных исследований.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд открыт для совместных исследований в Индии вакцин «Спутник V» и Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. «Спутник V» был первой вакциной, создатели которой предложили провести совместные исследования с AstraZeneca. Эти исследования сейчас завершаются в Азербайджане и ряде других стран.
Глава ДНР заявил о вступлении в партию «Единая Россия»
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о намерении подать заявление на вступление в партию «Единая Россия».
«Это считаю абсолютно правильным с моей стороны. Конечно буду», – отметил Пушилин, отвечая на вопрос будет ли глава ДНР подавать заявление для вступление в партию «Единая Россия», передает РИА «Новости».
Напомним, что представители Союза добровольцев Донбасса (СДД) подавали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России» для участия в выборах в Госдуму, а также в избирательных кампаниях регионального и муниципального уровней.
Украинские футбольные клубы обязали нанести на форму логотип с лозунгом «Слава Украине!»
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) внесла изменения в оформление игровой экипировки команд премьер-лиги, сделав обязательным для клубов логотип с лозунгом «Слава Украине! Героям слава!».
Теперь клубы будут обязаны нанести на свои игровые комплекты большой логотип УАФ, который включает в себя карту Украины с Крымом, а также официальный слоган организации – «Слава Украине! Героям Слава!», говорится в новом регламенте УПЛ, передает РИА «Новости».
Месторасположение эмблемы также четко отрегулировано – центральная часть груди: посредине между логотипами клуба и технического спонсора команды. Клубы должны наносить данный логотип на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка Украины.
В июне исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.
Перед началом чемпионата в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.