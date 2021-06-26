Ученые выяснили, когда впервые произошла вспышка коронавируса

Эпидемия коронавируса, похожая на пандемию COVID-19, возникла более 20 тыс. лет назад в Восточной Азии, заявила группа ученых, результаты исследования которых публикует журнал Current Biology.

Свидетельства вспышки заражений коронавирусом обнаружили в генетическом наборе древнего населения Восточной Азии, то есть нынешних Китая, Японии, Монголии, КНДР, Южной Кореи и Тайваня. В исследовании принимали участие специалисты из Университета Квинсленда, Аделаиды, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета штата Аризона. Команда экспертов изучила геномы более 2500 современных людей из 26 популяций по всему миру, передает РИА «Новости».

Им удалось установить роль вазоактивного интестинального пептида (ВИП) – белка, который имеется во многих органах и взаимодействует с вирусами, попадающими в организм.

«За миллионы лет эволюции человека естественный отбор привел к выделению нескольких вариантов генов, которые кодируют ВИП. Это происходит в три раза быстрее, чем для других классов генов», – сказано в исследовании.

Таким образом, ученые выявили признаки адаптации в 42 различных генах, кодирующих ВИП.

«Мы обнаружили, что эти гены в основном активны в легких – органе, который больше всего страдает при поражении коронавирусом, и установили, они напрямую взаимодействуют с вирусом, лежащим в основе пандемии COVID-19», – рассказал ведущий автор исследования Яссин Суилми из Школы биологических наук Университета Аделаиды.

В России за время пандемии COVID-19 5 430 753 человека заразились коронавирусом, из которых 4 943 986 человек выздоровели, а умерли – 132 683.

Между тем, американские ученые допустили возможность распространения COVID-19 из научного центра в Китае. При этом Пекин сравнил утверждения о появлении коронавируса в лаборатории Китая с заявлениями о наличии оружия массового уничтожения в Ираке.