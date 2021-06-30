Путин объяснил завышенные цены на внутренний туризм

Государство долгое время не вкладывало средства в туристическую отрасль России, потому качество услуг не соответствует тем, что можно получить за границей; власти работают над этой проблемой, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.

Жительница Кирова поинтересовалась у Путина, почему отдых на российских курортах обходится дороже, чем за границей.

«У нас, к сожалению, на протяжении очень долгих лет очень мало денег вкладывалось в развитие наших туристических возможностей и туристической инфраструктуры. Люди предпочитали ездить за границу с самого начала, как только открылась такая возможность. Мы являемся страной с очень большим объемом экспорта туризма – только за 2019 год 36 млрд долларов наши туристы оставили за границей или заплатили, чтобы поехать за границу. Это очень большие средства. Государство, к сожалению, не вкладывало», – ответил Путин, передает ТАСС.

Президент напомнил, что сейчас разработана программа развития внутреннего туризма, предусмотрен кешбэк. «Стоит задача развития туристической инфраструктуры. Мы сейчас создали госкорпорацию по внутреннему туризму, она будет вносить в туристические проекты дешевые кредиты с возможностью выхода потом и передачей своей доли по рыночным оценкам частным предпринимателям. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Объем внутреннего туризма увеличивается», – добавил Путин.

Он добавил, что завышенные цены на российских курортах в настоящее время связаны с закрытием границ: из-за этого больше людей выбирают отдых на родине, спрос превышает предложение, и цены растут.

«Что касается того, что цены завышены - да, это, судя по всему, тоже происходит. С чем это связано сегодня? Многие страны, несмотря на то, что кто-то открывается, тем ни менее, закрыты. К чему это приводит? Приводит к перегрузке нашей туристической инфраструктуры, прежде всего, на юге страны: в Краснодарском крае, в Крыму. Как только предложения не справляются со спросом, сразу идут цены - это во всей рыночной экономике это происходит», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

При этом Путин считает, что опасающиеся ехать в пандемию отдыхать за границу россияне поступают правильно. «Люди побаиваются ездить за границу, на самом деле, и правильно делают, потому что там каждый день меняются свои правила. Вот, в Греции были сегодня одни правила, завтра другие: требовали там справки о наличии вакцинирования, сегодня требуют ПЦРы, завтра ещё что-то потребуют. Послезавтра будут какие-то другие требования предъявлять, потому что им ещё из Еврокомиссии что-то навязывают. В больницы там не попасть», – сказал глава государства в ходе прямой линии.

Путин отметил, что в сфере туризма сейчас рассматриваются 50 проектов, их число будут увеличивать.

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