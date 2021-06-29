Учредителя консалтинговой фирмы в Ростове-на-Дону заподозрили в госизмене

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29 июня, вторник | Последнее обновление — 19:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Нидерланды обвинили российские истребители в создании «небезопасной ситуации»
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Для начала надо, чтобы европейцы оставили свой менторский тон. И крайне желательно, чтобы они определились, считают ли они Россию иной цивилизацией, или же частью Европы. Тогда потенциальный диалог стал бы более предметным.
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Каждый, кто говорит о примирении или «разрядке» с США и Европой, вольно или невольно ссылается на безнадежно устаревшее представление о Западе как о христианской цивилизации, мире свободы и личных прав, наконец, как о комфортном месте для жизни.
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Усиление внимания к НЛО, причем на самом высоком уровне – симптом ослабления позиций как науки, так и христианства. Логично, что вывешивая радужные флаги на посольствах, американские элиты обратились и к теме НЛО.
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В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Учредителя консалтинговой фирмы в Ростове-на-Дону заподозрили в госизмене
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В Ростове-на-Дону арестовали учредителя «ДЗ Консалтинг» Александра Деркунского, его подозревают в государственной измене, сообщили в пресс-службе судов Ростовской области.
«Ленинским районным судом города Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Александру Деркунскому, подозреваемому по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), по 27 августа 2021 года», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
В чем именно подозревают Деркунского, не сообщается.
В марте суд приговорил к 12 годам колонии россиянку Галину Довгополую, признав ее виновной в госизмене в пользу разведки Минобороны Украины.
Турция приостановила авиасообщение с шестью странами
Турция решила приостановить авиасообщение с шестью государствами из-за распространения новых штаммов коронавируса.
«Авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Непалом, Индией, Шри-Ланкой и ЮАР приостановлено с 1 июля до особого распоряжения. Прямые рейсы из этих стран в Турцию будут запрещены. Прибывшие в Турцию пассажиры, которые были в Бангладеш, Бразилии, Непале, Индии, Шри-Ланке и ЮАР в течение последних 14 дней перед прибытием, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до въезда в республику. После этого они будут помещены на карантин на 14 дней», – цитирует сообщение ТАСС.
В Индии предупредили о молниеносной заразности нового штамма коронавируса. Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур.
Литва отказалась признавать выход Белоруссии из «Восточного партнерства»
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Вильнюс считает решение Минска о выходе из программы ЕС «Восточное партнерство» не имеющим силы как принятое якобы незаконной властью, заявил глав МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.
«Такие решения незаконными руководителями не принимаются. Призываем к непризнанию международных обязательств, изменений суверенитета и других перемен, которые вводятся незаконной властью», – приводит ТАСС слова политика, которого процитировала пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.
Литва изначально после президентских выборов в августе 2020 года заявила о непризнании их итогов и объявила о том, что не считает переизбранным в ходе голосования, которое якобы было фальсифицировано, президентом Александра Лукашенко.
Как отметил Ландсбергис, за гражданами Белоруссии остается право пользоваться преимуществами в рамках программы «Восточное партнерство». «Предложение ЕС о проведении реформ и помощи остается для демократической Белоруссии в силе», – утверждал Ландсбергис.
Ранее в понедельник Белоруссия приостановила участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» и отозвала в Минск постпреда при ЕС. Кроме того, главу представительства ЕС в Белоруссии попросили выехать в Брюссель. Политолог Владимир Жарихин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил причины решения Минска.
Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой.
Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.
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Стали известны результаты вскрытия Макафи
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Стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы умершего разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джона Макафи, сообщила газета El Pais.
Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, американский и британский программист и бизнесмен Джон Макафи покончил жизнь самоубийством, передает ТАСС.
Ранее Макафи нашли мертвым в тюрьме Барселоны. Власти сообщают, что он якобы совершил самоубийство на следующий день после того, как проиграл дело и оказался перед перспективой экстрадиции в США по обвинению в неуплате налогов, отмыванию денег через криптосхемы.
После смерти американского и британского программиста, бизнесмена, создателя антивируса McAfee Джона Макафи официальный представитель МИД России Мария Захарова в своих социальных сетях написала, что полностью согласна с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, который высказал опасения, что основатель скандального портала WikiLeaks Джулиан Ассанж «может стать следующим».
Коронавирус научился заражать людей новым способом
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Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других американских научных организаций выявили у коронавируса способность по-новому заражать людей, сообщает Phys.org.
Обычный механизм вторжения SARS-CoV-2 в организм работает следующим образом: с помощью спайкового белка вирус цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в нее. Как выяснили специалисты, благодаря мутации коронавирус может не использовать рецепторы ACE2. Это открытие показывает, что вирус способен меняться неожиданно и находить новые пути заражения организма, передает РИА «Новости».
Ученые проводили большую часть исследований коронавируса с клетками почек приматов, поскольку в них SARS-CoV-2 быстро распространяется. Однако новый эксперимент показал, что раковые клетки легких человека, у которых отсутствует ангиотензинпревращающий фермент 2, восприимчивы к мутировавшему вирусу, выращенному в лаборатории (вариант E484D S).
«Это был невероятный сюрприз для нас», – отметил один из участников исследования.
Специалисты предположили, что коронавирус находится под «селективным давлением», которое заставляет его искать новые способы проникновения в клетки в обход стандартной схемы с использованием рецептора ACE2. Это явление ученые назвали пугающим.
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Они уточнили, что пока неясно, возможна ли такая мутация в реальных условиях вне лаборатории. По словам исследователей, они должны найти альтернативный рецептор, с помощью которого вирус проникает в клетки.
Мутация E484D S остается восприимчивой к антителам вакцинированных пациентов, хотя сыворотка крови переболевших оказалась менее устойчивой к этому вирусу, подытожили ученые.
Накануне глава ВОЗ призвал мир готовиться к новым эпидемиям. В тот же день в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили, что в России случаи заражения новым лямбда-штаммом коронавируса не выявлены. Напомним, в конце мая американский ученый Питер Хотез предсказал появление COVID-26 и COVID-32.
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США захотели остановить разрыв отношений с Россией
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Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что хочет приложить все усилия для предотвращения разрыва отношений Москвы и Вашингтона.
«США и Россию связывают множество отношений не только между нашими правительствами, но и между народами, особенно за последние 30 лет. <…> Я хочу сделать [все], что в моих силах, чтобы остановить разрыв этих отношений», – приводит ТАСС слова Салливана, сказанный американским дипломатом в интервью телеканалу «Дождь». Посол выразил мнение, что отношения России и США представляют «огромную ценность для обеих стран».
Салливан также сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в Женеве обсуждали вопрос о получении российских виз американскими дипломатами.
«Отдельно обсуждалась на встрече в Женеве необходимость получения нами виз для того, чтобы можно было при помощи американских граждан заменить местный персонал, который мы не больше не можем нанимать на работу», – сказал американский посол, выразив мнение, что вопрос о визах для сотрудников американских представительств является основным вопросом, который нужно решить немедленно.
Накануне Салливан сообщил, что после возвращения в Москву встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Он также заявил о намерении встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и выразил надежду, что после Женевы удастся нормализовать работу американских диппредставительств в России.
В воскресенье посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
В минувший четверг посол США Джон Салливан вернулся в Москву. Несколькими днями ранее в Вашингтон вернулся российский посол в США Анатолий Антонов.
Напомним, на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД вновь рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.
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Отдыхавшего на пляже украинца избили в Польше за разговор на мове
Житель Польши избил отдыхавшего на пляже уроженца Украины за разговор на родном языке, сообщил портал epoznan.pl.
Инцидент произошел в воскресенье на пляже в окрестностях города Познань на западе страны. По словам одного из очевидцев, нетрезвый мужчина начал приставать к группе отдыхающих украинцев из-за того, что они разговаривали на родном языке, передает РИА «Новости».
В ходе завязавшейся ссоры он избил одного из украинцев до потери сознания. После этого агрессивный мужчина попытался скрыться, однако другие посетители пляжа задержали его и передали правоохранителям. Напавший помещен под стражу, ведется расследование.
Как сообщили в местной полиции, избитому украинцу оказали медицинскую помощь. Сам потерпевший рассказал, что агрессивный мужчина выкрикивал националистические лозунги.
Напомним, в феврале прошлого года приезжих из России, Украины и Белоруссии избили в Польше за русский язык. В 2019 году двух гастарбайтеров с Украины жестоко избили за украинский язык, а польский ресторан отказался брать на работу «недолюдей» с Украины.
Солдат высмеял завтрак НАТО в украинской столовой
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Военнослужащий пожаловался в соцсетях на питание в украинской столовой во время крупнейших учений Sea Breeze – 2021, отметив, что один и тот же напиток дают третий день подряд.
«Добро пожаловать на Sea Breeze, вот ваш стандартный завтрак НАТО. У нас тут тот же напиток, что и в прошлые три раза, немного простой гречки с сосиской, а также нарезанный огурец и пара ломтиков помидоров. Никаких соусов. Вкуснота», – написал солдат под фотографией в Instagram.
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В понедельник в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze, они продлятся до 10 июля. В них будут задействованы 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и других членов НАТО. При этом, как отметили в Минобороны, силы и средства Черноморского флота «выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей», принимающих участие в учениях.
В Британии объяснили потерю документов об эсминце «Дефендер»
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Замглавы Минобороны Великобритании Джереми Куин признал, что потеря документов с планами прохода эсминца «Дефендер» ВМС Соединенного Королевства через российские воды в Черном море является ошибкой, допущенной «конкретным человеком».
«Похоже, это была ошибка. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования, но, похоже, это ошибка отдельного человека», – заявил чиновник.
По его словам, сотрудник, потерявший документы, впоследствии сам в этом признался, передает РИА «Новости».
При этом Куин указал, что на части бумаг был гриф «секретно» и предназначались они только для сотрудников секретной службы. «Мне очень жаль, что такой инцидент имел место, его расследование будет проведено самым тщательным образом», – заверил замминистра.
Ранее Би-би-си обнародовала досье, найденное на автобусной остановке в Кенте. В нем обсуждалась возможная реакция Москвы на проход корабля ВМС Великобритании в территориальных водах России. Согласно секретным данным, Лондон ожидал резкого ответа российских военных на нарушение границ государства. При этом у эсминца был и альтернативный маршрут движения. Однако в этом случае Москва могла бы решить, что британские военные «испугались».
Захарова сравнила заявления Чехии о компенсациях с вымогательством
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Заявления Праги о том, что Москва должна компенсировать ущерб за взрывы во Врбетице, схожи с действиями вымогателей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Что творится в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как еще ухудшить двусторонние отношения, уже невозможно понять. Да и не нужно. Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что действующих таким образом, «без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег» обычно называют вымогателями.
Ранее чешские власти потребовали от российского руководства компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице, в которых Прага обвиняет спецслужбы России.
В воскресенье чешский премьер Андрей Бабиш заявлял, что чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии.
Глава верхней палаты парламента Чехии Милош Выстрчил заявлял, что высказывания президента страны Милоша Земана о нескольких версиях взрывов безответственны.
Газпром отказался от дополнительных мощностей для транзита газа через Украину в июле
Газпром не стал бронировать на июль новый объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.
Всего на аукционе во вторник предлагалось забронировать на июль транзитные мощности в объеме 63,7 млн кубометров газа в сутки. Ожидалось, что компания примет участие в аукционе с учетом предстоящего ремонта на собственных экспортных маршрутах, передает РИА «Новости».
При этом 21 июля прошел основной аукцион на бронирование транзитных мощностей газотранспортной системы Украины. На нем Газпром выкупил весь предлагавшийся объем для прокачки газа через украинскую территорию, то есть 15 млн кубометров в сутки, как и в предыдущие месяцы.
Ранее в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
ЕС отреагировал на решение Минска покинуть «Восточное партнерство»
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Евросоюз будет продолжать укреплять связи с народом Белоруссии и поддерживать демократические устремления белорусского народа после выхода этой страны из европейской программы «Восточного партнерства», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Несмотря на решение режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко выйти из программы «Восточного партнерства», мы готовы продолжать работать с белорусским народом для укрепления наших связей, развивать региональное сотрудничество, отвечать на общие вызовы и поддерживать демократические устремления», – приводит слова политика ТАСС.
В свою очередь представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что «Евросоюз сожалеет о решении режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко приостановить свое участие в программе «Восточного партнерства». Эта программа направлена на укрепление отношений между Евросоюзом и странами-партнерами». При этом она выразила мнение, что это решение «является демонстрацией пренебрежения к белорусскому народу».
Кроме того, Массрали подчеркнула, что Евросоюз считает призыв Минска отозвать посла Евросоюза из Белоруссии для консультаций «шагом к самоизоляции». «Настаивая, чтобы глава миссии ЕС в Белоруссии был отозван для консультаций в Брюссель, белорусские власти сделали еще один шаг к самоизоляции. Сохранение каналов коммуникации открытыми имеет решающее значение в момент кризиса», – подчеркнула европейский дипломат.
Ранее в понедельник Белоруссия приостановила участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» и отозвала в Минск постпреда при ЕС. Кроме того, главу представительства ЕС в Белоруссии попросили выехать в Брюссель. При этом Литва отказалась признавать выход Белоруссии из «Восточного партнерства». Политолог Владимир Жарихин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил причины решения Минска.
Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой.
Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.
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Политолог объяснил причины выхода Белоруссии из «Восточного партнерства» ЕС
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«Действия самого Евросоюза за прошедшие полтора года не были партнерскими. Такие соседи Белоруссии, как, например, Польша или Литва, явно работали на свержение действующей в Минске власти», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Жарихин, комментируя решение Белоруссии выйти из программы ЕС «Восточное партнерство».
«На прошлой неделе Брюссель ввел против Минска жесткие секторальные санкции и тем самым продемонстрировал фактический отказ от участия в программе, которая вообще-то предполагает двустороннее движение. Так что шаг Белоруссии – вполне логичный. Он симметричен к тем мерам, которые ранее предприняли страны Евросоюза», – пояснил заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Политолог напомнил, что ранее к выходу из «Восточного партнерства» республику неоднократно призывали в Москве. Однако президент Александр Лукашенко принял такое решение не по этой причине, предполагает Жарихин. «Дело не в позиции России. Сама эта программа, которая и была предложена даже не всеми членами ЕС, а Польшей и Швецией, не получила развития, – несмотря на стремление ряда людей из команды Лукашенко вернуться к многовекторности. Брюссель сам лишил Минск всяких опций», – считает аналитик.
Как полагает эксперт, серьезных материальных потерь Минску выход из «Восточного партнерства» не принесет. «Недавно введенные экономические санкции Запада, конечно, серьезно ударят по республике. А вот в рамках «Восточного партнерства» сотрудничество шло не столько на экономическом, сколько на политическом и гуманитарном уровнях», – пояснил Жарихин.
Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Белоруссии объявили о выходе из инициативы «Восточное партнерство», а также предложили главе представительства ЕС в Минске Дирку Шубелю выехать в Брюссель, чтобы донести позицию республики о неприемлемости санкций.
Кроме того, в Минске начали процедуру приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Такие меры в Минске назвали ответом на ранее введенные европейские санкции.
Напомним, в программу «Восточное партнерство» Белоруссия вступила более 10 лет назад. Кроме нее, в программе участвовали многие другие бывшие советские союзные республики, например, Грузия, Украина и Молдавия. По мнению экспертов, участие Белоруссии в программе было постоянным поводов для споров восточноевропейских стран ЕС, рассматривавших Минск как вечного сателлита Москвы.
На нудистском пляже в Москве нашли труп мужчины с женской грудью
В водоеме в Серебряном бору в Москве выловили тело трансгендера, не исключается версия убийства.
Тело погибшего было обнаружено днем 27 июня на нудистском пляже в Серебряном бору. Его прибило к берегу. На теле были разорванные шорты и бюстгальтер. На его нетрадиционную ориентацию указывали кольца на руках, серьги в ушах и длинные волосы, пишет «Московский комсомолец».
Прибывшие на место стражи порядка предположили, что мужчина утонул в пятницу, а в воскресенье тело всплыло.
Отметим, что пляж в Серебрянном бору давно считается местом отдыха людей с нетрадиционной ориентацией. Выяснилось, что в конце недели 27-летнего погибшего видели здесь с мужчиной кавказской национальности. Тот преследовал трансгендера и пытался душить. Кроме того, в пятницу мужчина побывал в полиции – написал заявление, что у него украден телефон. Именно благодаря этому обращению, в воскресенье удалось установить его личность.
Известно, что погибший приехал в Москву из Рязанской области, не доучившись на повара. Мать мужчины была лишена родительских прав из-за злоупотребления алкоголем. Женщина погибла, угорев из-за неисправной печки. Брат Александра разбился в аварии.
Ориентацию Александр сменил в 20 лет под воздействием одноклассника, с которым дружил. Мужчина перенес операцию – ему вставили грудные импланты, он заявил, что будет жить так, как хочет. По документам трансгендер оставался мужчиной.
Юрист предупредила об отказе выплачивать страховку владельцам затопленных машин
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В связи с сильными ливнями в Москве, юрист Ксения Степанищева предостерегла москвичей об отказе выплачивать страховку владельцам машин, которые решили проехать по затопленному в результате сильного ливня участку дороги.
«Когда вы видите впереди по курсу вашего следования затопленную улицу, и вопреки здравому смыслу принимаете решение продолжать движение вплавь, в надежде выиграть потом суд у страховой, то вам нужно помнить вот о чем. В судах Москвы сложилась практика, поддержанная Мосгорсудом, которая четко определяет: если ваша автомашина въехала на затопленный участок дороги, что привело к затоплению водой салона автомобиля, попаданию воды внутрь работающего двигателя, соответственно произошел гидроудар, повредивший движок, то страховая вам отказала правильно. И суд напишет, что оснований для удовлетворения исковых требований и взыскания с ответчика в пользу истца страхового возмещения не имеется», – написала она в Facebook.
Она объяснила, что «ущерб элементам и деталям транспортного средства причиняется в работающем состоянии двигателя; а водителем не были приняты меры по сохранению своего имущества, так как автомашина под управлением самостоятельно заехала на затопленный участок дороги, с учетом того, что дождь экспертами традиционно описывается как «сильный, но не дающий оснований считать его опасным гидрометеорологическим явлением», соответствующие метеорологические службы и иные уполномоченные компетентные органы не относят данные осадки к чрезвычайной ситуации».
«Обычно риск наступления подобного события еще и не внесен в договор страхования, поэтому по совокупности причин страховая компания не находит оснований квалифицировать его как страховой случай. Истцы ошибочно полагают в таких случаях, что их автомобиль пострадал от опасного природного явления, ну на худой конец от нерадивости властей, с чем и идут в суд – однако это не так. Причиной повреждения является гидроудар, когда водитель не предпринимает мер к заглушению двигателя с учетом неблагоприятных погодных условий, и вода попадает именно в работающий двигатель, в результате чего и происходит гидроудар и повреждение автомобиля», – сообщает юрист.
Она отмечает, что «повреждение работающего двигателя автомобиля будет признано следствием гидроудара, а он страховым случаем не является, суд откажет со ссылкой на то, что у страховой компании не возникло обязательств по выплате истцу страхового возмещения».
Ранее сообщалось, что мощный ливень ожидается в Москве в понедельник: он принесет до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик.
Соратник Навального Волков отчитался о контактах с американскими сенаторами-русофобами
Сторонник Алексея Навального Леонид Волков рассказал в деталях о своей поездке в США, где он встретился с известными своим негативным отношением к России сенаторами Миттом Ромни и Дэном Салливаном.
«За эти две недели у меня состоялось более 20 встреч на разном уровне», – написал Волков в своем Instagram.
Он добавил, что в их числе было несколько «статусных встреч», которые были проведены не «чисто для галочки» или «для фоточки», в ходе них велся «глубокий разговор по существу».
«На фото — сенаторы-республиканцы Дэн Салливан и Митт Ромни (тот самый, что был кандидатом на президентских выборах 2012 года); и ваш покорный слуга, который по такому случаю надел галстук примерно в третий раз в жизни», - похвалился Волков.
Митт Ромни был кандидатом от Республиканской партии в президенты США в 2012 году. Известен своими резкими высказываниями в адрес руководства России, Китая и Ирана. В одной из своих книг назвал Россию «геополитическим врагом Америки №1».
Дэн Салливан в 2019 году обвинял Россию в «милитаризации Арктики». По его словам, Москва и Пекин в Арктическом регионе объединяются и действуют против интересов Вашингтона. Также он заявлял, что нельзя отдавать России контроль над Северным морским путем.
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