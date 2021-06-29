Экс-директора ФБК Жданова объявили в международный розыск

Бывший директор «Фонда борьбы с коррупцией*» (ФБК*: иноагент, признан в России экстремистской организацией) Иван Жданов объявлен в международный розыск по делу о неисполнении решения суда, сообщил его адвокат Владимир Воронин со ссылкой на материалы ходатайства об избрании заочного ареста Жданову.

«Ивану, как оказалось, давно уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Он объявлен в международный розыск. Ни об одном действии я уведомлен не был», – приводит его слова РИА «Новости».

О том, что Жданов находится в международном розыске ранее сообщили в МВД.

Напомним, Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры признал ФБК* и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями.

По мнению прокуратуры, связанные с блогером Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».

Мосгорсуд уже утвердил «меры предварительной защиты», согласно которым указанным структурам Навального было запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а с банками можно взаимодействовать только по узкому кругу вопросов.