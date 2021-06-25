|
|
Власти Германии решили усилить ограничения для россиян из-за ситуации с коронавирусом
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Германия в воскресенье усилит ограничения для приезжающих россиян, а также прекратит транспортное сообщение на фоне осложнения ситуации с коронавирусом в России, сообщил Германо-российский форум.
Ожидается, что приезжающим из России будет предписан двухнедельный карантин без возможности досрочного завершения и будет остановлено наземное и авиасообщение с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Ранее сообщалось, что Москва вышла на антирекорд по числу госпитализаций.
Сообщалось, что наибольшее число заболевших в России за сутки зарегистрировано в Москве – 7916, Московской области – 2436, Санкт-Петербурге – 1194.
Кроме того, было анонсировано введение вакцинации от COVID для отдельных групп в восьми регионах. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, «ситуацию сегодня удается сдерживать и на курортах, это сегодня информация непосредственно с места. Но она остается напряженной».
Ранее сообщалось, что на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте. При этом положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации.
Минцифры рассказало о планах предоставить QR-код переболевшим COVID к 30 июня
Минцифры России планирует к 30 июня закончить на портале «Госуслуг» интеграцию базы россиян, которые переболели коронавирусом, и предоставить им QR-код, заявил заместитель главы министерства Олег Качанов.
«По нашим планам, 30 числа, возможно, мы даже скорректируемся на пару дней влево, у нас эта интеграция будет сделана, и мы для тех, кто переболел, а их там в регистре около девяти млн записей, мы их получим, соответственно, смэтчим с учетными записями портала госуслуг и для тех, кого мы найдем, мы будем показывать еще соответственно сертификат переболевшего, QR-код переболевшего», – пояснил Качанов в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как получить QR-код для посещения ресторана в Москве.
Напомним, что мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
Байден спрогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США
|
|
Число летальных исходов от последствий заражения коронавирусом в США продолжит расти на фоне распространения штамма «Дельта», заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления в Северной Каролине.
«Свыше 600 тыс. американцев умерли, <…> и с этим штаммом «Дельта» <…> будут и другие. Вы знаете, что это произойдет», – приводит слова Байдена ТАСС. Он вновь призвав жителей США проходить вакцинацию.
«Вариант «Дельта» легче передается и потенциально [может быть] более смертоносным, а также особенно опасным для молодежи», – сказал Байден, ссылаясь на слова директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Американский лидер подчеркнул, что распространение штамма «Дельта» вызывает «серьезные опасения». «Согласно [данным федеральных] Центров по контролю и профилактике заболеваний, от 10% до 20% всех случаев [заражения коронавирусом] за последние две недели были вариантом «Дельта», – добавил глава Белого дома.
По данным ВОЗ, штамм «Дельта», выявленный первоначально в Индии, сейчас присутствует более чем в 85 странах. По информации Университета Джонса Хопкинса, в США с начала эпидемии выявлено более 33,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 603 тыс. человек, по обоим показателям США занимают первое место в мире.
Напомним, 9 мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное количество скончавшихся от коронавируса в стране больше официальных данных. В начале апреля Байден заявил о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Беременным разрешили прививаться «Спутником V»
Эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться «Спутником V», заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Сегодня с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «Гам-Ковид-Вак» у беременных», – приводит его заявление на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией ТАСС.
В конце мая Мурашко сообщил, что получены данные о безопасности «Спутника V» для беременных, клинические исследования применения вакцины среди детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВОЗ признала «дельту» вдвое более заразным по сравнению с изначальным штаммом коронавируса
|
|
Вариант коронавируса «дельта» может стать доминантным, поскольку он в два раза более заразен по сравнению с изначальным вирусом SARS-CoV-2, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.
По словам представителя ВОЗ, первоначально штамм «дельта» выявили в Индии, однако сейчас он присутствует более чем в 85 странах.
«Главное «преимущество» этого штамма – он как минимум в два раза более заразен, чем изначальный вирус (SARS-CoV-2)», – цитирует Сваминатан РИА «Новости».
При этом пациент с таким штаммом может заразить «двух, четырех, шестерых и даже восьмерых человек». Сваминатан пояснила, что по этой причине стали более распространены случаи заражения коронавирусом всей семьей.
«Хорошая новость состоит в том, что большинство вакцин в мире представляются эффективными, по крайней мере, для предотвращения тяжелого протекания болезни», – подчеркнула представитель ВОЗ.
Специалист добавила, что несмотря на важность вакцинации, для борьбы с штаммами коронавируса людям следует носить средства защиты (маски и перчатки) и соблюдать социальную дистанцию.
Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «Дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».
В Индии предупредили о молниеносной заразности нового штамма коронавируса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» выявлен в России
В России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса «дельта плюс», сообщила замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко.
«Случай единственный и, скорее всего, завозной, – приводит слова Даниленко «Фонтанка». – Также штамм «дельта-плюс» зафиксирован в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран». В Индии выявлено чуть больше 40 случаев – но на фоне общего уровня заболеваемости в этой стране показатель выглядит незначительным. Эксперт отмечает, что о степени опасности варианта «дельта плюс» говорить пока рано. «Да, мы знаем, что у него появилась мутация в 417-м положении S-белка, – отметила Дарья Даниленко. – Но такая мутация есть в бразильском варианте и в варианте из ЮАР. А по клинической картине у пациентов, у которых зафиксирован именно вариант «дельта плюс», пока нет оснований утверждать, что он является более опасным или смертельным, чем другие известные штаммы».
Отметим, что в пятницу ВОЗ признала «дельту» вдвое более заразным по сравнению с изначальным штаммом коронавируса.
В Индии предупредили о молниеносной заразности нового штамма коронавируса.
Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Состояние певицы МакSим резко ухудшилось
Процент поражения легких у певицы МакSим (Марина Максимова) составляет 75%, ее перевели в группу «КТ-4», сообщила представитель артистки.
«К категории «КТ-4» относят всех, кто болен коронавирусом с большой площадью поражения легких. Врачи сообщили, что у МакSим поражены более 75% легких. Она остается в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату ИВЛ», – сообщает издание Wonan.ru.
Также издание пишет, что, по словам менеджера певицы, «певица могла заразиться коронавирусом, даже несмотря на отрицательный тест на инфекцию».
Напомним, певицу ввели в искусственную кому на фоне пневмонии, однако тесты на коронавирус первоначально показали отрицательный результат.
Туристам рассказали о правилах посещения курортов в Крыму
|
|
Для туристов Крым остается открытым, россиянам на отдыхе в регионе не нужно сдавать тесты на COVID-19 и оставаться на карантине, сообщила пресс-служба минкурортов республики.
«Крым открыт для туристов. Гражданам Российской Федерации предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Уточняется, что на ж/д вокзале, на Крымском мосту проводят термометрию и осматривают прибывающих на наличие внешних признаков ОРВИ. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим.
«При заселении в санаторий необходимо предоставить справку об эпидокружении, а также отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. При заселении в другие средства размещения – отели, пансионаты, гостиницы и др. справки не требуются», – пояснили в министерстве.
Кроме того, в министерстве также добавили, запрещены массовые мероприятия, в том числе публичные, деловые, спортивные, культурные и развлекательные. Исключения составляют мероприятия, разрешенные указом главы Крыма.
Кафе, рестораны работают в дневное время, при этом посадочные места должны составлять до 50% от общего количества. С 23.00 до 08.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос. Музеи, выставочные залы проводят экскурсии группами до десяти человек. Театры, кинотеатры работают при условии продажи билетов до 75% от общего количества мест. Исключение составляют Алушта, Ялта, Симферополь и Симферопольский район – там залы можно заполнять не более чем на 50%.
«Купание в море временно запрещено в акваториях городских округов Ялта (от Гурзуфа до Фороса) и Керчь, в связи с выпадением обильных осадков и подтоплением. На пляжах во всех остальных регионах и населенных пунктах Республики Крым купание разрешено», – подчеркнули в министерстве.
Помимо этого, в Ростуризме подчеркнули, что страхование здоровья является неотъемлемым элементом безопасности при поездках, особенно за рубеж, поэтому каждый турист должен в полной мере осознавать последствия отказа от приобретения страхового полиса, передает ТАСС.
«Без страховки есть большой риск вообще остаться без медицинской помощи, либо ее стоимость будет значительно выше самого путешествия. Поэтому, как и в прошлом году, мы призываем наших граждан обязательно приобретать медицинскую страховку, а туроператоров –информировать наших граждан как о возможностях страхования, так и о тех рисках, которые берет на себя турист, отказываясь это делать», – сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Кроме того, по ее словам, Ростуризм попросил власти Краснодарского края продолжить после 1 августа принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом, а не только вакцинированных.
«На данный момент никакие изменения не рассматриваются», – пояснили в пресс-службе.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.
Напомним, что в четверг Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.
Врач предупредил о важности соблюдения интервала между прививками
Увеличение интервала между введением первой и второй доз вакцины от коронавируса до одного или полутора месяцев делает прививку бессмысленной, сообщил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.
«Прививаться вакциной, любой, с увеличенным интервалом в месяц или в полтора, особенно, если по собственному желанию, а не из-за медицинских противопоказаний, это не повод для того, чтобы беспокоиться, что по иммунной системе будет нанесен удар, а скорее это повод беспокоиться по тому поводу, что вы просто напрасно будете прививаться. Это будет, скорее всего, бессмысленная процедура, и тогда придется прививаться третий, а может быть даже и четвертый раз», – приводит слова Семенова ТАСС.
Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
Он пояснил, что интервал в две-три недели между прививками выбран не случайно. Именно за этот промежуток времени иммунная система человека после первой вакцинации приходит в состояние повышенной боевой готовности, а вторая доза препарата «запоминает образ врага, с которым нужно бороться».
«Если сделать перерыв очень большим, то это похоже на то, как вы выучили стихотворение, а вас его не спрашивают и не спрашивают, так вы его и забудете», – заключил Семенов.
Ранее инфекционист сказал, при каких случаях детям следует сделать прививку от COVID-19.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
За сутки в России выявили 20,4 тыс. случаев коронавируса
|
|
За минувшие сутки в России выявили 20 393 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20 393 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 15,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7916, Московской области – 2436, Санкт-Петербурге – 1194.
Всего в стране выявлено 5 409 088 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 929 639 человек, из них 14 024 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксирован 601 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 132 064 человека.
Накануне, 24 июня, в России было выявлено 20 182 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 211.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Хабаровском крае из-за высокого спроса приостановили вакцинацию
Вакцинирование от коронавируса первым компонентом препарата приостановлено в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за высокого спроса: препараты на исходе, сообщили в минздраве Хабаровского края.
«Темпы вакцинации от COVID-19 в Хабаровском крае резко выросли. За последние двое суток привито 5,2 тыс. человек, основной спрос на вакцину сейчас мы фиксируем в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В городах вакцина на исходе. Поэтому мы вынуждены приостановить сегодня работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента вакцины в «Вивее», КДЦ, поликлинике №11, поликлинике №10, поликлинике №5, поликлиниках Комсомольска-на-Амуре», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В минздраве края обратили внимание, что вакцинация вторым компонентом препаратов продолжится в обычном режиме. Уточняется, что в связи с отсутствием вакцины в пятницу, в субботу и воскресенье не работает мобильный пункт в арене «Ерофей».
«В ТЦ «Броско Молл» прививаем сегодня первым компонентом 80 человек, в бизнес-центре «Пушкинский» 20 человек. Таковы остатки вакцины. Вторые компоненты есть в достаточном количестве», – констатировали в минздраве региона.
Отмечается, что в ближайшие два дня в Хабаровский край ожидается поставка 15 тыс. доз вакцины. Для того, чтобы все желающие смогли сделать прививку, график работы кабинетов вакцинации будет изменён. Мобильные пункты вакцинации в Хабаровске будут переведены на режим работы до 24.00 или в круглосуточный режим, если будет такой запрос от населения.
Ранее инфекционист сказал, при каких случаях детям следует сделать прививку от COVID-19.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Анонсировано введение вакцинации от COVID для отдельных групп в восьми регионах
Еще в восьми регионах России для некоторых групп населения будет введена обязательная вакцинация, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«На сегодняшний день вакцинация обязательная в зависимости от эпидситуации для групп риска, для отдельных профессиональных групп уже введена в 10 субъектах РФ. С понедельника мы принимаем решение о расширении этого списка на восемь субъектов», – сказала она на Координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.
По словам Поповой, эта мера является эффективной. «Во всех субъектах принимаются меры в зависимости от эпидемиологической ситуации и только во взаимодействии с главными государственными санитарными врачами. По их предложениям, инициативе или их постановлениям», – приводит ее слова ТАСС.
Также Попова рассказала, что Роспотребнадзор рекомендовал властям Кубани допускать на курорты региона кроме вакцинированных еще и тех, кто переболел коронавирусом или не может сделать себе прививку по медицинским показаниям, передает РИА «Новости».
«Мы предложили руководству Краснодарского края немножечко изменить формулировку с тем, чтобы не только те, кто имеет вакцинацию, но и лица, имеющие информацию достоверную о перенесенном заболевании, эта будет информация доступна на сайте госуслуг в каждом личном кабинете, люди такие тоже могли попадать на курорты Сочи, или люди, которые не могут сделать прививку по медицинским показаниям», – рассказала Попова.
По словам главы Роспотребнадзора, «ситуацию сегодня удается сдерживать и на курортах, это сегодня информация непосредственно с места. Но она остается напряженной».
Ранее сообщалось, что на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте. При этом положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации.
Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Москве работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы.
Соответствующий документ опубликован на сайте мэра и правительства Москвы. «Установить, что с 28 июня 2021 года возобновляется обязанность работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, перевести ... на дистанционный режим работы не менее 30% работников», – говорится в документе.
При этом работники, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, не учитываются при переводе на удаленку. Тех работодателей, кто нарушит указ мэра столицы, привлекут к административной ответственности.
Также Собянин продлил ограничение на работу общепита в ночное время. «Продлевается приостановление в период с 23.00 до 6.00 оказания гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг), а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке», – говорится в тексте указа.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
Также система QR-кодов для посещения заведений общепита вводится с 28 июня в Подмосковье, исключение составляют летние веранды.
Мурашко заявил об изменении картины болеющих COVID
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в стране изменилась картина болеющих коронавирусом: увеличилось число пациентов в возрасте 26-40 лет.
«По заболевшим пациентам изменилась несколько картина болеющих, я хотел бы это отметить в своем докладе. И если в первую волну и вторую волну мы констатировали преимущественно заболевание у лиц старше 40 лет и старше 60 – это люди доминирующей группы, то сегодня заметно увеличилось количество заболевших в возрасте 26-40 лет. Это наиболее активная категория, и прирост среди этой категории произошел больше, чем на 26%», – передает РИА «Новости» слова Мурашко на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По его словам, более 570 тыс. человек в России находятся под наблюдением с коронавирусом или подозрением на него.
«Количество наблюдающихся сейчас пациентов [с коронавирусом или подозрением на него] составляет 570 103 человека», – передает ТАСС слова Мурашко.
«Из общего количества госпитализированных сегодня 12% находятся в тяжелом состоянии», – добавил он.
По словам министра, больничных коек для пациентов, инфицированных коронавирусом, в России достаточно. «Сегодня развернуто у нас в общей сложности по стране 173 тыс. коек, то есть коек достаточное количество. Мы фактически идем с опережением сегодня от количества поступающих пациентов. На прошлой неделе мы отмечали в двух регионах задержки с дополнительным развертыванием, сегодня они устранены», – сказал он.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 20 393 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,4 млн случаев заболевания.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Москва вышла на антирекорд по числу госпитализаций
Около 15% больных коронавирусом в Москве находятся в реанимации, заявила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Увеличивается количество людей, которое госпитализируется, и по этому показателю мы тоже перешли рубикон и вышли на новый антирекорд», – сказала Ракова в эфире «Первого канала», ее слова приводит РИА «Новости». Ракова уточнила, что увеличивается число людей в реанимации.
Ранее сообщалось, что наибольшее число заболевших в России за сутки зарегистрировано в Москве – 7916, Московской области – 2436, Санкт-Петербурге – 1194.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы.
Также Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
Мишустин обратил внимание на рост цен на ПЦР-тесты
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору контролировать решение проблемы необоснованного роста цен на ПЦР-тесты и затягивания получения их результатов.
«В последнее время из регионов приходит информация о том, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет. Людей это сильно беспокоит», – передает ТАСС слова Мишустина на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией.
Получив от руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой доклад о мерах, необходимых для исправления ситуации, он дал поручение «держать этот вопрос на контроле». «И еще: обратите внимание санитарных врачей в субъектах России, что надо активнее взаимодействовать с органами власти на местах, чтобы снизить риск заболеваемости, активнее свою позицию высказывать. В принципе, к этому готов губернаторский корпус, здесь значительно все зависит также от позиции главного санитарного врача», – обратил внимание Поповой глава правительства.
По словам Поповой, охват тестированием на ковид остается ниже нормативного в Алтайском крае, Республике Ингушетия, Волгоградской, Смоленской, Курганской областях и Еврейской автономной области.
«Охват тестирования (на коронавирус) вырос за последнюю неделю и достигает практически 300 на 100 тыс. населения в сутки в целом по стране. Но меньше 150 на 100 тыс. населения он в шести регионах. Это Алтайский край, Республика Ингушетия, Волгоградская, Смоленская, Курганская область и Еврейская автономная область», – сказала она.
Попова попросила кабмин дать поручения ведомству и Федеральной антимонопольной службе провести проверки случаев подорожания тестов на коронавирус в клиниках.
«Что касается цены – это та же самая ситуация, когда коммерческие лаборатории поднимают цены, набирают большое количество заказов и не успевают их вовремя выполнить. Поэтому попрошу вашего поручения ФАС и нам проконтролировать эту ситуацию на рынке», – сказал она.
Попова добавила, что Роспотребнадзор рассматривает возможность ограничить срок проведения теста на коронавирус одними сутками.
«Мы усиливаем контроль сейчас за сроками прохождения [тестирования], вместе с тем учитываем возможность лабораторной системы <...> и рассматриваем вариант перехода к обязательному 24-х часовому периоду проведения исследований», – сказала она на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 20 393 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,4 млн случаев заболевания.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД