На Украине заявили о решении ЕС снять ограничения на въезд для украинцев СБУ вызвала на допрос украинских депутатов из-за соглашения о размещении флота России На Украине решили пересчитать пенсии военнослужащих 14 июля 2021, 14:24 Текст: Елена Мирошниченко

Кабмин Украины после ряда протестов решил индексировать пенсии военнослужащих и пенсионеров МВД, которые были назначены до марта 2018 года, теперь они будут получать ежемесячную доплату на уровне 73 долларов, а размер минимальной выплаты будет на уровне 141 доллара. «Установить с 1 июля 2021 года лицам, которым назначена пенсия до 1 марта 2018 года согласно закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»... к размерам их пенсий... ежемесячную доплату в сумме 2000 гривен (73,2 доллара), которая учитывается во время дальнейших повышений размеров пенсии», – выдержку из документа приводит РИА «Новости». Отмечается, что решение было принято с целью поэтапного уменьшения диспропорций в размерах пенсий, назначенных военнослужащим, лицам руководящего и рядового состава органов внутренних дел (милиции), полицейским и некоторым другим лицам. «Сотни тысяч военных и сотрудники других органов правопорядка получат дополнительные пенсионные доплаты... Для исправления ситуации правительство сегодня принимает решение об установлении ежемесячных доплат. Дополнительные средства получать должны почти 400 тысяч военнослужащих-пенсионеров. При этом будет установлена минимальная пенсионная выплата в размере 3854 гривны (141 доллар)», – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании. Он поручил замглаве минсоцполитики выйти к митингующим, разъяснить действия правительства и сообщить, что они будут полностью обеспечены пенсиями в надлежащих размерах. Ранее полицейские в Киеве применили слезоточивый газ против пенсионеров министерства внутренних дел, которые вышли на митинг у здания Верховной рады с требованием пересчета пенсий. Пенсионеры МВД неоднократно митинговали с требованием пересчитать им пенсии в соответствии с законом о национальной полиции Украины, который предоставляет полицейским более выгодные условия начисления пенсий по сравнению с тем временем, когда они были милиционерами.

Глава ГТС Украины назвал «единственно приемлемую» компенсацию за «Северный поток – 2» 13 июля 2021, 18:10

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Текст: Алексей Дегтярев

Руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон считает «единственно приемлемым» вариантом контракта по транзиту газа через страну 15-летнее соглашение в ежегодном объеме 45-50 млрд кубометров в качестве компенсации за «Северный поток – 2». «Единственно приемлемый для нас вариант – новый контракт на транзит газа на 45-50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний», – сказал Макогон в интервью украинским СМИ, передает ТАСС. В случае прекращения транзита газа через Украину после запуска «Северного потока – 2» «технологически ничего страшного не произойдет», так как ГТС будут работать для внутренних потребностей. Украина потребляет в год 30 млрд кубометров, и 20 млрд кубометров добывает за этот период, сказал глава компании. «Некоторые «эксперты» говорят: «упадет давление в трубе». Это полная ерунда. Без транзита мы сможем работать», – заверил он. Вместе с тем возникнет необходимость сократить работу сети: вывести из эксплуатации 33 компрессорных цеха и ряд компрессорных станций. Макогон отметил, что Украина может столкнуться с ограничениями импорта газа, так как поставки проходят по реверсным схемам, когда транзитный газ по договоренностям с ЕС частично остается на Украине. «Если транзита не будет, то не будет и виртуального реверса. Поэтому все объемы нужно будет импортировать физически из ЕС. А возможности физического импорта у нас пока ограничены Словакией», – указал он. В начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В то же время в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Позже после встречи с Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нормандский формат может площадкой для обсуждения «Северного потока – 2», но он не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Путин отреагировал на идею обсудить транзит газа в нормандском формате 14 июля 2021, 00:32

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате. «Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта [по транзиту газа] и, безусловно, будет полностью их выполнять», – приводит слова Путина ТАСС. При этом он подчеркнул, что вопрос транзита газа через Украину, как и другие газовые вопросы, не следует связывать с переговорами в нормандском формате по урегулированию на Украине. «Россия, «Газпром» подписали контракт на пять лет на прокачку определенного объема российского природного газа нашим потребителям в Европе через территорию Украины», – напомнил глава государства. Он также напомнил, что «нормандский формат, другие форматы подобного рода – это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины». «Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как «Северный поток», «Северный поток – 2», либо транзит нашего газа через территорию Украины», – указал Путин. Таким образом он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос функционирования газопровода «Северный поток – 2» следует обсудить на будущей встрече лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина). Канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке». Вице-спикер Совфеда Константин Косачев обратил внимание на «безумие украинской политики, которая по всем фронтам пытается добиться демонстративной независимости от России, в частности от ее энергоресурсов, но при этом любой ценой пытается сохранить свою зависимость от транзита именно российского газа через свою территорию». Глава МВД Украины Аваков подал заявление об отставке 13 июля 2021, 17:46

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке, сообщили в пресс-службе украинского МВД. «Соответственно части первой статье 18 закона Украины «О Кабинете Министров Украины» подал заявку об отставке с должности Министра внутренних дел. Благодаою команду МВД за годы совместной службы. Благодарю каждого офицера, рядового и служащего. Честь имею!» – говорится в заявление Авакова, которое опубликовано на сайте МВД Украины. Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность. В декабре 2020 года антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении министра внутренних дел страны Арсена Авакова и бывшего главы Национального банка страны Валерии Гонтаревой по подозрению в незаконном завладении 62 млн евро со счетов CityCommerce Bank, открытых в австрийском банке Meinl Bank Aktiengeselschaft. Дело возбуждено во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда по статье «Злоупотребление полномочиями должностным лицом». Кроме того, расследуются и действия сотрудников CityCommerce Bank. Погребинский: Зеленский давно хотел избавиться от Авакова 13 июля 2021, 23:55

Фото: Danil Shamkin/Zuma/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Арсен Аваков – амбициозный человек, очень богатый, настоящий олигарх. При этом он непопулярный в стране человек, шансов построить политическую карьеру у него почти нет. Но он может сделать ставку на того человека, который будет конкурировать с Зеленским», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя отставку Авакова. «Зеленский давно рассматривает Авакова как угрозу», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. При этом в момент прихода к власти в 2019 году Зеленский испытывал благодарность, потому что Аваков играл против Порошенко на тех выборах, закрыл возможность массовых фальсификаций и т.д. И Зеленский поэтому его оставил. Тем более, что Зеленский боялся национал-радикалов, а Аваков имел влияние на часть из них» По мнению эксперта, на решение отправить шефа украинского МВД в отставку мог повлиять руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак: «Думаю, Ермак убедил Зеленского, что снять Авакова не опасно. Аваков второй по влиянию человек в стране, и они давно хотели от него избавиться. Что-то произошло, что склонило чашу весов в сторону того, чтобы отправить Авакова в отставку. Что – до сих пор не ясно» Бывшему шефу МВД Украины, при всех его связях и богатстве, не удастся продолжить личную политическую карьеру, считает Михаил Погребинский. Однако Аваков может бороться против Зеленского и чужими руками. «Он амбициозный человек, очень богатый, настоящий олигарх, его состояние – сотни миллионов долларов. Он обеспечил себе будущее. При этом он не популярный в стране политик, шансов построить себе карьеру у него почти нет. Но он может сделать ставку на того человека, который будет конкурировать с Зеленским. Это может помочь ему в борьбе против Зеленского с учетом его связей и денег», - отмечает Погребинский.. О том, что министр внутренних дел подал заявление об отставке, во вторник сообщила пресс-служба ведомства. Владимир Зеленский после заявления Авакова об отставке предложил назначить на этот пост главу комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Парламентарий избран от пропрезидентской партии «Слуга народа». Голосование по кандидатуре Монастырского должно состояться в Раде в пятницу. 41-летний кандидат юридических наук Монастырский – уроженец западноукраинского города Хмельницкий, по основному роду деятельности корпоративный юрист. Входил в комиссию по формированию Государственного бюро расследований (ГБР), которое собирались учредить еще при Викторе Януковиче, и создали при Петре Порошенко. «Собственно, Монастырского вообще никто на Украине не знает, никакого бэкграунда у него нет. Он председатель комитета в Раде, до этого назначения о нем никто не слышал. По-видимому, это человек, близкий к офису президента, поскольку в Раде все комитеты находятся под контролем правящей партии», – прокомментировал предложение президента Погребинский. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В бундестаге назвали цели визита Зеленского в Берлин 13 июля 2021, 15:00

Фото: STEFANIE LOOS/

POOL/EPA/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Киеву нужно договариваться о продолжении дотаций со стороны Берлина после прихода нового правительства в Германии в сентябре», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт, комментируя прошедшую в Берлине встречу президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. «Владимир Зеленский встретился с Ангелой Меркель, чтобы «поздороваться», еще раз напомнить, что «мы вроде как друзья». Диалог всегда лучше, чем его отсутствие. Также Киеву теперь важно договариваться, чтобы дотационные потоки Германии в сторону Украины не иссякли вместе с приходом нового правительства в сентябре», – отметил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Говоря о «Северном потоке – 2», собеседник указал на то, что некоторые силы «превратили трубу в предмет политического торга». «Но это неправильно. России выгодно продавать газ, а что касается Германии, то «Северный поток – 2» не в полной мере удовлетворит наши потребности в газе. Поэтому ни Москве, ни Берлину нет смысла отказываться от этой трубы, только если она не будет использоваться как элемент шантажа», – убежден политик. «Именно поэтому Украина так себя ведет, – полагает Гердт. – Она опасается не прекращения поставок газа через свою территорию, а исчезновения элемента политического давления на Москву и Берлин». «Однако этому давлению следует исчезнуть, – считает депутат бундестага. – В нормальных бизнес-отношениях не должно быть элемента шантажа, давления и подобных политических манипуляций». Напомним, накануне в Берлине прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, строительство «Северного потока - 2», против которого выступает Украина, проведение реформ и борьбу с коррупцией, сообщает «РИА Новости». Владимир Зеленский заявил, что остался доволен результатами встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, несмотря на расхождение взглядов по строительству «Северного потока - 2». Канцлер ФРГ Ангела Меркель перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила о том, что Германия серьезно относится к тревоге Киева относительно будущего транзита газа и будет добиваться сохранения роли Украины в этой сфере. По ее словам, Берлин постоянно будет четко заявлять о том, что «Северный поток – 2» «не является заменой» транзиту, пишет ТАСС. Она уточнила, что данная проблематика будет обсуждаться и в ходе ее встречи с президентом США Джо Байденом на текущей неделе. Она также выразила надежду на то, что следующий канцлер Германии, которого определят по итогам выборов в бундестаг 26 сентября 2021 года, выполнит данные Киеву обещания о продолжении транзита. Киев прекратил подачу водопроводной воды в ЛНР 13 июля 2021, 15:54 Текст: Наталья Ануфриева

Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) с Западной фильтровальной станции (ЗФС), в результате сокращена подача воды в города Стаханов, Кировск, Брянку, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск, сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Лугансквода». Представитель предприятия сообщил, что «украинская сторона с 12.00 (совпадает с московским) 13 июля прекратила подачу воды с Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР», передает РИА «Новости». Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) – единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева. Причиной остановки подачи воды стало повреждение магистрального водовода от Западной фильтровальной станции (ЗФС-3) на подконтрольной Киеву территории. Представитель пресс-службы уточнил, что в связи с этим сокращена подача воды в подконтрольные ЛНР Стаханов, Кировск, Брянку, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск. «Возобновление подачи воды будет возможно после устранения повреждения на водоводе и вхождения в прежний режим работы магистральных водоводов», – уточнил он. Напомним, в апреле работу насосной станции в ДНР остановили из-за обстрела ВСУ. Путин дал совет руководству «сегодняшней Украины» 14 июля 2021, 02:59

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин посоветовал политическому руководству «сегодняшней Украины» взять паузу, внимательно прочитать и проанализировать его статью «Об историческом единстве русских и украинцев». «Спорить с этой статьей довольно сложно, потому что она честная, она реально основана на исторических документах», – приводит слова Путина ТАСС. Он повторил, что в основе статьи – «именно исторические документы, которые лежат в архивах». «Если есть желание подискутировать, я думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать сначала эту статью, проанализировать, поднять документы», – сказал Путин, комментируя высказывание президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсудить эту статью при личной встрече с российским лидером. Путин выразил уверенность, что украинские власти «так и сделают». «Они найдут, о чем здесь поговорить. Когда я говорю «они», я имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины», – уточнил президент России. Накануне Зеленский заявил, что из-за отсутствия времени пока не прочитал всю статью российского лидера Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», но обязательно сделает это и подумает над ответом. При этом Зеленский заявил, что мог бы обсудить статью Путина при личной встрече с президентом России. Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» подчеркнул, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью российского лидера. Путин потребовал учесть озабоченности России в связи с «военным освоением» Украины 14 июля 2021, 06:34

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Россия рассчитывает, что озабоченности Москвы будут восприняты всерьез силами, которые начали военное освоение территории Украины, заявил президент Владимир Путин. «Мы видим, что начинается военное освоение этой (украинской) территории. Вот, что нас беспокоит. Я уже об этом высказывался. И я думаю, что наши озабоченности в конце концов будут услышаны теми, кто это делает. Это не Украина же делает. А это территорию Украины эти люди используют таким образом», – приводит слова Путина ТАСС. По словам президента, для России важно не то, как соседнее государство, в данном случае Украина, будет выстраивать свою внешнеполитическую жизнь и ориентиры. «Для нас важно, чтобы не создавались проблемы для нас, чтобы не создавались угрозы для нас», – отметил Путин. «Очень рассчитываю на то, что наши озабоченности будут восприняты всерьез», – подчеркнул глава российского государства. Напомним, в понедельник в Николаевской области Украины начались международные военные учения «Казацкая булава – 2021», в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также США, Великобритании, Канады, Швеции. Кроме того, с 28 июня по 10 июля в Черноморском регионе проходили военные маневры Sea Breeze-2021, в которых были задействованы до 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов, 32 кораблей от 32 стран, включая Украину, США, Канаду, Британию, Нидерланды, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию и Латвию. Зеленский: Русский язык не является собственностью России 13 июля 2021, 15:26 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции «Украина 30. Гуманитарная политика» заявил, что русский язык не является собственностью России. «Помните, сколько было злоупотреблений, это поднимала Россия, о том, что если я на улице разговариваю на русском языке, то меня будут штрафовать. Но это неправда. Но некоторые нормы в законе так выписаны, что дают возможность об этом говорить. То есть тебя не оштрафуют, если ты свободно говоришь, конечно же. Говори, как ты хочешь, но дает такую возможность», – приводит его слова РИА «Новости». Он также считает, «что некоторые вещи должны быть чистыми, абсолютными, понятными. Мы находимся в сложной ситуации, мы находимся в войне, напряжение вызывает что-либо связанное с Россией или с русским языком. Хотя я считаю, что русский язык – это не собственность России». Зеленский отметил, что не стоит поднимать вопрос государственного языка, так как на Украине уже все в этом направлении на законодательном уровне сделано. «У нас есть украинский язык – единственный государственный язык, это закреплено в конституции. Каждый раз, когда мы делаем те или иные шаги по усовершенствованию этого вопроса, я считаю, что это политический вопрос. Я считаю, что в вопросе языка найти справедливость сложно и, я считаю, что самым справедливым будет не поднимать этот вопрос. Все есть в украинском законодательстве для того, чтобы мы с вами жили, работали, разговаривали и поддерживали нашу страну, и наш язык. Я считаю, что все сделано», – заявил Зеленский. Ранее русский язык лишили регионального статуса в украинском Николаеве. До этого футболисты сборной Украины подверглись жесткой критике из-за использования русского языка на пресс-конференции после матча со Швецией на Евро-2020. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто запрещает украинским футболистам говорить на русском языке и почему даже победы сборной плохо помогают создать единую гражданскую нацию на Украине. Напомним, Верховная рада Украины приняла закон «О коренных народах Украины», в котором русские не включены в этот перечень. В «Нафтогазе» призвали США не допустить запуска «Северного потока – 2» 13 июля 2021, 19:31

Фото: Jens Büttner/DPA/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Украинская сторона надеется, что США введут санкции против европейских компаний, которые осложнят запуск «Северного потока – 2», заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. «Мы верим в то, что Америка, осознавая опасность, которая исходит от этого проекта для Европы и для всего свободного мира, все-таки применит действенные санкции, которые позволят остановить этот проект», – заявил Витренко в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости». Он добавил, что американские санкции действенны только против европейских компаний, поскольку российские компании их не боятся. «Как раз действенные санкции – это санкции против Nord Stream 2 AG – это швейцарская компания, которая уже подала заявку на то, чтобы быть оператором этого газопровода. Санкции на эту компанию являются действенными, потому что другие европейские компании просто не захотят с ней работать и банки не захотят с ней работать», – добавил Витренко. Ранее руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что «единственно приемлемым» вариантом контракта по транзиту газа через страну будет 15-летнее соглашение в ежегодном объеме 45-50 млрд кубометров в качестве компенсации за «Северный поток – 2». Эксперт: После отставки Авакова Зеленский не удержится дольше Нового года 13 июля 2021, 22:10

Фото: РИА Новости

Заявление Арсена Авакова об отставке с должности главы МВД Украины может указывать на то, что до конца года президент страны Владимир Зеленский также покинет свой пост, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По мнению эксперта, «парламент не будет особо возражать, это формальные вещи». «У Авакова – звериное чутье. Он совершенно четко ориентируется в происходящем, и я думаю, что можно смело собирать ставки, сколько еще Зеленский просидит, с максимальным таймингом до Нового года», – рассказал он РИА «Новости». По словам Мартынова, «это даже не тот случай, когда крысы бегут с корабля. Благодаря звериному чутью Авакова, которое не раз спасало его в карьере, он в очередной раз делает такой элегантный финт». Политолог добавил, что Аваков «не пропадет с украинской сцены». «Обращу внимание, что заявление об отставке он сделал после разговора с американским представителем тет-а-тет. Что ему сообщили, что ему стало известно – это хороший вопрос. Но то, что человек с таким чутким пониманием и быстрой реакцией уходит – я бы стал собирать ставки, сколько осталось Зеленскому», – отметил Мартынов. Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке. Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность. В декабре 2020 года антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении министра внутренних дел страны Арсена Авакова и бывшего главы Национального банка страны Валерии Гонтаревой по подозрению в незаконном завладении 62 млн евро со счетов CityCommerce Bank, открытых в австрийском банке Meinl Bank Aktiengeselschaft. Дело возбуждено во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда по статье «Злоупотребление полномочиями должностным лицом». Кроме того, расследуются и действия сотрудников CityCommerce Bank. В Раде заявили, что Меркель «послала» Зеленского с «Северным потоком – 2» 14 июля 2021, 09:03 Текст: Алина Назарова

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович поддержал решение канцлера Германии Ангелы Меркель отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в обсуждении «Северного потока – 2» в нормандском формате. Парламентарий обратил внимание, что Меркель, аргументируя свое мнение, попыталась «не обидеть» Зеленского. «Воспитанная женщина и *** (в оригинале использовано грубое ругательство) посылает вежливо, чтобы не обидеть», – отметил Рабинович, передает РИА «Новости». Депутат Рады напомнил, ссылаясь на слова канцлера Германии, что Берлин и Париж не намерены обсуждать тему газа вместе с Минскими соглашениями. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке». Позже президент Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате. Пушков отреагировал на признание Кучмы об обманутых украинцах 14 июля 2021, 13:05 Текст: Евгения Шестак

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего президента Украины Леонида Кучмы о том, что жителей страны обманывали перед референдумом о независимости в 1991 году. По его мнению, признание Кучмы очень важно и оно может продемонстрировать, какими соображениями руководствуются власти Украины. «Тотальное вранье стало главным инструментом Майдана. Под вранье развалили страну», – написал Пушков в Twitter. Ранее бывший президент страны Леонид Кучма в интервью на YouTube-канале History Lab заявил, что украинские власти обманывали своих граждан перед референдумом о провозглашении независимости страны в 1991 году. Всеукраинский референдум о подтверждении независимости страны проходил 1 декабря 1991 года в один день с первыми выборами президента Украины. По его итогам 90,32% граждан проголосовали за независимость Украины. Эксперт: Уход Авакова с поста главы МВД Украины могли согласовать два года назад 13 июля 2021, 20:25

Фото: Сергей Плачков/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков,

Николай Васильев

«Арсен Аваков уходит с поста главы МВД, но не уходит политика Авакова. Что касается самого экс-министра, то он, возможно, станет мэром Харькова», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Охрименко, комментируя отставку министра внутренних дел Украины. «Арсен Аваков очень долго находился на посту главы МВД Украины и, в принципе, всех устраивал. Но ситуация меняется. На сегодняшний момент Владимир Зеленский выстраивает свою вертикаль власти. А Аваков достался по наследству от предыдущего президента», – сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Эксперт полагает, что Аваков, который руководил МВД с 2014 года, «при всех своих плюсах и минусах, умел управлять этим огромным аппаратом». Теперь главный вопрос – кого президент Зеленский назначит ответственным за такой важный силовой инструмент, как МВД, и сможет ли этот человек заменить Авакова. О том, что министр внутренних дел подал заявление об отставке, во вторник сообщила пресс-служба ведомства. Уход Авакова вполне мог быть оговорен еще два года назад, считает Охрименко. «Скорее всего, в самом начале президентства Зеленского были какие-то устные договоренности с новым главой государства: ты работаешь во главе МВД, исполняешь функции, мы сотрудничаем, но на каком-то этапе из политических или еще каких-то соображений расходимся», – предполагает политолог. При этом отставной министр не потеряет своего влияния на украинскую политику, считает Охрименко. Более того, не исключено, что сейчас Авакову могут помочь сделать политическую карьеру. «Тут не все так однозначно: Аваков уходит, но политика Авакова не уходит. Что касается самого экс-министра, то многие говорили, что он, возможно, станет мэром Харькова. Аваков однозначно будет делать политическую карьеру и поддерживать какие-то политические силы. Пока сложно сказать, какие», – рассуждает эксперт. Что касается реноме Авакова как управленца, то на посту главы МВД он получал больше критики, чем положительных отзывов о своей работе. Но такова украинская политическая традиция, отметил собеседник. «Когда делали общественные опросы, руководство МВД получало много негативных оценок. Это всегда болезненный для политика вопрос. Потому что люди хотят, чтобы политики им не мешали, и в тот же момент – чтобы они защищали граждан, – подчеркнул Охрименко. – Об Авакове говорили много плохого, но это больше эмоции. Лишь когда он проявит себя в качестве политика, тогда и только так сможем понять уровень его популярности». Уроженец Баку, украинский политик и бизнесмен (в 2013 году входил в список 200 богатейших украинцев с капиталом в 98,9 млн долларов) Арсен Аваков в 2005–2010 годах был губернатором Харьковской области. В 2010 году баллотировался на пост мэра Харькова, но проиграл Геннадию Кернесу, правда, с минимальным отрывом. При Викторе Януковиче в 2012 году против Авакова было возбуждено дело о превышении полномочий в бытность харьковским губернатором. Некоторое время политик скрывался в Италии от уголовного преследования. Сразу после Майдана 2014 года Верховная рада назначила Авакова (на тот момент – депутата от «Батькивщины») и. о. главы МВД. Сразу после своего назначения он пообещал ввести в руководство министерства представителей самообороны Майдана и «Правого сектора*». С «Правым сектором» отношения у министра разладились после убийства Александра Музычко (Сашко Белого). При этом в структуру МВД вошел батальон, впоследствии полк «Азов», основу которого составляют расисты и неонацисты. После избрания Зеленского, в 2019 году, Авакова переназначили на должность. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте прошлого года Аваков также сохранил должность. В декабре 2020 года антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении Авакова и бывшего главы Нацбанка страны Валерии Гонтаревой по подозрению в незаконном завладении 62 млн евро со счетов CityCommerce Bank. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Миллионы людей на Украине хотят восстановления отношений с Россией 13 июля 2021, 23:21 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что миллионы людей на Украине хотели бы восстановления отношений с Россией. «Ведь на Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей», – приводит слова российского лидера ТАСС. При этом он подчеркнул, что также есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. «Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет, или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе», – заявил Путин. Глава государства также отметил, что выступающим за нормализацию отношений с Россией на Украине не дают никаких шансов на легальную политическую работу. «Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с [Виктором] Медведчуком. При этом органы власти на Украине принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции, то есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу», – заявил Путин. Напомним, Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью Путина.