В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима

Правительство Москвы решило усилить контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«Эпидемиологическая обстановка в Москве ухудшается, количество заболевших растет. В этой связи с сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, а том числе в общественном транспорте и метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан», – цитирует Данчикова РИА «Новости».

Он добавил, что за штраф за нарушение требований составляет от 4 до 5 тыс. рублей.

Усилен контроль за предприятиями и организациями, не соблюдающими эти правила, планируются постоянные контрольные проверки совместно с полицией и Роспотребнадзором. Особое внимание уделят торговым-развлекательным центрам, кафе, барам, ресторанам, летним верандам при них и ночным клубам.

«За нарушение установленных законодательством требований юридическим лицам грозит штраф от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей. В случае повторных нарушений, может быть приостановка деятельности до 90 суток», – сказал Данчиков.

По его словам, ответственное поведение и соблюдение установленных ограничений позволит избежать роста заболевших и не вводить новые запреты.

В среду оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января – 4124. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов пояснил, что всплеск заболеваемости коронавирусом скоротечен, он объясняется халатным отношением к ношению масок.