Блинкен пообещал скорое назначение нового посла США на Украине

Соединенные Штаты рассчитывают «в сравнительно скором времени» назначить нового посла на Украине, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы стараемся двигаться в этом [вопросе] как можно скорее», – приводит ТАСС заявление госсекретаря на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США.

По словам Блинкена, администрация США находится в процессе выдвижения этой кандидатуры, которая затем должна быть утверждена Сенатом США. «Процесс сейчас в самом разгаре. И я ожидаю, что это произойдет в сравнительно скором времени. <…> Это приоритет для нас и для президента [США Джо Байдена]. Мы хотим гарантировать, чтобы самый сильный кандидат возглавлял самую сильную команду на Украине», – сказал шеф американской дипломатии.

Ранее Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США заявил, что Украина уже обладает всеми инструментами, требующимися для потенциального присоединения к Организации Североатлантического договора (НАТО).

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, то вопрос нужно решать немедленно. После этого в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО.

В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Слова не важны, важны конкретные поступки. Получит Украина наконец ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого альянса. Если получит – значит, нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ».

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