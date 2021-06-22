В ЕС выразили беспокойство из-за индийского штамма коронавируса

Президент Филиппин пригрозил тюрьмой противникам прививки от COVID

Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил, что граждане, отказывающиеся делать прививки от коронавируса, могут быть арестованы.

«В этой стране кризис. В стране чрезвычайная ситуация. Если вы не хотите вакцинироваться, я прикажу вас арестовать. … Я думаю, никто этого не хочет», – заявил Дутерте, слова которого приводит New York Times.

Он также призвал всех, кто не хочет проходить вакцинацию, «покинуть Филиппины» и уехать куда-нибудь, например, в Индию или Америку. «Вы вредители, мы уже страдаем, а вы усугубляете положение. … Но пока вы здесь и являетесь потенциальным носителем вируса, сделайте себе прививку», – добавил Дутерте.

Президент также пригрозил обратиться в министерство внутренних дел и местного самоуправления за составлением списков людей, которые отказываются от вакцинации, передает ТАСС.

Дутерте сказал, что считает «глупыми людей, которые не желают делать прививки». «Они на самом деле носители, они могут путешествовать из одного места в другое, переносить вирус и заражать других. Вы, люди, которые не желаете делать прививки, я сделаю (вам) вакцину для свиней – ивермектин. Это действительно убьет (вирус), включая вас», – подытожил он.

Президент Филиппин ранее заявлял, что ищет подходящий закон, который позволит сажать в тюрьму нарушителей карантина. Он также грозил тюремными сроками людям, которые участвуют в массовых мероприятиях. В начале июня он заявил о возможности предъявления обвинений в убийстве людям, которые осознают, что инфицированы коронавирусом, но пренебрегают правилами, заражая других, что приводит к смертельным исходам.

Власти республики делают ставку на достижение коллективного иммунитета с помощью вакцинации против коронавируса, чтобы перезапустить экономику и восстановить нормальную жизнь в стране, однако не все филиппинцы доверяют прививкам. В ноябре 2020 года опрос одного из местных научно-исследовательских институтов показал, что лишь 66% готовы вакцинироваться от коронавируса, в ходе недавнего исследования этот показатель снизился до 32%. Другие опросы также показали аналогичные цифры, при этом большинство респондентов обеспокоены безопасностью и эффективностью вакцин.

По состоянию на 21 июня на Филиппинах использовано более 7 млн доз различных прививок, при этом общее число заразившихся в республике превысило 1,36 млн, вылечились более 1,28 млн человек, умерли 23,7 тыс. пациентов.