Разработчики «Спутника V» заявили о его эффективности против новых штаммов COVID

Маммолог опроверг возможность роста груди после вакцинации препаратом Pfizer

«Если пациентка замечает какие-то несвойственные изменения, которые ее беспокоят, то лучше сразу же обратиться к врачу. Лучше не усугублять ситуацию», – заявил газете ВЗГЛЯД маммолог-онколог, кандидат медицинских наук Сергей Прокопенко, комментируя сообщения норвежек, которые заметили увеличение груди после вакцинации Pfizer.

Десятки жительниц Норвегии рассказали в своих социальных сетях, что после прививки против коронавирусной инфекции американской вакциной Pfizer у них увеличилась грудь. Врач Хайнрих Бакманн предположил, что такой эффект связан с расширением лимфатических узлов – так организм якобы реагирует на введение препарата, отмечая, что это временное явление. С ним согласился и представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен, подчеркивая, что он слышал о подобном побочном эффекте у 10% сделавших прививку американок.

«В ответе норвежских коллег речь идет о реакции лимфоузлов. Это абсолютно закономерная реакция, поскольку иммунная система реагирует, это защитная реакция, ответ на введение вакцинного препарата. Но при чем тут увеличение молочной железы, мне непонятно. В самой молочной железе в норме лимфоузлов нет. То есть по умолчанию она не содержит лимфоузлы, но в крайне небольшом проценте случаев мы все-таки можем наблюдать интрамаммарные (внутри молочной железы) лимфатические узлы, но такое их расположение не норма», – говорит Прокопенко.

Нормой считается их расположение в аксиллярной (подмышечной) зоне, продолжает врач. Это так называемый лимфатический коллектор, который отделяет лимфу от молочной железы и верхней конечности. Соответственно, даже увеличение лимфоузлов после вакцинации как реакция на прививку никак не может повлиять на увеличение молочной железы.

«Это анатомически невозможно. Возможно, на что-то реагируют элементы протоковой системы или какая-то иная проблема, о которой мы не знаем. Тем не менее, если пациентка замечает какие-то несвойственные изменения, которые ее беспокоят, то лучше сразу же обратиться к врачу. Лучше не усугублять ситуацию, тогда можно будет разрешить проблему», – считает маммолог.

Однако если же наблюдается одностороннее увеличение молочной железы, то это опасный момент, который сразу же должен насторожить девушку, рассказывает собеседник. Это может быть рост образований, причем как доброкачественных, так и злокачественных. Кроме того, есть ряд заболеваний, при которых отмечается увеличение груди, например при саркоме или щитовидной опухоли, но это длительный процесс, при котором не наблюдается «бурного роста». Причем под термином «бурный рост» подразумевается рост за пару лет, но не внезапная реакция организма за несколько дней.

«Если же реакция наблюдается двусторонняя, то сразу же снимается вариант опасности. Скорее всего, это реакция на какой-то общий агент, на который отреагировала ткань молочной железы. Но, опять же, лично я такого в практике не встречал. А возможно, это обычный период ПМС, во время которого грудь наливается, увеличивается в размерах – у некоторых, кстати, на размер или два за счет дополнительного притока жидкости и задержки жидкости в железистой ткани молочной железы, помимо увеличенного кровенаполнения в этот период. Но с началом цикла все это проходит. То есть это физиологический процесс», – заключил Прокопенко.

В начале июля в Винницкой области Украины через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer скончался мужчина. Пресс-служба департамента охраны здоровья и реабилитации сообщила, что, согласно данным электронной амбулаторной карты пациента, у него не было никаких хронических заболеваний.

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