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10 июля, суббота | Последнее обновление — 20:58 | vz.ru
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Пушков счел политической клоунадой заявления о «депортации» россиян из Крыма
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Украинские заявления по поводу «депортации» россиян из Крыма выглядят как бессмысленный фарс и политическая клоунада, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Сколько раз в своих мечтах они уже зачищали Донбасс! Присоединяли к Украине Кубань. Вступали в ЕС. И вот теперь готовят план выдворения русских из Крыма», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что само «возвращение Крыма», по версии украинской стороны, должно произойти «как-то само по себе».
«И вот этот «расчет» не пойми на что окончательно превращает их заявления по поводу Крыма в бессмысленный фарс, политическую клоунаду», – заключил он.
Ранее украинский министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что правительство страны рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан «после возращения Крыма» в состав страны, в том числе их депортацию.
На полуострове эти заявления назвали несбыточными.
Киев выдвинул ультиматум для продолжения переговоров по Донбассу
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Переговоры в Трехсторонней контактной группе по Донбассу будут продолжены только без представителя провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майи Пироговой, заявил член украинской делегации Денис Казанский.
«Ее (Пирогову) приводят ради провокаций. Наша позиция очень проста: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут ее приводить», – приводит слова Казанского РИА «Новости».
Накануне в ЛНР заявили о резком ухудшении ситуации в Донбассе.
Напомним, в апреле Украина сорвала работу политической подгруппы по Донбассу. Тогда глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить представителя ДНР Пирогову из политической подгруппы. В России указали, что каждая из сторон контактной группы сама определяет состав своей делегации.
В конце марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
В начале декабря 2020 года из результатов опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», стало известно, что большинство жителей Украины поддерживают Минские соглашения и прямые переговоры с ДНР и ЛНР.
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На Украине захотели получить от России и Германии «репарации»
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Более половины жителей Украины выступают за требование от Германии и России «репараций», свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
Согласно результатам опроса, 61% опрошенных (34,5% полностью и 26,6% частично) поддержали требование компенсаций от Германии за преступления нацистов во время Великой Отечественной войны, при этом 31,5% респондентов выступили против подобной инициативы, передает РИА «Новости».
Кроме того, 55,3% опрошенных жителей Украины (36,2% полностью и 19,1% частично) одобрили идею потребовать «репарации» от России за депортацию крымских татар и украинцев в сталинские времена. Больше всего сторонников этой идеи оказалось в западных областях Украины (66,7%). Не поддержали инициавтиву 35,7% опрошенных.
Опрос проводился в мае-июне методом телефонного интервью, в исследовании приняли участие 2 тыс. респондентов.
Напомним, в конце мая посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от России выплаты «репараций». В ответ сенатор Алексей Пушков предложил Украине выплатить России компенсацию за переданные русские земли – Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области.
В июне прошлого года президент России Владимир Путин напомнил, как республики «тащили» из СССР «подарки» от русского народа».
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Британия внезапно отказалась оснащать украинские катера
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Британская компания Rolls-Royce отказалась продавать Киеву комплектующие для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр» за пять дней до поставки, заявил бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Бирюков сообщил в Facebook, что ситуация с постройкой «Кентавров» «начинает походить на закрученный детектив».
«Тут и Rolls-Royce, которые должны были поставить водометы на корабли. Вот только они за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения», – заявил экс-советник.
Кроме того, по его словам, два построенных «Кентавра» не могут принять на вооружение в течение двух последних лет, так как за это время командование не может подписать приказ о создании комиссии по приемке.
«У причальной стенки уже два года стоят пять кораблей. Без движения. Детектив ли? Или саботаж?», – задался вопросом Бирюков.
Катера «Кентавр» производились во времена президентства Порошенко на заводе «Кузница на Рыбальском», передает РИА «Новости».
В начале июля бывший замминистра обороны Украины и глава правления «Кузницы на Рыбальском» стали подозреваемыми по делу поставок для украинской армии техники ненадлежащего качества. Речь идет, в частности, о закупках военных автомобилей, малых бронированных артиллерийских катеров «Гюрза-М» и «Кентавр».
Ранее военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины не оправдали возложенных на них ожиданий и стали «тяжелой и несбалансированной» техникой.
Во Франции возмутились из-за слов представителя ООН о пленных в Донбассе
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Читатели французской газеты Le Figaro выразили недовольство по поводу заявления заместителя верховного комиссара ООН Нады Аль-Насеф о якобы имеющих место пытках и жестоком обращении с пленными на юго-востоке Украины.
Аль-Насеф, выступая перед Советом по правам человека, выразила беспокойство «пытками и жестоким обращением» с пленными в Донецке и в других местах на территории, контролируемой ополченцами, передает РИА «Новости».
Пользователь под ником george schmidt предположил, что на контролируемой Киевом территории пленные «проживают в трехзвездочных отелях» и «их благодарят за визит». «ООН неподражаема. Не перестаем смеяться над их заявлениями», – добавил он.
«В это время на подконтрольном Киеву западе пленные едят круассаны», – сыронизировал другой читатель.
Дискуссия разгорелась и вокруг заявлений о том, что конфликт в Донбассе начался якобы сразу после того, как Крым воссоединился с Россией.
«Население Крыма на 70% состоит из русских. Когда проходил референдум по выбору Украины или России, как они могли проголосовать за то, чтобы остаться с Украиной, осознавая, сколько вреда она им причинила? (...) Кроме того, Крым всегда был российским», – написал AndreyL.
«Любой, кто хоть немного изучил ситуацию, констатирует, что война вспыхнула после политического переворота на Украине», – заключил Mister_Jack.
Другие пользователи задались вопросом о том, почему Запад ввел против жителей Крыма санкции, если считает полуостров оккупированной территорией.
«Почему мы не осудили отключение Киевом воды и электричества для своего населения, жертв оккупации, после чего Россия построила там не только электростанции, аэропорт, мост и акведук, но и большую современную больницу, поликлиники, шоссе и мечети?», – спрашивает один из них.
Кроме того, некоторые раскритиковали Францию за бездействие в урегулировании конфликта. «Что делает Франция для обеспечения соблюдения Минских соглашений со стороны Киева, гарантом которых она является?», – задался вопросом canfrarus.
Напомним, в апреле Украина сорвала работу политической подгруппы по Донбассу. Тогда глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить представителя ДНР Пирогову из политической подгруппы.
В конце марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
В июле Киев выдвинул ультиматум для продолжения переговоров по Донбассу.
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Украине предрекли сокращение населения из-за «зернового проклятия»
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Открытие рынка земли и «зерновое проклятие» приведут к дальнейшему сокращению населения на Украине, заявил политолог, директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.
По его словам, в случае сохранения тренда, который был на Украине в последние годы, население страны будет уменьшаться, так как оно будет «просто не нужно», приводит РИА «Новости».
«Если мы деиндустриализируемся, то нам не нужны заводы большие, самолетостроение, авиастроение. Машиностроение уже почти загнулось, мы его довели до ручки, автомобилестроение мы уже убили окончательно. Значит уже не надо столько рабочей силы, не надо 40 млн», – отметил Карасев в эфире телеканала «Наш».
Он также обратил внимание, что из-за реформы образования на Украине сокращается количество вузов, в результате чего возникает недостаток специалистов.
«Дальше мы берем сельскохозяйственное производство, это же понятно, что закон о земле (об открытии рынка земли) – это не закон о животноводстве, это зерновое хозяйство. Зерновое проклятие Украины, что главное тут – зерно, и [возможность] поставлять его на рынок», – заявил Карасев.
Как отметил политолог, этим будут заниматься крупные предприятия с развитыми технологиями и высокой автоматизацией, из-за чего граждане продолжат уезжать из страны. «Если такие тенденции будут продолжаться и дальше, и мы не получим людей с системным, глобальным пониманием того, что такое Украина и какое ее место в мире, оно конечно будет идти по тренду деградации, а нам нужен тренд модернизации», – заключил он.
В прошлую пятницу бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил жителей страны о риске начала голода из-за передачи сельскохозяйственных земель иностранным собственникам.
Напомним, 1 июля на Украине открылся рынок сельхозземель, который Рада приняла 31 марта 2020 года, а президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 апреля 2020 года Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита.
В марте российский сенатор Алексей Пушков предрек Украине демографический кризис, который может оказаться даже более серьезным, чем в странах Прибалтики.
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На секретном «объекте 221» в Крыму заметили строительные работы
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На заброшенном «объекте 221» в Крыму, возводившемся при СССР для военных нужд, вновь начались строительные работы, сообщили сталкеры полуострова.
«Строительство (при СССР – прим. ВЗГЛЯД) велось по специальному сверхсекретному проекту, за которым следил майор Юрий Ревва. Строительство шло под легендой о карьере по добыче камня. Специально для отвода глаз здесь был построен камнедробильный завод, который просто дробил камень, пока под скалой велось тайное строительство», – заявил крымский диггер Владимир Бондырев ФАН.
Ранее на объект водили экскурсии, можно было туда попасть и самостоятельно, там проводились игры по вселенной «Метро», но теперь у него поставили шлагбаум, а проезд закрыли.
Сам «объект №221» находится в урочище Алсу, располагающееся недалеко от Балаклавы. В скале возвели почти четырехэтажный дом, в нем могли бы укрыться порядка 5 тыс. человек.
Местные жители сообщают, что работы на месте начались еще осенью 2020 года.
«Я был там в ноябре прошлого года и увидел, что уже многое поменялось. На подходе к заброшенному КПП поставили плиты в шахматном порядке, разукрашенные в цвет хаки. КПП очистили, покрасили и поставили шлагбаум. При подходе на самый верх из леса выходят силовые кабели и кабель связи. На самом верху меня встретила полностью очищенная от мусора и гор земли площадка, на которой стояли военные грузовики, также гудел перевозной генератор, рядом с ним стояла огромная катушка, кабели с которой уходили в сам объект», – рассказал фотограф Сергей Стуков.
На Украине заявили о планах по «выдворению» русских из Крыма
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Вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил о подготовке планов по «выдворению русских» из Крыма при условии возвращения полуострова в состав Украины.
«У нас есть разные позиции, вплоть до депортации, звучат такие призывы. Но я сторонник юридической процедуры под названием «выдворение», – цитирует Резникова «Украина 24».
Есть и второе условие для «выдворения», оговоренное украинским чиновником: граждане должны попасть в Крым не через пункты пропуска на границе.
«Если те граждане попали в Крым не через «Чонгар», «Каланчак» или «Чаплинку», то есть находятся незаконно на территории Украины, то следствием будет – выдворение», – высказал свою мысль Резников.
Между тем, в Крыму призвали Киев не строить планов по «возвращению» полуострова.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
В Киеве заявили о возможности остановить «Северный поток – 2»
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Украинское руководство уверено, что еще существует возможность остановить строительство «Северного потока – 2», об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.
«Северный поток – 2» все еще имеет шансы быть остановленным. Спекуляции о том, что он уже почти готов, – преувеличение. Он может быть остановлен на любом этапе», – заявил украинский политик в интервью изданию «Телеграф».
Он добавил, что газопровод якобы угрожает безопасности как Украины, так и всей Европы.
«Надо воспринимать это серьезнее, не исключено, что за этим проектом последуют и новые проекты», – сказал Жовква.
В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.
Ранее в ФРГ сообщали, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудят на встрече в Берлине 12 июля тему «Северного потока – 2».
Вице-премьер Украины назвал условие вступления страны в ЕС и НАТО
Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников выразил мнение, что страна вступит в ЕС и НАТО ровно тогда, когда станет равным партнером для участников этих организаций.
«Не имеет значения – завтра мы зайдем в ЕС, послезавтра мы зайдем в НАТО – мы зайдем ровно тогда, когда будем равными партнерами, и мы будем понимать, что опыт нашей украинской армии вам будет важен», – приводит РИА «Новости» заявление Резникова в эфире телеканала «Украина 24».
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Североатлантический альянс якобы прислушивается к мнению России в вопросе членства Киева в НАТО.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что страна якобы может стать членом Евросоюза и НАТО в течение 5-10 лет. В свою очередь экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев отметил, что регулярные заявления Киева о членстве в НАТО и ЕС свидетельствуют об истерике властей страны и президента Владимира Зеленского лично.
Между тем спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
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Украинские пограничники спасли улетевшего в море участника Sea Breeze-2021
Морская охрана Украины спасла участника учений Sea Breeze-2021, которого во время десантирования с парашютом унесло ветром в море, сообщили в погранслужбе страны.
«В рамках воздушного компонента международных учений во время отработки одного из эпизодов – парашютного десантирования с вертолета на остров Змеиный – произошла нештатная ситуация. Резким порывом ветра одного из парашютистов отнесло на значительное расстояние от острова и он был вынужден спуститься среди моря. Катер морской охраны провел тщательное обследование района и обнаружил парашютиста в открытом море на расстоянии более полутора километров к югу от Змеиного», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там пояснили, что поиск был затруднен из-за погодных условий, самого парашютиста передали медикам. Позже военный доложил, что чувствует себя удовлетворительно.
Учения Sea Breeze-2021 проводились с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе. В субботу командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа объявил о завершении учений.
В рамках учений Sea Breeze–2021 в Одесской области Украины украинские военные, военные стран НАТО и их союзников отработали «операцию по стабилизации кризисного региона». В них были задействованы пять тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.
Украинские силовики обстреляли минами окраины Донбасса
Украинские силовики выпустили 24 мины калибром 120 миллиметров по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«В 19.55 зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Сигнальное. Выпущено 24 мины калибром 120 миллиметров», – уточнил представитель ведомства, передает РИА «Новости».
Ранее в ЛНР заявили, что за последние сутки ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко ухудшилась. Украинские силовики в период с 22 июня по 6 июля 53 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие две недели.
Накануне украинские силовики заминировали сельскохозяйственные угодья в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Мироновский у линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, ВСУ препятствовали работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В ХДС призвали критичней относиться к «Северному потоку – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» не является экономическим проектом, нужно относиться к нему более критично, заявил представитель германского Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер.
«Северный поток – 2» преимущественно является геополитическим проектом», – заявил Кизеветтер в своей статье, передает ТАСС со ссылкой на Spiegel.
Он добавил, что Россия якобы хочет исключить Украину «из газового транзита».
Политик отметил, что останавливать проект уже слишком поздно, особенно с учетом необходимости выплачивать компенсации в этом случае. Кизеветтер пояснил, что лучше ввести мораторий и при стечении благоприятных обстоятельств достроить газопровод потом.
Также он предложил связать использование «Северного потока – 2» «с энергобезопасностью восточноевропейских стран и достоверными гарантиями» от России по сохранению транзита газа через Украину.
В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.
Украина заявила о завершении учений НАТО Sea Breeze-2021
Командующий военно-морских сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил о завершении учений Sea Breeze-2021 в Одесской области.
«Учения Sea Breeze-2021 завершены! Все возложенные задачи выполнены в полном объеме», – приводит слова Неижпапы Facebook ВМС Украины.
Ранее сообщалось, что участвующие в Sea Breeze корабли останутся в Черном море для новых учений, но уже в Болгарии.
В рамках учений Sea Breeze–2021 в Одесской области Украины украинские военные, военные стран НАТО и их союзников отработали «операцию по стабилизации кризисного региона».
Учения Sea Breeze-2021 проходили с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе, в них были задействованы пять тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.
В Крыму призвали Киев не строить планов по «возвращению» полуострова
Заявления украинского руководства о возвращении Крыма и «депортации» российских граждан несбыточны, заявил глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
«Только сумасшедшие могут строить подобные несбыточные планы и сценарии. Крым был, есть и будет российским. Вопрос Крыма Россией решен раз и навсегда исторически. Крым исторически принадлежит России. Это право было отвоевано у Турции в результате серии русско-турецких войн. В составе Украины же Крым оказался совершено случайно в рамках единого союзного государства, когда вопрос о независимости Украины даже близко не стоял», – цитирует Форманчука РИА «Новости».
Он призвал Киев не тратить силы и деньги на создание сценариев по возвращению полуострова.
«Бесполезно и напрасно. Занимайтесь чем-то другим и созидательным», – заключил Форманчук.
Между тем сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что у Украины никогда не получится вернуть Крым и депортировать с полуострова россиян.
«Конечно, у них никогда не будет возможности реализовать то, о чем они говорят. Говорят они это для того, чтобы как-то успокаивать особенно националистически больную часть украинского сообщества, украинских граждан. <...> Националисты украинские хотят это слышать, а с учетом того, что руководство Украины в основном боится нацистов украинцев <...>, они озвучивают подобные, совершенно нереальные вещи», – цитирует сенатора канал 360.
Напомним, украинский министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что правительство страны рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан «после возращения Крыма» в состав страны, в том числе их депортацию.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Глава офиса президента Украины обсудил с Нуланд визит Зеленского в США
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд обсудили предстоящий визит Владимира Зеленского в Вашингтон, совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021», проект «Северный поток – 2».
«Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел 9 июля телефонную беседу с заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Викторией Нуланд. Собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня и содержательное наполнение предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США», – говорится в сообщении на сайте офиса.
Отмечается, что среди прочего Ермак и Нуланд обсудили прогресс украинских реформ и «угрозы проекта «Северный поток– 2». Кроме того, обсуждались вопросы безопасности на украинских границах.
«Андрей Ермак уделил особое внимание ситуации с безопасностью на востоке и вдоль границ нашей страны и потенциальным угрозам в контексте российско-белорусских учений «Запад-2021». Заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд выразила неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России», – добавили в офисе.
Ранее сообщалось, что Вашингтон перенес визит Владимира Зеленского в США на месяц. Главной темой предстоящих переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена станет возможность привлечения Вашингтона к урегулированию ситуации в Донбассе.
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