ЕС заявил о нарушениях безопасности при эксплуатации БелАЭС

Немецкий эксперт: Европейские элиты согласились с ролью вассалов США

«Европейские политики не хотят ухудшать взаимоотношения с Вашингтоном, поэтому добровольно принимают на себя роль вассалов», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя сдержанную реакцию европейских лидеров на сообщения о прослушке АНБ США.

«Европейцы не хотят новых ссор и выяснений отношений с Соединенными Штатами. Они вздохнули с облегчением, когда Дональд Трамп, «раздававший здесь подзатыльники», покинул Белый дом, а на его место пришел Джо Байден. Поэтому европейские политики не хотят ухудшать взаимоотношения с Вашингтоном и не будут портить Байдену его вояж в Европу», – полагает германский политолог Александр Рар.

Собеседник признает, что в этом проявляются слабость и зависимость европейцев от Вашингтона. «Европейские политические элиты добровольно берут на себя роль вассалов. По-прежнему считается, что только США могут уберечь Европу от серьезных угроз. Отсюда – готовность европейских лидеров полностью передать решение вопросов о своей безопасности американцам», – пояснил политолог.

При этом Рар отметил, что отдельные политики возмущаются зависимым положением Европы, однако даже СМИ, включая немецкие, на стороне Вашингтона. «Когда были первые скандалы, связанные с прослушкой европейских лидеров американцами, то западные СМИ открыто поддерживали США. Якобы американцы правильно делают, что следят за немецкими элитами, поскольку среди них есть пророссийские силы», – уточнил эксперт.

Кроме того, Рар указал на то, что американские спецслужбы прослушивают не только лидеров европейских государств, но и ряд высокопоставленных чиновников и ученых. «Более 20 лет назад, когда я только начал работать в исследовательском институте ФРГ, неофициально меня предупредили о прослушке со стороны США. Я думал, что это шутка, но информация подтвердилась», – заметил политолог. Так, по его словам, американцы получают достоверную информацию из телефонных разговоров. «Они этого даже не скрывают. Прослушивают даже частные разговоры политиков, о чем свидетельствуют всплывающие время от времени компроматы на отдельных чиновников», – пояснил Рар.

«У меня тоже был такой случай. Однажды электронное письмо, которое я кому-то отправил достаточно конфиденциально, вдруг стало достоянием СМИ. И это не дело рук немецких разведывательных служб. Они, в отличие от американских, действуют в рамках закона. А американские спецслужбы имеют карт-бланш на территории своих союзников», – добавил эксперт.

В то же время Рар исключает вероятность существования компромата на канцлера ФРГ Ангелу Меркель у американских спецслужб в обмен на ее политическую лояльность. «Если бы такой компромат существовал, она сразу бы ушла в отставку. Меркель – достаточно честный и бескомпромиссный политик. С момента прихода к власти она почти никогда не перечила американцам. И лишь по вопросу строительства «Северного потока – 2» и расширения НАТО на восток позиции США и Германии расходились. По своему мировоззрению Меркель всегда была настроена на сотрудничество с Вашингтоном и в чем-то даже на преклонение перед США», – заключил собеседник.

В начале недели несколько европейских СМИ опубликовали расследование по результатам внутренней проверки, проходившей в датской военной разведке еще в 2015 году. Из отчета следует – разведслужба Дании несколько лет контролировала подводные телекоммуникационные кабели в Балтийском море, а получаемую с них информацию передавала в Агентство национальной безопасности (АНБ) США. Таким образом, велась прослушка ряда европейских политиков, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.

Слежка Дании и США за европейскими лидерами является лишь вершиной айсберга, ситуация страшнее, сказала по этому поводу в среду представитель МИД России Мария Захарова. При этом реакция не только в Дании, но и в Германии оказалась сдержанной – официальный представитель кабинета Меркель заявил, что правительство «приняло к сведению» сообщения о слежке. Отсутствие реакции на прослушку Меркель и других европейских политиков АНБ США говорит о беспринципности европейских политиков, отметил президент Сербии Александр Вучич.

Впервые о слежке за ведущими политиками Евросоюза рассказал бывший сотрудник разведслужб США Эдвард Сноуден еще в 2013 году, но тогда скандал технично замяли. Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок в прошлом году высказала предположение, что у американцев «есть очень сильный компромат» на канцлера Германии. По словам Жданок, «уже давно ходят небезосновательные разговоры», что Меркель в молодости сотрудничала с Штази – разведслужбой ГДР. «Непонятно другое: почему она боится сделать эту тему открытой. Думаю, что там есть что-то большее», – допустила евродепутат.