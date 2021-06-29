Региональную систему управления цифровыми данными создадут в Чувашии

Власти Чувашии намерены создать совместно с научно-исследовательским институтом «Восход» региональную систему управления цифровыми данными к 2022 году, сообщил министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов.

Чувашия была выбрана одним из шести регионов для того, чтобы опробовать подходы для реализации стратегии цифровой трансформации государственного управления. Это направление работы входит в нацпроект «Цифровая экономика», сообщает ТАСС.

«Мы на Чебоксарском экономическом форуме подписали соглашение с компанией по развитию искусственного интеллекта. Дальше мы в рамках той же цифровой трансформации и использования более современных технологий в части госуправления в плане принятия решений заключили соглашение с НИИ «Восход». Мы двигаемся планомерно к созданию своей региональной системы управления данными, созданию единого мастера данных, созданию витрин с федеральными информационными системами», – сказал собеседник агентства, уточнив, что систему планируется создать к 2022 году.

Краснов добавил, что республика движется в сторону управления на основе оценки анализа данных.

«Создание мастера данных, цифрового двойника человека, который может быть оцифрован с точки зрения набора данных, необходимых для получения государственных муниципальных услуг, необходимо, чтобы было намного проще, удобнее и быстрее получить ту или иную услугу. <...> Эффект для людей - скорость получения услуги, повышение качества услуги и объективности», – добавил министр.

Нацпрограмма «Цифровая экономика» включает в себя шесть федеральных проектов: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление». В 2020 году согласно поручению президента также был утвержден седьмой федеральный проект «Искусственный интеллект».