Выборы-2021: В ЕР определили победителей праймериз, а ЛДПР отменила школьные отметки

По итогам праймериз в «Единой России» сформированы списки кандидатов на выборы в Госдуму. Партия пенсионеров раскритиковала закон о бесплатной газификации, расценив его как «подкуп избирателей». Тем временем, Владимир Жириновский предложил упразднить традиционные школьные отметки и экзамены.

Федеральный оргкомитет праймериз «Единой России» сформировал списки кандидатов на думские выборы. В список по единому избирательному округу включено почти 2 700 фамилий. Больше всего – 238 кандидатов – будет баллотироваться в Москве, пишет ТАСС.

В ходе праймериз в электронной форме наибольшая активность была отмечена в таких регионах, как Петербург, Свердловская область и Кубань. Как сообщил председатель оргкомитета, сенатор Александр Карелин, явку выше 20% на счетных участках показали Тува, Крым, Брянская область, Чечня и Дагестан, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

Карелин констатировал, что на праймериз поставлен абсолютный рекорд по голосовавшим – 11,8 млн человек. «Ни до, ни после, да и зная опыт других стран, где проводится предварительное голосование, таких показателей не было достигнуто», – отметил сенатор. Конкурс в среднем по стране составил 13 человек на место. В некоторых регионах, как, например, в одномандатном округе Краснодарского края, конкуренция доходила до 25 человек на место. Больше половины (52%) участников предварительного голосования – беспартийные. Почти половина (48% от зарегистрированных) – общественники и волонтеры. Около 35% кандидатов составляли молодые люди до 35 лет.

Тем временем в ЛДПР решили призвать к очередной школьной реформе. Лидер партии Владимир Жириновский призвал отменить традиционную шкалу оценок, а также экзамены. Отметки, по мнению Жириновского, важны только для тех педагогов, что не хотят подходить творчески к обучению ребенка, а самих учеников отметки лишь пугают.

«Единицы», «двойки» и «тройки» – это метод подавления личности ребенка», – цитирует лидера партийный сайт. «Наши дети в России всегда были самыми умными, если они не понимают что-то сразу, они почитают, посмотрят в интернете, и сразу все поймут», – уверен Жириновский.

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (РППСС), считающая ядром своего электората жителей сельской местности, подвергла резкой критике закон об ускоренной газификации домохозяйств. Напомним, во вторник Госдума утвердила внесенные единороссами поправки о бесплатной газификации для населения. В Партии пенсионеров считают, что законом смогут воспользоваться не больше половины домохозяйств из 2 млн, которым формально адресована эта новация.

Зампред центрального совета РППСС Андрей Широков назвал инициативу единороссов «подкупом избирателей». По его мнению, бесплатной газификации на самом деле не будет, поскольку гражданам, пожелавшим получить газ в свои дома, все равно придется платить значительные средства. «Газ доведут до участка, а до дома – сами, в доме – тоже сами», – цитирует Широкова партийный сайт. «Партия пенсионеров считает, что надо подводить газ непосредственно до дома», – добавил зампред.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин отмечает беспрецедентную массовость прошедших праймериз «ЕР». «В столице зафиксирована самая большая активность по стране в электронном голосовании: 680 тысяч зарегистрировались. Еще 500 тысяч пришли сами на участки. Неудивительно, что среди регионов с высокой активностью оказался и Краснодарский край. Во-первых, как и в Москве, там большое количество населения. Во-вторых, там на праймериз столкнулись серьезные элитные интересы. На Кубани есть много разных сильных хозяйственных групп влияния, которые пытались продвигать своих товарищей», – заявил эксперт.

«Что касается высокой явки в Чечне, Туве и на Ямале, то подобная массовость там традиционна. Коллективом выстроились – и пошли голосовать», – описывает он. Однако этот феномен не относится к Брянской области, где высокую явку на праймериз можно объяснить лишь серьезным соперничеством между кандидатами, полагает эксперт. «В Брянске развернулась очень жесткая борьба. Там глава комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслав Никонов боролся, в частности, с вице-губернатором Николаем Щегловым. И подобная внутрипартийная конкуренция, если она не перехлестывает рамки разумного, пойдет только на пользу «ЕР», – резюмировал Данилин.

Политолог расценил как удачную инициативу Жириновского по отмене существующей системы школьных отметок. Он уверен, что такой шаг одобрит не только большинство самих школьников, пока не имеющих права голосовать, но и родительское сообщество – важная часть электората.

«Нынешние оценочные параметры, ЕГЭ и ОГЭ – это полное унижение для ученика. Думаю, большинство российских родителей уже склоняется к выводу о том, что всю систему оценок и экзаменов надо срочно отменять и вводить иные критерии оценки успеваемости. Предложение Жириновского однозначно принесет пользу его партии на предстоящих выборах», – предрекает Данилин.

С ним не согласен руководитель Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. Он сомневается в том, что Жириновский заработает много очков на подобных лозунгах.

«Возможно, в ЛДПР вспомнили, что есть такая «фишка» на Западе – отсутствие отметок в школе. И подумали: почему бы нам не перенять в этом западный опыт? Возможен и второй вариант: в ЛДПР провели закрытый соцопрос, выявили, что есть процента полтора россиян, которым нравится такая постановка вопроса. И решили, что эти голоса станут хорошей прибавкой к электоральному рейтингу партии. Свою инициативу они теперь «докачают таргетингом» по группам в социальных сетях, – а именно по родительским чатам», – предположил политолог. «А что произойдет с учениками и их родителями без оценки их знаний в виде отметок – это партию вряд ли волнует», – посетовал эксперт.

Странным и двусмысленным назвал Минченко заявление Партии пенсионеров по поводу закона о газификации частных домов.

«У зампреда Партии пенсионеров Андрея Широкова явно проблемы с логикой. За что, собственно, он критикует закон? – задается вопросом политолог. – Правящая партия пытается, по его выражению, «подкупить» избирателя материальными выгодами? Но тогда он признает, что избирателю закон выгоден. Или он, наоборот, хочет доказать, что избирателю закон невыгоден, поскольку еще придется доплачивать, чтобы провести газ непосредственно в дом? В таком случае Партия пенсионеров как бы дает понять: «Единая Россия» недостаточно хорошо «подкупает» избирателей, мы сделаем это лучше. Андрею Широкову надо для начала выбрать одну из этих позиций», – подытожил Минченко.

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