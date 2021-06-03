МИД заявил, чем грозит SWIFT отключение России

Ветеран МВД назвал роковую ошибку в действиях новосибирского инспектора ДПС

«Было явное неповиновение сотрудникам полиции. Но в действиях инспектора ДПС Гусева мы видим налицо нарушение всех положений порядка применения табельного оружия», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов, оценивая инцидент под Новосибирском, когда полицейский Гусев по неосторожности застрелил 19-летнего Векила Абдуллаева.

«В происшествии в Мошково под Новосибирском можно выделить два момента. С одной стороны, видим явное неповиновение граждан требованиям сотрудников полиции, сопровождающееся к тому же грубыми нарушениями общественного порядка. Кроме того, эти лица оказывали сопротивление полиции демонстративно», – отметил генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов.

«С другой стороны, сотрудники МВД в период обучения проходят порядок применения спецсредств и порядок задержания, – отметил собеседник. – Сотрудники ДПС из Новосибирска должны были использовать имеющиеся у них средства задержания – наручники, средства регуляции поведения. Первоначально нужно было ограничить подвижность гражданина, чтобы тот не оказывал соответствующего сопротивления. Чтобы грамотно надеть наручники на нарушителя, достаточно двух-трех секунд. Безо всяких электрошокеров, только руками. Сотрудникам ГИБДД по штату не положены к выдаче и резиновые дубинки».

Порядок применения полицейскими оружия отличается в каждой стране, отметил Ворожцов. Так, например, в США до инцидента с Джорджем Флойдом у полиции были довольно широкие полномочия – и в результате при сопротивлении убивали от 200 до 1 тыс. человек в год, добавил эксперт. «В России действуют другие нормативы. У нас сотрудникам ГИБДД в случае необходимости разрешено применить оружие для остановки транспортного средства, если другие средства исчерпаны», – пояснил генерал-майор Ворожцов.

Инспектор ДПС Гусев мог применять табельное оружие только в том случае, если оценивал ситуацию как представляющую опасность его жизни и здоровью, а также жизни и здоровью окружающих, подчеркнул собеседник.

«А теперь самое главное, – указал Ворожцов. – В инструкции по применению оружия есть обязательный пункт о предварительном предупреждении. Потом идет предупредительный выстрел в воздух. И только потом, в случае если приостановить угрозу жизни и здоровью других способов нет, идет выстрел на поражение. В случае инцидента в Мошково мы видим, что каким-то образом в патроннике оказался патрон, и случайно раздался выстрел. Из того, что там происходило, не видно замысла целенаправленного применения оружия. Но в действиях Гусева мы видим налицо нарушение всех положений порядка применения табельного оружия».

Серьезно встает вопрос о качестве профессиональной подготовки личного состава, отметил Ворожцов. «Но еще один важный вопрос: каким образом местные этнические группы оказывают психологическое воздействие на сотрудников полиции? – добавил ветеран МВД. – Действия представителей азербайджанской диаспоры явно носили провокативный характер. Эти действия направлены на психологическое подавление сотрудников полиции. Но это, подчеркну, не отменяет нарушения Гусевым служебных инструкций».

Действия сотрудника ДПС Гусева, должны быть детально расследованы, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Анатолий Кучерена, глава Общественного совета при МВД.

«Почему так случилось, что было применено оружие на поражение – должно быть предметом служебной проверки и проверки следователем, который непосредственно расследует данное уголовное дело, – отметил юрист. – У нас бывают разные ситуации. Надо выслушать самого сотрудника полиции, который применил оружие. Полицейский из поселка Мошково мог реально видеть в действиях преследуемого угрозу своей безопасности и жизни. Обстоятельства могли складываться вне контроля полиции».

Особенно важно, говорит Кучерена, что видео, где сотрудник ДПС застрелил Векила Абдуллаева, попало в соцсети и быстро распространилось в азербайджанской общине Новосибирской области. «Следователь, прокурор и адвокат на месте происшествия не были. Население не в курсе обстоятельств дела, негативная реакция азербайджанской общины строится на эмоциях. С целью выяснения и изучения полной картины, должны быть досконально изучены показания непосредственных свидетелей, записи с видеокамер и другие факты», – отметил адвокат.

В прошлую среду в поселке Мошково под Новосибирском инспектор ДПС Александр Гусев, при задержании 19-летнего Векила Абдуллаева за нарушение ПДД, случайно выстрелил молодому в голову во время того, как тот пытался оказать сопротивление. Абдуллаев скончался в реанимации. Следователи в связи с этим переквалифицировали действия полицейского – ему предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности.

После того, как представители азербайджанской общины региона стали угрожать родственникам Гусева, власти региона вывезли родню инспектора ДПС из Мошково. Сотрудник полиции сейчас находится под стражей. На сайте Change.org размещена петиция жителей Новосибирской области к прокурору Новосибирска с просьбой освободить Гусева.

В отношении членов азербайджанской диаспоры за давление и угрозу на родственников и близких инспектора ГИБДД, может быть возбуждено уголовное дело, сообщил газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по правам человека, адвокат Шота Горгадзе.