В МИД заявили, что сейчас США на переговорах по Донбассу «делать нечего» На Украине рассказали о странном поведении еврокомиссара на встрече с Россией 26 июня 2021, 10:17 Текст: Елизавета Булкина

Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер вел себя странно во время переговоров в Брюсселе в 2014 году между Нафтогазом и Газпромом при посредничестве Еврокомиссии, заявила участница украинской делегации Лана Зеркаль изданию LB.ua. Она рассказала, что Эттингер кидался канцелярскими товарами в участников переговоров. «Эттингер, действительно, сыграл важную роль. В ходе переговоров, бывало, бросал карандаши то в нас, то в русских. В буквальном смысле», – передает слова Зеркаль РИА «Новости». По ее словам, у нее осталась «прекрасная фотография» с этой встречи. Зеркаль добавила, что именно благодаря Эттингеру Москва и Киев смогли прийти к согласию, поскольку он предложил разделить ответственность между участниками переговоров.

Стало известно о ложных данных подхода боевых кораблей НАТО к Севастополю 23 июня 2021, 12:28

Фото: Royal Navy

Текст: Алина Назарова

Данные слежения за двумя военными кораблями Североатлантического альянса в Черном море были сфальсифицированы с приемной станции в Черноморске недалеко от Одессы. Британские фрегат Defender и эсминец типа Daring Type-45, а также фрегат Королевского флота Нидерландов Evertsen вошли в одесский порт 18 июня. До этого, 17 июня, во время учений в Черном море за группой кораблей наблюдали российские военные корабли, пишет портал Военно-морского института США USNI News. В ночь на 19 июня сервис автоматической системы идентификации (AIS) показал весьма странный путь натовских военных судов. Согласно данным, два корабля – Defender и Evertsen – покинули Одессу незадолго до полуночи 18 июня и направились прямо в Севастополь, почти вплотную приблизившись к главной военно-морской базе Черноморского флота России. При этом на самом деле корабли все это время не покидали одесский порт. Об этом свидетельствуют, в частности, прямые трансляции с веб-камер, которые передают изображение в режиме онлайн на YouTube. Поддельные координаты для геолокации натовских судов в системе AIS были отправлены агрегатору MarineTraffic.com приемной станцией в Черноморске, расположенной недалеко от Одессы. Фальшивые данные приняли и другие агрегаторы, пишет ПолитРоссия. AIS spoofed of Royal Navy and Dutch Navy warships HMS Defender and HNLMS Evertsen off Crimea. Made it look like they had sailed to Russian navy base.



Who and why? https://t.co/KNvhbSi74N — H I Sutton (@CovertShores) June 22, 2021 Как пояснил, американский военный эксперт, AIS – ресурс с открытым доступом, позволяющий отслеживать перемещение судов. Им часто пользуются многие западные структуры, в том числе военные. «Произошедший инцидент ставит под сомнение достоверность разведывательных данных, полученных из открытых источников», – указал эксперт, задавшись вопросом, кому может быть выгодная такая фальсификация. Зеленский не исключил референдум о разрыве Украины с Донбассом 24 июня 2021, 22:57

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «Если у нас не получатся любые альтернативные договоренности с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им в интервью программе «VIP с Натальей Мосейчук» на канале «1+1». При этом он назвал вопрос «стены» очень сложным, пояснив, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «О Донбассе или о другой «стене» – это точно не популярно, не популистски, это будет сложный вопрос, если мы до этого дойдем, я хочу, чтобы люди поняли, что это на много лет», – подчеркнул Зеленский. «То есть «стена» – это же не просто слова или что-то Украина строит. «Стена» – это разрыв всех отношений, всех коммуникаций. Вопрос «стены» в том, что делать с людьми, которые там, что делать с предприятиями, что делать с водой для Донбасса? Что делать, не поставлять им воду?» – продолжил Зеленский. Накануне полпред России Борис Грызлов заявил, что Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не может выполнить Минские соглашения в их нынешнем виде. Он также выступил с утверждением, что получение жителями Донбасса российских паспортов якобы является основанием для пересмотра Минских соглашений. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Предсказан исход референдума об отделении Донбасса от Украины 25 июня 2021, 19:55

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Текст: Елена Лексина,

Евгения Васильева

Если на Украине пройдет плебисцит о признании независимости Донбасса, то большинство украинцев скажут «да». Для них восток страны давно стал чужой территорией. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Евгений Копатько, комментируя слова президента Владимира Зеленского о необходимости референдума об отделении от Донбасса «стеной». «Общественное мнение Украины уже давно готово к отсоединению Донбасса. Значительная часть голосующих поддержит идею отгородиться от Донбасса. Идея референдума не вызовет сопротивления у населения, за исключением, может быть, жителей Донецкой и Луганской областей, оставшихся под контролем Киева. Но для остальной Украины их мнение никакого значения не имеет», – отметил социолог Евгений Копатько. «Еще до пандемии поток людей из ДНР и ЛНР через линию разграничения снижался, потому что люди получили российские паспорта и не хотели нажить себе из-за этого проблемы. Так что жителей Донбасса на Украине все больше считают чужаками», – пояснил социолог. Собеседник предположил, что в качестве аргумента для обеспечения успеха референдума Зеленский может использовать лозунг интеграции страны с Евросоюзом и НАТО в случае, если Украина избавится от Донбасса. «Если за возведение «стены» проголосует большинство украинцев, конфликт будет разрешен. Теоретически это откроет новые возможности для вступления Украины в евроатлантические структуры. Мне кажется, это вполне реальная перспектива», – считает Копатько. При этом Киев вряд ли вынесет в качестве главного вопроса на референдум формулировку о признании независимости ДНР и ЛНР, считает эксперт. «Хотя такая формулировка развяжет Зеленскому руки по многим направлениям, вряд ли он решится на это. Это был бы слишком комплиментарный шаг для Донбасса. А ведь Украина не выполнила ни один пункт Минских соглашений, так что не стоит ожидать от нее каких-то приемлемых для Донбасса формулировок», – пояснил Копатько, добавив, что, скорее вссего, вопрос будет сформулирован более размыто. В четверг в интервью каналу «1+1» президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «Если у нас не получатся любые альтернативные договоренности с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – сказал Зеленский. Между тем в пятницу спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вынести на референдум вопрос отказа от Донбасса невозможно, этого не позволяет закон Украины, можно ставить только вопрос о замораживании конфликта. «Как я понимаю, речь идет об отстранении (от Донбасса). Потому что согласно тому закону, который был принят, вопросы, которые выносятся на референдум, связанные с территориальной целостностью, невозможны», – цитирует РИА «Новости» Разумкова. Киевский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что «проведение референдума – не самый худший вариант завершения конфликта, однако в интересах Киева продолжить спекуляции на теме Минских соглашений». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украинцам дали советы на случай «войны» с Россией 23 июня 2021, 18:25

Фото: mkip.gov.ua

Текст: Алексей Нечаев

В среду Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры Украины презентовал информационную брошюру под названием «В случае чрезвычайной ситуации или войны», в которой собраны практические советы о том, как себя вести в момент непосредственной угрозы со стороны России. Документ «учитывает международный и украинский опыт, «приобретенный за семь лет гибридной агрессии России». «И впервые – содержит советы по информационной безопасности, чтобы защитить мирное население от попыток агрессора посеять панику», – уверяют украинские специалисты. В рамках борьбы с паникой, авторы документа утверждают, что после 2014 года «вооруженные силы Украины прошли сложный путь и стали одной из самых сильных армий Европы». Но «в случае возникновения чрезвычайной ситуации, ключевым элементом защиты становятся подразделения территориальной обороны», которые до сих пор толком не созданы. «Мой дом – моя крепость!». Это выражение приобретает особое значение при чрезвычайных ситуациях. Независимо от того, что именно спровоцировало кризис, для минимальной готовности следует задать себе несколько простых, но критических вопросов: 1) Если у меня достаточный запас еды и воды? 2) Если ли у меня необходимые медикаменты? 3) Могу ли я обеспечить собственными силами обогрев жилья в холодный период года?» – пишут авторы документа. Далее украинцам советуют заранее узнать местонахождение ближайших укрытий и проверить состояние подвальных помещений, запастить водой и продуктами, проверить аптечку, подготовить средства для тушения пожаров, позаботиться об альтернативных способах освещения помещений, приготовления пищи, собрать самые важные вещи и документы на случай экстренной эвакуации и озаботиться состоянием личного транспорта. «Что делать в чрезвычайной ситуации или в зоне боевых действий? Сохранять спокойствие и концентрацию внимания», – говорится в пособии. В следующем разделе украинцам рекомендуется не сообщать о своих планах малоизвестным людям, хранить деньги и документы при себе, но в разных местах, узнать место расположения укрытий, сократить количество необязательных поездок, не встревать в споры с неизвестными людьми, и в случае получения официальной информации от государственных органов власти – передать ее родственникам, соседям и коллегам. В следующем разделе украинцам рекомендуется не сообщать о своих планах малоизвестным людям, хранить деньги и документы при себе, но в разных местах, узнать место расположения укрытий, сократить количество необязательных поездок, не встревать в споры с неизвестными людьми, и в случае получения официальной информации от государственных органов власти – передать ее родственникам, соседям и коллегам. «При появлении вооруженных людей и техники – срочно покидайте опасный район, если имеете такую возможность», «при обстреле – прячьтесь в ближайшем укрытии», «если укрытия нет – используйте неровности рельефа: канавы, окопы, воронки от взрывов», – продолжают авторы документа. Чего нельзя делать категорически – приближаться к окнам, наблюдать за ходом боевых действий, спорить с вооруженными людьми, демонстрировать оружие, подбирать боеприпасы и носить армейскую или камуфлированную одежду. «Лучше надевайте одежду темных цветов, которая не привлекает внимание, и избегайте символов, которые могут вызвать неадекватную реакцию», – рекомендуется в брошюре. Следующий раздел документа посвящен противодействию «вражеской пропаганде и дезинформации» со стороны России, целью которой «дестабилизировать нашей общество и дискредитировать руководство страны». Чтобы препятствовать замыслам Москвы, украинцам рекомендуется, например, не распространять в соцсетях информацию эмоционального характера, верить в то, что Украина защищается и ведет борьбу за свою территорию, не распространять информацию о передвижении украинских войск и доверять только украинскому телевидению и радио. В заключение украинцам рекомендуется разобраться, как подготовить «тревожный чемодан», что делать во время артиллерийского обстрела, как собирать аптечку и как дозвониться до служб спасения. Любопытно, что Центр стратегических коммуникаций планирует распечатать всего 100 тыс. таких брошюр и распространять их на юго-востоке Украины, что в пересчете на местное население – ничтожно мало. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Погребинский оценил слова Зеленского о «стене» с Донбассом 25 июня 2021, 14:06

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Проведение референдума – не самый худший вариант завершения конфликта, однако в интересах Киева – продолжить спекуляции на теме Минских соглашений», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя слова Владимира Зеленского о возможном проведении Украиной референдума о разрыве отношений с Донбассом. «Вероятно, советники президента Украины прорабатывают этот вопрос и подсказали ему такую идею. Говоря о «стене» в значении разрыва всех связей с регионом, Зеленский, видимо, хочет подготовить общественное мнение к тому, что такой вариант развития событий может рассматриваться. В Киеве его не исключают», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его словам, Зеленский понимает, что не способен выполнить Минские соглашения. «В то же время он осознает, что не может предоставить особый статус Донбассу из-за опасений за свое политическое будущее. Поэтому он ищет варианты, как избежать свержения своей власти. Один из них – обратиться к народу», – считает политолог. Погребинский предположил, что слова Зеленского не похожи на блеф в контексте предстоящих визитов президента Украины в Берлин и Вашингтон. «Там ведь тоже замечают слабенькую, но накачавшую мышцы с помощью антиконституционных решений игру Украины. Если она проведет референдум и по его итогам встанет вопрос о выходе страны из Минских соглашений, то на Западе вполне могут сказать, что это «плохая» Россия вынуждает «хорошую» и «демократичную» Украину сделать такой шаг. Сам Киев вряд ли пойдет на это. В их интересах продолжать спекулировать на тему выполнения Минских договоренностей», – объяснил эксперт. Что касается поддержки референдума населением, то все будет зависеть от формулировок. «Вопросы можно сформулировать так, чтобы получить нужный результат», – добавил политолог. Погребинский также заметил, что возможность проведения референдума не рассматривается по другому острому вопросу, который касается статуса Крыма. «Все прекрасно осознают, что в Киеве конкретного решения по Крыму нет, а этот вопрос присутствует лишь в риторике как инструмент давления на Россию», – объяснил он. По мнению политолога, разрыв всех связей с Донбассом – не самый худший вариант для разрешения кризиса. «Я не знаю, на каких условиях люди, проживающие в этом регионе, согласились бы вернуться в состав Украины. Наверняка их будет меньшинство. А разрыв всех связей – это движение в сторону реальной автономии ДНР и ЛНР, как некий этап формирования независимости этих образований. Более того, это способ избежать войны и прекратить конфликт», – заключил Погребинский. В четверг в интервью программе «VIP с Натальей Мосейчук» на канале «1+1» президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «Если у нас не получатся любые альтернативные договоренности с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – сказал Зеленский. «То есть «стена» – это же не просто слова или что-то Украина строит. «Стена» – это разрыв всех отношений, всех коммуникаций. Вопрос «стены» в том, что делать с людьми, которые там, что делать с предприятиями, что делать с водой для Донбасса? Что делать, не поставлять им воду?» – продолжил Зеленский. Между тем в пятницу спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков на пресс-конференции заявил, что вынести на референдум вопрос отказа от Донбасса невозможно, это не позволяет закон Украины, можно ставить только вопрос о замораживании конфликта. «Как я понимаю, речь идет об отстранении (от Донбасса). Потому что, согласно тому закону, который был принят, вопросы, которые выносятся на референдум, связанные с территориальной целостностью, невозможны. Просто физически мы их вынести не сможем. Это не работающая история именно про отказ (от территорий). Я уверен, что украинский народ не поддержит никакой вопрос, связанный с тем, что мы потеряем Крым или часть украинского Донбасса. Там наши граждане, наши люди», – цитирует РИА «Новости» Разумкова. Ранее полпред России Борис Грызлов заявил, что Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не может выполнить Минские соглашения в их нынешнем виде. Он также выступил с утверждением, что получение жителями Донбасса российских паспортов якобы является основанием для пересмотра Минских соглашений. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пушков оценил реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем 24 июня 2021, 09:00 Текст: Алина Назарова

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Киева на инцидент с нарушением российской границы британским эсминцем. «Украина суетится, дергается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем», – написал Пушков в своем Telegram. При этом он задался вопросом, что могло измениться, чтобы Украине сразу же дали план действий по членству в НАТО. «Не думаю, что очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть ее в своих рядах», – заключил сенатор. Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы его выдворить из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер. В Кремле объяснили новые санкции Киева 25 июня 2021, 13:21

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Продление Украиной санкций в отношении российских компаний можно расценивать как шаг по недопущению встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Вчера Украина возобновила и объявила новые санкции в отношении разных российских компаний и физических лиц. Если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то тут можно понять эти шаги Киева», – цитирует ТАСС Пескова. По его словам, Киев ведет противоречивую политику в выстраивании отношений с Россией, в том числе по вопросу транзита газа. «Много всего совершенно непонятного. Украина заинтересована в продолжении транзита газа – и объявляет санкции против [главы Газпрома] Алексея Миллера. А кто будет подписывать контракт? С кем вести переговоры? Поэтому вопросов больше, чем ответов», – сказал он. Также представитель Кремля отметил, что в позиции России по украинскому вопросу пересматривать «особо нечего». «По международному признанию, этот комплекс мер является единственным возможным механизмом урегулирования. Это признают все участники формата, может быть, за исключением самой Украины, которая в последнее время выступает с рядом противоречивых заявлений на сей счет», – отметил он. Песков пояснил, что «украинский вопрос – это Донбасс, хотя Киев считает, что это Донбасс и Крым, но Крым не обсуждается со стороны России». Он уточнил, что ситуация в Донбассе является внутриукраинской проблемой, «и Россия участвует в формате, который работает, чтобы помочь Украине решить эту проблему». Вместе с тем пресс-секретарь президента отметил, что заявления Зеленского о возможности референдума о разрыве Украиной связей с Донбассом трудно комментировать, поскольку де-факто они и так разорваны. «Эти регионы отторгнуты украинским государством. Если речь идет о формализации этого процесса, этой ситуации и придания ей характера де-юре, понятно, здесь можем только выразить сожаление. Если есть какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснения последуют», – рассказал Песков. Ранее Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики. Также украинский президент не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. Накануне полпред России Борис Грызлов заявил, что Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не может выполнить Минские соглашения в их нынешнем виде. Он также выступил с утверждением, что получение жителями Донбасса российских паспортов якобы является основанием для пересмотра Минских соглашений. Украине посулили превращение в пустыню 24 июня 2021, 08:44 Климатические изменения на территории Украины через несколько десятков лет могут превратить страну в пустыню, заявили в министерстве экологии страны. Украина оказалась в таком положении из-за внешних и внутренних факторов, включая недостаточные усилия со стороны политиков, которые отвечают за решение проблем окружающей среды, приводит украинское издание vesti.ua мнение экологов. На данный момент в стране примерно 20 млн гектаров земли подвержены пыльным бурям, а больше 6 млн гектаров подвергаются ветровой и водной эрозии. Экологи утверждают, что распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение вод являются основными трудностями Украины. Например, с пашни ежегодно выбрасывается в атмосферу три килограмма углерода в год, что приводит к повышению среднесуточной температуры воздуха, передает РИА «Новости». Если на проблемы своевременно не отреагировать все закончится тем, что на Украине возникнет серьезные дефицит воды и продовольствия, резюмируют специалисты. Ранее председатель государственной экологической инспекции Андрей Малеванный заявил, что стране к середине столетия придется начать импортировать питьевую воду, если власти и граждане не обратят внимание на проблемы экологии. Чиновник напомнил, что пресная вода – один из важнейших компонентов окружающей среды, благодаря которому на Земле существует жизнь. Отметим, что это не единственная угроза для экологии Украины. В прошлом году Союз ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины обратился с открытым письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому, заявив, что в ядерной энергетике Украины «складывается угрожающая ситуация». В рейтинге самых влиятельных женщин Украины на первом месте оказалась посол США 24 июня 2021, 21:39

Фото: Pavlo Gonchar/ZUMA/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Посол США в Украине Кристина Квин оказалась на первом месте в рейтинге самых влиятельных женщин Украины по версии журнала «Фокус». «Любопытно, что самой влиятельной женщиной Украины признана гражданка США. Супруге президента Украины Елене Зеленской отвели лишь вторую ступень», – сообщает Страна.ua. На третьем месте расположилась генпрокурор Ирина Венедиктова, а на четвертом – лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Пятое место досталось послу Великобритании Мелинде Симмонс. Кроме того, в первую десятку вошли посол Украины в США Оксана Маркарова, совладелица сети «Эпицентр» Галина Герега, депутат от «ЕС» Ирина Геращенко, сотрудница Офиса президента Ирина Победоносцева, а также певица Екатерина Павленко, которая вместе с группой Go-А представляла Украину на Евровидении. Ранее сообщалось, что руководитель Банка России Эльвира Набиуллина вошла в список наиболее влиятельных женщин мира, составленный американским журналом Forbes. Зеленский ввел в действие решение о санкциях против десятков банков России 24 июня 2021, 17:18 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится на сайте офиса главы государства. Под санкции попадают Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие российские банки, а также Центральный республиканский банк Донецкой народной республики и Государственный банк Луганской народной республики. В список попали также несколько платежных организаций международных платежных систем, среди которых «Колибри» и «Юнистрим». Санкции введены на три года. Ранее Совбез Украины решил ввести санкции против главы Ростеха Сергея Чемезова и замглавы совета директоров «ВСМПО-Ависмы» Михаила Шелкова. Украина поблагодарила ЕС за отказ провести встречу с Путиным 25 июня 2021, 13:03

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Евгения Шестак

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность Евросовету за отказ принять предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона организовать встречу лидеров стран Европейского союза (ЕС) с президентом России Владимиром Путиным. «Благодарен Европейскому совету за призыв к России полностью взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских соглашений как ключевого условия любого существенного изменения политики ЕС в отношении Москвы. Реалистичный подход вместо недополученных подарков», – написал Кулеба в Twitter. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель в последнем выступлении в бундестаге призвала к диалогу с Россией и преодолению существующих конфликтов ради решения глобальных проблем. Днем ранее британская Financial Times сообщила, что Меркель и Макрон хотят предложить лидерам стран ЕС пригласить на саммит Евросоюза президента России Владимира Путина. Глава МИД Сергей Лавров связал предложения по проведению саммита Россия – ЕС со встречей с американским лидером Джо Байденом в Женеве. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель по итогам первого дня саммита стран сообщества заявила, что лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита. «Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. Мы еще раз определились, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было», – сказала Меркель. В свою очередь дипломатические источники Bloomberg сообщили, что инициатива Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о проведении встречи лидеров стран Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным не вошла в итоговое заявление саммита из-за угроз ряда стран Восточной Европы наложить на документ вето. Между тем стало известно, что главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить варианты введения новых антироссийских санкций для противодействия возможной будущей деятельности РФ. Об этом говорится в итоговом заявлении по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе. Также лидеры ЕС повторили призыв к России выполнять минские договоренности и заявили о готовности оказывать поддержку «гражданскому обществу, правозащитным организациям и независимым СМИ в России». Накануне канцлер Германии Ангела Меркель в последнем выступлении в бундестаге призвала к диалогу с Россией и преодолению существующих конфликтов ради решения глобальных проблем. Днем ранее британская Financial Times сообщила, что Меркель и Макрон хотят предложить лидерам стран ЕС пригласить на саммит Евросоюза президента России Владимира Путина. Глава МИД Сергей Лавров связал предложения по проведению саммита Россия – ЕС со встречей с американским лидером Джо Байденом в Женеве. Грызлов: Киев намеренно заводит в тупик урегулирование в Донбассе 23 июня 2021, 20:41 Текст: Алексей Дегтярев

Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы, заявил после очередного заседания полпред России Борис Грызлов. «Сегодня, 23 июня 2021 года, на заседании Контактной группы было отмечено, что украинская сторона намеренно заводит в тупик урегулирование внутриукраинского конфликта и переговорный процесс», – цитирует Грызлова ТАСС. По его словам, украинские силы устраивают провокации у линии соприкосновения, на это обратили внимание представители Донбасса в Контактной группе. «В частности, Донецк рассказал о произошедшем 21 июня 2021 года обстреле, в результате которого первоначально погибли трое и был ранен один человек, а затем, несмотря на договоренности и согласования по эвакуации пострадавших, был открыт огонь по медицинскому эвакуационному автомобилю, в результате чего погиб еще один военнослужащий и еще четверо были ранены», – указал Грызлов. Схожее происшествие случилось 11 июня, за несколько дней до встречи президентов России и США в Женеве. «Украинские военнослужащие специальных сил расстреляли пятерых человек на блокпосте Луганска», – сообщил полпред России. ЛНР заявляла, что 11 июня пятеро ее сотрудников погибли при нападении диверсионной группы украинских силовиков. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диверсанты, напавшие на наблюдательный пункт ЛНР и убившие пятерых сотрудников Народной милиции, были специально подготовленными профессионалами. По мнению Пасечника, диверсия была одобрена и спланирована руководством Украины в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Позднее в ЛНР уточнили, что украинские диверсанты, напавшие на наблюдательный пост народной милиции ЛНР, использовали оружие натовского образца. Житель Симферополя задержан за сбор данных для спецслужб Украины 24 июня 2021, 09:50 Текст: Алина Назарова

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Симферополя, подозреваемого в сборе данных о полетах российской военной авиации для спецслужб Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. «Федеральной службой безопасности РФ вскрыта и пресечена противоправная деятельность жителя Симферополя, действовавшего в интересах разведывательных органов Украины. В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации», – сообщили в ЦОС, передает ТАСС. В ФСБ подчеркнули, что данные сведения «планировалось использовать против безопасности Российской Федерации». Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По ст. 275 УК РФ предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. В МИД заявили, что сейчас США на переговорах по Донбассу «делать нечего» 26 июня 2021, 07:31

Фото: Bai Xueqi/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

При нынешнем подходе нет причин приглашать американцев присоединиться к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Рябков подчеркнул, что «не знает, каковы могут быть параметры обсуждения этой темы в дальнейшем». Прежде участие США «допускалось», но «вопрос в том», насколько «конструктивной» будет роль США – понимают ли они, что «без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс», сказал Рябков. По его словам, если США придут к выводу, что определенная перспектива такой работы с Украиной имеется, тогда они вполне могут в том или ином виде посодействовать, передает РИА «Новости». При этом он отметил, что «не обсуждает никакие форматы». «Я говорю о том, что мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях», – сказал он. Как заявил Рябков, «главное – позиция и подход». Однако «при нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего», подчеркнул он. Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине при условии если этого будет хотеть, в том числе, и Россия. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не видит причин для возражения стран «нормандского формата» против участия США. Он назвал США «самой сильной, демократической и авторитетной» страной. Захарова удивилась объединению Украины и Южного Судана для грантов Госдепа США 23 июня 2021, 14:37 Текст: Елизавета Булкина

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в ведомстве с большим интересом изучили проектный грант Госдепартамента США на повышение компетенции специалистов в области права на Украине и в Южном Судане. В соответствии с документом, американские дипломаты готовы выделить 2,5 млн долларов на деятельность по «обеспечению критической основы для привлечения виновных к уголовной ответственности» на Украине, передает ТАСС. «Целью гранта является «повышение компетенции юристов, судей, следователей и других специалистов в области международного гуманитарного и международного уголовного права, а также, где это применимо, рост производительности национальных судов в целях расследования и преследования по закону военных преступлений, преступлений против человечности и других серьезных нарушений международного права. «Без гранта бесплатно могу помочь потенциальным претендентам и подсказать, на каких направлениях стоит в первую очередь сосредоточить свои усилия», – написала она в своем Telegram-канале. «Во-первых, хочется верить, что хотя бы часть из 2,5 млн долларов пойдет на расследование обстоятельств трагических событий в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Если благодаря гранту удастся найти и наказать виновных, то такое развитие событий можно будет только поприветствовать. Кстати, общественные организации, которые занимаются расследованием трагедии и отстаиванием прав ее жертв, могут попытаться получить американское финансирование», – добавила Захарова. По ее словам, во-вторых, было бы правильно, если грантополучатели в работе над освоением средств обратят внимание на нарушение прав жителей Донбасса со стороны официального Киева: от обстрелов до гуманитарной блокады. «В-третьих, неплохо бы было изучить практику реализации свободы слова на Украине. Это, напомню, по мнению Киева, когда учиться и говорить по-русски нельзя, а открыто выкрикивать призывающие к геноциду лозунги - можно. Когда можно закрывать телевизионные каналы и убивать журналистов, а пускать российских корреспондентов для профессиональной работы нельзя», – продолжила дипломат. «В-четвертых, очень хочется надеяться, что грантополучатель сможет повысить компетенцию в области международного права и у самих киевских властей. Особенно в части, касающейся обязательности исполнения резолюций СБ ООН. Если бы Киев исполнил Минские договоренности, прошедшие через Совбез ООН, наверное, и грант бы тратить не пришлось», – заключила Захарова. Ранее Захарова назвала власти Украины мазохистами, комментируя намерение провести международный саммит «Крымской платформы».