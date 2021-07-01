Китайцы оценили слова Путина о конце однополярного мира Уголовная ответственность введена за организацию работы нежелательных НПО 1 июля 2021, 15:21 Текст: Елизавета Булкина

За организацию, участие и финансирование деятельности нежелательных в России иностранных или международных неправительственных организаций (НПО) вводится уголовная ответственность, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Ранее статья 284.1 УК предусматривала единую ответственность за руководство и участие в деятельности таких НПО. Штраф за это составлял от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, срок лишения свободы – от двух до шести лет, передает ТАСС. Сейчас же эта статья включает три состава уголовно наказуемого деяния, в том числе ответственность за организацию работы НПО. Напомним, ранее Путин подписал закон о запрете гражданам России участвовать в деятельности нежелательных в стране неправительственных организаций (НПО) за пределами государства. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что этот закон является упреждающей мерой.

Путин сказал, почему нет смысла возрождать СССР 30 июня 2021, 16:01

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Возрождать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. По его словам, главный «золотой запас» России – это многонациональный российский народ. Главе государства задали вопрос о том, какую Россию он мечтает передать будущему поколению. По словам Путина, нецелесообразно восстанавливать СССР. «Когда-то распался Советский Союз. Россия потеряла половину потенциала своей экономики, почти столько же населения и территорий. Восстанавливать СССР бессмысленно. Несмотря на все эти утраты, Россия остается самой крупной страной в мире, является мировой кладовой минеральных ресурсов. В этом огромное преимущество страны», – заявил президент. Путин убежден, что главный «золотой запас» страны – это люди. По его словам, многонациональный российский народ – духовный, с глубокими историческими корнями, что очень важно в современном мире. «Современный мир связан с высокими технологиями, и это глубокое духовное начало важно потому, что у нас внутреннее уважительное отношение к науке и образованию. Будущее человечества связано с генетикой, биологией, ИИ. И у нас есть колоссальные конкурентные преимущества», – подчеркнул глава государства. По его словам, если Россия сможет обеспечить внутреннюю стабильность, то успех ей обеспечен. «Внутреннее ощущение и отношение к России само по себе является важной гарантией того, что страна добьется всех целей, которые перед собой ставит», – добавил Путин. В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства отвечает на вопросы россиян. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине заявили о необходимости встречи Путина и Зеленского 30 июня 2021, 16:48 Текст: Евгения Шестак

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского необходима, это стало очевидным после слов Путина о саммите, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Стала еще более обоснованной необходимость прямых переговоров с президентом России – для прояснения корректных позиций сторон и попытки без каких-либо искажений информации все-таки найти путь для реального прекращения войны в Донбассе», – отметил Подоляк в комментарии агентству «РБК-Украина». При этом он пояснил, что встреча лидеров двух государств необходима, так как президента России, по его мнению, неверно информируют о ситуации в соседней стране. «Допускаю, что имеет место крайне некорректное информирование Путина его собеседниками о ситуации на Украине», – сказал советник главы офиса. Ранее в ходе прямой линии Путин сказал, что не отказывается от переговоров с Зеленским, однако задался вопросом, есть ли о чем беседовать при такой встрече. Также Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран. Кроме того, Путин сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Накануне замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет. В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. Назарбаев: От коронавируса меня спасли российские врачи 30 июня 2021, 19:14

Фото: kremlin.ru

Текст: Елена Мирошниченко

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал президенту России Владимиру Путину, что от COVID-19 его спасли российские врачи. «Искренне, очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной Казахстана в период пандемии... Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающее в моем излечении. Это не забывается», – передает его слова РИА «Новости». Уточняется, что об этом Назарбаев рассказал Путину в начале их переговоров в Москве. У первого президента Казахстана, председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева коронавирус обнаружили 18 июня 2020 года. 2 июля Назарбаев вылечился от коронавируса. В июне этого года он привился вакциной «Спутник V». Власти пообещали поддержать уборщицу из Ярославля, пожаловавшуюся Путину 30 июня 2021, 16:54 Текст: Елена Мирошниченко

Власти Ярославской области поддержат уборщицу из Ярославля, которая на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на низкую зарплату и взятые «от безысходности» кредиты. «В данный момент выясняем, какими мерами поддержки Светлана уже пользуется или пользовалась. При необходимости профильные подразделения будут подключены для оказания помощи, в том числе консультационной, по мерам поддержки, которые она может получить дополнительно», – приводит сообщение правительства региона РИА «Новости». Во время прямой линии к Владимиру Путину обратилась жительница Ярославля Светлана Чемезова, которая работает уборщицей, получает 12,7 тыс. рублей, воспитывает сына и выплачивает кредит, после чего у нее остается на жизнь около 1,5 тыс. рублей. Путин сообщил, что на днях подписал закон, согласно которому банки не имеют права снимать деньги в счет кредитов, если у человека на жизнь остается сумма меньше прожиточного минимума. Во вторник Путин подписал закон о неприкосновенности минимального дохода, который необходим для существования должника и находящихся на его иждивении лиц. Теперь заработная плата и иные доходы гражданина-должника, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по России, включаются в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, передает ТАСС. Закон дает право должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя будет списывать такую сумму (12 702 рубля по состоянию на 2021 год по РФ). Если в регионе данный показатель превышает общефедеральный, то в расчет берется он. При этом данное правило не будет распространяться на взыскание алиментов; возмещение вреда, причиненного здоровью; вреда в связи со смертью кормильца; ущерба, причиненного преступлением. При наличии у должника иждивенцев он будет вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по РФ или по региону. Идею защитить минимальный доход от списания за долги депутаты «Единой России» прорабатывали с профильными ведомствами. В августе 2020 года инициативу поддержали в Минтруде, Минюсте, Федеральной службе судебных приставов и Банке России. Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов назвал этот законопроект в числе приоритетных в работе парламентариев. Историк указал на заблуждения Зеленского о гривне и желто-голубом флаге 1 июля 2021, 13:18

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Елена Лексина

«То, что говорит Зеленский, свидетельствует о незнании им истории страны, которую он возглавляет», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что «если бы украинцы и россияне были одним народом, то в Москве ходили бы гривны, а над Госдумой развивался желто-голубой флаг». «Все это довольно смешно. Но самое поразительное, что Зеленский вдруг вспомнил про желто-голубой флаг. Он даже не знает, что над украинским парламентом висит сине-желтый флаг, а желто-голубой аналог относится к петлюровцам, которые были на Украине в 1917-1918 годах, – отметил историк и публицист Владимир Корниллов. – Получается, Зеленский хочет сказать, что до появления петлюровского флага украинцев как таковых не было?». По словам эксперта, исторически россияне и украинцы относятся к одному народу – «русским». «Да, было три ветви православного русского народа – великороссы, малороссы и белорусы. Никаких украинцев тогда и близко не было. Если Зеленский в этом сомневается, он может поехать во Львов и посмотреть, что в историческом центре города главная улица носит название «Русская» («Руська»). То есть мы все были русинами, русичами, русскими», – рассказывает Корнилов. Также собеседник указал, что сине-желтый флаг не имеет никакого отношения к Руси. «Это перевернутый петлюровский флаг», – уточнил он. При этом Корнилов напомнил, что сейчас украинские геральдисты ведут спор о необходимости снова поменять местами цвета украинского флага. «Якобы именно тогда Украина заживет счастливо», – пояснил историк. «Если углубляться в историю, то сине-желтая символика в середине XIX века была дарована Австро-Венгерской империей львовским русинам. Украинцами их тогда еще не считали. Если вы проедете по городам Чехии, Словакии и Австрии, то увидите очень много подобной символики. При чем тут гордые и независимые украинцы? Непонятно», – объяснил Корнилов. Кроме того, историк заметил, что гривна была введена на Украине в качестве государственной валюты лишь в 90-е годы ХХ века. «Действительно, гривна использовалась на Руси в X-XIII веках. Но в то же время были в обороте и рубли, и копейки. А в XIII веке рубль вытеснил гривну. Почему вдруг Зеленский посчитал, что гривна является признаком украинства – тоже сложный вопрос», – считает Корнилов. Он также подчеркнул, что в бытность существования желто-голубого флага на Украине использовалось иное название рубля – карбованец. «Почему украинский президент об этом не вспомнил? Это лишний раз свидетельствует о том, что Зеленский совершенно незнаком с историей той страны, которую он по стечению обстоятельств возглавляет. И в этой связи я очень надеюсь на анонсированную Владимиром Путиным статью об истории России и Украины. Возможно, из нее Зеленский узнает для себя что-то новое», – заключил Корнилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает россиян и украинцев одним народом, хотя у них «общая победа над фашизмом и общие трагедии». «Давайте, наконец-то, расставим точки над i. Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», – сказал он, передает «Интерфакс Украина». По словам Зеленского, «были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Госдумой развивался бы желто-голубой флаг». В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин объяснил смысл сказки «Колобок» для чиновников 30 июня 2021, 15:53 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на блиц-опрос, назвал три своих любимых художественных произведения, в их числе – сказка «Колобок». Президент пояснил, что у него есть три любимых произведения: «Война и мир» Льва Толстого, первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром и русская народная сказка «Колобок». «Почему? Просил бы обратить на это внимание и просил бы обратиться к этому произведению всех моих коллег, которые занимают то или иное должностное высокое положение. Почему? Потому что как только вы, уважаемые коллеги, сочтете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными», – пояснил глава государства. Также президент ответил на вопрос, какой школьный учитель ему запомнился больше всего. «У нас была Тамара Павловна Чижова, до сих пор помню, с первого по четвертый класс. Очень добрый человек. Я помню ее очень хорошо», – сказал он. Кроме того, Путин вспомнил классную руководительницу, учителя немецкого языка Веру Гуревич. «Ну и Вера Дмитриевна Гуревич, которая учила нас с пятого по восьмой класс, я до сих пор поддерживаю с ней отношения», – сказал президент. Путин назвал лучшее время в истории России 30 июня 2021, 15:47 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, какие время в истории страны он считает самым лучшим. «У нас много было славных периодов в истории России. Еще с допетровских времен и Петра I, который провел такие реформы крупные, которые преобразили страну. В период правления Екатерины II были сделаны самые большие территориальные приобретения. В период правления Александра I Россия превратилась в то, что сегодня называется супердержавой», – отметил Путин. Он призвал изучать историю и отдавать дань уважения всем, кто достиг выдающихся результатов, и быть достойными их примера. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД СК начал проверку после жалобы пенсионерки Путину на отсутствие газификации 30 июня 2021, 19:06 Текст: Алексей Дегтярев

Следователи организовали проверку после жалобы пенсионерки из Свердловской области Светланы Култыгиной на то, что к ее дому не подведен газ, хотя он есть у чиновников рядом. Следственный комитет проверит, действительно ли чиновники не обращали внимания на обращения местных жителей по поводу газификации, в действиях мэрии Карснотурьинска, где проживает пенсионерка, может просматриваться халатность, передает E1.ru. «Следователи выяснят все обстоятельства, опросят женщину и должностных лиц, изучат документы», – добавили в региональном следственном управлении. Также проверку начала региональная прокуратура. Надзорный орган намерен проверить не только чиновников, но и газоснабжающую организацию. Сразу после обращения пенсионерки местные власти сообщили, что газ все же будет, но через несколько лет. «Строительство газопровода высокого давления запланировано в рамках инвестиционной программы АО «ГАЗэкс». Прокладка сетей будет проходить на условиях софинансирования из областного бюджета, и в 2023 году у жителей района будет техническая возможность подключения к сетям», – сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Сделал заявление и мэр Краснотурьинска Александр Устинов. «Я рассказал об этапах газификации поселка и непосредственно ее (Култыгиной – прим. ВЗГЛЯД) дома. Предложил помощь – закупить необходимый объем дров – качественных, березовых, волонтеры привезут их завтра до обеда», – сказал Устинов. По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, для газификации поселка необходимо обустроить 2,2 километра трубопровода высокого давления, а затем еще делать разводку по самому населенному пункту. Напомним, президент Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос свердловской пенсионерки, заверил, что доведение газопровода до границ участков будет обеспечено бесплатно. Пожаловавшегося Путину активиста избили под Тамбовом 1 июля 2021, 14:11 Текст: Алина Назарова

Полиция Тамбовской области выясняет обстоятельства нападения на активиста Романа Герасимова, который записал видео для прямой линии с Владимиром Путиным, сообщил представитель УМВД по региону. Информация об избиении Романа Герасимова, который вместе с другими жителями Дегтянского сельсовета снял ролик с просьбой не допустить строительство мусорного полигона, изначально появилась на страницах местных интернет-групп. Там сообщалось, что в четверг утром трое неизвестных напали на мужчину у дома в селе Березовка, передает РИА «Новости». Герасимов, по данным соцсетей, получил три ножевых ранения – «в область сердца, в живот и в ногу». Днем ранее, в день прямого эфира, ему «порезали колесо автомобиля». Активиста доставили в больницу. Как уточнил источник, на место ЧП выехала оперативно-следственная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее в ходе прямой линии с Путиным стало известно, что чиновники из Новокузнецка якобы угрожали женщине лишением права на опеку над ее восьмилетним внуком, если она не отзовет направленное президенту обращение. Женщина пожаловалась, что в детском саду, куда раньше ходил ее внук, протекает крыша. Позже в Кузбассе опровергли поступление угроз обратившейся к Путину жительнице Новокузнецка. Жительницу Тюменской области трудоустроили после жалобы Путину 30 июня 2021, 20:55 Текст: Алексей Дегтярев

Сообщившую о невозможности трудоустроиться в течение четырех лет на прямой линии с президентом Владимиром Путиным жительницу Тюменской области Светлану Штрахову временно трудоустроили, сообщил губернатор региона Александр Моор. «Она с сентября 2017 года состоит на учете в центре занятости как безработная. Длительное время получала пособие по безработице, в 2020 году прошла профессиональное обучение по профессии «Секретарь». Ей неоднократно предлагались различные вакансии, которые ее не всегда устраивали. В 2021 году она, в рамках нашей областной программы по временному трудоустройству, трудоустроена в Молодежный информационно-деловой центр», – цитирует главу региона ТАСС. По его словам, договор с женщиной продлевали три раза. Ей предлагают другие вакансии, соответствующие уровню образования и компетенции. «Хочу сказать, что на сегодняшний момент в Абатском районе 74 человека стоят на учете как безработные, при этом [имеется] 183 вакансии. Безусловно, мы будем, как и со всеми безработными проводить работу, можем предложить пройти переобучение по какой-то другой специальности», – указал Моор. Напомним, жительница поселка Абатское Светлана Штрахова на прямой линии с президентом рассказала, что не может найти работу уже четыре года. Она пояснила, что обращалась в разные инстанции, но не получила помощи. Президент, отвечая на вопрос Штраховой, отметил, что региональным властям необходимо заняться вопросом безработицы местных жителей. Путин пообещал после отставки «сидеть на печке» 30 июня 2021, 16:00 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии пошутил, что после того, как покинет пост главы государства, не будет работать, а станет сидеть на печке. «Зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть», – сказал Путин, отвечая на вопрос, чем будет заниматься после отставки, передает РИА «Новости». Также, отвечая на вопрос о своих достижениях на посту главы государства, Путин выразил надежду, что главное у него еще впереди, а не позади. «Я надеюсь, что еще впереди», – сказал президент. Ранее, отвечая на вопрос о преемнике, Путин заявил, что решение о главе государства всегда остается за гражданами России. При этом он назвал своей ответственностью дать рекомендации тем людям, кто будет претендовать на пост президента после него. Он выразил надежду, что в свое время сможет сказать, кто, по его мнению, достоин возглавить Россию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Псаки не стала отвечать на заявление Путина об инциденте с британским эсминцем 1 июля 2021, 03:59

Фото: Ting Shen/XinHua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала комментировать заявление президента России Владимира Путина о причастности США к провокации с британским эсминцем в Черном море. У Псаки спросили, «координировались ли США с британским кораблем», а также «было ли это, как сказал Путин, провокацией». Пресс-секретарь Белого дома заявила, что не может предоставить какие-либо «детали» или «подтвердить» информацию, передает ТАСС. Она предложила обратиться в Пентагон. РИА «Новости» сообщает, что пока американское военное ведомство не ответило на запрос по поводу заявления президента России. При этом Псаки повторила заявление главы американского государства Джо Байдена о том, что цель США – «двигаться вперед к более предсказуемым и стабильным отношениям» с Россией. В Женеве Байден «объявил о ряде дальновидных действий в этом отношении, без сомнений, это определяет стратегию» Вашингтона, сказала Псаки. Напомним, Путин в ходе прямой линии заявил, что в провокации с эсминцем ВМС Великобритании в Черном море участвовали и США, их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. По словам Путина, даже если бы Россия потопила эсминец, который нарушил российскую государственную границу в Черном море, мир не оказался бы на грани третьей мировой войны. Подсчитано количество заданных Путину вопросов на прямой линии 30 июня 2021, 16:18

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин за 3 часа 42 минуты, которые длилась прямая линия, ответил на 68 вопросов. Прямая линия началась в 12.07 мск, всего поступило почти 2,2 млн обращений, передает РИА «Новости».



В первые полчаса президент отвечал на вопросы, связанные с темой коронавируса. Далее ему задали вопрос про Украину, после чего вопросы касались различных других тем: соцсферы, газификации, экологии, интернета, экономики, отношений с США и других.



Кроме того, Путин ответил на ряд личных вопросов, в частности, он рассказал о песнях, которые поет во время отдыха, ответил на вопрос о своих накрахмаленных рубашках и о своем отношении к диетам. Также Путин рассказал, о чем он мечтает. Глава государства поблагодарил слушателей, зрителей и всех участников мероприятия. «Хочу еще раз заверить вас и сказать то, с чего начал: сделаем все для того, чтобы ни одно ваше обращение, даже если мы не смогли сегодня его затронуть в ходе беседы, не осталось без внимания», – передает слова Путина ТАСС. «Новый формат прямой линии позволил жителям из всех уголков страны максимально поучаствовать в общении с президентом», – считает член Общественной палаты России, директор Центра регионального развития Константин Комков. Эксперт называл ежегодные встречи президента с россиянами уникальным форматом, аналога которому нет в мире. «Задаваемые президенту вопросы начинают решаться прямо во время эфира, причем эта работа ведется затем в течение всего года. Президент начал эфир со слов благодарности в адрес волонтеров и Народного фронта за то, что они обрабатывают огромный массив вопросов, которые поступают в ходе прямой линии. В итоге люди получают не просто ответы, а решения своих проблем. Просьбы граждан не уходят в песок», – отметил Комков. Еще одной важной функцией прямой линии эксперт считает, что в ходе прямого эфира президент не только получает информацию с мест, но и разъясняет гражданам важные инициативы последнего времени. «Президент чуть ли не в ручном режиме объяснял смысл многих национальных проектов, которые реализуются сегодня в стране», – считает член Общественной палаты. «Отвечая на вопросы, президент еще раз декларирует, что было озвучено им 21 апреля в послании Федеральному собранию и в его программном выступлении 19 июня на съезде «Единой России». Прямая линия – это хорошая возможность разъяснить населению на простом языке и с примерами сегодняшнюю госполитику в области экономики, социальной и экологической сфере – практически по всем ключевым направлениям», – уверен эксперт. Первая прямая линия Путина состоялась 24 декабря 2001 года. Тогда Путину поступило 400 тыс. вопросов и длилась она около двух с половиной часов. Рекордной по продолжительности стала прямая линия 2013 года, которая продлилась 4 часа 47 минут. Прошедшая прямая линия стала для Путина 18-й по счету. В Киеве оценили слова Путина о единстве украинцев и русских 30 июня 2021, 16:05 Текст: Евгения Шестак

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не согласен со словами президента России Владимира Путина о том, что украинцы и русские – единый народ. «Украинцы и русские – два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014-м Россия напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и русскими несет Владимир Путин, который развязал агрессию», – написал Кулеба в Twitter. Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Также Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран. По его словам, идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии. Пожаловавшемуся Путину омичу нашли место для реабилитации после коронавируса 30 июня 2021, 21:15 Текст: Алексей Дегтярев

Омскому пенсионеру Владимиру Василькову, сообщившему на прямой линии с президентом Владимиром Путиным о невозможности бесплатной реабилитации после коронавируса, предоставили место в санатории. «Житель Омской области Владимир Васильков, обратившийся на прямую линию президента России Владимира Путина, сможет пройти курс бесплатной медицинской реабилитации после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией уже 8–9 июля», – цитирует сообщение регионального правительства NGS55.ru. Пенсионер на прямой линии сообщил, что в одной медицинской организации ему отказали из-за отсутствия квот, в другом – потребовали 50 тыс. рублей. В областном минздраве пояснили, что деньги с мужчины просили в частной медицинской организации. По полису ОМС он сможет пройти реабилитацию в санатории «Коммунальник». Одновременно он может принять 240 человек. Глава государства в ходе прямой линии отметил, что руководство страны выделит финансирование для создания системы реабилитации людей, переболевших коронавирусом.