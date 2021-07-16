Работу общепита в Москве возобновят на фудкортах и ночью Песков: Мобилизационные возможности российской медицины позволяют избежать локдауна Кремль оценил смягчение антиковидных мер в Москве 16 июля 2021, 14:30 Текст: Алина Назарова

Кремль считает, что власти Москвы действовали эффективно и гибко, реализуя особые полномочия в условиях пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это хороший пример эффективности и гибкости в реализации особых полномочий в рамках пандемии», – сказал ТАСС Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают действия столичных властей по некоторому смягчению антиковидных мер. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в пятницу заявил, что в Москве с 19 июля отменяется система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Кроме того, оказание услуг общепита в Москве возобновится с 19 июля, в том числе на фуд-кортах и ночью, при условии соблюдения эпидтребований.

Музыкант Петр Мамонов скончался в Москве 15 июля 2021, 17:43

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Советский и российский музыкант и актер Петр Мамонов, долгое время находившийся в больнице с коронавирусной инфекцией, умер в четверг в возрасте 70 лет. «Сегодня, 15 июля, скончался Петр Николаевич Мамонов. Вечная память», – сообщается на его странице в Facebook. Подробности смерти не сообщаются. Напомним, 1 июля Мамонов был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга Ольга Мамонова поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации. Она сообщала, что врачи снова оценивают состояние актера как крайне тяжелое, а также отмечала, что музыканта не смогли перевести на собственное дыхание. Президент России Владимир Путин в начале июля награждал Петра Мамонова орденом Дружбы. Петр Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям. Петр Николаевич Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве, был в числе первых советских хиппи, в 60-х годах собрал музыкальный коллектив «Экспресс», выступал на школьных вечеринках. В 1979 году окончил Московский полиграфический техникум. Трудился на должности печатника в типографии «Красный пролетарий», также работал грузчиком, банщиком и лифтером в Доме Литфонда. Он также основал рок-группу «Звуки Му» в начале 80-х, в нее входили Алексей Бортничук (гитара), Александр Липницкий (бас), Павел Хотин (клавишные), Алексей Павлов (барабаны). Дебютный альбом был записан в 1988 году. Уже с 1991 года Мамонов выступал сольно. В 90-е вновь собрал группу и выпустил несколько альбомов. Также в 90-е играл на сцене Московского драмтеатра имени Станиславского. Также известен по роли Доктора в культовом фильме «Игла», который вышел в 1988 году. Играл саксофониста Леху в картине «Такси-блюз» 1990 года. Мамонов снимался в фильмах «Анна Карамазофф» (1991), «Нога» (1991), «Терра инкогнита» (1994), «Время печали еще не пришло» (1995). Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев скончался от COVID 15 июля 2021, 19:19

Фото: instagram.com/borisgoryachev

Текст: Ксения Панькова

Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев умер на 50-м году жизни спустя три недели лечения от коронавируса, сообщили в коллективе. «Три недели он боролся с этой заразой! Мы молились и надеялись на чудо! Но у Бога свои планы… И ковид оказался сильнее. Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям», – сообщается в официальном аккаунте хора в Instagram. В сообщение отмечается, что «Борис всегда отличался позитивом и жизнерадостностью», а когда оказался в больнице, писал «смс-ки, что все будет хорошо». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хор Турецкого (@turetsky_choir) Борис Горячев – лирический баритон, в арт-группу «Хор Турецкого» попал после кастинга и был солистом коллектива 20 лет. ФСБ предотвратила теракт в Москве 15 июля 2021, 17:15

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Силовики задержали россиянина, планировавшего совершить теракт, подорвать самодельное взрывное устройство в местах массового скопления людей, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. «В результате проведенных мероприятий в Москве задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». В оборудованном им тайнике обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи – инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций. Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. «Личность террориста в интересах следствия не разглашается», – отметили в ФСБ. Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе, задержав мужчину, готовившего по указанию боевиков международной террористической организации взрыв на объекте правоохранительных органов. Шведские ученые назвали сроки сохранения антител у переболевших COVID в легкой форме 15 июля 2021, 18:04 Текст: Дарья Григоренко

В Швеции ученые провели исследование и выявили, что у переболевших в легкой форме COVID-19 антитела могут сохраняться в организме не менее года, сообщили в больнице Дандерид в Стокгольме. «Мы наблюдаем в целом хорошую реакцию на антитела через год после легкой формы COVID-19», – пояснили на сайте больницы Danderyds sjukhus, передает РИА «Новости». Уточняется, что весной 2020 года врачи взяли кровь у более чем двух тысяч сотрудников больницы Дандерид. Примерно у 19% были обнаружены антитела против SARS-CoV-2. Образцы крови взяли также у более чем 100 госпитализированных пациентов с COVID-19. Спустя год исследование было завершено В исследование участвовала группа людей, перенесших коронавирус весной 2020 года и не вакцинированных, среди них были сотрудники больницы и пациенты. В течение года врачи изучали иммунитет человека после естественного заражения. Результаты исследования показывают, что более 80% тех, кто переболел в легкой форме весной 2020 года, год спустя имеют измеримые уровни антител. Ученые также изучили способность антител противодействовать новым вариантам вируса и обнаружили, что они могут бороться с альфа- и дельта-штаммами, которые сейчас превалируют в Европе. При этом шведские врачи настаивают, что необходимо следовать рекомендациям властей и вакцинироваться, даже если уже переболел коронавирусом. Ученые отмечают, что уровни антител у перенесших COVID-19 значительно повышаются после вакцинации, но пока не знают, как эти уровни коррелируют с продолжительностью защиты. Напомним, что министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что у переболевших коронавирусом иммунитет к заболеванию в целом сохраняется до девяти месяцев. Глава ВОЗ назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке COVID из лаборатории 15 июля 2021, 19:35

Фото: Liu Kun/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Потенциальную связь между пандемией коронавируса COVID-19 и утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, призвав Китай к «открытости и сотрудничеству». По данным Associated Press, Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от теории, согласно которой могла произойти утечка коронавируса из лаборатории в Ухане (провинция Хубэй). Таким образом, он поставил под сомнение доклад ВОЗ, в котором содержится заключение о том, что утечка вируса из лаборатории является «крайне маловероятной». «Я сам был лаборантом, я иммунолог, я работал в лаборатории, инциденты в лаборатории могут произойти», – приводит «Интерфакс» слова Гебрейесуса, назвав такие истории «обычным делом». Более того, как сообщает AP, глава ВОЗ указал, что для международной группы экспертов, которая ранее в этом году посетила Китай для того, чтобы расследовать источники COVID-19, оказалось проблематичным получение доступа к первичным данным о распространении вируса. В связи с этим, по словам Гебрейесуса, ВОЗ призывает Китай «к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии». «Нам нужна информация, прямая информация по поводу того, какой была ситуация в лаборатории до и в самом начале пандемии. Если мы получим полную информацию, мы сможем исключить связь с лабораторией», – заявил глава ВОЗ. Гебрейесус подчеркнул, что «проверка того, что случилось, особенно в лабораториях, имеет ключевое значение». Ранее работавшая в Ухане вирусолог не исключила лабораторное происхождение COVID-19. В последнее время вновь появились публикации СМИ и заявления западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Американские ученые также допустили возможность распространения COVID-19 из научного центра в Китае. При этом Пекин сравнил утверждения о появлении коронавируса в лаборатории Китая с заявлениями о наличии оружия массового уничтожения в Ираке. Радикальная феминистка порадовалась смерти Петра Мамонова 16 июля 2021, 01:58

Фото: Разговор с незнакомцем/Youtube

Текст: Антон Антонов

Публицистка и феминистка Лена Климанская отреагировала на смерть советского и российского музыканта и актера Петра Мамонова словами «наконец-то». Комментируя в Facebook новость о смерти Мамонова, она написала: «Не только увы, но и наконец-то». В качестве пояснения она сослалась на интервью его супруги и продюсера Ольги Мамоновой. В комментариях к записи Климанской ее единомышленницы оценили интервью как «тотальное растворение в мужике». Напомним, Петр Мамонов, долгое время находившийся в больнице с коронавирусной инфекцией, умер в четверг в возрасте 70 лет. Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям. Определены сроки начала клинических исследований пятой российской вакцины от COVID 15 июля 2021, 21:55

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получит разрешение на клинические испытания своей вакцины от коронавируса на этой неделе, заявила глава ведомства Вероника Скворцова. «В отношении вакцины <...> мы закончили доклинику, мы сейчас получаем на этой неделе разрешение на начало клинических исследований», – сказала Скворцова на встрече с наставниками конкурса «Лидеры России», передает ТАСС. Она отметила, что проводимый на протяжении многих месяцев эпидемиологический надзор во всех 85 субъектах России показывает, что, «безусловно, вакцинироваться нужно». Ранее Скворцова сообщила, что доклинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), успешно завершены, клинические испытания начнутся в ближайшее время. Вакцина ФМБА разработана на новой технологической платформе и нацелена, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета. Она использует в качестве «мишени» консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям. Проникший в квартиру в Москве через окно мужчина избил и попытался изнасиловать хозяйку 15 июля 2021, 22:04 Текст: Дарья Григоренко

В Москве задержали мужчину, который пробрался в чужую квартиру через окно и попытался изнасиловать спящую женщину, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… «покушение на изнасилование», «иные действия сексуального характера с применением насилия» и «нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия»... Подозреваемый в совершении преступления 2000 года рождения задержан», – пояснила Иванова. По предварительным данным, ночью 15 июля подозреваемый через окно влез в квартиру на первом этаже в доме по улице Пржевальского в Москве, где напал на спящую женщину – он избил ее, надругался, а также попытался изнасиловать. Отмечается, что довести замысел подозреваемый не смог из-за активного сопротивление женщины. По словам Ивановой, он доставлен в подразделение СК для проведения необходимых следственных действий и проверки на причастность к преступлению. Ранее сообщалось, что в Башкирии местного жителя подозревают в изнасиловании и расчленении знакомых женщин, преступления долгое время оставались нераскрытыми, а первой жертвой маньяка была его законная супруга. В Москве сделали необязательными QR-коды для посещения ресторанов 16 июля 2021, 13:35

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

С понедельника, 19 июля, система QR-кодов в заведениях общепита Москвы становится необязательной, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Собянин заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, что «в связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений (...) с 19 июля мы отменяем обязательные QR-коды в общепите», передает РИА «Новости». При этом «ситуация в Москве продолжает еще оставаться сложной, но тем не менее мы уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей», и «от пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом», передает ТАСС. «Мы должны понимать, что находимся в зоне риска, в зоне эпидемии, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения. Хотел бы поблагодарить москвичей за активное участие в мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости, и выполнение требований, которые предписаны врачами Роспотребнадзора», – добавил мэр. Он подчеркнул, что надеется «на дальнейшее понимание ситуации». Также Собянин сообщил, что «заполняемость коечного фонда снизилась, поэтому мы приняли решение о выводе из ковидной группировки более 6 тыс. коек, они в ближайшее время начнут обычную свою, плановую работу». Кроме того, «за предыдущие шесть месяцев было привито первой компонентой 1,7 млн человек, а за последний месяц, за один месяц – более 2 млн человек». «Почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций. Конечно, это стало возможным благодаря ограничительным мерам, которые были введены», – сказал он. Сергей Собянин также поблагодарил московский бизнес за помощь в борьбе с пандемией, «за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, в совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики». «Тем не менее, мы должны понимать, что мы находимся еще в зоне риска, в зоне эпидемии, которая продолжается, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и, конечно, обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения, беречь себя и своих родных», – добавил он. Напомним, в июне на фоне роста случаев коронавируса Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня был введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно было посещать без QR-кода. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Заселившегося в хостел с COVID москвича приговорили к ограничению свободы 15 июля 2021, 16:15 Текст: Ксения Панькова

В Москве мужчину, который в 2020 году заселился в хостел с коронавирусом, суд приговорил к десяти месяцам ограничения свободы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Отмечается, что Кузьминский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя столицы. По данным прокуратуры, он осужден «за совершение преступления… нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания людей», передает РИА «Новости». В мае на заселившегося в московский хостел мужчину после прокурорской проверки завели уголовное дело по факту заражения двух постояльцев. Установлено, что мужчина, заболевший коронавирусной инфекцией, выписан для продолжения лечения в амбулаторных условиях. При выписке он предоставил в больницу недостоверную информацию об адресе проживания и прибыл для проживания в хостел, скрыв от администрации информацию о своем заболевании. Кроме того, после проживания мужчины в хостеле коронавирусом заразились двое других постояльцев, контактировавших с ним. Лидер группы «Алиса» раскритиковал власти Петербурга за запрет провести рок-фестиваль 15 июля 2021, 17:37 Текст: Елена Мирошниченко

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев назвал лицемерием решение властей Петербурга сперва ограничить число участников рок-фестиваля KKkinchevFest до 3 тысяч, а потом и вовсе запретить проводить мероприятие. «Теперь, оказывается, я не могу играть на гитаре и петь свои песни без согласования комитета по культуре. Официально заявляю: я никогда не плясал ни под чью дудку, и на старости лет учиться не собираюсь», – рассказал он в Instagram группы. Рок-фестиваль KKkinchevFest планировалось провести 3-4 сентября в Севкабель порту. По мнению музыканта, фестиваль запретили «по доносу». При этом Кинчев отметил, что не будет согласовывать мероприятие с властями, и предложил «закрыть его по уголовке». Также артист обвинил власти Петербурга в «лицемерии и двойных стандартах». Ранее глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о критериях для проведения массовых мероприятий в российских регионах. Напомним, в Москве фестиваль «Жара» перенесли в онлайн-формат. РФПИ заявил о скором начале совместных испытаний «Спутника V» с иностранными производителями 15 июля 2021, 20:23 Текст: Ксения Панькова

Российский фонд прямых инвестиций заявил, что в ближайшее время объявит о новых совместных испытаниях с другими производителями вакцин от коронавируса. «Мы были первыми, кто начал совместные испытания с AstraZeneca в феврале, и в скором времени объявим о других коллаборациях», – говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter. В сообщении отмечается, что другим производителям вакцин стоит объединить усилия с производителями «Спутника V» для совместных исследований. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд открыт для совместных исследований в Индии вакцин «Спутник V» и Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. «Спутник V» был первой вакциной, создатели которой предложили провести совместные исследования с AstraZeneca. Эти исследования сейчас завершаются в Азербайджане и ряде других стран. Эксперт рассказал, у работников каких сфер чаще всего требуют прививку от COVID-19 15 июля 2021, 20:01

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

«Если гражданин с людьми должен контактировать при выполнении своей работы, то требование о вакцинации к нему, скорее всего, есть», - сказал газете ВЗГЛЯД основатель и президент рекрутингового портала SuperJob Алексей Захаров. «В тех городах России, в которых работодателей обязали привить своих сотрудников, там и идет эта кампания. В основном это работники сферы услуг, медицины, госструктур и так далее. То есть решение о том, чтобы привить своих сотрудников не работодатели принимают, а местные власти. У работодателя в принципе нет никаких легитимных рычагов заставить людей прививаться», – говорит Захаров. Он объясняет, что поскольку местные власти вводят подобные требования, за неисполнение которых штрафуют, то работодателям наличие прививки против коронавируса приходится требовать в обязательном порядке. «Если с тех, кто работает на удаленке, в основном не требуют привиться, то работодатель их и не заставляет это делать. Если же гражданин с людьми должен контактировать при выполнении своей работы, то требование о вакцинации к нему, скорее всего, есть», – заключил собеседник. Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Следом за столицей обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели и в других городах России. Так, например, в связи с курортным сезоном в Крыму приняли решение привить всех сотрудников гостиниц и санаториев, а в Ростовской области обязали вакцинировать работников сферы услуг, госслужащих, студентов старше 18 лет и индивидуальных предпринимателей. Ученый объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России 16 июля 2021, 07:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Рост заболеваемости COVID-19 в России связан со сменой доминирующего штамма коронавируса, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. «В настоящее время в мире и России в том числе сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов коронавируса. Каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости. Как раз сейчас мы и переживаем этот этап», – передает ТАСС слова Горелова. По его словам, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будет оставаться высоким еще на протяжении месяца-полутора после достижения максимальных значений по суточному числу заразившихся. Горелов добавил, что лишь затем начнется постепенное снижение заболеваемости. «Насколько уверенно мы будем к этому идти, зависит от нашей приверженности соблюдению санитарных правил и вакцинации», – отметил он. В среду Горелов сообщил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в настоящее время наблюдается в регионах, раньше прирост случаев заражения приходился главным образом на Москву и Петербург. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД За сутки в России выявили 25,7 тыс. случаев коронавируса 16 июля 2021, 11:21

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 25 704 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 704 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5382, Московской области – 2484, Санкт-Петербурге – 1948. Всего в стране выявлено 5 907 999 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 300 908 человек, из них 21 932 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 146 868 человек. Накануне, 15 июля, в России выявили 25 293 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 411. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.