США собрались выделить 700 тыс. долларов на борьбу с дезинформацией на Украине

Посольство США на Украине объявило конкурс на предоставление неправительственным организациям грантов на 700 тыс. долларов для борьбы с дезинформацией в соцсетях и СМИ в стране.

«Посольство США в Киеве объявляет конкурс на предоставление грантов неправительственным организациям для борьбы с дезинформацией и вредоносными нарративами, распространяемыми через социальные сети и традиционные СМИ», – говорится в сообщении дипмиссии, передает ТАСС.

Также сообщается, что общий бюджет проекта составляет 700 тыс. долларов. «Бороться с дезинформацией» могут неправительственные организации из США, Украины, а также других стран, при этом сам проект должны осуществляться на Украине и быть ориентированными на украинскую аудиторию. Среди целей инициативы посольства названо «проведение информационно-разъяснительной работы с украинской аудиторией с целью снижения ее уязвимости к дезинформации».

Реализация программы, по информации посольства, начнется с 30 сентября 2021 года, она рассчитана на 6-12 месяцев.

Власти Украины не раз называли критику в свой адрес дезинформацией в СМИ, что, в том числе, повлекло за собой закрытие в стране неугодных телеканалов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения распространились также на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne.

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