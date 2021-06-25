Рубль на открытии торгов укрепился к доллару Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро 25 июня 2021, 07:27 Текст: Антон Никитин

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,25 копейки, курс евро поднялся на 5,75 копейки. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,25 копейки и составил 72,25 рубля. Курс евро поднялся на 5,75 копейки, до 86,37 рубля, передает ТАСС. Накануне рубль на открытии торгов укрепился к доллару.

Москва предостерегла Британию: Мы можем бомбить 24 июня 2021, 10:01

Фото: mil.ru

Текст: Алина Назарова

Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Рябков предостерег «всех, кто под лозунгами свободы мореплавания занимается нарушением государственной границы РФ, от подобных провокационных шагов». «Потому что безопасность нашей страны превыше всего», – сказал Рябков, передает РИА «Новости». «Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права, а если это не помогает – мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают», – добавил он, отвечая на вопрос, что можно делать в будущем, чтобы избежать инцидентов, подобных тому, что произошел с эсминцем Defender, в том числе не допустить этого с американскими партнерами. Дипломат добавил, что Москва предупреждает всех, кто пойдет на провокации, подобные ситуации с британским эсминцем Defender, что последствия могут быть тяжелейшие. «Это очень серьезный момент, мы осуждаем действия британской стороны. Мы возмущены их поведением и отмечаем, что балансирование на грани такого столкновения чревато тяжелейшими последствиями для тех, кто подобного рода мероприятия планирует и затем пытается их осуществить», – сказал Рябков. «Территориальная целостность Российской Федерации неприкосновенна, нерушимость ее границ – это абсолютный императив. Мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так при необходимости и военными средствами», – добавил он. Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы выдворить его из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер. Би-би-си опубликовала кадры с британского эсминца у берегов Крыма 24 июня 2021, 13:25

Фото: BBC News/YouTube

Текст: Алина Назарова

Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си опубликовала в Сети видео с эсминца Defender, который в среду нарушил границы российских территориальных вод у берегов Крыма. На записи Би-би-си, чей корреспондент был на борту во время инцидента, видны пролеты российских бомбардировщиков и корабли пограничной охраны. Russian jets and ships shadow British warship as it passes through disputed Ukrainian territory https://t.co/s9DmVjjnQn pic.twitter.com/WoCfXeMUPc — BBC News (UK) (@BBCNews) June 24, 2021 Ранее корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту корабля, сообщил, что британский эсминец преднамеренно зашел в территориальные воды Крыма. По его словам, российская береговая охрана пыталась маневрировать с тем, чтобы эсминец поменял курс, но военный корабль продолжил идти по признанному морскому маршруту в 12 милях от берега Крыма. Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша. ФСБ опубликовала видео предупредительной стрельбы по британскому эсминцу в Черном море 24 июня 2021, 21:01

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Мирошниченко

ФСБ опубликовала видеозапись инцидента с британским эсминцем Defender, который незаконно вошел в воды Черного моря. На видео пограничники несколько раз требуют от иностранного военного корабля покинуть акваторию, а затем открывают предупредительный огонь. Об этом сообщает РИА «Новости». «Выполнить предупредительную стрельбу! Выполнить предупредительную стрельбу! Исключить попадание! Исключить попадание! Огонь!», – звучит в видео. Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша. Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. Пушков оценил реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем 24 июня 2021, 09:00 Текст: Алина Назарова

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Киева на инцидент с нарушением российской границы британским эсминцем. «Украина суетится, дергается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем», – написал Пушков в своем Telegram. При этом он задался вопросом, что могло измениться, чтобы Украине сразу же дали план действий по членству в НАТО. «Не думаю, что очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть ее в своих рядах», – заключил сенатор. Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы его выдворить из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер. В России зафиксировали «шквал запросов» на аннуляцию туров в Краснодарский край 24 июня 2021, 18:27

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Россияне в связи с новыми ограничениями в Краснодарском крае стали массово интересоваться возможностью отмены туров, однако туроператоры пока рекомендуют не торопиться с аннулированием, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, как только стало известно о решении кубанских властей, что для заселения в гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен будет отрицательный тест на COVID-19, а с 1 августа – сертификат о вакцинации, «пошел шквал запросов от туристов на аннуляцию». «Это сообщение вызвало волну негатива и возмущения со стороны наших туристов. Пока мы путешественникам рекомендуем такие запросы не доводить до аннуляции, надеемся на благоприятный исход дела и хотим увидеть документ, потому что непонятно, как будут проверять частный сектор», – приводит ТАСС слова Ломидзе. Она считает, что будет несправедливо, если ограничения затронут только отели и не коснутся частного сектора. «Независимо от всех факторов, на наш взгляд, все это требует вмешательства на самом высоком уровне», – считает она. АТОР предлагает ввести для въезда на российские курорты такие же нормы, которые действуют на массовых зарубежных туристических направлениях, то есть чтобы для подтверждения «антиковидного статуса» принимали не только сертификат о вакцинации, но и отрицательный результат ПЦР-тестирования. Письма с соответствующим предложением будут направлены профильному вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко, а также в Ростуризм, говорится в сообщении АТОР. «Логично, говорят туроператоры, чтобы и российские отельеры могли принимать туристов не с одним, а с несколькими вариантами документов, подтверждающих их антиковидный статус: или с сертификатом о вакцинации, или при наличии ПЦР-теста, или справки об антителах. Это позволило бы сохранить сезон на юге России», – отметили в ассоциации. Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что вернуть полную стоимость тура в Краснодарский край из-за необходимости предоставлять сертификат о вакцинации, скорее всего, можно будет только со штрафными санкциями. Напомним, губернатор Краснодарского края заявил, что для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного. Такие меры были приняты в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. До этого в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Основатель McAfee оставил сообщение перед смертью в тюрьме 24 июня 2021, 08:50

Фото: Brian Cahn/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Основатель компании – разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джон Макафи, найденный мертвым в испанской тюрьме, оставил в соцсети сообщение на случай своей смерти. В опубликованном в Twitter 15 октября 2020 года сообщении Макафи отметил, что не собирается совершать суицид. Он заявил, что всем доволен и у него есть друзья. Он отметил, что если его постигнет судьба американского финансиста Джеффри Эпштейна, скончавшегося в американской тюрьме, это будет «не его вина», передает РИА «Новости». В среду испанская газета Pais со ссылкой на источники в полиции сообщила, что Макафи покончил с собой в тюрьме муниципалитета Сан-Эстеве-Сесровирес в Каталонии. Тело обнаружили в тюремной камере. Прибывшие на место врачи пытались провести реанимацию, однако она не увенчалась успехом. Макафи задержали в Испании по запросу США в прошлом году, после чего суд одобрил его экстрадицию. По версии американских властей, бизнесмен уклонялся от уплаты налогов благодаря тому, что направлял свои доходы на счета подставных лиц. Его содержали в тюрьме Сан-Эстеве-Сесровирес в Барселоне. В середине июня Макафи дал показания в испанском Национальном суде, он опроверг все предъявленные ему в США обвинения, заявив об их «политическом характере». Зеленский не исключил референдум о разрыве Украины с Донбассом 24 июня 2021, 22:57

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «Если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им в интервью программе «VIP с Натальей Мосейчук» на канале»1+1». При этом он назвал вопрос «стены» очень сложным, пояснив, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «О Донбассе, или о той либо другой «стене», – это точно не популярно, не популистски, это будет сложный вопрос, если мы до этого дойдем, я хочу, чтобы люди поняли, что это на много лет», – подчеркнул Зеленский. «То есть «стена» – это же не просто слова или что-то Украина строит. «Стена» – это разрыв всех отношений, всех коммуникаций. Вопрос «стены» в том, что делать с людьми, которые там, что делать с предприятиями, что делать с водой для Донбасса? Что делать, не поставлять им воду?» – продолжил Зеленский. Накануне полпред России Борис Грызлов заявил, что Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не может выполнить Минские соглашения в их нынешнем виде. Он также выступил с утверждением, что получение жителями Донбасса российских паспортов якобы является основанием для пересмотра Минских соглашений. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лавров: Россию удивило отсутствие реакции НАТО на предложения Путина 24 июня 2021, 10:35

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Москву удивило отсутствие реакции стран Североатлантического альянса на предложения президента России Владимира Путина по стратегической стабильности, заявил глава МИД Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности. По его словам, в области стратегической стабильности складывается «крайне тревожная ситуация». «Серьезный урон всей системе контроля над ракетно-ядерными вооружениями нанес односторонний выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В этой связи нас удивило отсутствие внятной реакции стран – членов НАТО на предложение президента Путина не допустить появления в Европе наземных ракет этого класса в любом оснащении – как ядерных, так и неядерных, причем при этом президент подчеркнул в своих посланиях готовность согласовывать меры верификации, чего Запад старательно пытается не замечать», – сказал Лавров. «В этой связи подчеркну: наши действия в любом случае будут направлены на надежное обеспечение безопасности России и ее союзников», – добавил он, передает РИА «Новости». Он добавил, что НАТО мерещатся агрессивные действия России, но Москва открыта к диалогу. Напомним, президент Владимир Путин 26 октября озвучил инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части России ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах. Лавров также заявил, что Москву поражает реакция НАТО и ЕС на выход России из Договора по открытому небу. «Почти 30 лет Договор по открытому небу помогал всем сторонам-участникам лучше понимать намерения друг друга в военной сфере. В этом плане выход США из Договора по открытому небу имеет односторонний характер, под надуманными предлогами грубо нарушил баланс интересов, поставил нашу страну в неравное положение с точки зрения военной прозрачности. В этих обстоятельствах дальнейшее участие Москвы в договоре полностью утратило смысл», – сказал Лавров. «Поражает реакция на наш абсолютно естественный, давно обозначенный шаг со стороны НАТО и ЕС, которые лицемерно призвали именно Москву не разрушать договор, словно забыли о бесповоротном решении Вашингтона выйти из него в качестве первопричины нынешнего кризиса», – добавил министр. Он также заявил, что продление ДСНВ дало возможность для дальнейшего диалога России и США по стратегической стабильности. Основой дальнейших усилий на треке Россия – США, по словам министра, должно стать новое уравнение безопасности. Касперская рассказала, чем Макафи мог «не угодить» американским властям 24 июня 2021, 20:59

Фото: LiPo Ching/Bay Area News Group/MCT/ABACA/Reuters

Текст: Татьяна Косолапова

Джон Макафи был фигурой довольно эксцентричной, не признававшей авторитетов, а также нередко высказывал личное мнение на разные темы по безопасности, которое отличалось от позиции Вашингтона, рассказала газете ВЗГЛЯД Президент компании Info Watch Наталья Касперская, комментируя смерть американского и британского программиста. После смерти американского и британского программиста, бизнесмена, создателя антивируса McAfee Джона Макафи официальный представитель МИД России Мария Захарова в своих социальных сетях написала, что полностью согласна с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, который высказал опасения, что основатель скандального портала WikiLeaks Джулиан Ассанж «может стать следующим». «Сам по себе Джон Макафи был фигурой довольно эксцентричной, не признававшей авторитетов. Он, в частности, совершенно спокойно высказывался на разные темы по безопасности не с официальной точки зрения Вашингтона, а выражал свое личное мнение», – говорит Касперская. Собеседница напоминает случай, когда Макафи выступал в защиту русских хакеров: «Когда были вирусные атаки, которые приписывают русским хакерам, и в Конгрессе были слушания на эту тему, то Джон Макафи опубликовал статью, в которой приводил аргументы в пользу того, что все доводы касательно того, что это были именно русские хакеры, не выдерживают критики». Она поясняет, что в качестве косвенных доказательств того, что киберприступление совершили именно граждане из России, было то, что код якобы был написан в рабочее время по Москве, а также на русской клавиатуре, что вообще невозможно установить. «Макафи приводил разумные аргументы, но могло ли это стать причиной для покушения на него, я не возьмусь рассуждать», – заключила Касперская. Ранее Макафи нашли мертвым в тюрьме Барселоны. Власти сообщают, что он якобы совершил самоубийство – повесился на следующий день после того, как проиграл дело и оказался перед перспективой экстрадиции в США по обвинению в неуплате налогов, отмыванию денег через криптосхемы. Названы сроки начала серийного производства Ил-114-300 с российским двигателем 24 июня 2021, 14:19

Фото: Пресс-служба ГК "Ростех"/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Пассажирский самолет Ил-114-300 с российским двигателем начнет производиться серийно в 2023 году, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным. «Да, обязательно. В 2023 году будет Ил-114 с нашим двигателем. Он пойдет уже в серию», – передает его слова ТАСС. Чемезов отметил, что на воздушное судно есть спрос со стороны региональных авиакомпаний. «Самолет очень хороший. Уже сегодня на него большой спрос, особенно у региональных авиакомпаний, потому что он может приземляться не только на бетонную, но и на грунтовые полосы, и без специального оборудования в аэропортах», – добавил глава корпорации. Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов заявил, что производство новейших российских гражданских самолетов МС-21 и Ил-114-300 может быть локализовано в Индии. Лавров связал предложения по проведению саммита Россия – ЕС со встречей в Женеве 24 июня 2021, 15:22

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Москва не знает деталей предложения Франции и Германии по проведению саммита Россия – ЕС, но это может быть связано со встречей президентов России и США в Женеве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Мы, конечно, слышали о предложении Франции и Германии провести саммит Россия – Евросоюз. Других деталей мы не знаем», – сказал он, передает ТАСС. Министр также предположил, что предложение о проведении саммита может быть связано с саммитом в Женеве. «Наверное, есть какая-то хронологическая связь (предложения о проведении саммита Россия – ЕС) с саммитом Путина и Байдена, который состоялся в Женеве. Возможно, это было воспринято в Европе как сигнал к тому, что теперь можно и вам немножко проявить свою самостоятельность», – сказал он. В среду сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос приглашения президента России Владимира Путина на саммит. Британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша 24 июня 2021, 12:15

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт в четверг вызвана в МИД России из-за инцидента с эсминцем британских ВМС в Черном море, ей будет сделан жесткий демарш, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы заявили вчера о том, что вызван британский посол. Она будет в МИД находиться сегодня. Ей будет сделан жесткий демарш», – сказала Захарова, передает ТАСС. «Здесь не только ответ дипломатии, как вы, ознакомившись с заявлением Министерства обороны нашей страны, понимаете, это комплексный ответ, вот по таким наглым заходам, по абсолютно бесцеремонным провокациям будет даваться ответ. Ответ комплексный. Это и ответ, который был дан нашими Вооруженными силами, нашей береговой охраной, видеокадры доступны сегодня, кстати говоря, уже достаточно широко разошлись. Это и ответы по дипломатической линии», – сказала она, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24». Захарова также назвала «враньем в лицо» реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем. «Есть видеокадры, есть фактологические подтверждения... не только с нашей стороны, но и со стороны британского журналиста», – сказала Захарова. «Не все же британским спецслужбам подставлять ВВС под удар. Они и так очень часто это делают. А здесь они оказались в неловкой для себя ситуации. Когда британское министерство обороны и британское посольство в Москве говорили, что в ходе их якобы мирного захода не было никаких инцидентов, никакого предупредительного залпа со стороны российской авиации – видимо, они также не увидели катер береговой охраны, а британский журналист все это увидел и услышал, соответственно, ответ очевидный: здесь в лицо вранье. Мы часто фиксируем и ловим за руку наших западных партнеров, коллег, к сожалению, Лондон выдвинулся в этом в передовики», – заключила представитель МИД. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы выдворить его из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер. В то же время министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британские военные утверждают, что Россия проводила в Черном море «учебные стрельбы». Краснодарские курорты решили закрыть для непривитых 24 июня 2021, 14:31

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. «Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается», – написал Кондратьев в Telegram. Он отметил, что в настоящее время в регионе наблюдается рост числа заболевших COVID-19. В связи с этим власти приняли решение с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. «С 1 августа ужесточить эту меру – принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания», – добавил губернатор. Ранее в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Захарова назвала Киркорова оружием массового поражения 24 июня 2021, 20:02

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение певца Филиппа Киркорова в «черный список» минкульта Украины. «Как они узнали, что это наше оружие массового поражения, бьющее прицельно в сердца миллионов?» – написала Захарова в Telegram, комментируя информацию о внесении Киркорова в «черный список» на Украине. Ранее сообщалось, что министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список российского певца Филиппа Киркорова. После добавления Киркорова список стал насчитывать 201 фамилию. В конце мая Украина внесла в черный список семь российских артистов. Захарова объяснила цель провокации с британским эсминцем 24 июня 2021, 20:42

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Провокация с британским эсминцем в Черном море нужна была для того, чтобы укрепить на Западе миф о непредсказуемости России, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1». «Для чего это нужно? Для того, чтобы именно в информационно-политическом пространстве стран Запада укреплять миф, созданный, в том числе, и в недрах Брюсселя, относительно нашей якобы непредсказуемости, относительно нашей якобы угрозы этому самому Западному миру. Вот для этого нужны провокативные действия», – цитирует ТАСС Захарову. Ранее постпред России пообещал затронуть инцидент с эсминцем Британии на площадке ОБСЕ. Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша. Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.