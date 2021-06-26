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Ученые выяснили, когда впервые произошла вспышка коронавируса
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Эпидемия коронавируса, похожая на пандемию COVID-19, возникла более 20 тыс. лет назад в Восточной Азии, заявила группа ученых, результаты исследования которых публикует журнал Current Biology.
Свидетельства вспышки заражений коронавирусом обнаружили в генетическом наборе древнего населения Восточной Азии, то есть нынешних Китая, Японии, Монголии, КНДР, Южной Кореи и Тайваня. В исследовании принимали участие специалисты из Университета Квинсленда, Аделаиды, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета штата Аризона. Команда экспертов изучила геномы более 2500 современных людей из 26 популяций по всему миру, передает РИА «Новости».
Им удалось установить роль вазоактивного интестинального пептида (ВИП) – белка, который имеется во многих органах и взаимодействует с вирусами, попадающими в организм.
«За миллионы лет эволюции человека естественный отбор привел к выделению нескольких вариантов генов, которые кодируют ВИП. Это происходит в три раза быстрее, чем для других классов генов», – сказано в исследовании.
Таким образом, ученые выявили признаки адаптации в 42 различных генах, кодирующих ВИП.
«Мы обнаружили, что эти гены в основном активны в легких – органе, который больше всего страдает при поражении коронавирусом, и установили, они напрямую взаимодействуют с вирусом, лежащим в основе пандемии COVID-19», – рассказал ведущий автор исследования Яссин Суилми из Школы биологических наук Университета Аделаиды.
В России за время пандемии COVID-19 5 430 753 человека заразились коронавирусом, из которых 4 943 986 человек выздоровели, а умерли – 132 683.
Между тем, американские ученые допустили возможность распространения COVID-19 из научного центра в Китае. При этом Пекин сравнил утверждения о появлении коронавируса в лаборатории Китая с заявлениями о наличии оружия массового уничтожения в Ираке.
Состояние певицы МакSим резко ухудшилось
Процент поражения легких у певицы МакSим (Марина Максимова) составляет 75%, ее перевели в группу «КТ-4», сообщила представитель артистки.
«К категории «КТ-4» относят всех, кто болен коронавирусом с большой площадью поражения легких. Врачи сообщили, что у МакSим поражены более 75% легких. Она остается в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату ИВЛ», – сообщает издание Wonan.ru.
Также издание пишет, что, по словам менеджера певицы, «певица могла заразиться коронавирусом, даже несмотря на отрицательный тест на инфекцию».
Напомним, певицу ввели в искусственную кому на фоне пневмонии, однако тесты на коронавирус первоначально показали отрицательный результат.
Инфекционист рассказал об особенностях испытаний «Спутника V» на детях
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Исследование вакцины «Спутник V» на детях будет проходить точно так же, как и при других клинических испытаниях, сообщил газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист центра «Диавакс», комментируя заявление о скором начале испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбур сообщил, что в следующем месяце в России стартуют клинические исследования применения вакцины от COVID-19 «Спутник V» на подростках в возрасте от 12 до 17 лет, передает ТАСС. Он уточнил, что для каждого возраста подберут определенную концентрацию препарата.
«В детской популяции испытания будут проходить точно так же, как и при других клинических испытаниях. Сначала идет ранжирование по возрасту, полу, каким-либо сопутствующим заболеваниям, состояниям. Затем, соответственно, принимается решение, например, относительно того, требуется или не требуется уменьшение дозы, как в случае с вакцинацией, например, от клещевого энцефалита или гепатита В», – говорит Коновалов.
Он поясняет, что во время испытания оценивается иммунологическая эффективность по приобретению вируснейтрализующих антител, дополнительно испытывается, как правило, клеточная память (клеточный иммунный ответ), а затем оценивается профилактическая эффективность в сравнении категорий привиты и непривитых – как часто они заболевают, особенно в условиях пандемической ситуации.
«Это всегда поэтапный принцип действий: сначала идет испытание вакцины у лиц среднего возраста без каких-либо нарушений состояния здоровья, затем расширяются показания для лиц с хроническими болезнями и пожилого возраста, как это было проведено со «Спутником V», и в дальнейшем идут дополнительные испытания на отдельных категориях: на подростках, позже на детях младшего возраста, поскольку они хоть и редко, но тоже болеют, иногда тяжело, и на беременных, кормящих женщинах. Постепенно расширяются показания на проведение вакцинации исходя из целесообразности, эпидемической обстановки», – рассказывает специалист.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые пришла к выводу, что детей целесообразно вакцинировать от коронавирусной инфекции. Врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что если ребенок находится в группе риска, или же он старше 15 лет и ведет социально активный образ жизни, то родителям стоит задуматься о том, чтобы сделать ему прививку от коронавируса. Однако делать вакцинацию детям, младше 12 лет он не видит необходимости.
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Власти Германии решили усилить ограничения для россиян из-за ситуации с коронавирусом
Германия в воскресенье усилит ограничения для приезжающих россиян, а также прекратит транспортное сообщение на фоне осложнения ситуации с коронавирусом в России, сообщил германо-российский форум.
Ожидается, что приезжающим из России будет предписан двухнедельный карантин без возможности досрочного завершения и будет остановлено наземное и авиасообщение с Россией.
«Согласно имеющейся у нас информации, можно ожидать, что германские минздрав, МИД и МВД совместным решением классифицируют Российскую Федерацию как регион распространения штаммов коронавируса. С этой классификацией связаны следующие ограничительные меры: после нахождения в регионе ... карантин длится 14 дней, и досрочно завершить карантин невозможно ... Хотим отметить, что конференция состоится в полном объеме», – цитирует РИА «Новости» сообщение германо-российского форума.
Германский Институт Роберта Коха (RKI), который подчиняется Минздраву ФРГ, включил Россию и Португалию в список стран, где распространяются опасные мутации коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на агентство ДПА.
Это означает, что ужесточаются правила въезда в ФРГ. В частности, сокращается транспортное сообщение, увеличивается срок карантина для въезжающих, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Москва вышла на антирекорд по числу госпитализаций.
Сообщалось, что наибольшее число заболевших в России за сутки зарегистрировано в Москве – 7916, Московской области – 2436, Санкт-Петербурге – 1194.
Кроме того, было анонсировано введение вакцинации от COVID для отдельных групп в восьми регионах. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, «ситуацию сегодня удается сдерживать и на курортах, это сегодня информация непосредственно с места. Но она остается напряженной».
Ранее сообщалось, что на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте. При этом положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации.
В России выявили 21,6 тыс. новых случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявлено 21 665 случаев коронавируса, всего в стране зафиксировано 5, 4 млн случаев COVID-19, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
Выписано по выздоровлении 14 347 человек, скончались – 619 пациентов с коронавирусом, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
В Москве зафиксировано 8457 тыс. случаев коронавируса, в Московской области – 2504, в Санкт-Петербурге – 1247.
Накануне в России было выявлено 20 393 новых случая коронавируса, таким образом, число новых случаев инфекции за сутки увеличилось на 1 272.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Москва вышла на антирекорд по числу госпитализаций
Около 15% больных коронавирусом в Москве находятся в реанимации, заявила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Увеличивается количество людей, которое госпитализируется, и по этому показателю мы тоже перешли рубикон и вышли на новый антирекорд», – сказала Ракова в эфире «Первого канала», ее слова приводит РИА «Новости». Ракова уточнила, что увеличивается число людей в реанимации.
Ранее сообщалось, что наибольшее число заболевших в России за сутки зарегистрировано в Москве – 7916, Московской области – 2436, Санкт-Петербурге – 1194.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы.
Также Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
Вузам разрешили заселять в общежития только привитых студентов
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В период сложных эпидемиологических ситуаций вузы на свое усмотрение имеют право принимать решение о заселении в общежития только вакцинированных студентов, заявили в пресс-службе Минобрнауки России.
«В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг», – приводит сообщение министерства РИА «Новости».
Отмечается, что Минобрнауки проводит работу по разъяснению необходимости вакцинации и созданию условий для всех, кто хотел бы привиться.
«Кроме того, вуз несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы», – напомнили в ведомстве.
Сообщается, что Финансовый университет при правительстве России принял решение с 1 сентября заселять в свои общежития только студентов, прошедших вакцинацию от коронавируса или переболевших им.
Ранее сообщалось, что учебный год в вузах планируется начать 1 сентября.
Инфекционист оценил безопасность вакцинации беременных от COVID
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В других странах пока нет проблем с перенесением вакцины против коронавируса у беременных и кормящих матерей. Более того, показано, что такой способ помогает защитить не только мать, но и новорожденных детей, рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов, комментируя решение Минздрава разрешить беременным прививаться препаратом «Спутник V».
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что специалисты приняли решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») у беременных.
«Пострегистрационные или постмаркетинговые исследования зарегистрированных препаратов проводятся исходя из целесообразности, когда польза их применения превышает возможные побочные реакции. Соответственно, эта информация вносится, анализируется и позволяет выводить статистику безопасности и эффективности этих лекарственных средств среди отдельных групп», – говорит Коновалов.
Он поясняет, что клинические испытания вакцины всегда проходят поэтапно: сначала идет испытание вакцины у лиц среднего возраста без каких-либо нарушений в состоянии здоровья, затем расширяются показания для лиц с хроническими болезнями и пожилого возраста, как это было проведено со «Спутником V», и в дальнейшем идут дополнительные испытания на отдельных категориях: на подростках, позже на детях младшего возраста, и на беременных и кормящих женщинах. Постепенно расширяются показания на проведение вакцинации, исходя из эпидемической ситуации.
«Другие страны, в частности Соединенные Штаты Америки, разрешили и рекомендуют прививать беременных фактически еще с первого квартала 2021 года, и наблюдения продолжаются. Пока в США нет никаких проблем с перенесением нереплицируемой аденовирусной векторной вакцины (технологический схожий с вакциной Спутник V) у беременных и кормящих матерей. Более того, показано, что такой способ профилактики помогает защитить не только мать, но и новорожденных детей», – рассказывает специалист.
Поэтому, конечно, это вопрос времени, когда Россия будет иметь достаточно наблюдений, которые, естественно, должны быть зафиксированы и описаны для того, чтобы изменять инструкцию к тем или иным вакцинным препаратам, продолжает врач, подчеркивая, что это «абсолютно нормальная история».
При этом инфекционист не может точно сказать, остались ли какие-либо ограничения по вакцинации беременных. «На сегодняшний день пока мы ожидаем внесения изменений в инструкции к препаратам касательно беременных. Как только они будут внесены, такое положение будет считаться законодательно утвержденным, и, согласно инструкции, мы сможем пользоваться таким методом профилактики», – заключил Коновалов.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбур сообщил, что в следующем месяце в России стартуют клинические исследования применения вакцины от COVID-19 «Спутник V» на подростках в возрасте от 12 до 17 лет, передает ТАСС. Он уточнил, что для каждого возраста подберут определенную концентрацию препарата.
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Байден по ошибке приписал США войну с Ираном
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Президент США Джо Байден сделал ошибку, выступая в штате Северная Каролина с речью о важности прививок от коронавируса, заявив, что американские военные участвовали в войне в Иране.
«Напомню всем: за примерно год в Америке мы потеряли 600 тысяч жизней. Это больше, чем все жизни, которые мы потеряли в Первой мировой войне, Второй мировой войне, Вьетнамской войне, Ираке, Иране... Больше жизней ушло за год, чем за каждую крупнейшую войну 20-го и 21-го века», – цитирует РИА «Новости» президента.
Отметим, что США никогда не вторгались на территорию Ирана, в отличие от Афганистана и Ирака. Это не первая оговорка нынешнего президента – ранее, рассуждая о возможности сотрудничества с Москвой, Байден имел в виду Сирию, когда говорил о Ливии.
Также президент США путал Дональда Трампа с Джорджем Бушем – младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России. Также он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании).
Первые серии «Спутника Лайт» вышли в гражданский оборот
В гражданский оборот поступили первые серии вакцины от коронавируса «Спутник лайт», до конца июня в оборот поступит около 2,5 млн доз, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Вчера завершен этап контроля, и первые серии «Спутник лайт» вышли с производства в гражданский оборот. Мы планируем, что до конца июня около 2,5 млн доз поступит в гражданский оборот», – передает его слова ТАСС.
По словам Мурашко, «Спутник Лайт» будет использоваться для вакцинации переболевших и для ревакцинации, сообщает РИА «Новости».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что после вакцинации «Спутником Лайт» антитела появляются через 21 день.
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Роспотребнадзор начал проверку несогласованного концерта группы «Руки вверх»
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Концерт группы «Руки вверх» в Волгограде не согласовали с региональным оперштабом по борьбе с коронавирусом, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
Концерт состоялся 19 июня. Лидер группы Сергей Жуков сообщал, что было «несколько десятков тысяч» зрителей. Судя по снимкам, многие люди были без масок и не соблюдали социальную дистанцию, передает РИА «Новости».
В управлении Роспотребнадзора сообщили, что «организаторы не обращались» к ним «по вопросу согласования проведения мероприятия». В день концерта выявили ряд нарушений антиковидных требований, но они были устранены во время мероприятия. В частности, в санузлах частично не было антисептиков, в комнате для оперштаба – обеззараживателя воздуха.
В Роспотребнадзоре сообщили, что «в отношении организатора концерта начато административное производство» по статье КоАП о повторном несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований.
Напомним, псковские чиновники лишились должностей после концерта Niletto и Клавы Коки в начале апреля. На видеозаписях с концерта запечатлено, что зрители не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим, их число значительно превысило разрешенное.
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В ВОЗ предупредили о возможности заразиться «Дельтой плюс» от проходящего человека
Штаммом коронавируса «Дельта плюс» можно заразиться, даже если просто пройти мимо инфицированного без маски, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
«На самом деле надо сказать, что сейчас [в России] обнаружен и «Дельта плюс». Этот штамм тоже вызывает озабоченность, потому что предварительные данные, которые мы получаем из Индии, говорят о том, что достаточно пройти рядом с человеком без маски, чтобы заболеть», – передает ее слова ТАСС.
Также Вуйнович рассказала, какие правила надо соблюдать при ношении маски в жару.
«Общие рекомендации по ношению маски в любое время года. Первое: не надо торопиться и быстро передвигаться. Просчитайте время, которое вам потребуется, чтобы перейти из точки А в точку Б. Эта жара сама по себе страшное дело. Необходимо пить достаточно жидкости. Если вам станет тяжело, вы почувствуете, что что-то не так, сразу надо остановиться посидеть. Жизнь одна. Если мы будем постоянно спешить, если у вас будет инсульт, вы ни другим, ни себе не поможете», – сказала представитель ВОЗ.
Она также напомнила о необходимости регулярно менять маски, делать это необходимо через два часа, однако если она намокает, то менять ее необходимо сразу. Носить с собой маски следует в гигиеническом пакете.
«Очень важно беречь себя от этой жары. Я знаю, что Москва делает очень много, но, конечно, убрать эту жару невозможно, так что не спешите. Даже если человек вакцинирован, он должен беречь здоровье. Необходимо избегать толпу, там большое количество вирусов. В массовом скоплении людей тоже надевайте маску», – порекомендовала Вуйнович.
При этом высокая температура на улице не может быть отговоркой, чтобы не носить маску. «Тот же вопрос был зимой – как носить маску, когда сейчас холодно. Если вы хотите найти отмазку, то всегда ее найдете», – сказала она. Представитель организации призвала всех сегодня «сделать усилие вместе», чтобы остановить вирус.
Ранее сообщалось, что в России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса «дельта плюс». Однако позже замдиректора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава Дарья Даниленко пояснила, что образец штамма коронавируса «дельта плюс» выявили в апреле, данных о том, что это было заражение – нет, также ученые не выявили дальнейшего распространения штамма.
В Индии предупредили о молниеносной заразности нового штамма коронавируса.
Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».
Лавров обсудил с главой МИД Италии возобновление постоянного авиасообщения
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в телефонном разговоре подтвердили обоюдное стремление к преодолению пандемии и созданию условий для обеспечения беспрепятственных поездок граждан в Россию и Италию с туристическими и иными целями.
«Лавров проинформировал собеседника о принятом Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации решении возобновить на взаимной основе регулярное воздушное сообщение с Итальянской Республикой. Министры подтвердили обоюдное стремление продолжить координацию усилий, направленных на преодоление последствий пандемии и создание с учетом развития санитарно-эпидемиологической обстановки в обеих странах условий для обеспечения беспрепятственных поездок граждан в Россию и Италию с туристическими и иными целями» – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили российско-турецкое взаимодействие в различных сферах.
Собянин: Москва заново переживает пандемию коронавируса
В Москве бушует коронавирус, Москва, по сути, переживает пандемию заново, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела, заново пандемию, и эпидемия, по сути дела, бушует в Москве», – передает его слова РИА «Новости».
«Мы победили «уханьский» вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто, ну, максимум 5%. И если бы не было новой мутации, мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было, и заболеваемость ушла бы в ноль», – отметил Собянин.
По словам градоначальника, 60% москвичей либо переболели «уханьским» штаммом, либо вакцинировались. «У них антитела хороши для того, чтобы сделать этот коллективный иммунитет, который позволил бы прекратить эпидемию», – уточнил он.
Собянин также назвал основное отличие нового штамма вируса от своих предшественников.
«Новый штамм, конечно, совсем другой, если раньше, допустим, недели две инкубационный период шёл, пока человек заболевал, сидел дома, смотрел на сатурацию, и температура только потом начинала медленно расти, сама болезнь развиваться. То сегодня это происходит буквально в считанные дни, до пять дней», – сказал он.
Количество антител, необходимое для защиты от «индийского» штамма, в два раза больше по сравнению с «уханьским».
«Чтобы остановить пандемию, нужно одно: быстрая масштабная вакцинация. Другого никто ничего не придумал. Конечно, нужно соблюдать санитарные требования, конечно, нужно масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле. Но это все временные меры. Для того, чтобы кардинально эту проблему решить, нужно вакцинироваться либо уйти в локдаун», – подчеркнул мэр столицы.
Говоря о мерах безопасности в транспорте, Собянин напомнил о необходимости носить маски и перчатки.
«Транспорт продолжает работать. Другой вопрос – заходя в транспорт, надо надевать в обязательном порядке масочку и перчаточки. И не только на входе в метро, а во время всей поездки», – сказал он.
Также мэр отметил, что человеку в кафе и ресторанах нужно появляться тогда, когда есть надежная защита от коронавируса.
«В общепите надо появляться тогда, когда у тебя есть защита, ПЦР не является защитой. Человек с ПЦР-тестом ни от чего не защищен», – пояснил он.
Напомним, Собянин подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы.
Также Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
В Сиднее ввели локдаун впервые с начала пандемии
Австралийский город Сидней и окружающие его районы впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции закрыли на двухнедельный карантин, сообщила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.
«Локдаун для Сиднея, Вуллонгонга, Сентрал-Кост и региона Голубых гор продлится до конца пятницы, 9 июля. Это означает, что [в течение следующих двух недель] жители этих районов смогут покидать дома лишь по одной из четырех причин: покупка продуктов или товаров первой необходимости, визит к врачу, занятия физкультурой на открытом воздухе, а также работа или учеба, если нет возможности делать это из дома», – передает ее слова ТАСС.
Все магазины, аптеки, банки и заправки будут работать в обычном режиме, как и предприятия общественного питания, продающие еду с доставкой или навынос. На удаленную работу переводятся организации, учреждения и ведомства, чья деятельность не связана с жизнеобеспечением граждан.
На всей территории штата Новый Южный Уэльс также будут введены санитарные ограничения, однако не такие жесткие: до пяти человек будет ограничено число участников любых общественных мероприятий, обязательным остается ношение масок, закрыты ночные клубы, дискотеки и концертные площадки.
В Сиднее в начале июня произошла вспышка коронавируса. По данным депздрава штата, 12 июня сотрудник международного аэропорта Сиднея заразился индийским вариантом коронавируса. К 21 июня число заболевших составило 11, а спустя еще пять дней увеличилось до 94. В отдельных районах города был введен карантин.
Всего с начала пандемии в Австралии выявили 30 422 заразившихся коронавирусом, умерли 910. С 22 февраля в Австралии проводится кампания вакцинации против коронавируса.
В Удмуртии приостановили вакцинацию от коронавируса
Из-за дефицита препаратов в Удмуртии на выходные приостановили вакцинацию населения от COVID-19, темпы прививочной кампании превышают скорость поставок вакцины.
По словам заместителя министра здравоохранения Удмуртии Марии Галеевой, в день в регионе прививают до четырех-пяти тысяч человек. За последнюю неделю вакцину получили более 12 тыс. человек. При этом число тех, кто записался на прививку через портал госуслуг, за этот же период выросло вдвое.
Новую партию «Спутника V» на 17,4 тыс. доз ожидают уже 27 июня.
«Всем, кто был записан на прививку в эти дни, дополнительно будет предоставлена информация о новом времени записи», – заявили в оперштабе, передает РИА «Новости».
Ранее Минпромторг опроверг дефицит вакцины от коронавируса в России, заявив, что, запросы регионов, компаний и ведомств, которые проводят вакцинацию, обеспечиваются.
За минувшие сутки в России выявлено 21 665 случаев коронавируса, всего в стране зафиксировано 5,4 млн случаев COVID-19.
Напомним, было анонсировано введение вакцинации от COVID для отдельных групп в восьми регионах. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, «ситуацию сегодня удается сдерживать и на курортах, это сегодня информация непосредственно с места. Но она остается напряженной».
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