Кто получит право на бесплатное подключение к газовой трубе

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НОВОСТЬ ЧАСА

ВСУ обстреляли детский сад на западе Донецка

7 мая, пятница  |  Последнее обновление — 21:07  |  vz.ru
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Что ждет цены на бензин этим летом

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Избежать топливного кризиса поможет запрет экспорта бензина из России. Таким жестким методом предлагает воспользоваться уже этим летом Минэнерго РФ. Ведомство переживает, что Россия может столкнуться с дефицитом топлива и всплеском цен на него. А это ударит абсолютно по всей экономике страны. Чем порождены опасения Минэнерго и помогут ли новые методы? Подробности...
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Что могут обсудить Путин и Зеленский

Лидеры России и Украины могут обсудить большой блок вопросов IAN LANGSDON/POOL/EPA/ТАСС
В Кремле ждут от Киева конкретных предложений к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москва подчеркивают, что если Киев хочет начать восстановление двусторонних отношений, то Россия будет это только приветствовать. Какие темы могли бы стоять на повестке переговоров президентов, если такие состоялись бы?  Подробности...
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Где россиянам искать защиты своих прав на работе

Больше 50% россиян уверены, что их право на труд должно защитить государство Виктор Толочко/РИА Новости
Международные структуры, отнюдь не дружественные России, признали – наша страна надлежащим образом защищает права работников. В соответствующем рейтинге мы обгоняем США и Австралию. Но опрос россиян в канун 1 Мая выявил неоднозначную закономерность: за помощью в решении конфликтных ситуаций на работе россияне практически не обращаются к профсоюзам. Нужны ли перемены в сфере труда? Подробности...
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Эстонию лишили возможности снова нахамить России

Президент Эстонии слишком часто выступает с антироссийскими заявлениями Mihkel Maripuu/imago images/Scanpix/ТАСС
В Эстонии остались очень недовольны решением России игнорировать конгресс угро-финских народов. Мероприятие должно вскоре пройти в эстонском Тарту, и приглашение участвовать в нем было отправлено в том числе в Москву. Однако винить в происходящем Эстония может только собственные власти. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Пора бы понять, что и как происходит у тебя дома, а не на Западе

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
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Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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    Кто получит право на бесплатное подключение к газовой трубе

    За подведение газа к забору до последнего момента просили сотни тысяч рублей    7 мая 2021, 20:35
    Фото: Смирнов Владимир/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков,
    Михаил Мошкин

    «Можно ожидать, что сотни тысяч потребителей получат газ». Такими словами профильные эксперты комментируют перспективы масштабной программы, которую должен реализовать Газпром согласно решению Владимира Путина - бесплатного подключения частных домов к газоснабжению. Кто получит право на подобное подключение и какие сложности еще предстоит решить?

    В пятницу в руководстве Министерства энергетики и в компании «Газпром межрегионгаз» разъяснили гражданам – по каким критериям к жилым домам будет бесплатно подводиться газ. Будет учитываться лишь уровень расхода газа – до 7 кубометров в час, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.

    Глава Минэнерго сделал важное уточнение – площадь дома не является критерием для бесплатного подключения к газу. Таким образом, в ведомстве опровергли сообщение, которое ранее сделало руководство «Газпром межрегионгаза» – о том, что бесплатное подключение будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров. Теперь в компании признали –  критерии бесплатного подключения перечислены в дорожной карте газификации России, и площадь дома таким критерием не является.

    Чуть позже и профильный вице-премьер Александр Новак заверил – площадь дома, в соответствии с разработанной Минэнерго дорожной картой бесплатной газификации, не будет критерием для бесплатного подключения. «Реализация этого плана потребует законодательных изменений и уже сегодня мы завершаем работу над ними вместе с правительством РФ», заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

    Решение о том, что россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям, принял президент Владимир Путин, о чем он сообщил в апрельском послании Федеральному собранию. Глава государства поддержал инициативу «Единой России», которая подняла вопрос о том, что за подводку газа непосредственно «к забору» люди платить не должны. «Сейчас немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет», – констатировал президент в послании. Исходя из поручения Путина, правительство разработало дорожную карту повышения газификации регионов – программа предполагает, что уровень газификации вырастет более чем на 10% к 2030 году.

    В соответствии с этой дорожной картой, утвержденной на этой неделе, правительство определит минимальный пакет услуг для подведения газа по территории самого домовладения – это должно исключить завышение цен, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер Александр Новак. «Также будет определен минимальный пакет услуг для работы внутри участка и установки внутридомового газового оборудования, чтобы исключить возможность злоупотребления и завышения цены на строительство в границах участка», - цитировал ТАСС сообщение замглавы правительства.

    Ответственным за доведение газа до границ участков будет единый оператор, уточнил Новак. Граждане, которые живут в уже газифицированных районах и желающие подключить свой дом к газу, должны будут обратиться с заявкой в газораспределительную организацию или многофункциональный центр (МФЦ).

    Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где по состоянию на 1 января прошлого года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, пояснил Новак. Еще один критерий, который упомянул вице-премьер: расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не больше 200 метров, а объем потребления газа не – как уже было сказано выше – не превышает 7 кубометров газа в час. Сроки реализации дорожной карты – 2021–2022 годы.

    «Под эту программу попадет достаточно большое число граждан – можно ожидать, что сотни тысяч потребителей

    получат газ», – прогнозирует в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

    «Сейчас очень распространена ситуация, когда, условно говоря, на соседней улице есть газовая труба, а до вас остаются пресловутые сто метров. И вам выставляют технические условия – подключение стоимостью под 1 млн рублей. Теперь эта преграда снимается», – отметил эксперт.

    То, что в разъяснении упомянут критерий в 7 кубометров в час, вполне объяснимо, указал Юшков. «Это стандартный газовый котел, который способен обогреть дом площадью примерно в те же 300 кв. м. Если вы берете большую площадь, то значит, что вы можете себе и больше дом построить. Впрочем, логично было продумать льготы для многодетных семьей, у которых может быть большой дом – и которым следовало бы также попасть под эту программу», – рассуждает собеседник. Но в любом случае, решение о бесплатном доведении газопроводов «до забора» – это большой шаг вперед, отметил эксперт.

    Но дальше начинаются нюансы, указал Юшков. «Во-первых, важен вопрос по срокам. Могут сказать – мы вам все бесплатно проведем. Но, например, в 2040 году. И сейчас, когда подключение осуществляется за деньги, этого можно ждать годами – если за год подключились, то, считайте, вам повезло», – констатировал эксперт.

    «Во-вторых, главный вопрос – кто это будет оплачивать. Если просто расходы повесят на  текущий бюджет Газпрома, то потом неизбежно компания будет требовать поднятия тарифов, и следовательно тогда смысл газификации вообще теряется, – указал Юшков. – Понятно, что все хотят подключиться к газу, поскольку это намного проще и дешевле, чем топить дровами, дизельным топливом или обогреваться электричеством. Но если тариф для потребителя будет высоким, то теряется смысл газификации».

    Дабы компенсировать расходы Газпрома, сейчас изыскивают разного рода решения. В частности, звучало предложение использовать средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ), рассматривалась возможность увеличения тарифа на транспортировку газа для промышленных потребителей, подчеркнул в комментарии «Российской газете» замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. «Вполне вероятно, будет использовано сочетание разных подходов с тем, чтобы не допустить существенного опережения темпа роста тарифов над плановыми, близкими к средней инфляции», – сказал изданию начальник Управления аналитических исследований «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров. 

    Третий вопрос, с которым предстоит иметь дело при подключении к газу – даже если от общего газопровода до забора к вам трубу подведут бесплатно, то дальнейшие работы придется оплачивать, напомнил Юшков.

    «У вас может газопровод лежать под забором, и подключение к газовым сетям обойдется вам в 10-15 тысяч рублей (примерно такие расценки дает Мособлгаз). Но если дальше нужно развести газ внутри вашего участка, то немногие смогут позволить себе это дорогое удовольствие, – пояснил эксперт. – За метр газопровода безо всяких поворотов тот же Мособлгаз берет 2,6 тыс. рублей (такой же метр пластиковой трубы в интернете будет стоить 100-200 рублей). Это притом, что вам самому придется выкопать траншею. Плюс на гражданах останется оплата проекта газификации».

    Из этой ситуации, по мнению Юшкова, также можно найти выход. «Высказывалось предложение, на мой взгляд, вполне здравое – разрешить потребителю тратить средства из материнского капитала на газификацию. Это дало бы возможность огромному числу людей оплатить газификацию, и в том числе покрыть упомянутые расходы на разведение труб по участку, постройку котельной, покупку газового котла и так далее», – пояснил эксперт Финансового университета при правительстве России.

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