Власти Германии решили усилить ограничения для россиян из-за ситуации с коронавирусом

Германия в воскресенье усилит ограничения для приезжающих россиян, а также прекратит транспортное сообщение на фоне осложнения ситуации с коронавирусом в России, сообщил Германо-российский форум.

Ожидается, что приезжающим из России будет предписан двухнедельный карантин без возможности досрочного завершения и будет остановлено наземное и авиасообщение с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Ранее сообщалось, что Москва вышла на антирекорд по числу госпитализаций.

Сообщалось, что наибольшее число заболевших в России за сутки зарегистрировано в Москве – 7916, Московской области – 2436, Санкт-Петербурге – 1194.

Кроме того, было анонсировано введение вакцинации от COVID для отдельных групп в восьми регионах. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, «ситуацию сегодня удается сдерживать и на курортах, это сегодня информация непосредственно с места. Но она остается напряженной».

Ранее сообщалось, что на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте. При этом положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации.