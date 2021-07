Оргкомитет Игр в Токио впервые подтвердил случаи заражения среди иностранных делегаций «Единая Россия» предложила организовать в лагерях отдых детей медиков из «красных зон» 15 июля 2021, 10:15 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» предлагает организовать в оздоровительных лагерях отдых для детей медиков из «красных зон» и детей из семей, оказавшихся в зонах ЧС, сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Реализация этой меры позволит организовать отдых в оздоровительных лагерях для 11 тысяч детей, а также поможет загрузить здравницы Краснодарского края, Крыма и Приморского края, отметил Турчак. По его словам, в прошлом году «Единая Россия» выступила с инициативой предусмотреть создание специальной программы по отдыху и оздоровлению детей врачей и медработников, которые работают в «красных зонах», и направила ее в правительство. Это уже позволило отправить в лагеря более 1 тыс. детей, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «Должны быть предусмотрены специальные квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения. Сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС. Нужно провести работы и по изменению нормативных актов, и федерального законодательства. По линии фракции «Единой России» в Госдуме и Совета Федерации готовы претворить эту инициативу в жизнь», – сказал Турчак. Он также отметил, что в четверг встретится с волонтерами, которые помогали ликвидировать последствия наводнения в Краснодарском крае.

Врачи из Петербурга записали видеоманифест для антипрививочников 14 июля 2021, 20:46

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга опубликовал социальный видеоролик, в котором врачи говорят о необходимости вакцинации от коронавируса. На видео под названием «Манифест врача» медики рассказывают, что выходят после тяжелой работы из красной зоны и встречают горожан, которые не носят маски и не соблюдают дистанцию, пока их коллеги борются за жизни днем и ночью. «Мы делаем и будем продолжать делать свою работу. Но мы не волшебники и без вашей помощи нам не справиться. Мы, врачи, продолжим убеждать вас всеми доступными способами в необходимости вакцинации», – говорят врачи на в видеоролике, опубликованном в паблике Комитета по здравоохранению Петербурга во «ВКонтакте». Ролик кончается уверенным «да» в ответ на вопрос о том, стоит ли делать прививку. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина против коронавирусной инфекции защищает пациентов не только от самого вируса, но и от осложнений. Глава Минздрава объяснил, как получить медотвод от вакцинации против COVID-19 14 июля 2021, 18:53

Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. При этом он разъяснил процедуру получения медотвода от вакцинации против коронавируса при временных и постоянных противопоказаниях. «Действительно, некоторым людям вакцина противопоказана. Например, если у человека выявлена гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, если в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, отек Квинке). Если есть острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. При этом важно помнить, что такие медицинские противопоказания к вакцинации – исключительный случай. Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией», – рассказал он в интервью РИА «Новости». По его словам, существует следующий порядок медотвода от вакцинации: «наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания против вакцинации. При этом противопоказания могут быть как постоянными, так и временными. Решение о выдаче справки о наличии медицинского отвода от вакцинации принимают врачи той медицинской организации, где наблюдается пациент по тому заболеванию, которое стало причиной медицинского отвода. Если определено, что у пациента есть временные противопоказания к вакцинации, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку». Мурашко отметил, что «существуют исследования, которые доказывают, что заболеваемость близких людей вакцинированного человека снижается как минимум на треть. Бывают ситуации, когда в семье есть человек, который по объективным медицинским противопоказаниям не может вакцинироваться. В этом случае риск заражения и тяжелых последствий от заболевания можно существенно снизить, если вакцинируются другие члены семьи». «Важно также помнить, что при наличии противопоказаний должны соблюдаться все меры защиты – нужно носить маску, пользоваться антисептиками, избегать больших скоплений людей, быть осторожным в контактах, держать дистанцию», – заключил глава Минздрава. Ранее Мурашко заявил, что вакцинация от COVID не влияет на репродуктивную функцию. Венедиктов анонсировал голосование об обязательной вакцинации в Москве 14 июля 2021, 13:36

В июле Москве пройдет онлайн-голосование по вопросу обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп жителей, сообщил замглавы столичной Общественной палаты, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. «Вопрос об обязательности вакцинирования для определенных групп москвичей будет вынесен на электронное голосование в Москве 29-30 июля. Рассчитываю получить около 100 тыс. голосов», – написал Венедиктов в Telegram. В комментарии Газете.Ru Венедиктов заявил, что электронное голосование о введении обязательной вакцинации является тестовым проектом Общественной палаты Москвы перед выборами в Государственную думу. Цель проекта – «оттестировать» систему электронного голосования в Москве, а также донести до компетентных ведомств позицию москвичей по актуальным вопросам, связанным с коронавирусом. «Мы перед выборами в Государственную думу должны были оттестировать систему электронного голосования в Москве, где введены некие новации, например, для слабовидящих, например, в случае, если нужно отложить свой голос, то есть практически переголосовать. Поэтому первая задача – это оттестировать систему на Москве. В Москве сейчас 4,5 млн электронных кабинетов, которые могут принять участие в голосовании. Понятно, что нужно еще (изучить) нагрузку на систему. Вторая история в том, что нужно было найти вопросы, которые действительно волнуют и которые действительно могут быть решены», – объяснил заместитель председателя столичной Общественной палаты. По словам Венедиктова, одним из таких вопросов является введение обязательной вакцинации. Он рассказал, что в рамках голосования москвичи смогут выбрать, представители каких профессий, по их мнению, должны прививаться в обязательном порядке. «Уже в законе прописано, что от определенных болезней представители определенных профессий должны вакцинироваться стопроцентно. Грубо говоря, учителя и туберкулез. Ничего нового в этом нет: (в рамках голосования будет) перечислен некий набор профессий, ставится вопрос о том, каким из этих профессиональных групп, по вашему мнению, нужна обязательная вакцинация. Там можно будет (выбрать) несколько или все группы. Мы хотим проверить систему, что проголосовало не менее 100 тыс. человек. Мы направим результаты в мэрию (Москвы), которая пишет указы и в Роспотребнадзор, чтобы они приняли к сведению то, что считают люди, а то все решения пока принимаются без учета мнения. Мы решили это мнение у людей спросить», – пояснил Венедиктов. Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Москве, до 15 июля 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, должны быть вакцинированы от коронавирусной инфекции первым компонентом. Работодателям необходимо до 15 июля предоставить списки вакцинированных сотрудников на портале mos.ru через личный кабинет. Вакцинацию вторым компонентом должны завершить до 15 августа. Привиться от коронавируса в столице можно в поликлиниках, семи центрах госуслуг «Мои Документы», павильонах «Здоровая Москва» в городских парках, частных клиниках, ТЦ и других популярных общественных местах, включая крупнейший пункт в Гостином Дворе. Вирусолог оспорил позицию ВОЗ о ревакцинации против COVID-19 14 июля 2021, 14:38

Ревакцинация против коронавирусной инфекции просто необходима, поскольку иммунитет действительно растрачивается за определенный период времени, а полагаться на его память слишком рискованно, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов, отвечая на рекомендацию ВОЗ пока не прибегать к повторной прививочной кампании. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала не смешивать вакцины разных типов, а также пока отказаться от идеи ревакцинации, поскольку эффективность и безопасность этого пока мало изучены, передает Reuters. Кроме того, прежде чем начинать ревакцинацию, богатые страны должны подумать о бедных, в которых еще не организована даже первичная прививочная кампания медработников. «Думаю, что ВОЗ просто-напросто решает таким образом свои задачи. Им же нужно провакцинировать побольше людей во всем мире, поэтому и такие рекомендации. Но каждая страна в первую очередь будет решать свои задачи, это неизбежно, потому что своя рубашка ближе к телу. Хотя, безусловно, нам, как части мира, не покончить в целом с этой эпидемией, если мы не справимся с ней во всем мире», – считает Чепурнов. Поэтому, с одной стороны, необходимо наращивать выпуск вакцины и как-то думать о помощи бедным странам, передаче туда препарата, но и в то же время в стране обязательно должен сохраниться график вакцинации и ревакцинации, продолжает профессор. Причем как для переболевших, так и для граждан, которые прививались давно. «В принципе, уже хорошо установлено то, что для переболевших эффективна однократная вакцинация в определенные сроки. Они связаны со скоростью элиминации (вымирания) иммунитета, выраженного в количестве антител. Да, это еще не весь иммунитет, но тем не менее это очень значимый маркер. Я знаю достаточно много крепких здоровых людей, у которых по прошествии восьми–десяти месяцев после вакцинации вообще не показывает антител, и это нормально», – говорит специалист. Скорость распада антител в кровотоке – три недели, отмечает вирусолог. Это не означает, что через полтора месяца там совсем исчезнут антитела, поскольку вырабатываются новые, но после переболевания стимуляция сокращается, постепенно истощается слой клеток, которые производят антитела и так далее. А организм должен быть готов, причем не просто «проснуться» за счет клеток памяти в случае повторного заболевания, это может и не сработать. То есть должен быть определенный уровень антител, особенно с учетом появления новых штаммов коронавируса, которые обладают способностью «прицепляться» к клеткам с меньшим количеством рецепторов. «Производители антител или иммуноглобулинов на различных животных-донорах иммунизируют животных практически каждый месяц, чтобы получить еще больший всплеск антител относительно предыдущей вакцинации, или по крайней мере оставить их на том же уровне. Нам такое ни к чему, но при этом мы и не должны доводить до ситуации, когда антитела исчезнут полностью. Соответственно, нужно определиться со сроками: это будет либо некий общий срок (порядка 6–8 месяцев), либо люди должны индивидуально научиться следить за состоянием иммунитета по уровню антител», – объясняет Чепурнов. Оптимальная периодичность такой проверки – раз в три месяца, продолжает собеседник. Как только будет обнаружено, что титр антител низкий, следует пройти ревакцинацию или сделать «третий укол». Постоянно бегать и проверять себя на антитела нет никакого смысла, подчеркивает специалист. Кроме того, по мнению врача, самой подходящей для ревакцинации россиян станет вакцина «КовиВак» центра имени Чумакова. «С учетом того спектра, который есть у нас в стране, а это две вакцины («Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России и «КовиВак»), лучше предпочесть второй препарат. Он не очень хорош для первичной вакцинации, но очень подходит для вакцинации после переболевания или для ревакцинации, потому что иммунитет поднимает хорошо, а реактогенность (свойство вакцины вызывать при введении в организм побочные эффекты, например повышение температуры тела – прим. ВЗГЛЯД) у него ниже», – советует вирусолог. Подводя итоги, он еще раз напомнил, что никак не согласен с аргупентами ВОЗ о том, что не стоит использовать «третий укол» или прибегать к ревакцинации. «Они вызваны их собственными интересами, и их надо решать по-другому: как заинтересовать страны побогаче, которые обладают большими производственными мощностями, и каким образом проводить вакцинацию во всем мире. Но нашей стране надо думать в первую очередь о своем населении и как организовать процедуру вакцинации или ревакцинации, какие сроки оптимальны. Для этого нужны исследования качественные», – заключил Чепурнов. Ранее доктор медицинских наук, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов сообщил, что из-за постоянной мутации COVID-19 ученые пришли к выводу, что люди, у которых прошло больше полугода с момента прививки, должны получить дополнительную дозу вакцины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Вакцинацию от COVID приостановили в Ульяновской области 14 июля 2021, 11:15

Вакцинацию от COVID приостановили в Ульяновской области 14 июля 2021, 11:15

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что научные исследования не подтверждают влияние вакцинации против коронавируса на репродуктивную функцию. «Также в ходе изучения репродуктивной токсичности отечественной вакцины «Спутник V» не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства», – сказал он в интервью РИА «Новости». По его словам, на данный момент рекомендовано применять вакцину «Спутник V» при беременности в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Ранее Мурашко заявил, что беременным женщинам, которые находятся в группе риска тяжелого течения коронавируса, целесообразно прививать с 22 недели.

В Волгограде шестилетний мальчик взял без спроса у бабушки 275 тыс. рублей и пошел гулять с ними по улице, чтобы купить игрушку, его заметил полицейский. Участковый заметил мальчика у остановки «Улица Буханцева» в Ворошиловском районе, он заприметил у него крупную сумму денег, передает V1.ru. «Я спросил, как его зовут. Сначала он молчал, потом представился Артемом. Я спросил, откуда он идет. Он сказал: «С парка «Сказка-2». Я поинтересовался, где находятся его родители. Он сказал, что они дома и отпустили его гулять. Также я заметил, что в левом кармане его шорт находилась крупная сумма денег, и принял решение доставить его в дежурную часть полиции. Сотрудники ПНД пересчитали деньги – с собой у мальчика было 275 тыс. рублей», – пояснил лейтенант полиции Александр Балычев. Полицейские расспросили мальчика, куда и зачем он шел с такими деньгами. Ребенок объяснил им, что хотел купить игрушку. Мальчик живет с бабушкой, которая является его опекуном, а также с двумя старшими сестрами и братом. «По словам бабушки мальчика, этим утром, пока она была на кухне, внук незаметно взял 275 тыс. рублей, которые семья копила на ремонт, и вышел из квартиры. Об отсутствии дома внука бабушка узнала только от прибывших в квартиру сотрудников полиции. В настоящее время ребенок находится в семье, с ним работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Преступления в отношении ребенка совершено не было. Деньги в полном объеме возвращены его бабушке», – пояснили в региональном ГУ МВД. В Кремле выразили категорическое несогласие с обвинениями Берлина по вакцинам 14 июля 2021, 14:29 Текст: Наталья Ануфриева

Россия категорически против политизации вопроса вакцины от коронавируса, абсолютно не согласна с обвинениями МИД Германии в адрес Москвы и Пекина в политизации поставок вакцин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков подчеркнул, что Москва неоднократно говорила о том, что выступает категорически против политизации «всего, что связано с вакциной», в Кремле «категорически не согласны с такой формулировкой», передает ТАСС. «Считаем, что, наоборот, продвижение наших вакцин сталкивается, к сожалению, зачастую с политизированным подходом. Это мы расцениваем крайне негативно», – добавил он, передает РИА «Новости». Ранее в Совете Федерации заявили о намеренном затягивании регистрации «Спутника V» за рубежом. Также представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что новость агентства Reuters про проблемы с регистрацией «Спутник V» в Евросоюзе не соответствует действительности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Предложения жителей Донбасса включат в народную программу «Единой России» 14 июля 2021, 17:53 Текст: Ксения Панькова

Россиян, проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках, необходимо обеспечить защитой, их голоса должны быть услышаны в ходе избирательной кампании в Госдуму восьмого созыва, заявил член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров (фракция «Единой России»). «Очень важно создавать условия для того, чтобы наши граждане, проживающие независимо где, а тем более, если мы говорим о Донбассе, были обеспечены защитой, включены в наши общие социокультурные проекты, чтобы они могли получать помощь в гуманитарной, экономической, политической сферах», – сказал парламентарий в ходе выступления на форуме «Россия – Донбасс: единство приоритетов», сообщается на сайте ЕР. В этой связи, по его словам, на первый план должна выйти задача по обеспечению для живущих в Донбассе соотечественников возможности участвовать в избирательной кампании в Госдуму. Напомним, 10 мая во время рабочей поездки в Ростовскую область секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подписал соглашение о взаимодействии с Союзом добровольцев Донбасса. 14 мая представители Союза добровольцев Донбасса (СДД) подали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России». Они намерены участвовать в выборах в Госдуму, а также в избирательных кампаниях регионального и муниципального уровней. Началось изучение «генетических ножниц» для лечения коронавируса 14 июля 2021, 11:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Ученые из австралийского медицинского научно-исследовательского института им. Питера Доэрти и онкологического центра им. Питера Маккаллума изучают возможность использования инструмента редактирования генов CRISPR для лечения коронавируса. Как рассказали в НИИ, этот способ позволяет остановить репликацию вируса SARS-CoV-2 в инфицированных клетках человека. По словам профессора Шерон Левин, несмотря на масштабные исследования в области создания вакцин против коронавируса, «острая необходимость в препаратах и методах специфичного лечения для пациентов с COVID по-прежнему сохраняется». Австралийские исследователи решили сосредоточиться на поиске таких методов и использовать инструмент CRISPR, который ученые из онкологического центра им. Питера Маккаллума применяют для лечения рака у детей. «[Компонент CRISPR] - белок CRISPR-Cas13b обладает способностью связываться с целевыми РНК и разрушать часть генома, необходимую для репликации внутри клеток. В ходе дальнейших исследований ученым удалось доказать, что аналогичный подход работает и в отношении вируса SARS-CoV-2-19 и его штаммов», – передает ТАСС сообщение НИИ, где подчеркнули, что в перспективе он позволит «быстро разрабатывать антивирусные препараты для лечения COVID-19 и ряда других вирусов». «Сила этого инструмента заключается в его гибкости и адаптивности. Они делают его подходящим средством против множества патогенных вирусов, включая грипп, Эболу и, возможно, ВИЧ» – привели в пресс-службе слова Мохаммеда Фареха из онкологического центра Маккаллума. Как ожидается, в ближайшее время команда исследователей приступит к испытаниям метода на животных, и, в случае успеха, перейдет к клиническому тестированию метода. CRISPR – новый метод редактирования генов, позволяющий ученым вырезать нежелательные фрагменты ДНК, получивший название «генетические ножницы». К настоящему моменту CRISPR считают наиболее важным технологическим новшеством в науке о жизни со времен изобретения полимеразной цепной реакции (ПЦР), открытой тремя десятилетиями ранее. За внедрение методов редактирования генов Дженнифер Дудна и Эмманюэль Шарпантье получили Нобелевскую премию по химии в 2020 году. Белки Cas13 – компоненты системы CRISPR/Cas способные целенаправленно разрушать молекулы РНК, эффективно уничтожая мРНК выбранных генов, тем самым «выключая» их активность. Ранее ученые нашли способ подавления размножения COVID. Украинцы сочли кампанию по вакцинации от COVID-19 в стране проваленной 14 июля 2021, 19:42 Текст: Алексей Дегтярев

За минувшие сутки в России выявили 23 827 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 827 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3966, Московской области – 2469, Санкт-Петербурге – 1942. Всего в стране выявлено 5 857 002 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 257 483 человек, из них 21 269 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 786 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 145 278 человека. Накануне, 13 июля, в России выявили 24 702 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 875. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в России выявили 23 827 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 827 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3966, Московской области – 2469, Санкт-Петербурге – 1942. Всего в стране выявлено 5 857 002 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 257 483 человек, из них 21 269 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 786 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 145 278 человека. Накануне, 13 июля, в России выявили 24 702 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 875. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. По факту внесения подложных сертификатов о вакцинации на портал госуслуг заведено дело 15 июля 2021, 09:20 Текст: Алина Назарова

Прокуратура добилась от московских правоохранителей возбуждения уголовного дела из-за внесения поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции на портал госуслуг, сообщила глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. «После вмешательства Басманной межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту предоставления подложных сертификатов о вакцинации от коронавируса на портал госуслуг по ч. 5 ст. 327 («Использование заведомо подложного документа»)», – сказала она, передает ТАСС. По словам Нефедовой, прокуратура изучила материал проверки по факту предоставления заведомо подложных сертификатов о вакцинации. Из него следует, что неизвестный приобрел подложные сертификаты и с 25 июня по 7 июля 2021 года для получения QR-кодов для посещения мест общего пользования предъявил их на портал государственных услуг. Но уголовное дело не было возбуждено, несмотря на наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ. Басманный межрайонный прокурор потребовал от органа дознания устранить нарушения и возбудить уголовное дело. На прошлой неделе правоохранительные органы возбудили первое дело о покупке поддельного QR-кода в Москве. Ранее в Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации. За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы. Объявлены победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» 14 июля 2021, 22:26 Текст: Антон Никитин

В Международном детском центре «Артек» в Крыму завершился финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – среди учеников 5-7 классов. Победителями конкурса стали 303 школьника. С приветственным словом к финалистам и победителям «Большой перемены» на церемонии закрытия финала конкурса обратились первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, министр просвещения Сергей Кравцов, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров и заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В 2021 году ученики 5, 6 и 7 классов впервые участвуют в конкурсе вместе со старшеклассниками и студентами колледжей. Всего ко второму сезону «Большой перемены» присоединились более 2,5 млн человек. В финал конкурса вышли 660 школьников – они стали лучшими из более чем 1 млн своих сверстников со всей страны. По итогам решающих конкурсных испытаний победителями стали 303 школьника из 66 регионов России. Победителей и финалистов конкурса поздравил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Главное в жизни – это не дипломы и награды. Самое главное – это идти вперед, верить в мечту и добиваться ее реализации», – отметил Кириенко. Он также добавил, что после финала в «Артеке» конкурс не заканчивается и все участники могут продолжить свой путь с «Большой переменой» в сообществе, где ведущие российские компании без перерыва проводят тематические недели и конкурсы. «Большую перемену» от всех других проектов отличает то, что участники являются ее соавторами. Вместе с вами мы уже обсудили ваши идеи по развитию конкурса, и они уже начинают реализовываться. Вы предлагали в это воскресенье создать специальную детскую дирекцию «Большой перемены» и уже с 1 сентября она начинает работу, а также в конкурсе появятся дополнительные программы по профориентации», – добавил Кириенко. Министр просвещения Сергей Кравцов выразил благодарность педагогам и родителям финалистов «Большой перемены»: «Я хочу поблагодарить ваших учителей, наставников и ваших родителей. Когда вы приедете домой, скажите им слова благодарности. Все мы в вас верим, и сделаем все, чтобы раскрывались таланты каждого из вас. И чтобы, как в девизе «Большой перемены», вас не оценивали, а ценили», – добавил Кравцов. «В течение целой недели вы соревновались, посещали мастер-классы от экспертов, знакомились с большим количеством специалистов из совершенно разных сфер и областей и, конечно же, общались друг с другом. Это была насыщенная неделя для вас. И уверен, вы «взяли» от нее многое. Поверьте, выбирать лучших из вас, финалистов, было непросто. Вы все очень талантливые, целеустремленные и активные ребята. Вы получили бесценный опыт, который пригодится вам в будущем. Не останавливайтесь, идите только вперед, соревнуйтесь, добивайтесь новых высот, ставьте перед собой все более амбициозные цели и участвуйте в других проектах платформы «Россия – страна возможностей», – сказал, обращаясь к финалистам и победителям конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Во время церемонии закрытия финала на одной сцене с участниками «Большой перемены» выступили популярные российские исполнители. Егор Шип спел с победителем конкурса Егором Князевым, а Миа Бойка исполнила песню с финалисткой «Большой перемены» Есенией Нестеренок. Дистанционный этап «Большой перемены» для учеников 5-7 классов проходил в течение двух месяцев. В формате онлайн-игры участники выполняли онлайн и офлайн задания на логику, творческое мышление, способность работать в команде и готовность помогать окружающим. По итогам игры школьники проходили онлайн-собеседования с экспертами. В финал вышли конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов. В «Артеке» финалисты в командах по 8-12 человек решали кейсовые задания – проектировали «школу будущего» и детские сообщества в социальных сетях. Координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова рассказала, что почти треть финалистов и победителей «Большой перемены» живут в небольших городах и селах. «Конкурсные задания настроены таким образом, что каждый ребенок, не зависимо от того живет он в большом городе или маленьком рабочем поселке, может проявить свои способности, которые зачастую не видны в традиционной системе оценивания школьных олимпиад. Попадая в конкурс, ребенок решает прикладные задачи, которые требуют навыков командной работы, умения вести коммуникацию, проявлять свои творческие способности. На каждом этапе конкурса участник выполняет задания и одновременно узнает много новой информации об истории своей страны, ее культурных достопримечательностях, пробует себя в разных направлениях и получает рекомендации профессиональных экспертов», – отметила Наталия Мандрова. Мотивационные встречи с финалистами «Большой перемены» в «Артеке» провели олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева; летчик, Герой России Дамир Юсупов; актеры Антон Ескин и Наталья Дубовицкая; представители движений «Юнармия» и Worldskills. Художник Миша MOST провел для школьников мастер-класс по граффити, а актеры Арт-кластера «Таврида» поставили в «Артеке» иммерсивный спектакль «Сон в летнюю ночь». Также в рамках финала школьники могли заявить о своих талантах руководителям крупнейших продюсерских центров и телепроектов. Уже в сентябре этого года победители конкурса отправятся в «путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно. Педагоги, подготовившие победителей финала «Большой перемены» среди учеников 5-7 классов, получат по 100 тыс. рублей. Также по итогам конкурса будут определены лучшие школы, они получат по 2 млн рублей на развитие образовательных возможностей, причем решение о том, на что будут потрачены средства, школы будут принимать вместе с победителями конкурса. Конкурс «Большая перемена» проходит для учеников 5-7 классов, 8-10 классов общеобразовательных школ и для студентов колледжей. В 2021 году он объединил более 2,5 млн участников. Боярский отреагировал на сообщения о госпитализации из-за COVID 14 июля 2021, 11:49 Текст: Наталья Ануфриева

Народный артист РСФСР Михаил Боярский опроверг появившиеся в СМИ сообщения о его госпитализации из-за коронавируса. «У вас неверные сведения!», – сказал Боярский в комментарии телеканалу «Звезда». Ранее в Театре имени Ленсовета сообщили, что Боярский якобы находится в больнице около двух дней, у него «легкое течение болезни, потому что он привитый», передает ТАСС. После представитель Боярского заявил, что тот находится дома, «чувствует себя нормально», есть подозрение на коронавирус, «но пока что это не выяснилось», передает РИА «Новости». Напомним, в феврале Боярского госпитализировали из-за неуточненной пневмонии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД