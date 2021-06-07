В Кремле прокомментировали заявление главы «Уралхима» о финансировании Nexta

Мазепин отверг причастность к белорусскому Telegram-каналу Nexta

Российский бизнесмен, владелец «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрий Мазепин заявил, что не занимался финансированием белорусского Telegram-канала Nexta.

«Я могу ответить достаточно прямо и честно, что я имею непосредственное отношение к компаниям «Уралкалий» и «Уралхим», в которых есть название Урал, но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный телеграм-канал», – цитирует Мазепина ТАСС.

Мазепин, говоря о словах основателя Nexta Романа Протасевича о том, что тот получал финансирование в том числе из российских источников, заявил, что «кому-то захотелось развить историю про российскую причастность к событиям в Белоруссии», передает РИА «Новости».

«Я хорошо понимаю, кто такой Роман Протасевич – молодой человек, которому 26 лет, который успел послужить в нацистском «Азове» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) на Донбассе, который работал на западные спецслужбы и сам признает, что получал зарплату, который организовал штабы белорусской оппозиции с одной стороны», – сказал Мазепин.

«С другого стороны, ему грозит высшая мера наказания. Также хорошо понимаю авторов данной политической мелодрамы, которые хотели бы показать западный план захвата Белоруссии со стороны западных спецслужб с одной стороны, с другой – в очередной раз показать российский след. Эти же авторы уже говорили про истории Мика и Ника, про «вагнеровцев» и теперь кому-то захотелось развить историю про российскую компанию, которая имеет отношение к финансированию проекта Nexta», – добавил Мазепин.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. Позже послы ЕС согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.

При этом был задержан находившийся на борту автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам после президентских выборов в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции.