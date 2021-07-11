В Шереметьево сохранились очереди из-за проверки документов

В московском аэропорту Шереметьево второй день сохраняются очереди на прилет и на вылет.

«В терминале D у пунктов погранконтроля в зоне прилета в 11.30 мск был заполнен весь холл, при том, что работали практически все кабинки пропуска приезжающих. После прохождения пограничного контроля пассажиры выстраивались в отдельную очередь, где предъявляли бумажные анкеты с данными, необходимыми для санитарного контроля в связи с пандемией COVID-19. Пассажиров, заполнивших анкету о прибытии в Россию на портале gosuslugi.ru, пропускают в ускоренном порядке, проверяя QR-код, который предоставляется в личном кабинете при регистрации такого заявления», – передает корреспондент РИА «Новости».

Отмечается, что в зале вылета терминала D очереди на регистрацию были длиннее обычного, при том, что все стойки были открыты

«Поскольку время обработки документов при регистрации увеличилось из-за проверки справок о ПЦР-тестах, администрация аэропорта по громкоговорителям объявляет о просьбе к пассажирам заранее готовить документы по COVID-19», – сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что Шереметьево работает в стандартном режиме, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19, аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания помощи пассажирам.