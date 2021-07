В Литве исключили проникновение нелегальных мигрантов в Польшу Муфтий призвал строить в Москве мечети для работы с мигрантами 15 июля 2021, 14:43 Текст: Елена Мирошниченко

Член Общественной палаты России, председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов призвал строить в Москве мечети, где духовенство могло бы работать с мигрантами. «Есть некая оторванность мусульман от мечетей, от своих религиозных деятелей, хотя мы пытаемся и телефон, и мессенджеры использовать. Налицо большая проблема строительства мечетей – мест, где мы могли бы вести эту работу, в том числе с мигрантской средой. Сейчас они предоставлены сами себе, и среди них тоже появляются не совсем понятные личности, которые себя называют имамами, проповедуют. Официальные религиозные организации к ним вообще не имеют отношения, мы не знаем их и знать не можем, что они рассказывают», – приводит его слова РИА «Новости». Также Крганов поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за понимание и уважительную и позитивную позицию в отношении ислама и других представленных в России религий. «При помощи Фонда поддержки исламской науки, культуры и образования Духовное собрание мусульман России запустило проект центра по социально-культурной адаптации и правовой защите мигрантов. В 23 субъектах федерации реализуется этот проект, охват с ноября прошлого года составил уже больше 100 тыс. человек, 15 тыс. обращений, из них – до пяти тыс. с положительными решениями вопросов: то есть с людьми конкретно обращаются, помогают, их ведут», – добавил муфтий. Крганов отметил, что на четырех языках было издано и роздано до 80 тыс. книг для мигрантов, а также снято 40 видеороликов с вопросами и ответами. По мнению муфтия, миграционная политика не должна создавать проблем для граждан России, но мигрантам нужно стараться помогать, имея в виду общность евразийского пространства. «Это как раз территории Средней Азии. Мы веками жили вместе, у нас единое духовное пространство. Как нас, так и наших коллег в Средней Азии, беспокоит проблема экстремизма и радикализма, и у нас есть в этом вопросе совместные проекты», – заключил Крганов. Ранее Крганов призвал легальных мигрантов России вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Леонид Парфенов объяснил Евгению Киселеву, чей Крым 14 июля 2021, 15:30

Фото: Пул N3/Telegram

Текст: Наталья Ануфриева

Российский журналист Леонид Парфенов ответил украинскому коллеге Евгению Киселеву на критику после интервью, а также сказал, чей Крым. Парфенов записал видеоответ Киселеву, ролик был опубликован в Сети. «Есть главный вопрос, раз десять мне его в Киеве задавали. «Чей Крым?!» Это коренной вопрос. Это такая проверка на вшивость. Главный вопрос, и давать нужно только их же ответ, ничего другого не устроит. Никакие слова, типа контроль России, но непризнание международного сообщества. Нет, это не принимается. Мало того, что ты не ходишь в Москве с хештегом КрымНаш, ты должен киевским патриотическим пропагандистам предъявить хештег КрымВаш. Это как ПЦР», – отметил журналист. По его словам, «таких вопросов не задают даже на границе, в киевском аэропорту в Борисполе, когда впускают в страну», однако «русский в роли украинского журналиста – он строже и бдительнее Службы безопасности Украины». «Они семь лет задают этот вопрос, и, видимо, каждый раз представляют перед собой (президента России Владимира) Путина. Поэтому он так жестко ребром ставит так: «Чей Крым?» Да твой Крым, Женя Киселев, твой! Ты же играл с (экс-президентом Украины Виктором) Януковичем там в теннис. Для меня непостижимый этот апломб заведомой правоты своей, чтобы вот так судить других из Киева», – заключил Парфенов. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Украина стала лидером по закупкам продукции малого и среднего бизнеса Крыма 14 июля 2021, 21:55

Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Украина в 2021 году стала лидером среди стран, куда экспортируется продукция крымских предприятий малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба Совета министров Республики Крым. «В январе – мае 2021 года общий стоимостной объем экспорта составил 15,1 млн долларов США. Продукция местного малого и среднего бизнеса экспортируется в Украину (39,7% от общего объема экспорта, 6 млн долларов США), Беларусь (28,2% от общего объема экспорта, 4,3 млн долларов США), Китай (11,1% от общего объема экспорта, 1,7 млн долларов США)», – говорится в сообщении на сайте крымского Совета министров. Отмечается, что также товары из Крыма поставляются в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Армению, Таджикистан, Абхазию, Чехию, Израиль, Монголию, Сербию, Турцию, Тайвань (Китай), США. В пресс-службе сообщили, что в Крыму создан Экспортный совет, основными задачами которого стали содействие созданию эффективной системы поддержки и стимулирования экспортной деятельности, разработка рекомендаций по выявлению и уменьшению административных и иных барьеров, разработка предложений по оказанию мер государственной поддержки экспортно ориентированным организациям и предпринимателям региона. В июле состоялось его первое заседание. Новый орган возглавила заместитель председателя Совмина – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что правоохранительные органы собрали информацию о действующем в Крыму бизнесе украинских чиновников. По его словам, недвижимостью на полуострове владеют «многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством». Захарова оценила объяснение ФРГ о нестыковках в докладе ОЗХО по Навальному 14 июля 2021, 17:17

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя объяснение МИД ФРГ нестыковок в проекте доклада ОЗХО по Навальному. «Вот так все и рисуют на коленке, исправляют, меняют местами, изымают факты, подбрасывают фейки. Ровно поэтому и не отвечают на запросы Генпрокуратуры России – потому что все шито белыми нитками. Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия», – написала Захарова в Telegram. Ранее официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что временные нестыковки в проекте доклада ОЗХО в части об утверждаемом отравлении Навального связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили. До этого МИД заявил, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Алексея Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложило подтверждающие документы. На ситуацию с этими нестыковками обращал внимание постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Он отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу. В августе 2020 года Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен. 17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный. Американский военный предупредил об опасном положении Украины 15 июля 2021, 07:50

Фото: Aleksandr Gusev/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Украина оказалась в тяжелом и опасном положении в условиях отсутствия значимой поддержки со стороны Запада, заявил бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах. «Украина сегодня остается в очень тяжелом положении, более тяжелом, более опасном положении – экономически, в военном (отношении), политически, дипломатически», – передает РИА «Новости» слова Табаха. По его утверждению, внутри Украины происходят «большие подрывные действия», которые подвергают страну опасности. «И ее союзники сегодня не показывают большого желания поддержать Украину в ее борьбе за свободу, независимость и демократию», – указал Табах. При этом он заметил, что лидерам ведущих европейских стран «выгодно», чтобы Украина «пропала с радаров». Ранее Украине посулили превращение в пустыню. Захарова процитировала Жванецкого в связи с уходом США из Афганистана 15 июля 2021, 04:30

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала словами сатирика Михаила Жванецкого планы Соединенных Штатов эвакуировать граждан Афганистана, которые оказывали поддержку американским силам и их союзникам. «Вспомнился Жванецкий: «Отрегулировал. Все вот так – хоть не приходи, полный порядок». Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Все вот так», – написала дипломат в своем Telegram-канале. Накануне Пентагон пообещал эвакуировать жителей Афганистана, помогавших американцам и их союзникам. Днем ранее глава МИД Афганистана обвинил запрещенное в России террористическое движение «Талибан» в беспрецедентном кровопролитии. В понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил, что американские военные достаточно спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники и оборудования. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ. Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск. В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру. Пловчиха Андрусенко шокирована решением ВАДА накануне Олимпиады 15 июля 2021, 11:09

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Призер чемпионатов мира российская пловчиха Вероника Андрусенко заявила, что новость о временном отстранении стала для нее шоком. «Для меня эта новость стала настоящим шоком. Как мне сообщили, это связано с 2014 и 2015 годами. Узнала об этом 13-го. Я всегда была за чистый спорт, никогда не нарушала антидопинговые правила. Продолжу готовиться к Олимпиаде и надеюсь, что моя невиновность будет доказана», – передает РИА «Новости» слова Андрусенко. Напомним, в среду стало известно, что Андрусенко и другой российский пловец Александр Кудашев временно отстранены от соревнований на основании доказательств, предоставленных ВАДА и следующих из исследования данных, извлеченных из Московской антидопинговой лаборатории. На Украине потребовали компенсацию за «Турецкий поток» 15 июля 2021, 07:26

Фото: www.gazprom.ru/press/news/

Текст: Дмитрий Зубарев

Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока» и потери «южного» газового транзита, заявила в своей статье для «Укринформа» директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук. «Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на «Турецкий поток», согласно предварительно обнародованным оценкам оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10-12 млн кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет «стоить» Украине 450 млн долларов», – передает РИА «Новости» слова эксперта. По ее словам, на данный момент на южном направлении газ через Украину поставляется только в Молдавию. «Динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов «Ямал – Европа», «Северный поток – 1» и «Турецкий поток» будет выполнять лишь функцию балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов», – посетовала автор статьи. Как заметила эксперт, в этих условиях встает вопрос о необходимости дальнейшей оптимизации украинской ГТС в соответствии с реальным спросом после 2024 года. «И если кому-то в ЕС, в частности представителям Германии, кажется, что достаточно выплатить Украине компенсации за ее отказ от блокирования «Северного потока – 2», то оперируя свершившимся фактом уже причиненного ущерба транзита в связи с работой «Турецкого потока», пора вести речь сначала о компенсации за потери транзита по южному направлению», – заявила она, объяснив это тем, что «потери» Киеву наносят «государства-члены ЕС Болгария и Венгрия, а также страна-кандидат – Сербия». Ищук напомнила, что ранее было завершено строительство интерконнектора на сербско-венгерской границе, благодаря которому Венгрия сможет получать российский газ через Сербию и Болгарию в обход Украины – через «Турецкий поток». Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон выразил мнение, что компенсацией для Украины за запуск «Северного потока – 2» мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит. «Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины. Эксперт объяснил цель требований Украины о компенсации за «Турецкий поток» 15 июля 2021, 11:40

Фото: gazprom.ru

Текст: Елена Лексина

«Киев стремится создать механизм, который позволит в любой момент приостанавливать эксплуатацию «Турецкого потока» и «Северного потока – 2», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя звучащие на Украине призывы компенсировать Киеву убытки из-за «Турецкого потока». «За вопросами, которые вызывают эмоции, на самом деле стоят довольно прагматичные вещи. Почему некоторые украинцы говорят о некой компенсации за транзит? Они хотят показать, что газопроводы «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» были построены намеренно, чтобы нанести урон украинской экономике, и в этом случае подразумевается выплата компенсаций», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Получается, что Украина воспринимает оба трубопровода не как экономические проекты, а как политические. «А дальше мы видим предложение со стороны Украины, США и Евросоюза, предполагающее создание нового инструмента управления газотранспортной системой», – пояснил он. При этом Юшков считает, что вопрос регулирования «Турецкого потока» вторичен, а речь в основном идет о «Северном потоке – 2». «Когда началось обсуждение нового механизма регулирования, возник вопрос: почему Украина не просит подобных условий управления «Турецким потоком», который тоже отнимает у нее транзитные объемы. И теперь на Украине опомнились и начали требовать за него компенсаций», – объяснил он. По словам собеседника, сейчас использование газопроводов регулируется либеральными правилами на основе антимонопольного законодательства. «Украина же пытается создать в отношении «Северного потока – 2» и, возможно, «Турецкого потока» обременение. В частности, если Россия будет «неправильно» себя вести на международной арене или нанесет какой-то ущерб Киеву, то их эксплуатация будет приостановлена. В этот список попадают разные вариации: если транзит через Украину снизится до определенного уровня или если Россия не будет выполнять каких-то политических требований», – объяснил Юшков. Эксперт подчеркнул, что смысл этого заключается в том, чтобы создать отдельную систему управления «Северным потоком – 2». «Если такой сценарий будет реализован, то США и их союзники будут каждый день использовать этот инструмент, чтобы приостановить работу газопровода. И в итоге проект не будет нормально работать», – указал собеседник. По его мнению, цель Киева – не только в получении денежных компенсаций. «Все это делается для того, чтобы придать трубопроводам статус политических проектов и создать механизм, который позволит останавливать их эксплуатацию», – заключил эксперт. Ранее директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук в своей статье для «Укринформа» заявила, что Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока» и потери «южного» газового транзита. «Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на «Турецкий поток», согласно предварительно обнародованным оценкам оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10-12 млн кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет «стоить» Украине 450 млн долларов», – считает эксперт. По ее словам, на данный момент на южном направлении газ через Украину поставляется только в Молдавию. «Динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов «Ямал – Европа», «Северный поток – 1» и «Турецкий поток» будет выполнять лишь функцию балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов», – посетовала автор статьи. Как заметила эксперт, в этих условиях встает вопрос о необходимости дальнейшей оптимизации украинской ГТС в соответствии с реальным спросом после 2024 года. «И если кому-то в ЕС, в частности представителям Германии, кажется, что достаточно выплатить Украине компенсации за ее отказ от блокирования «Северного потока – 2», то оперируя свершившимся фактом уже причиненного ущерба транзита в связи с работой «Турецкого потока», пора вести речь сначала о компенсации за потери транзита по южному направлению», – заявила она, объяснив это тем, что «потери» Киеву наносят «государства-члены ЕС Болгария и Венгрия, а также страна-кандидат – Сербия». Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон выразил мнение, что компенсацией для Украины за запуск «Северного потока – 2» мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит. Напомним, что «Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ученого-биолога Пигарева насмерть сбил самокат в Москве 15 июля 2021, 11:24

Фото: Первый медицинский канал/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Ученого-биолога, правнука поэта Федора Тютчева, 80-летнего Ивана Пигарева насмерть сбил самокат в Москве, рассказал Кирилл Иванов, замдиректора Института проблем передачи информации имени Харкевича, где работал ученый. «Иван Николаевич у нас ездил на работу на велосипеде. Вчера, по той информации, которая к нам пришла, он столкнулся с самокатом, оба человека получили травмы, обоих увезли без сознания в больницу. Соответственно, Ивану Николаевичу была проведена операция, но спасти его не удалось», – передает РИА «Новости» слова Иванова. Инцидент, по его словам, произошел на велодорожке: велосипед и самокат столкнулись на встречных курсах. В институте доктор биологических наук Пигарев работал с момента основания – с 1961 года. В последнее время он занимал должность главного научного сотрудника лаборатории биофизики зрения. Ученый является автором гипотезы о самодиагностике организма в период сна – «висцеральной теории сна». «Он активно работал до последнего дня. У нас Иван Николаевич добрый, отзывчивый, великолепный человек был. Он является правнуком Тютчева по прямой линии. Все сотрудники очень сильно огорчены», – отметил Иванов. Пигареву было 80 лет. Он родился 17 марта 1941 года. Ранее в Москве BMW насмерть сбила ехавшую на самокате дочь экс-зампремьера Татарстана. Суд ЕС поддержал ограничение мощности газопровода OPAL по требованию Польши 15 июля 2021, 12:34

Фото: opal-gastransport.de

Текст: Наталья Ануфриева

Европейский суд юстиции поддержал требование Польши об ограничении на 50% мощности газопровода OPAL, который соединяет газопровод «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Таким образом была отклонена апелляция Германии по предыдущему решению, касающемуся OPAL, передает ТАСС. «На основании принципа энергетической солидарности суд считает обоснованным решение Европейского суда юстиции от сентября 2019 года по иску Польши, согласно которому было принято решение ограничить пропускную способность OPAL на 50%», – говорится в документе. «Северный поток» – магистральный газопровод, пролегающий от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая проектная мощность двух ниток газопровода составляет 55 млрд кубометров в год. «Северный поток» поставляет газ на приемный терминал в Любмине (Германия), откуда он поступает в Бельгию, Данию, Францию, Нидерланды, Великобританию и другие страны. Ранее Берлин заявил о прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку – 2». При этом заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что, по мнению США, газопровод «Северный поток – 2» угрожает энергобезопасности Украины и Европы. Между тем в июне Сейм Польши принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток – 2». Варшава призвала США «поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода». Также там предложили выплатить Киеву компенсацию за «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему первому «Северному потоку» повезло больше второго и как Европа ради выгоды пошла на предательство. Власти Украины собрались запретить ввоз дизельных и бензиновых автомобилей 14 июля 2021, 22:53

Фото: Nikolay Titov/

Russian Look/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) подготовило законопроект о введении запрета на ввоз в страну дизельных и бензиновых автомобилей с 2030 года, сообщила пресс-служба ведомства. «Документ разработали в целях реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и других европейских директив», – приводит текст сообщения ТАСС. Законопроект призван стимулировать использование электромобилей, в связи с чем предусмотрен поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых на Украине. Предполагается с 1 января 2027 года запретить ввоз подержанных автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а с 1 января 2030 года – новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также подержанных и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. При этом, согласно проекту закона, запрет не будет распространяться на автомобили для вооруженных сил и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования. Запрет также не касается машин, которые получают в наследство, и ретро-автомобилей старше 1981 года. Законопроект проходит обсуждение в правительстве Украины, после чего проект документа должна утвердить Верховная рада и подписать президент. Напомним, 23 июня концерн Audi объявил об отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и с 2026 года намерен производить исключительно электромобили, а к 2033-му планирует свернуть производство традиционных авто. О планах свернуть производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания ранее уже объявил ряд других производителей. Шведская компания Volvo намерена сделать это к 2030 году, американский концерн General Motors – с 2035 года. Производитель Mercedes-Benz Daimler планирует полностью перейти на электромобили к 2039 году, а другой немецкий концерн, Volkswagen – с 2040 года. Названы сроки строительства военного городка в Крыму для десантно-штурмового полка 14 июля 2021, 16:35 Текст: Евгения Шестак

В Феодосии строится военный городок для десантно-штурмового полка, сдача объектов первой очереди запланирована на конец 2021 года, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. «Генерал-полковник Андрей Сердюков прибыл в Крым, где проинспектировал ход строительства и обустройства военной и социальной инфраструктуры строящегося военного городка в Феодосии для формируемого десантно-штурмового полка, который будет здесь располагаться с конца текущего года», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Сердюков осмотрел строящиеся объекты первой очереди, которые включают в себя штаб полка, два солдатских общежития (каждое на 300 человек), столовую на 750 посадочных мест, контрольно-пропускной пункт и контрольно-технический пункт. Кроме того, генерал-полковник провел встречу с представителями подрядных организаций. По его словам, строительство инфраструктуры военного городка будет завершено в обозначенные сроки. «Сдача объектов первой очереди запланирована на конец текущего года», – отметили в ведомстве. Также Сердюков ознакомился с условиями проживания военнослужащих, проходящих службу по контракту в Феодосии, посетил семейное общежитие и детсад для детей военнослужащих. В марте министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в этом году 56-ю десантно-штурмовую бригаду планируется переформировать в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии. Прокурор в Баку запросил для воевавшего за Армению россиянина 11 лет тюрьмы 14 июля 2021, 18:24

Фото: APA TV/Youtube

Текст: Алексей Дегтярев

Гособвинение в Азербайджане попросило для россиянина Эдуарда Дубакова, воевавшего на стороне Армении во время конфликта в Нагорном Карабахе, 11 лет лишения свободы. Дело рассматривает в Баку суд по тяжким преступлениям, российского гражданина обвиняют по статьям о терроризме, участии в преступной группировке и незаконном пересечении госграницы Азербайджана, передает «Московский комсомолец». Следующее заседание назначили на 22 июля. Также суд рассматривает дела 13 армянских военных, признанных диверсантами, и еще двух служащих армянской армии по делу о пытках азербайджанских военнослужащих. Ранее в Армении бывшего военного обвинили в шпионаже в пользу Азербайджана. Согласно армянским спецслужбам, он передавал азербайджанской стороне военные и государственные секреты о ВС страны и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). ФТС вскрыла контрабанду нефти на Украину на 2 млрд рублей 15 июля 2021, 11:20 Текст: Алина Назарова

Российские таможенники выявили контрабанду нефти через Новороссийск на Украину на 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ФТС. «ФТС России выявила незаконное перемещение на Украину 80 тысяч тонн нефти стоимостью более двух миллиардов рублей», – рассказали в ведомстве, передает РИА «Новости». По предварительным данным, капитан танкера Altai загрузил в порту Новороссийска 80 тыс. тонн нефти, указав в качестве пункта назначения итальянский порт Аугуста. Однако после выхода с территории России отправился в украинский порт Южный близ Одессы, где и выгрузил нефть. «Как удалось установить оперативникам, капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза», – рассказали таможенники. Центральная энергетическая таможня по данному факту возбудила уголовное дело о контрабанде (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Эксперт назвал ключевые разногласия США и России по Арктике 14 июля 2021, 17:45

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Когда дипломатия США рассыпается, приходится договариваться по отдельности с каждым адекватным политиком из новой администрации», – сказал газете ВЗЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя беседу Владимира Путина и Джона Керри, посвященную Арктике. «Президент России решил переговорить с Джоном Керри, поскольку его визит в Москву – достаточно значимое событие, – предположил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. – Керри известен как прагматичный и адекватный политик, который имеет неплохое реноме в России». «Главный смысл приезда Керри заключался не столько в обсуждении климата, сколько в донесении до российского руководства мысли о том, что в команде Байдена отсутствует консенсус и есть люди, не разделяющие мнение Энтони Блинкена и его единомышленников. А самые жесткие и провокационные высказывания исходят именно от клана Блинкена», – добавил Дробницкий. «Что касается собственно Арктики, то США обеспокоены двумя факторами – интенсивным развитием России в Арктической зоне и стремлением Китая установить там свое присутствие. У нас есть большие преимущества в этом регионе: огромный шельф, крупный ледокольный флот, уникальные разработки в виде плавучей АЭС и другие. Китай формально не входит в Арктический совет, но очень туда рвется. Для Вашингтона это просто ночной кошмар, поскольку там опасаются нового экономического и технологического подъема Китая за счет доступа к ресурсам Арктики», – пояснил Дробницкий. При этом, по его словам, у китайцев есть все возможности для наращивания своего присутствия в регионе. «Конечно, их возможности уступают российским, но они вполне сравнимы с американскими», – считает эксперт. Дробницкий также указал на важность решения логистического вопроса в Северном Ледовитом океане. «Блинкен неоднократно требовал там свободы судоходства под эгидой международного права. Когда мы слышим подобные высказывания из уст главы Госдепа, мы можем опасаться появления американского флота в спорной акватории. Россия не допустит такого «обеспечения свободы судоходства» вблизи своих границ. Поэтому здесь тоже наблюдается определенного рода напряженность», – объяснил он. Неизвестно, обсуждали ли Путин и Керри военную составляющую арктического вопроса, признал эксперт, но это принципиально важный момент. «Все крупные страны наращивают там свое военное присутствие. У России есть арктические контингенты и специализированная техника. США формирует новые подразделения на Аляске. Китай тренирует своих бойцов в условиях экстремального холода. Понятно, что это делается с прицелом на Арктику. И в этом смысле сторонам нужно заранее договариваться между собой, ведь пока никаких специальных договоренностей на этот счет нет», – сетует Дробницкий. «При этом остается нерешенным большой вопрос: кто будет контролировать ресурсы, находящиеся за пределами исключительных экономических зон арктических государств (200 миль от береговой линии). Здесь нужна системная работа, – призывает политолог. – Арктика – это большой знак вопроса и одновременно среда, в которой началась большая гонка мировых держав». В среду президент Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах природоохранного сотрудничества в Арктике. «Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки», – говорится на сайте Кремля. В то же время Путин подчеркнул, что Россия придает большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении. В этой связи были затронуты вопросы подготовки к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (откроется в Глазго 31 октября) с учетом национальных приоритетов по декарбонизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что климатическая повестка остается той сферой, где диалог Москвы и Вашингтона не просто возможен, но и необходим. Напомним, что визит Джона Керри в Москву начался 12 июля. В понедельник он встретился с главой МИДа Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым, переговоры продлились около трех часов.