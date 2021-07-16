Систему QR-кодов решили сделать необязательной в Подмосковье

Система QR-кодов в заведениях Московской области с 19 июля будет носить рекомендательный характер, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

В сообщении Telegram-канала «Воробьев Live» говорится, что «с 19 июля QR-коды носят рекомендательный характер, предпринимателям самим предстоит решать – оставить их в своем заведении или отменить», однако «в случае, если QR-код отменен и пускают всех вне зависимости от прививки, придется вернуться к давно знакомой термометрии на входе, маскам и социальной дистанции».

Указывается, что в Подмосковье первым компонентом вакцины от коронавируса уже привиты больше 2,4 млн человек – это почти 40% от всех жителей области старше 18 лет.

«Спасибо нашим жителям – соблюдение ими санитарных мер и хорошие темпы вакцинации позволили стабилизировать ситуацию с ковидом в Подмосковье. (...) Поэтому мы смягчаем требования к QR-кодам для посетителей кафе, ресторанов и других предприятий общепита. Такое решение давно предлагал бизнес – мы признательны ему за поддержку и участие», – приводятся в сообщении слова Воробьева.

В Подмосковье за сутки выявлены 2484 случая коронавируса, всего с начала пандемии – 354 959. Умерли 6838 человек, выздоровел и выписался 285 191 человек.

Ранее в Москве сделали необязательными QR-коды для посещения ресторанов с 19 июля. Кроме того, решено возобновить работу общепитов ночью и открыть фуд-корты.

В Кремле заявили, что столичные власти действовали эффективно и гибко, реализуя особые полномочия в условиях пандемии коронавируса.

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