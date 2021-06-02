Участникам «Большой перемены» рассказали о возрождении праздника выпускников «Алые паруса»

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и предприниматель Юрий Ковальчук, который является одним из тех, кто поддержал возрождение праздника выпускников «Алые паруса», встретились с участниками конкурса «Большая перемена» в рамках съемок фильма «Алые паруса – как создавалась легенда».

Кириенко рассказал школьникам, как в 2005 году Ковальчук вместе с Валентиной Матвиенко, которая тогда занимала пост главы Санкт-Петербурга, возродили в городе уникальный проект для выпускников «Алые паруса» по инициативе президента России Владимира Путина. По словам первого замруководителя администрации президента, это мероприятие символизирует мечты и надежды людей, как и корабль в произведении Александра Грина. Он также рассказал, что у участников «Большой перемены» будет возможность побывать на самом бриге, который является символом выпускного в Санкт-Петербурге. Отметим, что судно может по праву считаться построенным в России, так как основная часть работ была выполнена именно в нашей стране, передает Life.

«У вас будет уникальная возможность побывать на этом бриге, потрогать это руками, послушать людей, которые это создают сами. И мне кажется, самое главное, чтобы вы почувствовали, что мечта безгранична. Вы в эти дни будете видеть большое количество примеров, будете встречаться с людьми, которые мечтали и смогли реализовать свою мечту. И главное, что я хотел бы вам пожелать, – почувствуйте масштаб мечты и масштаб возможного. На самом деле возможно все», – отметил Кириенко.

Он подчеркнул: от того, насколько масштабны мечты нынешних школьников, зависит будущее страны.

В свою очередь, Ковальчук более детально рассказал об истории возрождения праздника «Алые паруса», который много лет назад уже собирал на набережной Невы выпускников Санкт-Петербурга. Так, по его словам, в 2005 году у банка «Россия» был юбилей, который финансовая организация решила отпраздновать добрым делом, однако хотелось не просто отремонтировать какой-либо дом или памятник, а сделать что-то для молодого поколения, что даст ему веру, потерянную во времена разрухи.

«Мэром Санкт-Петербурга уже в тот момент была Валентина Ивановна [Матвиенко], и мы смотрели разные варианты. Идею «Алых парусов» подсказал президент России. Дело в том, что в выпускной традиционно в Ленинграде все выходили на Неву и гуляли, и много лет назад умные и креативные люди в городе догадались пустить маленький парусник. С белым парусом был, он подсвечивался просто прожектором красным, и это стало таким символом. Потом все заглохло. (...) И вот возникло решение этот праздник возродить», – рассказал Ковальчук школьникам.

Он добавил, что опыта в организации таких мероприятий тогда не было никакого, а время было сложное, однако к вопросу подошли серьезно. Ковальчук подчеркнул, что праздник, возрожденный 15 лет назад, на сегодняшний день не имеет аналогов в мире. Кроме того, «Алые паруса» отличаются своей массовостью, на набережных может находиться до полутора миллионов человек, а то и больше, при этом нет криминальных проявлений, отметил предприниматель. Он также рассказал об организации праздника в 2020 году во время жестких коронавирусных ограничений.

«Было найдено решение: в течение двух месяцев усилиями специалистов праздник был перенесен в акваторию Финского залива. То есть так, чтобы с набережных люди его не могли видеть, чтобы они не собирались вместе. И все федеральные каналы вели трансляцию этого праздника. Так вот, количество телезрителей, которые его смотрели, превысило показатели смотрения финала чемпионата мира по футболу», – подчеркнул Ковальчук.

Он рассказал, что в обстановке, когда Россия подвергается давлению, в частности у наших спортсменов забирают флаг и гимн на Олимпийских играх, легендарный выпускной «Алые паруса» завоевал сразу пять наград на мировом конкурсе уровня «Оскара» Global Eventex Awards – четыре золота и одно серебро. Жюри увидело и оценило шоу 2020 года.

«Возвращаясь к Олимпиаде, можно побеждать и под музыку Чайковского, неважно какую. Поражений и побед, ребята, их нет в объективной реальности, они есть только в сознании человека», – заключил Ковальчук.

Напомним, российское общество «Знание» подготовило цикл авторских лекций-экскурсий по Санкт-Петербургу. В создании уникальной программы приняли участие историки, государственные деятели, яркие представители сферы культуры и искусства, успешные спортсмены, бизнесмены и почетные жители северной столицы.